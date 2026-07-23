Permite elegir un analizador de la representación textual de la fecha y la hora durante la conversión desde String. Valores posibles:
cast_string_to_date_time_mode
-
'best_effort'— Habilita el análisis ampliado. ClickHouse puede analizar el formato básico
YYYY-MM-DD HH:MM:SSy todos los formatos de fecha y hora ISO 8601. Por ejemplo,
'2018-06-08T01:02:03.000Z'.
-
'best_effort_us'— Similar a
best_effort(consulte la diferencia en parseDateTimeBestEffortUS
-
'basic'— Usa el analizador básico. ClickHouse solo puede analizar el formato básico
YYYY-MM-DD HH:MM:SSo
YYYY-MM-DD. Por ejemplo,
2019-08-20 10:18:56o
2019-08-20.
Usar la inferencia de tipos durante la conversión de String a Dynamic
cast_string_to_dynamic_use_inference
Utiliza la inferencia de tipos durante la conversión de String a Variant.