Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Indica si los encabezados deserializados del índice de texto deben almacenarse en caché en memoria. Usar la caché de encabezados del índice de texto puede reducir significativamente la latencia y aumentar el rendimiento al trabajar con un gran número de consultas sobre índice de texto.

Permite evaluar consultas LIKE/ILIKE escaneando el diccionario del índice de texto invertido.

Si se almacenan en memoria las listas de postings deserializadas del índice de texto. Usar la caché de postings del índice de texto puede reducir significativamente la latencia y aumentar el rendimiento al trabajar con una gran cantidad de consultas sobre índice de texto.

Indica si se deben almacenar en caché en memoria los metadatos deserializados de los tokens del índice de texto. Usar la caché de tokens de índice de texto puede reducir significativamente la latencia y aumentar el rendimiento al trabajar con un gran número de consultas sobre índices de texto.