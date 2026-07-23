Usa el esquema de la caché para URL con validación de la hora de última modificación (para URL con el encabezado Last-Modified)
schema_inference_cache_require_modification_time_for_url
Usar caché en la inferencia de esquema al usar la función de tabla de Azure
schema_inference_use_cache_for_azure
Usa la caché durante la inferencia de esquema al usar la función de tabla file
schema_inference_use_cache_for_file
Usa la caché durante la inferencia de esquema al usar la función de tabla hdfs
schema_inference_use_cache_for_hdfs
Usa la caché durante la inferencia de esquema al usar la función de tabla S3
schema_inference_use_cache_for_s3
Usa la caché para la inferencia de esquema al usar la función de tabla URL