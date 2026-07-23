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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente.

optimize_aggregation_in_order

Habilita la optimización de GROUP BY en consultas SELECT para agregar datos siguiendo el orden correspondiente en tablas MergeTree. Valores posibles:
  • 0 — la optimización de GROUP BY está deshabilitada.
  • 1 — la optimización de GROUP BY está habilitada.
Véase también

optimize_aggregation_in_order_limit

Cuando está habilitada y la agregación en orden está activa, aplica LIMIT en el paso de agregación para permitir la finalización temprana una vez que se han producido suficientes grupos. Esto reduce la cantidad de datos leídos cuando ORDER BY coincide con el prefijo de la clave de GROUP BY. Puede reducir el valor devuelto por rows_before_limit_at_least; use exact_rows_before_limit si necesita recuentos exactos.
Última modificación el 23 de julio de 2026