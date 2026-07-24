Configuraciones de sesión de ClickHouse incluidas en el grupo generado Otras.

Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Escribe el encabezado HTTP CORS adicional.

Si una tabla tiene una curva de llenado de espacio en su índice, por ejemplo, ORDER BY mortonEncode(x, y) o ORDER BY hilbertEncode(x, y) , y la consulta tiene condiciones sobre sus argumentos, por ejemplo, x >= 10 AND x <= 20 AND y >= 20 AND y <= 30 , use la curva de llenado de espacio para el análisis de índices.

Cuando está habilitada, el analizador reemplaza las vistas ordinarias (no materializadas y no parametrizadas) por las subconsultas que las definen, lo que permite optimizaciones entre límites como el pushdown de predicados y la poda de columnas.

Habilita el comportamiento heredado del servidor ClickHouse en las operaciones ANY INNER|LEFT JOIN .

Use esta configuración solo por compatibilidad con versiones anteriores si sus casos de uso dependen del comportamiento heredado de JOIN .

Cuando el comportamiento heredado está habilitado:

Los resultados de las operaciones t1 ANY LEFT JOIN t2 y t2 ANY RIGHT JOIN t1 no son iguales porque ClickHouse usa una lógica de asociación de claves entre tablas de muchas a una, de izquierda a derecha.

y no son iguales porque ClickHouse usa una lógica de asociación de claves entre tablas de muchas a una, de izquierda a derecha. Los resultados de las operaciones ANY INNER JOIN contienen todas las filas de la tabla izquierda, como ocurre con las operaciones SEMI LEFT JOIN .

Cuando el comportamiento heredado está deshabilitado:

Los resultados de las operaciones t1 ANY LEFT JOIN t2 y t2 ANY RIGHT JOIN t1 son iguales porque ClickHouse usa una lógica que proporciona una asociación de claves de una a muchas en las operaciones ANY RIGHT JOIN .

y son iguales porque ClickHouse usa una lógica que proporciona una asociación de claves de una a muchas en las operaciones . Los resultados de las operaciones ANY INNER JOIN contienen una fila por clave de las tablas izquierda y derecha.

Valores posibles:

0 — El comportamiento heredado está deshabilitado.

1 — El comportamiento heredado está habilitado.

Véase también:

Limita el tamaño máximo del búfer adaptativo utilizado al escribir en archivos contenedores (por ejemplo, archivos tar

Tipo de descriptor que se usará para las solicitudes de Arrow Flight. ‘path’ envía el nombre del conjunto de datos como descriptor PATH. ‘command’ envía una consulta SQL como descriptor de comando (obligatorio para Dremio).

Posibles valores:

‘path’ — Usa FlightDescriptor::Path (predeterminado; funciona con la mayoría de los servidores Arrow Flight)

‘command’ — Usa FlightDescriptor::Command con una consulta SELECT (obligatorio para Dremio)

Cuando se establece en true , todos los hilos que ejecutan solicitudes S3 al mismo endpoint de copia de seguridad se ralentizan después de que una sola solicitud S3 encuentre un error de S3 reintentable, como ‘Slow Down’. Cuando se establece en false , cada hilo gestiona el backoff de las solicitudes S3 de forma independiente de los demás.

Solo tiene efecto en ClickHouse Cloud. Número de hilos en segundo plano para descargar de forma especulativa nuevas partes de datos a la caché del sistema de archivos cuando cache_populated_by_fetch está habilitado. Cero para deshabilitarlo.

Calcula la traza de pila textual en caso de excepciones durante la ejecución de consultas. Este es el valor predeterminado. Requiere búsquedas de símbolos que pueden ralentizar las pruebas de fuzzing cuando se ejecuta una gran cantidad de consultas erróneas. En condiciones normales, no debería desactivar esta opción.

Cancela las consultas HTTP de solo lectura (por ejemplo, SELECT ) cuando un cliente cierra la conexión sin esperar la respuesta.

Valor predeterminado en Cloud: 1 .

Valida las sumas de comprobación al leer. Está habilitada de forma predeterminada y siempre debe estarlo en producción. No espere obtener ningún beneficio por deshabilitar este ajuste. Solo debería usarse para experimentos y benchmarks. Este ajuste solo se aplica a tablas de la familia MergeTree. Las sumas de comprobación siempre se validan en otros motores de tabla y al recibir datos a través de la red.

El tiempo de espera en milisegundos de una conexión cuando el grupo de conexiones está lleno.

Valores posibles:

Entero positivo.

0 — tiempo de espera infinito.

El número máximo de intentos de conexión con cada réplica para el motor de tabla Distributed.

true , una consulta SELECT se convierte a la forma normal conjuntiva (CNF). En algunos casos, reescribir una consulta en CNF puede ejecutarse más rápido (consulta este Cuando se establece en, una consultase convierte a la forma normal conjuntiva (CNF). En algunos casos, reescribir una consulta en CNF puede ejecutarse más rápido (consulta este Github issue para obtener una explicación).

Por ejemplo, observa cómo la siguiente consulta SELECT no se modifica (este es el comportamiento predeterminado):

EXPLAIN SYNTAX SELECT * FROM ( SELECT number AS x FROM numbers( 20 ) ) AS a WHERE ((x >= 1 ) AND (x <= 5 )) OR ((x >= 10 ) AND (x <= 15 )) SETTINGS convert_query_to_cnf = false;

El resultado es:

┌─explain────────────────────────────────────────────────────────┐ │ SELECT x │ │ FROM │ │ ( │ │ SELECT number AS x │ │ FROM numbers(20) │ │ WHERE ((x >= 1) AND (x <= 5)) OR ((x >= 10) AND (x <= 15)) │ │ ) AS a │ │ WHERE ((x >= 1) AND (x <= 5)) OR ((x >= 10) AND (x <= 15)) │ │ SETTINGS convert_query_to_cnf = 0 │ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Establezcamos convert_query_to_cnf en true y veamos qué cambia:

EXPLAIN SYNTAX SELECT * FROM ( SELECT number AS x FROM numbers( 20 ) ) AS a WHERE ((x >= 1 ) AND (x <= 5 )) OR ((x >= 10 ) AND (x <= 15 )) SETTINGS convert_query_to_cnf = true;

Observa que la cláusula WHERE se reescribe en CNF, pero el conjunto de resultados sigue siendo idéntico: la lógica booleana no cambia.

┌─explain───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ SELECT x │ │ FROM │ │ ( │ │ SELECT number AS x │ │ FROM numbers(20) │ │ WHERE ((x <= 15) OR (x <= 5)) AND ((x <= 15) OR (x >= 1)) AND ((x >= 10) OR (x <= 5)) AND ((x >= 10) OR (x >= 1)) │ │ ) AS a │ │ WHERE ((x >= 10) OR (x >= 1)) AND ((x >= 10) OR (x <= 5)) AND ((x <= 15) OR (x >= 1)) AND ((x <= 15) OR (x <= 5)) │ │ SETTINGS convert_query_to_cnf = 1 │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Valores posibles: true, false

Deja de contar cuando un patrón tenga una coincidencia de longitud cero en la función countMatches .

Usa inner join en lugar de comma join/cross join si hay expresiones de join en la sección WHERE. Valores: 0 - sin reescritura, 1 - aplicar si es posible para comma/cross, 2 - forzar la reescritura de todos los joins con coma, cross - si es posible

Permite que los tipos de datos sin modificadores explícitos NULL o NOT NULL en la definición de columnas sean Nullable

Valores posibles:

1 — Los tipos de datos en las definiciones de columnas se establecen como Nullable de forma predeterminada.

de forma predeterminada. 0 — Los tipos de datos en las definiciones de columnas se establecen como no Nullable de forma predeterminada.

Comprueba el desbordamiento en las operaciones aritméticas y de comparación de Decimal

Habilita o deshabilita la comprobación de deduplicación para las vistas materializadas que reciben datos de tablas Replicated*.

Valores posibles:

0 — Deshabilitado.

1 — Habilitado.

Cuando está habilitado, ClickHouse realiza la deduplicación de bloques en las vistas materializadas que dependen de tablas Replicated*. Esta configuración es útil para garantizar que las vistas materializadas no contengan datos duplicados cuando se reintenta la operación de inserción debido a un fallo.

Véase también

Cuando está habilitada (valor predeterminado), se omite la poda de particiones en consultas FINAL sobre tablas cuyas columnas de la clave de partición no forman parte de la clave de ordenación. Este es el comportamiento seguro desde el punto de vista de la corrección introducido en la 26.3: FINAL puede necesitar deduplicar filas que comparten una clave primaria pero están en distintas particiones, y la poda de particiones excluiría silenciosamente esas filas del conjunto de entrada para la deduplicación.

Cuando está deshabilitada, la poda de particiones se aplica incluso con FINAL , restaurando el comportamiento anterior a la 26.3. Esto puede ser bastante más rápido para consultas con predicados WHERE sobre la columna de partición, pero solo es correcto cuando no pueden existir filas con la misma clave primaria en distintas particiones; por ejemplo, en tablas de registro de eventos cuya columna de partición se establece en el momento de la inserción y nunca cambia.

Esta configuración solo afecta a las tablas particionadas cuyas columnas de la clave de partición no están incluidas en la clave de ordenación; en las demás tablas, la poda de particiones siempre se aplica.

Posibles valores:

0 — Aplicar la poda de particiones antes de FINAL (comportamiento anterior a la 26.3, más rápido pero inseguro en el caso general).

(comportamiento anterior a la 26.3, más rápido pero inseguro en el caso general). 1 — Aplazar la poda de particiones hasta después de FINAL (valor predeterminado, seguro desde el punto de vista de la corrección).

Si es true, incluye solo los nombres de las columnas y los tipos en el resultado de la consulta DESCRIBE

Qué dialecto se utilizará para interpretar la consulta

Si está habilitado, el servidor omite enviar al cliente las filas del resultado de la consulta. La consulta se sigue ejecutando y registrando por completo en el servidor, y el cliente sigue recibiendo los paquetes restantes.

Se usa para shadow traffic, benchmark y fuzzing.

No tiene efecto en las consultas secundarias.

Afecta solo al protocolo TCP nativo.

Establece lo que sucede cuando la cantidad de datos supera uno de los límites.

Valores posibles:

throw : lanzar una excepción (predeterminado).

: lanzar una excepción (predeterminado). break : detener la ejecución de la consulta y devolver el resultado parcial, como si los datos de origen se hubieran agotado.

Mejora las consultas FINAL al evitar las fusiones entre distintas particiones.

Cuando está habilitado, durante las consultas SELECT FINAL, las partes de distintas particiones no se fusionarán entre sí. En su lugar, la fusión solo se producirá por separado dentro de cada partición. Esto puede mejorar significativamente el rendimiento de las consultas al trabajar con tablas particionadas.

Al aplicar una función a una columna Dynamic mediante la implementación predeterminada, controla qué ocurre con las filas cuyo tipo real es incompatible con la función:

true (predeterminado) — lanzar una excepción.

(predeterminado) — lanzar una excepción. false — devolver NULL para esas filas.

Si está habilitado, solo se permiten identificadores que contengan caracteres alfanuméricos y guiones bajos.

Activa o desactiva la omisión de archivos vacíos en las tablas con motor URL

Valores posibles:

0 — SELECT genera una excepción si el archivo vacío no es compatible con el formato solicitado.

genera una excepción si el archivo vacío no es compatible con el formato solicitado. 1 — SELECT devuelve un resultado vacío cuando el archivo está vacío.

Cuando está habilitada, ClickHouse proporcionará el valor exacto de la estadística rows_before_limit_at_least, pero a costa de que los datos anteriores al límite deban leerse por completo

Establece el modo predeterminado en la consulta EXCEPT. Posibles valores: cadena vacía, ‘ALL’, ‘DISTINCT’. Si está vacío, una consulta sin modo lanzará una excepción.

Excluye los índices de omisión especificados para que no se construyan ni se almacenen durante las operaciones INSERT. Los índices de omisión excluidos seguirán construyéndose y almacenándose durante las fusiones o mediante una consulta MATERIALIZE INDEX explícita.

No tiene efecto si materialize_skip_indexes_on_insert es false.

Ejemplo:

CREATE TABLE tab ( a UInt64, b UInt64, INDEX idx_a a TYPE minmax, INDEX idx_b b TYPE set ( 3 ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple(); SET exclude_materialize_skip_indexes_on_insert = 'idx_a' ; -- idx_a will be not be updated upon insert --SET exclude_materialize_skip_indexes_on_insert='idx_a, idx_b'; -- neither index would be updated on insert INSERT INTO tab SELECT number , number / 50 FROM numbers( 100 ); -- only idx_b is updated -- since it is a session setting it can be set on a per-query level INSERT INTO tab SELECT number , number / 50 FROM numbers( 100 , 100 ) SETTINGS exclude_materialize_skip_indexes_on_insert = 'idx_b' ; ALTER TABLE tab MATERIALIZE INDEX idx_a; -- this query can be used to explicitly materialize the index SET exclude_materialize_skip_indexes_on_insert = DEFAULT ; -- reset setting to default

Ejecuta subconsultas EXISTS no correlacionadas como subconsultas escalares. Al igual que con las subconsultas escalares, se utiliza la caché y el plegado de constantes se aplica al resultado.

Valor predeterminado en Cloud: 0 .

Formato predeterminado que usa EXPLAIN PLAN .

Posibles valores:

pretty (predeterminado desde la versión 26.7) — actions , compact y pretty toman true por defecto, lo que genera un plan compacto, Pretty y anotado con acciones.

(predeterminado desde la versión 26.7) — , y toman por defecto, lo que genera un plan compacto, Pretty y anotado con acciones. legacy — salida anterior a la versión 26.7.

Si especificas explícitamente las opciones actions , compact o pretty en la sentencia EXPLAIN (por ejemplo, EXPLAIN actions = 0, compact = 0, pretty = 0 SELECT ... ), esta configuración siempre se sobrescribe.

EXPLAIN PLAN con json = 1 o distributed = 1 mantiene los valores predeterminados de legacy (anteriores a la versión 26.7) independientemente de esta configuración, a menos que actions , compact o pretty se establezcan explícitamente. La salida Pretty no puede representar resultados JSON ni planes distribuidos por segmento, por lo que esos modos solo se muestran correctamente en el formato legacy .

Alias: extract_kvp_max_pairs_per_row

Número máximo de pares que puede generar la función extractKeyValuePairs . Se utiliza como medida de protección para evitar un consumo excesivo de memoria.

Indica si se deben contabilizar los valores extremos (los mínimos y máximos de las columnas del resultado de una consulta). Acepta 0 o 1. El valor predeterminado es 0 (deshabilitado). Para obtener más información, consulte la sección “Valores extremos”.

Fuerza una consulta a una réplica obsoleta si no hay datos actualizados disponibles. Consulte Replicación

ClickHouse selecciona la réplica más adecuada entre las réplicas obsoletas de la tabla.

Se utiliza al realizar SELECT desde una tabla distribuida que apunta a tablas replicadas.

De forma predeterminada, 1 (habilitado).

Estrategia de partición predeterminada para motores tipo archivo.

Número máximo de prefetches. Cero significa que no hay límite. Se recomienda más la configuración filesystem_prefetches_max_memory_usage si desea limitar el número de prefetches

Aplica automáticamente el modificador FINAL a todas las tablas de una consulta en las que FINAL sea aplicable, incluidas las tablas unidas, las tablas en subconsultas y las tablas distribuidas.

Posibles valores:

0 - deshabilitado

1 - habilitado

Ejemplo:

CREATE TABLE test ( key Int64, some String ) ENGINE = ReplacingMergeTree ORDER BY key ; INSERT INTO test FORMAT Values ( 1 , 'first' ); INSERT INTO test FORMAT Values ( 1 , 'second' ); SELECT * FROM test; ┌─ key ─┬─some───┐ │ 1 │ second │ └─────┴────────┘ ┌─ key ─┬─some──┐ │ 1 │ first │ └─────┴───────┘ SELECT * FROM test SETTINGS final = 1 ; ┌─ key ─┬─some───┐ │ 1 │ second │ └─────┴────────┘ SET final = 1 ; SELECT * FROM test; ┌─ key ─┬─some───┐ │ 1 │ second │ └─────┴────────┘

Si se habilita, las partes de proyección se finalizan de forma síncrona durante INSERT, lo que reduce el uso máximo de memoria a costa de un menor paralelismo de carga en S3. De forma predeterminada, el flujo de salida de cada proyección se mantiene activo hasta que se finaliza toda la parte (incluidas todas las proyecciones), lo que permite solapar las cargas en S3, pero aumenta el uso máximo de memoria de forma proporcional al número de proyecciones. Esta configuración solo afecta a INSERT; merge y mutation ya finalizan las proyecciones de forma síncrona.

Establece el formato de los datos de las columnas Nested

Valores posibles:

1 — La columna Nested se aplana en arrays separados.

0 — La columna Nested permanece como un único array de tuplas.

Uso

Si este ajuste se establece en 0 , es posible usar un nivel arbitrario de anidamiento.

Ejemplos

Consulta:

SET flatten_nested = 1 ; CREATE TABLE t_nest ( `n` Nested(a UInt32, b UInt32)) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple(); SHOW CREATE TABLE t_nest;

Resultado:

┌─statement───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CREATE TABLE default.t_nest ( `n.a` Array(UInt32), `n.b` Array(UInt32) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple() SETTINGS index_granularity = 8192 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Consulta:

SET flatten_nested = 0 ; CREATE TABLE t_nest ( `n` Nested(a UInt32, b UInt32)) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple(); SHOW CREATE TABLE t_nest;

Resultado:

┌─statement──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CREATE TABLE default.t_nest ( `n` Nested(a UInt32, b UInt32) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple() SETTINGS index_granularity = 8192 │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

.sql . Está habilitado de forma predeterminada. Habilita o deshabilita fsync al escribir archivos. Está habilitado de forma predeterminada.

Puede tener sentido deshabilitarlo si el server tiene millones de tablas pequeñas que se crean y eliminan constantemente.

Si es false, las funciones h3, por ejemplo h3CellAreaM2, lanzan una excepción si la entrada no es válida. Si es true, devuelven 0 o el valor predeterminado.

Si los cuatro argumentos de las funciones geoDistance , greatCircleDistance y greatCircleAngle son Float64, estas devuelven Float64 y emplean doble precisión en los cálculos internos. En versiones anteriores de ClickHouse, las funciones siempre devolvían Float32.

La función ‘geoToH3’ acepta (lon, lat) si se establece en ‘lon_lat’ y (lat, lon) si se establece en ‘lat_lon’.

Máximo número de direcciones permitidas (para almacenamiento externo, funciones de tabla, etc.).

La función ‘h3ToGeo’ devuelve (lon, lat) si es true; de lo contrario, (lat, lon).

Tiempo de espera, en milisegundos, para recibir el paquete Hello de las réplicas durante el handshake.

Tiempo de espera para establecer una conexión con una réplica en solicitudes hedged

Establece el número máximo de coincidencias resaltadas por fila en la función highlight . Sirve para evitar un uso excesivo de memoria al resaltar patrones muy repetitivos en textos extensos.

Valores posibles:

Entero positivo.

El tamaño de la lista dinámica de candidatos durante la búsqueda en el índice de similitud vectorial, también conocido como ‘ef_search’.

Tiempo de expiración de HSTS. 0 significa desactivar HSTS.

Tiempo de espera para cerrar conexiones TCP inactivas tras el número especificado de segundos.

Valores posibles:

Entero positivo (0: cerrar inmediatamente, tras 0 segundos).

Si está habilitada, inserta ‘ORDER BY rand()’ en las consultas SELECT sin cláusula ORDER BY. Se aplica solo cuando la profundidad de la subconsulta = 0. Las subconsultas e INSERT INTO … SELECT no se ven afectados. Si la estructura de nivel superior es UNION, ‘ORDER BY rand()’ se inserta en cada rama de forma independiente. Solo es útil para pruebas y desarrollo (la ausencia de ORDER BY es una fuente de resultados no deterministas en las consultas).

El intervalo, en microsegundos, para comprobar si se ha cancelado la ejecución de la solicitud y enviar el progreso.

Establece el modo predeterminado en la consulta INTERSECT. Valores posibles: cadena vacía, ‘ALL’, ‘DISTINCT’. Si está vacío, una consulta sin modo generará una excepción.

Si está habilitada, las funciones ‘least’ y ‘greatest’ devuelven NULL si alguno de sus argumentos es NULL.

Enumera todos los nombres de los elementos de los literales de tupla grandes en los nombres de sus columnas en lugar del hash. Esta configuración existe solo por motivos de compatibilidad. Tiene sentido establecerla en ‘true’ al realizar una actualización progresiva del clúster desde una versión anterior a la 21.7 a una posterior.

Establece el número máximo de filas que se pueden obtener del resultado de la consulta. Ajusta el valor definido por la cláusula LIMIT , de modo que el límite especificado en la consulta no pueda superar el límite establecido por esta opción.

Valores posibles:

0 — El número de filas no está limitado.

Entero positivo.

Carga las marcas de MergeTree de forma asíncrona

Valor predeterminado en Cloud: 1 .

Define cuántos segundos espera una solicitud de bloqueo antes de fallar.

El tiempo de espera de bloqueo se usa para proteger frente a interbloqueos al ejecutar operaciones de lectura/escritura con tablas. Cuando el tiempo de espera expira y la solicitud de bloqueo falla, el servidor de ClickHouse lanza una excepción “¡El intento de bloqueo excedió el tiempo de espera! Se evitó un posible interbloqueo. El cliente debería reintentar.” con el código de error DEADLOCK_AVOIDED .

Valores posibles:

Entero positivo (en segundos).

0 — Sin tiempo de espera de bloqueo.

Cuando se utiliza el mecanismo de priorización de consultas (consulte la configuración priority ), las consultas de baja prioridad esperan a que terminen las consultas de mayor prioridad. Esta configuración especifica cuánto tiempo deben esperar.

Crea un plan de consulta distribuida.

Al crear una tabla Merge sin un esquema explícito o al usar la función de tabla merge , se infiere el esquema como una unión de no más del número especificado de tablas coincidentes. Si hay un número mayor de tablas, el esquema se inferirá a partir del primer número especificado de tablas.

Si está habilitada, las tablas de MongoDB devolverán un error cuando no se pueda generar una consulta de MongoDB. De lo contrario, ClickHouse lee la tabla completa y la procesa localmente. Esta opción no se aplica cuando ‘allow_experimental_analyzer=0’.

No añadir alias a la lista de expresiones de nivel superior al reescribir múltiples joins

Normalizar los nombres de las funciones a su forma canónica

Establece el número de filas que se omitirán antes de empezar a devolver filas de la consulta. Ajusta el desplazamiento establecido por la cláusula OFFSET , de modo que ambos valores se sumen.

Posibles valores:

0 — No se omite ninguna fila.

Entero positivo.

Ejemplo

Tabla de entrada:

CREATE TABLE test (i UInt64) ENGINE = MergeTree() ORDER BY i; INSERT INTO test SELECT number FROM numbers( 500 );

Consulta:

SET limit = 5 ; SET offset = 7 ; SELECT * FROM test LIMIT 10 OFFSET 100 ;

Resultado:

┌───i─┐ │ 107 │ │ 108 │ │ 109 │ └─────┘

Lectura de la instantánea de destino a nivel de consulta para el modo incremental de Paimon. Cuando es >0, el lector solo recuperará el delta del snapshot_id especificado sin avanzar la marca de agua confirmada. Predeterminado: -1 (deshabilitado)

Paraleliza la salida en la etapa de lectura desde el almacenamiento. Permite paralelizar el procesamiento de consultas justo después de la lectura desde el almacenamiento, cuando sea posible

Permite que la consulta devuelva un resultado parcial después de cancelarse.

Registra estadísticas de índices por parte

Bloquea el bucle de espera de la consulta en el servidor durante el número de segundos especificado.

Dialecto SQL de origen del transpilador polyglot (p. ej., ‘sqlite’, ‘mysql’, ‘postgresql’, ‘snowflake’, ‘duckdb’).

Probabilidad aproximada de que fallen las consultas internas de PostgreSQL (para la replicación). El valor válido está en el intervalo [0.0f, 1.0f]

Recopila estadísticas de selectividad de predicados en system.predicate_statistics_log . Cuando se establece en N > 0, se toma una muestra de aproximadamente 1/N de las consultas (en función del ID de la consulta). 0 significa que está deshabilitado.

El tamaño máximo del búfer de precarga para leer desde el sistema de archivos. Los valores superiores a 256 MiB se ajustan a 256 MiB, ya que un búfer de lectura nunca necesita ser mayor.

Permite mostrar nombres de tipos con anidamiento profundo de forma legible y con sangrías en la consulta DESCRIBE y en la función toTypeName() .

Ejemplo:

CREATE TABLE test (a Tuple(b String, c Tuple(d Nullable(UInt64), e Array (UInt32), f Array (Tuple(g String, h Map(String, Array (Tuple(i String, j UInt64))))), k Date ), l Nullable(String))) ENGINE = Memory; DESCRIBE TABLE test FORMAT TSVRaw SETTINGS print_pretty_type_names = 1 ;

a Tuple( b String, c Tuple( d Nullable(UInt64), e Array(UInt32), f Array(Tuple( g String, h Map( String, Array(Tuple( i String, j UInt64 )) ) )), k Date ), l Nullable(String) )

Prioridad de la consulta. 1: la más alta; cuanto mayor sea el valor, menor será la prioridad; 0: no usar prioridades.

Permite enviar los roles de usuario desde el nodo de origen a otros nodos al ejecutar una consulta.

El intervalo, en milisegundos, con el que se recopila el query_metric_log de las consultas individuales.

collect_interval_milliseconds de la Si se establece en cualquier valor negativo, tomará el valorde la configuración query_metric_log o, si no está presente, usará 1000 de forma predeterminada.

Para deshabilitar la recopilación de una sola consulta, establezca query_metric_log_interval en 0.

Valor predeterminado: -1

El tiempo de espera en la cola de solicitudes si el número de solicitudes concurrentes supera el máximo.

El tiempo de espera para leer de RabbitMQ antes de volver a intentarlo.

0: sin restricciones de solo lectura. 1: solo solicitudes de lectura, así como el cambio de configuraciones permitidas explícitamente. 2: solo solicitudes de lectura, así como el cambio de configuraciones, excepto la configuración ‘readonly’.

Número máximo de iteraciones para inferir los tipos de las columnas en CTE recursivas. Los tipos de las columnas se determinan aplicando iterativamente getLeastSupertype a las partes no recursiva y recursiva de la UNION ALL hasta alcanzar la convergencia. Establézcalo en 0 para desactivar la ampliación de tipos y usar solo los tipos de la parte no recursiva.

Establece el número máximo de coincidencias de una única expresión regular por fila. Úselo para evitar la sobrecarga de memoria al usar una expresión regular codiciosa en la función extractAllGroupsHorizontal

Posibles valores:

Entero positivo.

Rechaza patrones cuya evaluación con hyperscan probablemente resulte costosa (debido a la explosión de estados del NFA)

Si el uso de memoria después del remerge no se reduce en esta proporción, el remerge se deshabilitará.

Cantidad mínima de bytes necesaria para que una lectura remota (url, s3) haga seek en lugar de leer ignorando datos.

Type: String

Valor predeterminado: Cadena vacía

Esta configuración permite especificar un patrón de cambio de nombre para los archivos procesados por la función de tabla file . Cuando esta opción está establecida, todos los archivos leídos por la función de tabla file se renombrarán según el patrón especificado con placeholders, siempre que el procesamiento de los archivos haya finalizado correctamente.

​ Marcadores de posición

%a — Nombre completo del archivo original (p. ej., “sample.csv”).

— Nombre completo del archivo original (p. ej., “sample.csv”). %f — Nombre del archivo original sin extensión (p. ej., “sample”).

— Nombre del archivo original sin extensión (p. ej., “sample”). %e — Extensión del archivo original con punto (p. ej., “.csv”).

— Extensión del archivo original con punto (p. ej., “.csv”). %t — Marca de tiempo (en microsegundos).

— Marca de tiempo (en microsegundos). %% — Signo de porcentaje (”%”).

Opción: --rename_files_after_processing="processed_%f_%t%e"

Consulta: SELECT * FROM file('sample.csv')

Si sample.csv se lee correctamente, el archivo se renombrará a processed_sample_1683473210851438.csv

OPTIMIZE o TRUNCATE . Especifica cuánto tiempo (en segundos) hay que esperar para que las réplicas inactivas ejecuten consultas ALTER

Valores posibles:

0 — No esperar.

— No esperar. Entero negativo — Esperar indefinidamente.

Entero positivo — Número de segundos de espera.

Se usa en la planificación de cargas de trabajo. Es la cantidad mínima de RAM reservada para ejecutar una consulta en un solo servidor. La reserva se realiza a través de la jerarquía WORKLOAD usando el valor de la configuración de consulta workload . Si no hay suficiente memoria disponible para la carga de trabajo, la consulta no se inicia y queda en estado pendiente hasta que la reserva pueda satisfacerse. Un valor de 0 significa que no hay reserva. Esta configuración solo tiene efecto si se crea el recurso MEMORY RESERVATION.

Sustituye el motor de tabla de ReplicatedMergeTree por SharedMergeTree durante RESTORE.

Valor predeterminado en Cloud: 1 .

Establece qué hacer si el volumen del resultado supera alguno de los límites.

Valores posibles:

throw : lanzar una excepción (predeterminado).

: lanzar una excepción (predeterminado). break : detener la ejecución de la consulta y devolver el resultado parcial, como si se hubieran agotado los datos de origen.

Break interrumpe la ejecución solo a nivel de bloque. Esto significa que la cantidad de filas devueltas es mayor que Usar ‘break’ es similar a usar LIMIT.interrumpe la ejecución solo a nivel de bloque. Esto significa que la cantidad de filas devueltas es mayor que max_result_rows , es múltiplo de max_block_size y depende de max_threads

Ejemplo

Query SET max_threads = 3 , max_block_size = 3333 ; SET max_result_rows = 3334 , result_overflow_mode = 'break' ; SELECT * FROM numbers_mt( 100000 ) FORMAT Null ;

Result 6666 rows in set. ...

Si está habilitado, ClickHouse proporcionará el valor exacto de la estadística rows_before_aggregation; representa el número de filas leídas antes de la agregación

Activa el algoritmo de filtrado masivo para los índices. Se espera que siempre ofrezca mejores resultados, pero esta configuración se mantiene por compatibilidad y control.

select_sequential_consistency en SharedMergeTree. El comportamiento de esta configuración difiere entre SharedMergeTree y ReplicatedMergeTree; consulte SharedMergeTree consistency para obtener más información sobre el comportamiento deen SharedMergeTree.

Habilita o deshabilita la consistencia secuencial para las consultas SELECT . Requiere que insert_quorum_parallel esté deshabilitado (habilitado de forma predeterminada).

Valores posibles:

0 — Deshabilitado.

1 — Habilitado.

Uso

Cuando la consistencia secuencial está habilitada, ClickHouse permite al client ejecutar la consulta SELECT solo en aquellas réplicas que contienen datos de todas las consultas INSERT anteriores ejecutadas con insert_quorum . Si el client hace referencia a una réplica parcial, ClickHouse generará una excepción. La consulta SELECT no incluirá datos que aún no se hayan escrito en el quórum de réplicas.

Cuando insert_quorum_parallel está habilitado (el valor predeterminado), select_sequential_consistency no funciona. Esto se debe a que las consultas INSERT en paralelo pueden escribirse en distintos conjuntos de réplicas de quórum, por lo que no hay garantía de que una sola réplica haya recibido todas las escrituras.

Véase también:

Establece la zona horaria implícita de la sesión o consulta actual. La zona horaria implícita es la zona horaria que se aplica a los valores de tipo DateTime/DateTime64 que no tienen una zona horaria especificada de forma explícita. Esta configuración tiene prioridad sobre la zona horaria implícita configurada globalmente (a nivel del servidor). Un valor de ” (cadena vacía) significa que la zona horaria implícita de la sesión o consulta actual es igual a la zona horaria del servidor

Puede usar las funciones timeZone() y serverTimeZone() para obtener la zona horaria de la sesión y la del servidor.

Valores posibles:

Cualquier nombre de zona horaria de system.time_zones , por ejemplo, Europe/Berlin , UTC o Zulu

Ejemplos:

SELECT timeZone(), serverTimeZone() FORMAT CSV "Europe/Berlin" , "Europe/Berlin"

SELECT timeZone(), serverTimeZone() SETTINGS session_timezone = 'Asia/Novosibirsk' FORMAT CSV "Asia/Novosibirsk" , "Europe/Berlin"

Asigne la zona horaria de la sesión ‘America/Denver’ al DateTime interno sin una zona horaria especificada explícitamente:

SELECT toDateTime64(toDateTime64( '1999-12-12 23:23:23.123' , 3 ), 3 , 'Europe/Zurich' ) SETTINGS session_timezone = 'America/Denver' FORMAT TSV 1999 - 12 - 13 07 : 23 : 23 . 123

No todas las funciones que procesan DateTime/DateTime64 respetan session_timezone . Esto puede provocar errores sutiles. Consulta el siguiente ejemplo y su explicación.

CREATE TABLE test_tz ( `d` DateTime ( 'UTC' )) ENGINE = Memory AS SELECT toDateTime( '2000-01-01 00:00:00' , 'UTC' ); SELECT * , timeZone() FROM test_tz WHERE d = toDateTime( '2000-01-01 00:00:00' ) SETTINGS session_timezone = 'Asia/Novosibirsk' 0 rows in set . SELECT * , timeZone() FROM test_tz WHERE d = '2000-01-01 00:00:00' SETTINGS session_timezone = 'Asia/Novosibirsk' ┌───────────────────d─┬─timeZone()───────┐ │ 2000 - 01 - 01 00 : 00 : 00 │ Asia / Novosibirsk │ └─────────────────────┴──────────────────┘

Esto sucede debido a distintos flujos de análisis:

toDateTime() sin una zona horaria especificada explícitamente, usado en la primera consulta SELECT , respeta la configuración session_timezone y la zona horaria global.

sin una zona horaria especificada explícitamente, usado en la primera consulta , respeta la configuración y la zona horaria global. En la segunda consulta, se interpreta un DateTime a partir de un String y hereda el tipo y la zona horaria de la columna existente d . Por lo tanto, no se respetan la configuración session_timezone ni la zona horaria global.

Véase también

Establece qué sucede cuando la cantidad de datos supera uno de los límites.

Valores posibles:

throw : lanzar una excepción (predeterminado).

: lanzar una excepción (predeterminado). break : dejar de ejecutar la consulta y devolver el resultado parcial, como si los datos de origen se hubieran agotado.

Para un solo JOIN, en caso de ambigüedad de identificadores, se prefiere la tabla de la izquierda

Los alias redundantes se omiten (se sustituyen) en las funciones definidas por el usuario para simplificar su uso.

Valores posibles:

1 — Los alias se omiten (se sustituyen) en las UDF.

0 — Los alias no se omiten (se sustituyen) en las UDF.

Ejemplo

La diferencia entre habilitado y deshabilitado:

Consulta:

SET skip_redundant_aliases_in_udf = 0 ; CREATE FUNCTION IF NOT EXISTS test_03274 AS ( x ) -> ((x + 1 as y, y + 2 )); EXPLAIN SYNTAX SELECT test_03274( 4 + 2 );

Resultado:

SELECT ((4 + 2) + 1 AS y, y + 2)

Consulta:

SET skip_redundant_aliases_in_udf = 1 ; CREATE FUNCTION IF NOT EXISTS test_03274 AS ( x ) -> ((x + 1 as y, y + 2 )); EXPLAIN SYNTAX SELECT test_03274( 4 + 2 );

Resultado:

SELECT ((4 + 2) + 1, ((4 + 2) + 1) + 2)

Tiempo de espera tras recibir una consulta en TCPHandler

Controla el formato de transmisión usado para la compresión snappy en rutas genéricas de E/S de archivos, como file y url . HTTP Content-Encoding: snappy siempre usa el formato framing e ignora esta configuración.

Ten en cuenta que el formato bruto de bloques snappy producido por una única llamada a snappy::Compress (por ejemplo, las cargas útiles del protocolo remoto de Prometheus gestionadas por SnappyBasicReadBuffer ) es un formato de transmisión independiente y específico del protocolo, y no está controlado por esta configuración.

Valores posibles:

basic — Formato de bloques snappy de Hadoop. Compatible con archivos leídos y escritos por Hadoop. Admite lectura y escritura.

— Formato de bloques snappy de Hadoop. Compatible con archivos leídos y escritos por Hadoop. Admite lectura y escritura. framed — Formato framing de Snappy, el formato estándar de streaming definido por Google. Admite lectura y escritura.

Establece qué sucede si el número de filas recibidas antes de la ordenación supera uno de los límites.

Valores posibles:

throw : lanzar una excepción.

: lanzar una excepción. break : detener la ejecución de la consulta y devolver el resultado parcial.

max_substrings > 0 incluirá la cadena restante en el último elemento del array de resultados. Controla si la función splitBy*() con el argumento> 0 incluirá la cadena restante en el último elemento del array de resultados.

Valores posibles:

0 - La cadena restante no se incluirá en el último elemento del array de resultados.

- La cadena restante no se incluirá en el último elemento del array de resultados. 1 - La cadena restante se incluirá en el último elemento del array de resultados. Este es el comportamiento de la función split() de Spark y del método ‘string.split()’ de Python.

Al iniciar el servidor, impide la planificación de las vistas materializadas actualizables, como si se hubiera ejecutado SYSTEM STOP VIEWS. Después, puedes iniciarlas manualmente con SYSTEM START VIEWS o SYSTEM START VIEW <name> . También se aplica a las vistas creadas posteriormente. No tiene efecto sobre las vistas materializadas no actualizables.

El tiempo, en segundos, que debe permanecer inactiva la conexión antes de que TCP comience a enviar sondas de keepalive

Tiempo de espera para bloquear la caché al reservar espacio para datos temporales en la caché del sistema de archivos

Permite o prohíbe los INSERT vacíos; está habilitada de forma predeterminada (lanza un error si el insert está vacío). Solo se aplica a los INSERT que usan clickhouse-client o la interfaz gRPC

Comprueba que la velocidad de ejecución no sea demasiado baja (no inferior a min_execution_speed ) una vez transcurrido el tiempo especificado en segundos.

Establece qué sucede cuando la cantidad de datos supera uno de los límites.

Valores posibles:

throw : lanzar una excepción (por defecto).

: lanzar una excepción (por defecto). break : dejar de ejecutar la consulta y devolver el resultado parcial, como si los datos de origen se hubieran agotado.

Habilita la igualdad entre valores NULL para el operador IN

De forma predeterminada, los valores NULL no se pueden comparar porque NULL significa un valor indefinido. Por lo tanto, la comparación expr = NULL siempre debe devolver false . Con esta configuración, NULL = NULL devuelve true para el operador IN .

Valores posibles:

0 — La comparación de valores NULL en el operador IN devuelve false .

en el operador devuelve . 1 — La comparación de valores NULL en el operador IN devuelve true .

Ejemplo

Considere la tabla null_in :

┌──idx─┬─────i─┐ │ 1 │ 1 │ │ 2 │ NULL │ │ 3 │ 3 │ └──────┴───────┘

Consulta:

SELECT idx, i FROM null_in WHERE i IN ( 1 , NULL ) SETTINGS transform_null_in = 0 ;

Resultado:

┌──idx─┬────i─┐ │ 1 │ 1 │ └──────┴──────┘

Consulta:

SELECT idx, i FROM null_in WHERE i IN ( 1 , NULL ) SETTINGS transform_null_in = 1 ;

Resultado:

┌──idx─┬─────i─┐ │ 1 │ 1 │ │ 2 │ NULL │ └──────┴───────┘

Véase también

Recorre los datos congelados (directorio shadow), además de los datos reales de la tabla, al consultar system.remote_data_paths

SELECT . Esta configuración solo se usa con UNION ALL ni UNION DISTINCT . Establece un modo para combinar los resultados de las consultas. Esta configuración solo se usa con UNION cuando no se especifica explícitamenteni

Valores posibles:

'DISTINCT' — ClickHouse devuelve como resultado de la combinación de consultas las filas sin duplicados.

— ClickHouse devuelve como resultado de la combinación de consultas las filas sin duplicados. 'ALL' — ClickHouse devuelve como resultado de la combinación de consultas todas las filas, incluidas las duplicadas.

— ClickHouse devuelve como resultado de la combinación de consultas todas las filas, incluidas las duplicadas. '' — ClickHouse genera una excepción cuando se usa con UNION .

Vea ejemplos en UNION

Tamaño máximo (en bytes) de la codificación binaria con preservación del orden de una sola fila de UNIQUE KEY .

Envía un paquete desconocido en lugar del enésimo paquete de datos

Al aplicar una función a una columna Variant mediante la implementación predeterminada, controla qué ocurre con las filas cuyo tipo real es incompatible con la función:

true (por defecto) — lanzar una excepción.

(por defecto) — lanzar una excepción. false — devolver NULL para esas filas.

Esperar a que los cambios confirmados sean realmente visibles en la instantánea más reciente

Nombre del workload que se utilizará para acceder a los recursos

Escribir rutas completas (incluido s3://) en los archivos de metadatos de Iceberg.

Permite seleccionar el valor máximo de window log de ZSTD (no se utilizará para la familia MergeTree)