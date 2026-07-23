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Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

schema_inference_cache_require_modification_time_for_url

Usa el esquema de la caché para URL con validación de la hora de última modificación (para URL con el encabezado Last-Modified)

schema_inference_use_cache_for_azure

Usar caché en la inferencia de esquema al usar la función de tabla de Azure

schema_inference_use_cache_for_file

Usa la caché durante la inferencia de esquema al usar la función de tabla file

schema_inference_use_cache_for_hdfs

Usa la caché durante la inferencia de esquema al usar la función de tabla hdfs

schema_inference_use_cache_for_s3

Usa la caché durante la inferencia de esquema al usar la función de tabla S3

schema_inference_use_cache_for_url

Usa la caché para la inferencia de esquema al usar la función de tabla URL
Última modificación el 23 de julio de 2026