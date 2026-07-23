Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado schema_inference_*.

Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Usa el esquema de la caché para URL con validación de la hora de última modificación (para URL con el encabezado Last-Modified)

Usar caché en la inferencia de esquema al usar la función de tabla de Azure

Usa la caché durante la inferencia de esquema al usar la función de tabla file

Usa la caché durante la inferencia de esquema al usar la función de tabla hdfs

Usa la caché durante la inferencia de esquema al usar la función de tabla S3

Usa la caché para la inferencia de esquema al usar la función de tabla URL