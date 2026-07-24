Escribe el encabezado HTTP CORS adicional.
add_http_cors_header
Si una tabla tiene una curva de llenado de espacio en su índice, por ejemplo,
analyze_index_with_space_filling_curves
ORDER BY mortonEncode(x, y) o
ORDER BY hilbertEncode(x, y), y la consulta tiene condiciones sobre sus argumentos, por ejemplo,
x >= 10 AND x <= 20 AND y >= 20 AND y <= 30, use la curva de llenado de espacio para el análisis de índices.
Cuando está habilitada, el analizador reemplaza las vistas ordinarias (no materializadas y no parametrizadas) por las subconsultas que las definen, lo que permite optimizaciones entre límites como el pushdown de predicados y la poda de columnas.
analyzer_inline_views
Habilita el comportamiento heredado del servidor ClickHouse en las operaciones
any_join_distinct_right_table_keys
ANY INNER|LEFT JOIN.
Cuando el comportamiento heredado está habilitado:
Use esta configuración solo por compatibilidad con versiones anteriores si sus casos de uso dependen del comportamiento heredado de
JOIN.
- Los resultados de las operaciones
t1 ANY LEFT JOIN t2y
t2 ANY RIGHT JOIN t1no son iguales porque ClickHouse usa una lógica de asociación de claves entre tablas de muchas a una, de izquierda a derecha.
- Los resultados de las operaciones
ANY INNER JOINcontienen todas las filas de la tabla izquierda, como ocurre con las operaciones
SEMI LEFT JOIN.
- Los resultados de las operaciones
t1 ANY LEFT JOIN t2y
t2 ANY RIGHT JOIN t1son iguales porque ClickHouse usa una lógica que proporciona una asociación de claves de una a muchas en las operaciones
ANY RIGHT JOIN.
- Los resultados de las operaciones
ANY INNER JOINcontienen una fila por clave de las tablas izquierda y derecha.
- 0 — El comportamiento heredado está deshabilitado.
- 1 — El comportamiento heredado está habilitado.
Limita el tamaño máximo del búfer adaptativo utilizado al escribir en archivos contenedores (por ejemplo, archivos tar
archive_adaptive_buffer_max_size_bytes
Tipo de descriptor que se usará para las solicitudes de Arrow Flight. ‘path’ envía el nombre del conjunto de datos como descriptor PATH. ‘command’ envía una consulta SQL como descriptor de comando (obligatorio para Dremio). Posibles valores:
arrow_flight_request_descriptor_type
- ‘path’ — Usa FlightDescriptor::Path (predeterminado; funciona con la mayoría de los servidores Arrow Flight)
- ‘command’ — Usa FlightDescriptor::Command con una consulta SELECT (obligatorio para Dremio)
Cuando se establece en
backup_slow_all_threads_after_retryable_s3_error
true, todos los hilos que ejecutan solicitudes S3 al mismo endpoint de copia de seguridad se ralentizan
después de que una sola solicitud S3 encuentre un error de S3 reintentable, como ‘Slow Down’.
Cuando se establece en
false, cada hilo gestiona el backoff de las solicitudes S3 de forma independiente de los demás.
Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Número de hilos en segundo plano para descargar de forma especulativa nuevas partes de datos a la caché del sistema de archivos cuando cache_populated_by_fetch está habilitado. Cero para deshabilitarlo.
cache_warmer_threads
Calcula la traza de pila textual en caso de excepciones durante la ejecución de consultas. Este es el valor predeterminado. Requiere búsquedas de símbolos que pueden ralentizar las pruebas de fuzzing cuando se ejecuta una gran cantidad de consultas erróneas. En condiciones normales, no debería desactivar esta opción.
calculate_text_stack_trace
Cancela las consultas HTTP de solo lectura (por ejemplo,
cancel_http_readonly_queries_on_client_close
SELECT) cuando un cliente cierra la conexión sin esperar la respuesta.
Valor predeterminado en Cloud:
1.
Valida las sumas de comprobación al leer. Está habilitada de forma predeterminada y siempre debe estarlo en producción. No espere obtener ningún beneficio por deshabilitar este ajuste. Solo debería usarse para experimentos y benchmarks. Este ajuste solo se aplica a tablas de la familia MergeTree. Las sumas de comprobación siempre se validan en otros motores de tabla y al recibir datos a través de la red.
checksum_on_read
El tiempo de espera en milisegundos de una conexión cuando el grupo de conexiones está lleno. Valores posibles:
connection_pool_max_wait_ms
- Entero positivo.
- 0 — tiempo de espera infinito.
El número máximo de intentos de conexión con cada réplica para el motor de tabla Distributed.
connections_with_failover_max_tries
Cuando se establece en
convert_query_to_cnf
true, una consulta
SELECT se convierte a la forma normal conjuntiva (CNF). En algunos casos, reescribir una consulta en CNF puede ejecutarse más rápido (consulta este Github issue para obtener una explicación).
Por ejemplo, observa cómo la siguiente consulta
SELECT no se modifica (este es el comportamiento predeterminado):
El resultado es:
EXPLAIN SYNTAX
SELECT *
FROM
(
SELECT number AS x
FROM numbers(20)
) AS a
WHERE ((x >= 1) AND (x <= 5)) OR ((x >= 10) AND (x <= 15))
SETTINGS convert_query_to_cnf = false;
Establezcamos
┌─explain────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SELECT x │
│ FROM │
│ ( │
│ SELECT number AS x │
│ FROM numbers(20) │
│ WHERE ((x >= 1) AND (x <= 5)) OR ((x >= 10) AND (x <= 15)) │
│ ) AS a │
│ WHERE ((x >= 1) AND (x <= 5)) OR ((x >= 10) AND (x <= 15)) │
│ SETTINGS convert_query_to_cnf = 0 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
convert_query_to_cnf en
true y veamos qué cambia:
Observa que la cláusula
EXPLAIN SYNTAX
SELECT *
FROM
(
SELECT number AS x
FROM numbers(20)
) AS a
WHERE ((x >= 1) AND (x <= 5)) OR ((x >= 10) AND (x <= 15))
SETTINGS convert_query_to_cnf = true;
WHERE se reescribe en CNF, pero el conjunto de resultados sigue siendo idéntico: la lógica booleana no cambia.
Valores posibles: true, false
┌─explain───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SELECT x │
│ FROM │
│ ( │
│ SELECT number AS x │
│ FROM numbers(20) │
│ WHERE ((x <= 15) OR (x <= 5)) AND ((x <= 15) OR (x >= 1)) AND ((x >= 10) OR (x <= 5)) AND ((x >= 10) OR (x >= 1)) │
│ ) AS a │
│ WHERE ((x >= 10) OR (x >= 1)) AND ((x >= 10) OR (x <= 5)) AND ((x <= 15) OR (x >= 1)) AND ((x <= 15) OR (x <= 5)) │
│ SETTINGS convert_query_to_cnf = 1 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Deja de contar cuando un patrón tenga una coincidencia de longitud cero en la función
count_matches_stop_at_empty_match
countMatches.
Usa inner join en lugar de comma join/cross join si hay expresiones de join en la sección WHERE. Valores: 0 - sin reescritura, 1 - aplicar si es posible para comma/cross, 2 - forzar la reescritura de todos los joins con coma, cross - si es posible
cross_to_inner_join_rewrite
Permite que los tipos de datos sin modificadores explícitos NULL o NOT NULL en la definición de columnas sean Nullable. Valores posibles:
data_type_default_nullable
- 1 — Los tipos de datos en las definiciones de columnas se establecen como
Nullablede forma predeterminada.
- 0 — Los tipos de datos en las definiciones de columnas se establecen como no
Nullablede forma predeterminada.
Comprueba el desbordamiento en las operaciones aritméticas y de comparación de Decimal
decimal_check_overflow
Habilita o deshabilita la comprobación de deduplicación para las vistas materializadas que reciben datos de tablas Replicated*. Valores posibles:
deduplicate_blocks_in_dependent_materialized_views
- 0 — Deshabilitado.
- 1 — Habilitado.
Cuando está habilitada (valor predeterminado), se omite la poda de particiones en consultas
defer_partition_pruning_after_final
FINAL sobre tablas cuyas
columnas de la clave de partición no forman parte de la clave de ordenación. Este es el comportamiento seguro desde el punto de vista de la corrección
introducido en la 26.3:
FINAL puede necesitar deduplicar filas que comparten una clave primaria pero están
en distintas particiones, y la poda de particiones excluiría silenciosamente esas filas del
conjunto de entrada para la deduplicación.
Cuando está deshabilitada, la poda de particiones se aplica incluso con
FINAL, restaurando el comportamiento
anterior a la 26.3. Esto puede ser bastante más rápido para consultas con predicados
WHERE sobre la
columna de partición, pero solo es correcto cuando no pueden existir filas con la misma clave primaria
en distintas particiones; por ejemplo, en tablas de registro de eventos cuya columna de partición se establece en el momento de la inserción
y nunca cambia.
Esta configuración solo afecta a las tablas particionadas cuyas columnas de la clave de partición no están incluidas
en la clave de ordenación; en las demás tablas, la poda de particiones siempre se aplica.
Posibles valores:
- 0 — Aplicar la poda de particiones antes de
FINAL(comportamiento anterior a la 26.3, más rápido pero inseguro en el caso general).
- 1 — Aplazar la poda de particiones hasta después de
FINAL(valor predeterminado, seguro desde el punto de vista de la corrección).
Si es true, incluye solo los nombres de las columnas y los tipos en el resultado de la consulta DESCRIBE
describe_compact_output
Qué dialecto se utilizará para interpretar la consulta
dialecto
Si está habilitado, el servidor omite enviar al cliente las filas del resultado de la consulta. La consulta se sigue ejecutando y registrando por completo en el servidor, y el cliente sigue recibiendo los paquetes restantes. Se usa para shadow traffic, benchmark y fuzzing. No tiene efecto en las consultas secundarias. Afecta solo al protocolo TCP nativo.
discard_query_data
Establece lo que sucede cuando la cantidad de datos supera uno de los límites. Valores posibles:
distinct_overflow_mode
throw: lanzar una excepción (predeterminado).
break: detener la ejecución de la consulta y devolver el resultado parcial, como si los datos de origen se hubieran agotado.
Mejora las consultas FINAL al evitar las fusiones entre distintas particiones. Cuando está habilitado, durante las consultas SELECT FINAL, las partes de distintas particiones no se fusionarán entre sí. En su lugar, la fusión solo se producirá por separado dentro de cada partición. Esto puede mejorar significativamente el rendimiento de las consultas al trabajar con tablas particionadas.
do_not_merge_across_partitions_select_final
Al aplicar una función a una columna Dynamic mediante la implementación predeterminada, controla qué ocurre con las filas cuyo tipo real es incompatible con la función:
dynamic_throw_on_type_mismatch
true(predeterminado) — lanzar una excepción.
false— devolver
NULLpara esas filas.
Si está habilitado, solo se permiten identificadores que contengan caracteres alfanuméricos y guiones bajos.
enforce_strict_identifier_format
Activa o desactiva la omisión de archivos vacíos en las tablas con motor URL. Valores posibles:
engine_url_skip_empty_files
- 0 —
SELECTgenera una excepción si el archivo vacío no es compatible con el formato solicitado.
- 1 —
SELECTdevuelve un resultado vacío cuando el archivo está vacío.
Cuando está habilitada, ClickHouse proporcionará el valor exacto de la estadística rows_before_limit_at_least, pero a costa de que los datos anteriores al límite deban leerse por completo
exact_rows_before_limit
Establece el modo predeterminado en la consulta EXCEPT. Posibles valores: cadena vacía, ‘ALL’, ‘DISTINCT’. Si está vacío, una consulta sin modo lanzará una excepción.
except_default_mode
Excluye los índices de omisión especificados para que no se construyan ni se almacenen durante las operaciones INSERT. Los índices de omisión excluidos seguirán construyéndose y almacenándose durante las fusiones o mediante una consulta MATERIALIZE INDEX explícita. No tiene efecto si materialize_skip_indexes_on_insert es false. Ejemplo:
exclude_materialize_skip_indexes_on_insert
CREATE TABLE tab
(
a UInt64,
b UInt64,
INDEX idx_a a TYPE minmax,
INDEX idx_b b TYPE set(3)
)
ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple();
SET exclude_materialize_skip_indexes_on_insert='idx_a'; -- idx_a will be not be updated upon insert
--SET exclude_materialize_skip_indexes_on_insert='idx_a, idx_b'; -- neither index would be updated on insert
INSERT INTO tab SELECT number, number / 50 FROM numbers(100); -- only idx_b is updated
-- since it is a session setting it can be set on a per-query level
INSERT INTO tab SELECT number, number / 50 FROM numbers(100, 100) SETTINGS exclude_materialize_skip_indexes_on_insert='idx_b';
ALTER TABLE tab MATERIALIZE INDEX idx_a; -- this query can be used to explicitly materialize the index
SET exclude_materialize_skip_indexes_on_insert = DEFAULT; -- reset setting to default
Ejecuta subconsultas EXISTS no correlacionadas como subconsultas escalares. Al igual que con las subconsultas escalares, se utiliza la caché y el plegado de constantes se aplica al resultado. Valor predeterminado en Cloud:
execute_exists_as_scalar_subquery
0.
Formato predeterminado que usa
explain_query_plan_default
EXPLAIN PLAN.
Posibles valores:
pretty(predeterminado desde la versión 26.7) —
actions,
compacty
prettytoman
truepor defecto, lo que genera un plan compacto, Pretty y anotado con acciones.
legacy— salida anterior a la versión 26.7.
actions,
compact o
pretty en la sentencia
EXPLAIN (por ejemplo,
EXPLAIN actions = 0, compact = 0, pretty = 0 SELECT ...), esta configuración siempre se sobrescribe.
EXPLAIN PLAN con
json = 1 o
distributed = 1 mantiene los valores predeterminados de
legacy (anteriores a la versión 26.7) independientemente de esta configuración, a menos que
actions,
compact o
pretty se establezcan explícitamente. La salida Pretty no puede representar resultados JSON ni planes distribuidos por segmento, por lo que esos modos solo se muestran correctamente en el formato
legacy.
Alias:
extract_key_value_pairs_max_pairs_per_row
extract_kvp_max_pairs_per_row
Número máximo de pares que puede generar la función
extractKeyValuePairs. Se utiliza como medida de protección para evitar un consumo excesivo de memoria.
Indica si se deben contabilizar los valores extremos (los mínimos y máximos de las columnas del resultado de una consulta). Acepta 0 o 1. El valor predeterminado es 0 (deshabilitado). Para obtener más información, consulte la sección “Valores extremos”.
extremes
Fuerza una consulta a una réplica obsoleta si no hay datos actualizados disponibles. Consulte Replicación. ClickHouse selecciona la réplica más adecuada entre las réplicas obsoletas de la tabla. Se utiliza al realizar
fallback_to_stale_replicas_for_distributed_queries
SELECT desde una tabla distribuida que apunta a tablas replicadas.
De forma predeterminada, 1 (habilitado).
Estrategia de partición predeterminada para motores tipo archivo.
file_like_engine_default_partition_strategy
Número máximo de prefetches. Cero significa que no hay límite. Se recomienda más la configuración
filesystem_prefetches_limit
filesystem_prefetches_max_memory_usage si desea limitar el número de prefetches
Aplica automáticamente el modificador FINAL a todas las tablas de una consulta en las que FINAL sea aplicable, incluidas las tablas unidas, las tablas en subconsultas y las tablas distribuidas. Posibles valores:
final
- 0 - deshabilitado
- 1 - habilitado
CREATE TABLE test
(
key Int64,
some String
)
ENGINE = ReplacingMergeTree
ORDER BY key;
INSERT INTO test FORMAT Values (1, 'first');
INSERT INTO test FORMAT Values (1, 'second');
SELECT * FROM test;
┌─key─┬─some───┐
│ 1 │ second │
└─────┴────────┘
┌─key─┬─some──┐
│ 1 │ first │
└─────┴───────┘
SELECT * FROM test SETTINGS final = 1;
┌─key─┬─some───┐
│ 1 │ second │
└─────┴────────┘
SET final = 1;
SELECT * FROM test;
┌─key─┬─some───┐
│ 1 │ second │
└─────┴────────┘
Si se habilita, las partes de proyección se finalizan de forma síncrona durante INSERT, lo que reduce el uso máximo de memoria a costa de un menor paralelismo de carga en S3. De forma predeterminada, el flujo de salida de cada proyección se mantiene activo hasta que se finaliza toda la parte (incluidas todas las proyecciones), lo que permite solapar las cargas en S3, pero aumenta el uso máximo de memoria de forma proporcional al número de proyecciones. Esta configuración solo afecta a INSERT; merge y mutation ya finalizan las proyecciones de forma síncrona.
finalize_projection_parts_synchronously
Establece el formato de los datos de las columnas Nested. Valores posibles:
flatten_nested
- 1 — La columna Nested se aplana en arrays separados.
- 0 — La columna Nested permanece como un único array de tuplas.
0, es posible usar un nivel arbitrario de anidamiento.
Ejemplos
Consulta:
Resultado:
SET flatten_nested = 1;
CREATE TABLE t_nest (`n` Nested(a UInt32, b UInt32)) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple();
SHOW CREATE TABLE t_nest;
Consulta:
┌─statement───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CREATE TABLE default.t_nest
(
`n.a` Array(UInt32),
`n.b` Array(UInt32)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple()
SETTINGS index_granularity = 8192 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Resultado:
SET flatten_nested = 0;
CREATE TABLE t_nest (`n` Nested(a UInt32, b UInt32)) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple();
SHOW CREATE TABLE t_nest;
┌─statement──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CREATE TABLE default.t_nest
(
`n` Nested(a UInt32, b UInt32)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple()
SETTINGS index_granularity = 8192 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Habilita o deshabilita fsync al escribir archivos
fsync_metadata
.sql. Está habilitado de forma predeterminada.
Puede tener sentido deshabilitarlo si el server tiene millones de tablas pequeñas que se crean y eliminan constantemente.
Si es false, las funciones h3, por ejemplo h3CellAreaM2, lanzan una excepción si la entrada no es válida. Si es true, devuelven 0 o el valor predeterminado.
functions_h3_default_if_invalid
Si los cuatro argumentos de las funciones
geo_distance_returns_float64_on_float64_arguments
geoDistance,
greatCircleDistance y
greatCircleAngle son Float64, estas devuelven Float64 y emplean doble precisión en los cálculos internos. En versiones anteriores de ClickHouse, las funciones siempre devolvían Float32.
La función ‘geoToH3’ acepta (lon, lat) si se establece en ‘lon_lat’ y (lat, lon) si se establece en ‘lat_lon’.
geotoh3_argument_order
Máximo número de direcciones permitidas (para almacenamiento externo, funciones de tabla, etc.).
glob_expansion_max_elements
La función ‘h3ToGeo’ devuelve (lon, lat) si es true; de lo contrario, (lat, lon).
h3togeo_lon_lat_result_order
Tiempo de espera, en milisegundos, para recibir el paquete Hello de las réplicas durante el handshake.
handshake_timeout_ms
Tiempo de espera para establecer una conexión con una réplica en solicitudes hedged
hedged_connection_timeout_ms
Establece el número máximo de coincidencias resaltadas por fila en la función highlight. Sirve para evitar un uso excesivo de memoria al resaltar patrones muy repetitivos en textos extensos. Valores posibles:
highlight_max_matches_per_row
- Entero positivo.
El tamaño de la lista dinámica de candidatos durante la búsqueda en el índice de similitud vectorial, también conocido como ‘ef_search’.
hnsw_candidate_list_size_for_search
Tiempo de expiración de HSTS. 0 significa desactivar HSTS.
hsts_max_age
Tiempo de espera para cerrar conexiones TCP inactivas tras el número especificado de segundos. Valores posibles:
idle_connection_timeout
- Entero positivo (0: cerrar inmediatamente, tras 0 segundos).
Si está habilitada, inserta ‘ORDER BY rand()’ en las consultas SELECT sin cláusula ORDER BY. Se aplica solo cuando la profundidad de la subconsulta = 0. Las subconsultas e INSERT INTO … SELECT no se ven afectados. Si la estructura de nivel superior es UNION, ‘ORDER BY rand()’ se inserta en cada rama de forma independiente. Solo es útil para pruebas y desarrollo (la ausencia de ORDER BY es una fuente de resultados no deterministas en las consultas).
inject_random_order_for_select_without_order_by
El intervalo, en microsegundos, para comprobar si se ha cancelado la ejecución de la solicitud y enviar el progreso.
interactive_delay
Establece el modo predeterminado en la consulta INTERSECT. Valores posibles: cadena vacía, ‘ALL’, ‘DISTINCT’. Si está vacío, una consulta sin modo generará una excepción.
intersect_default_mode
Si está habilitada, las funciones ‘least’ y ‘greatest’ devuelven NULL si alguno de sus argumentos es NULL.
least_greatest_legacy_null_behavior
Enumera todos los nombres de los elementos de los literales de tupla grandes en los nombres de sus columnas en lugar del hash. Esta configuración existe solo por motivos de compatibilidad. Tiene sentido establecerla en ‘true’ al realizar una actualización progresiva del clúster desde una versión anterior a la 21.7 a una posterior.
legacy_column_name_of_tuple_literal
Establece el número máximo de filas que se pueden obtener del resultado de la consulta. Ajusta el valor definido por la cláusula LIMIT, de modo que el límite especificado en la consulta no pueda superar el límite establecido por esta opción. Valores posibles:
limit
- 0 — El número de filas no está limitado.
- Entero positivo.
Carga las marcas de MergeTree de forma asíncrona Valor predeterminado en Cloud:
load_marks_asynchronously
1.
Define cuántos segundos espera una solicitud de bloqueo antes de fallar. El tiempo de espera de bloqueo se usa para proteger frente a interbloqueos al ejecutar operaciones de lectura/escritura con tablas. Cuando el tiempo de espera expira y la solicitud de bloqueo falla, el servidor de ClickHouse lanza una excepción “¡El intento de bloqueo excedió el tiempo de espera! Se evitó un posible interbloqueo. El cliente debería reintentar.” con el código de error
lock_acquire_timeout
DEADLOCK_AVOIDED.
Valores posibles:
- Entero positivo (en segundos).
- 0 — Sin tiempo de espera de bloqueo.
Cuando se utiliza el mecanismo de priorización de consultas (consulte la configuración
low_priority_query_wait_time_ms
priority), las consultas de baja prioridad esperan a que terminen las consultas de mayor prioridad. Esta configuración especifica cuánto tiempo deben esperar.
Crea un plan de consulta distribuida.
make_distributed_plan
Al crear una tabla
merge_table_max_tables_to_look_for_schema_inference
Merge sin un esquema explícito o al usar la función de tabla
merge, se infiere el esquema como una unión de no más del número especificado de tablas coincidentes.
Si hay un número mayor de tablas, el esquema se inferirá a partir del primer número especificado de tablas.
Si está habilitada, las tablas de MongoDB devolverán un error cuando no se pueda generar una consulta de MongoDB. De lo contrario, ClickHouse lee la tabla completa y la procesa localmente. Esta opción no se aplica cuando ‘allow_experimental_analyzer=0’.
mongodb_throw_on_unsupported_query
No añadir alias a la lista de expresiones de nivel superior al reescribir múltiples joins
multiple_joins_try_to_keep_original_names
Normalizar los nombres de las funciones a su forma canónica
normalize_function_names
Establece el número de filas que se omitirán antes de empezar a devolver filas de la consulta. Ajusta el desplazamiento establecido por la cláusula OFFSET, de modo que ambos valores se sumen. Posibles valores:
offset
- 0 — No se omite ninguna fila.
- Entero positivo.
Consulta:
CREATE TABLE test (i UInt64) ENGINE = MergeTree() ORDER BY i;
INSERT INTO test SELECT number FROM numbers(500);
Resultado:
SET limit = 5;
SET offset = 7;
SELECT * FROM test LIMIT 10 OFFSET 100;
┌───i─┐
│ 107 │
│ 108 │
│ 109 │
└─────┘
Lectura de la instantánea de destino a nivel de consulta para el modo incremental de Paimon. Cuando es >0, el lector solo recuperará el delta del snapshot_id especificado sin avanzar la marca de agua confirmada. Predeterminado: -1 (deshabilitado)
paimon_target_snapshot_id
Paraleliza la salida en la etapa de lectura desde el almacenamiento. Permite paralelizar el procesamiento de consultas justo después de la lectura desde el almacenamiento, cuando sea posible
parallelize_output_from_storages
Permite que la consulta devuelva un resultado parcial después de cancelarse.
partial_result_on_first_cancel
Registra estadísticas de índices por parte
per_part_index_stats
Bloquea el bucle de espera de la consulta en el servidor durante el número de segundos especificado.
poll_interval
Dialecto SQL de origen del transpilador polyglot (p. ej., ‘sqlite’, ‘mysql’, ‘postgresql’, ‘snowflake’, ‘duckdb’).
polyglot_dialect
Probabilidad aproximada de que fallen las consultas internas de PostgreSQL (para la replicación). El valor válido está en el intervalo [0.0f, 1.0f]
postgresql_fault_injection_probability
Recopila estadísticas de selectividad de predicados en
predicate_statistics_sample_rate
system.predicate_statistics_log. Cuando se establece en N > 0, se toma una muestra de aproximadamente 1/N de las consultas (en función del ID de la consulta). 0 significa que está deshabilitado.
El tamaño máximo del búfer de precarga para leer desde el sistema de archivos. Los valores superiores a 256 MiB se ajustan a 256 MiB, ya que un búfer de lectura nunca necesita ser mayor.
prefetch_buffer_size
Permite mostrar nombres de tipos con anidamiento profundo de forma legible y con sangrías en la consulta
print_pretty_type_names
DESCRIBE y en la función
toTypeName().
Ejemplo:
CREATE TABLE test (a Tuple(b String, c Tuple(d Nullable(UInt64), e Array(UInt32), f Array(Tuple(g String, h Map(String, Array(Tuple(i String, j UInt64))))), k Date), l Nullable(String))) ENGINE=Memory;
DESCRIBE TABLE test FORMAT TSVRaw SETTINGS print_pretty_type_names=1;
a Tuple(
b String,
c Tuple(
d Nullable(UInt64),
e Array(UInt32),
f Array(Tuple(
g String,
h Map(
String,
Array(Tuple(
i String,
j UInt64
))
)
)),
k Date
),
l Nullable(String)
)
Prioridad de la consulta. 1: la más alta; cuanto mayor sea el valor, menor será la prioridad; 0: no usar prioridades.
priority
Permite enviar los roles de usuario desde el nodo de origen a otros nodos al ejecutar una consulta.
push_external_roles_in_interserver_queries
El intervalo, en milisegundos, con el que se recopila el query_metric_log de las consultas individuales. Si se establece en cualquier valor negativo, tomará el valor
query_metric_log_interval
collect_interval_milliseconds de la configuración query_metric_log o, si no está presente, usará 1000 de forma predeterminada.
Para deshabilitar la recopilación de una sola consulta, establezca
query_metric_log_interval en 0.
Valor predeterminado: -1
El tiempo de espera en la cola de solicitudes si el número de solicitudes concurrentes supera el máximo.
queue_max_wait_ms
El tiempo de espera para leer de RabbitMQ antes de volver a intentarlo.
rabbitmq_max_wait_ms
0: sin restricciones de solo lectura. 1: solo solicitudes de lectura, así como el cambio de configuraciones permitidas explícitamente. 2: solo solicitudes de lectura, así como el cambio de configuraciones, excepto la configuración ‘readonly’.
readonly
Número máximo de iteraciones para inferir los tipos de las columnas en CTE recursivas. Los tipos de las columnas se determinan aplicando iterativamente
recursive_cte_max_steps_in_type_inference
getLeastSupertype a las partes no recursiva y recursiva de la UNION ALL hasta alcanzar la convergencia. Establézcalo en 0 para desactivar la ampliación de tipos y usar solo los tipos de la parte no recursiva.
Establece el número máximo de coincidencias de una única expresión regular por fila. Úselo para evitar la sobrecarga de memoria al usar una expresión regular codiciosa en la función extractAllGroupsHorizontal. Posibles valores:
regexp_max_matches_per_row
- Entero positivo.
Rechaza patrones cuya evaluación con hyperscan probablemente resulte costosa (debido a la explosión de estados del NFA)
reject_expensive_hyperscan_regexps
Si el uso de memoria después del remerge no se reduce en esta proporción, el remerge se deshabilitará.
remerge_sort_lowered_memory_bytes_ratio
Cantidad mínima de bytes necesaria para que una lectura remota (url, s3) haga
remote_read_min_bytes_for_seek
seek en lugar de leer ignorando datos.
rename_files_after_processing
- Type: String
- Valor predeterminado: Cadena vacía
file. Cuando esta opción está establecida, todos los archivos leídos por la función de tabla
file se renombrarán según el patrón especificado con placeholders, siempre que el procesamiento de los archivos haya finalizado correctamente.
Marcadores de posición
%a— Nombre completo del archivo original (p. ej., “sample.csv”).
%f— Nombre del archivo original sin extensión (p. ej., “sample”).
%e— Extensión del archivo original con punto (p. ej., “.csv”).
%t— Marca de tiempo (en microsegundos).
%%— Signo de porcentaje (”%”).
Ejemplo
-
Opción:
--rename_files_after_processing="processed_%f_%t%e"
-
Consulta:
SELECT * FROM file('sample.csv')
sample.csv se lee correctamente, el archivo se renombrará a
processed_sample_1683473210851438.csv
Especifica cuánto tiempo (en segundos) hay que esperar para que las réplicas inactivas ejecuten consultas
replication_wait_for_inactive_replica_timeout
ALTER,
OPTIMIZE o
TRUNCATE.
Valores posibles:
0— No esperar.
- Entero negativo — Esperar indefinidamente.
- Entero positivo — Número de segundos de espera.
Se usa en la planificación de cargas de trabajo. Es la cantidad mínima de RAM reservada para ejecutar una consulta en un solo servidor. La reserva se realiza a través de la jerarquía WORKLOAD usando el valor de la configuración de consulta
reserve_memory
workload.
Si no hay suficiente memoria disponible para la carga de trabajo, la consulta no se inicia y queda en estado pendiente hasta que la reserva pueda satisfacerse.
Un valor de
0 significa que no hay reserva.
Esta configuración solo tiene efecto si se crea el recurso MEMORY RESERVATION.
Sustituye el motor de tabla de ReplicatedMergeTree por SharedMergeTree durante RESTORE.
Valor predeterminado en Cloud:
1.
Establece qué hacer si el volumen del resultado supera alguno de los límites. Valores posibles:
result_overflow_mode
throw: lanzar una excepción (predeterminado).
break: detener la ejecución de la consulta y devolver el resultado parcial, como si se hubieran agotado los datos de origen.
Break interrumpe la ejecución solo a nivel de
bloque. Esto significa que la cantidad de filas devueltas es mayor que
max_result_rows, es múltiplo de
max_block_size
y depende de
max_threads.
Ejemplo
Query
SET max_threads = 3, max_block_size = 3333;
SET max_result_rows = 3334, result_overflow_mode = 'break';
SELECT *
FROM numbers_mt(100000)
FORMAT Null;
Result
6666 rows in set. ...
Si está habilitado, ClickHouse proporcionará el valor exacto de la estadística rows_before_aggregation; representa el número de filas leídas antes de la agregación
rows_before_aggregation
Activa el algoritmo de filtrado masivo para los índices. Se espera que siempre ofrezca mejores resultados, pero esta configuración se mantiene por compatibilidad y control.
secondary_indices_enable_bulk_filtering
select_sequential_consistency
Habilita o deshabilita la consistencia secuencial para las consultas
El comportamiento de esta configuración difiere entre SharedMergeTree y ReplicatedMergeTree; consulte SharedMergeTree consistency para obtener más información sobre el comportamiento de
select_sequential_consistency en SharedMergeTree.
SELECT. Requiere que
insert_quorum_parallel esté deshabilitado (habilitado de forma predeterminada).
Valores posibles:
- 0 — Deshabilitado.
- 1 — Habilitado.
SELECT solo en aquellas réplicas que contienen datos de todas las consultas
INSERT anteriores ejecutadas con
insert_quorum. Si el client hace referencia a una réplica parcial, ClickHouse generará una excepción. La consulta
SELECT no incluirá datos que aún no se hayan escrito en el quórum de réplicas.
Cuando
insert_quorum_parallel está habilitado (el valor predeterminado),
select_sequential_consistency no funciona. Esto se debe a que las consultas
INSERT en paralelo pueden escribirse en distintos conjuntos de réplicas de quórum, por lo que no hay garantía de que una sola réplica haya recibido todas las escrituras.
Véase también:
Establece la zona horaria implícita de la sesión o consulta actual. La zona horaria implícita es la zona horaria que se aplica a los valores de tipo DateTime/DateTime64 que no tienen una zona horaria especificada de forma explícita. Esta configuración tiene prioridad sobre la zona horaria implícita configurada globalmente (a nivel del servidor). Un valor de ” (cadena vacía) significa que la zona horaria implícita de la sesión o consulta actual es igual a la zona horaria del servidor. Puede usar las funciones
session_timezone
timeZone() y
serverTimeZone() para obtener la zona horaria de la sesión y la del servidor.
Valores posibles:
- Cualquier nombre de zona horaria de
system.time_zones, por ejemplo,
Europe/Berlin,
UTCo
Zulu
SELECT timeZone(), serverTimeZone() FORMAT CSV
"Europe/Berlin","Europe/Berlin"
Asigne la zona horaria de la sesión ‘America/Denver’ al DateTime interno sin una zona horaria especificada explícitamente:
SELECT timeZone(), serverTimeZone() SETTINGS session_timezone = 'Asia/Novosibirsk' FORMAT CSV
"Asia/Novosibirsk","Europe/Berlin"
SELECT toDateTime64(toDateTime64('1999-12-12 23:23:23.123', 3), 3, 'Europe/Zurich') SETTINGS session_timezone = 'America/Denver' FORMAT TSV
1999-12-13 07:23:23.123
Esto sucede debido a distintos flujos de análisis:
CREATE TABLE test_tz (`d` DateTime('UTC')) ENGINE = Memory AS SELECT toDateTime('2000-01-01 00:00:00', 'UTC');
SELECT *, timeZone() FROM test_tz WHERE d = toDateTime('2000-01-01 00:00:00') SETTINGS session_timezone = 'Asia/Novosibirsk'
0 rows in set.
SELECT *, timeZone() FROM test_tz WHERE d = '2000-01-01 00:00:00' SETTINGS session_timezone = 'Asia/Novosibirsk'
┌───────────────────d─┬─timeZone()───────┐
│ 2000-01-01 00:00:00 │ Asia/Novosibirsk │
└─────────────────────┴──────────────────┘
toDateTime()sin una zona horaria especificada explícitamente, usado en la primera consulta
SELECT, respeta la configuración
session_timezoney la zona horaria global.
- En la segunda consulta, se interpreta un DateTime a partir de un String y hereda el tipo y la zona horaria de la columna existente
d. Por lo tanto, no se respetan la configuración
session_timezoneni la zona horaria global.
Establece qué sucede cuando la cantidad de datos supera uno de los límites. Valores posibles:
set_overflow_mode
throw: lanzar una excepción (predeterminado).
break: dejar de ejecutar la consulta y devolver el resultado parcial, como si los datos de origen se hubieran agotado.
Para un solo JOIN, en caso de ambigüedad de identificadores, se prefiere la tabla de la izquierda
single_join_prefer_left_table
Los alias redundantes se omiten (se sustituyen) en las funciones definidas por el usuario para simplificar su uso. Valores posibles:
skip_redundant_aliases_in_udf
- 1 — Los alias se omiten (se sustituyen) en las UDF.
- 0 — Los alias no se omiten (se sustituyen) en las UDF.
Resultado:
SET skip_redundant_aliases_in_udf = 0;
CREATE FUNCTION IF NOT EXISTS test_03274 AS ( x ) -> ((x + 1 as y, y + 2));
EXPLAIN SYNTAX SELECT test_03274(4 + 2);
Consulta:
SELECT ((4 + 2) + 1 AS y, y + 2)
Resultado:
SET skip_redundant_aliases_in_udf = 1;
CREATE FUNCTION IF NOT EXISTS test_03274 AS ( x ) -> ((x + 1 as y, y + 2));
EXPLAIN SYNTAX SELECT test_03274(4 + 2);
SELECT ((4 + 2) + 1, ((4 + 2) + 1) + 2)
Tiempo de espera tras recibir una consulta en TCPHandler
sleep_after_receiving_query_ms
Controla el formato de transmisión usado para la compresión snappy en rutas genéricas de E/S de archivos, como
snappy_mode
file y
url. HTTP
Content-Encoding: snappy siempre usa el formato framing e ignora esta configuración.
Ten en cuenta que el formato bruto de bloques snappy producido por una única llamada a
snappy::Compress (por ejemplo, las cargas útiles del protocolo remoto de Prometheus gestionadas por
SnappyBasicReadBuffer) es un formato de transmisión independiente y específico del protocolo, y no está controlado por esta configuración.
Valores posibles:
basic— Formato de bloques snappy de Hadoop. Compatible con archivos leídos y escritos por Hadoop. Admite lectura y escritura.
framed— Formato framing de Snappy, el formato estándar de streaming definido por Google. Admite lectura y escritura.
Establece qué sucede si el número de filas recibidas antes de la ordenación supera uno de los límites. Valores posibles:
sort_overflow_mode
throw: lanzar una excepción.
break: detener la ejecución de la consulta y devolver el resultado parcial.
Controla si la función splitBy*() con el argumento
splitby_max_substrings_includes_remaining_string
max_substrings > 0 incluirá la cadena restante en el último elemento del array de resultados.
Valores posibles:
0- La cadena restante no se incluirá en el último elemento del array de resultados.
1- La cadena restante se incluirá en el último elemento del array de resultados. Este es el comportamiento de la función
split()de Spark y del método ‘string.split()’ de Python.
Al iniciar el servidor, impide la planificación de las vistas materializadas actualizables, como si se hubiera ejecutado SYSTEM STOP VIEWS. Después, puedes iniciarlas manualmente con
stop_refreshable_materialized_views_on_startup
SYSTEM START VIEWS o
SYSTEM START VIEW <name>. También se aplica a las vistas creadas posteriormente. No tiene efecto sobre las vistas materializadas no actualizables.
El tiempo, en segundos, que debe permanecer inactiva la conexión antes de que TCP comience a enviar sondas de keepalive
tcp_keep_alive_timeout
Tiempo de espera para bloquear la caché al reservar espacio para datos temporales en la caché del sistema de archivos
temporary_data_in_cache_reserve_space_wait_lock_timeout_milliseconds
Permite o prohíbe los INSERT vacíos; está habilitada de forma predeterminada (lanza un error si el insert está vacío). Solo se aplica a los INSERT que usan
throw_if_no_data_to_insert
clickhouse-client o la interfaz gRPC.
Comprueba que la velocidad de ejecución no sea demasiado baja (no inferior a
timeout_before_checking_execution_speed
min_execution_speed)
una vez transcurrido el tiempo especificado en segundos.
Establece qué sucede cuando la cantidad de datos supera uno de los límites. Valores posibles:
transfer_overflow_mode
throw: lanzar una excepción (por defecto).
break: dejar de ejecutar la consulta y devolver el resultado parcial, como si los datos de origen se hubieran agotado.
Habilita la igualdad entre valores NULL para el operador IN. De forma predeterminada, los valores
transform_null_in
NULL no se pueden comparar porque
NULL significa un valor indefinido. Por lo tanto, la comparación
expr = NULL siempre debe devolver
false. Con esta configuración,
NULL = NULL devuelve
true para el operador
IN.
Valores posibles:
- 0 — La comparación de valores
NULLen el operador
INdevuelve
false.
- 1 — La comparación de valores
NULLen el operador
INdevuelve
true.
null_in:
Consulta:
┌──idx─┬─────i─┐
│ 1 │ 1 │
│ 2 │ NULL │
│ 3 │ 3 │
└──────┴───────┘
Resultado:
SELECT idx, i FROM null_in WHERE i IN (1, NULL) SETTINGS transform_null_in = 0;
Consulta:
┌──idx─┬────i─┐
│ 1 │ 1 │
└──────┴──────┘
Resultado:
SELECT idx, i FROM null_in WHERE i IN (1, NULL) SETTINGS transform_null_in = 1;
Véase también
┌──idx─┬─────i─┐
│ 1 │ 1 │
│ 2 │ NULL │
└──────┴───────┘
Recorre los datos congelados (directorio shadow), además de los datos reales de la tabla, al consultar system.remote_data_paths
traverse_shadow_remote_data_paths
Establece un modo para combinar los resultados de las consultas
union_default_mode
SELECT. Esta configuración solo se usa con UNION cuando no se especifica explícitamente
UNION ALL ni
UNION DISTINCT.
Valores posibles:
'DISTINCT'— ClickHouse devuelve como resultado de la combinación de consultas las filas sin duplicados.
'ALL'— ClickHouse devuelve como resultado de la combinación de consultas todas las filas, incluidas las duplicadas.
''— ClickHouse genera una excepción cuando se usa con
UNION.
Tamaño máximo (en bytes) de la codificación binaria con preservación del orden de una sola fila de
unique_key_max_encoded_size
UNIQUE KEY.
Envía un paquete desconocido en lugar del enésimo paquete de datos
unknown_packet_in_send_data
Al aplicar una función a una columna Variant mediante la implementación predeterminada, controla qué ocurre con las filas cuyo tipo real es incompatible con la función:
variant_throw_on_type_mismatch
true(por defecto) — lanzar una excepción.
false— devolver
NULLpara esas filas.
Esperar a que los cambios confirmados sean realmente visibles en la instantánea más reciente
wait_changes_become_visible_after_commit_mode
Nombre del workload que se utilizará para acceder a los recursos
workload
Escribir rutas completas (incluido s3://) en los archivos de metadatos de Iceberg.
write_full_path_in_iceberg_metadata
Permite seleccionar el valor máximo de window log de ZSTD (no se utilizará para la familia MergeTree)