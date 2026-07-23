Estos ajustes están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente

Habilita la optimización de GROUP BY en consultas SELECT para agregar datos siguiendo el orden correspondiente en tablas MergeTree

Valores posibles:

0 — la optimización de GROUP BY está deshabilitada.

está deshabilitada. 1 — la optimización de GROUP BY está habilitada.

Véase también