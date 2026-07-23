Número mínimo de partes que se deben leer para ejecutar el paso de fusión preliminar durante la lectura multihilo en el orden de la clave primaria.
read_in_order_two_level_merge_threshold
Usa búfer antes de fusionar al leer en orden de la clave primaria. Aumenta el paralelismo de la ejecución de consultas
read_in_order_use_buffering
Usa una fila virtual al leer siguiendo el orden de la clave primaria o de su función monótona. Resulta útil al buscar en múltiples partes, ya que solo se accede a las relevantes.
read_in_order_use_virtual_row
Cuando se habilita junto con
read_in_order_use_virtual_row_per_block
read_in_order_use_virtual_row, emite una fila virtual después de cada bloque leído (no solo al principio de cada parte).
Esto permite que
MergingSortedTransform repriorice las fuentes con mayor frecuencia, lo que resulta útil cuando los filtros posteriores descartan muchas filas y los datos se distribuyen de forma desigual entre las partes.
Tenga en cuenta que esto deshabilita la optimización de
read_in_order_use_buffering y la fusión preliminar (
read_in_order_two_level_merge_threshold) para la lectura.