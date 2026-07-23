Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Limita el número máximo de particiones en un único bloque insertado y lanza una excepción si el bloque contiene demasiadas particiones.

Entero positivo.

0 — Número ilimitado de particiones.

Detalles

Al insertar datos, ClickHouse calcula el número de particiones del bloque insertado. Si el número de particiones es mayor que max_partitions_per_insert_block , ClickHouse registra una advertencia o lanza una excepción en función de throw_on_max_partitions_per_insert_block . Las excepciones tienen el siguiente texto:

“Demasiadas particiones para un único bloque INSERT ( partitions_count particiones, el límite es ” + toString(max_partitions) + ”). El límite está controlado por la configuración ‘max_partitions_per_insert_block’. Un gran número de particiones es un error muy común. Provocará un grave impacto negativo en el rendimiento, como un arranque lento del servidor, consultas INSERT lentas y consultas SELECT lentas. El número total recomendado de particiones para una tabla es inferior a 1000..10000. Tenga en cuenta que el particionado no está pensado para acelerar las consultas SELECT (la clave ORDER BY es suficiente para que las consultas de rango sean rápidas). Las particiones están pensadas para la manipulación de datos (DROP PARTITION, etc.).”

Esta configuración es un umbral de seguridad porque usar un gran número de particiones es un error muy común.

Limita la cantidad máxima de particiones a las que se puede acceder en una sola consulta.

El valor de esta configuración especificado al crear la tabla se puede sobrescribir mediante una configuración a nivel de consulta.

Valores posibles:

Entero positivo

-1 - ilimitado (valor predeterminado)