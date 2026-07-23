Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Número mínimo de partes que se deben leer para ejecutar el paso de fusión preliminar durante la lectura multihilo en el orden de la clave primaria.

Usa búfer antes de fusionar al leer en orden de la clave primaria. Aumenta el paralelismo de la ejecución de consultas

Usa una fila virtual al leer siguiendo el orden de la clave primaria o de su función monótona. Resulta útil al buscar en múltiples partes, ya que solo se accede a las relevantes.