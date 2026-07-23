Habilita la optimización de GROUP BY en consultas SELECT para agregar datos siguiendo el orden correspondiente en tablas MergeTree. Valores posibles:
optimize_aggregation_in_order
- 0 — la optimización de
GROUP BYestá deshabilitada.
- 1 — la optimización de
GROUP BYestá habilitada.
Cuando está habilitada y la agregación en orden está activa, aplica LIMIT en el paso de agregación para permitir la finalización temprana una vez que se han producido suficientes grupos. Esto reduce la cantidad de datos leídos cuando ORDER BY coincide con el prefijo de la clave de GROUP BY. Puede reducir el valor devuelto por
optimize_aggregation_in_order_limit
rows_before_limit_at_least; use
exact_rows_before_limit si necesita recuentos exactos.