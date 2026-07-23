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Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

cast_string_to_date_time_mode

Permite elegir un analizador de la representación textual de la fecha y la hora durante la conversión desde String. Valores posibles:
  • 'best_effort' — Habilita el análisis ampliado. ClickHouse puede analizar el formato básico YYYY-MM-DD HH:MM:SS y todos los formatos de fecha y hora ISO 8601. Por ejemplo, '2018-06-08T01:02:03.000Z'.
  • 'best_effort_us' — Similar a best_effort (consulte la diferencia en parseDateTimeBestEffortUS
  • 'basic' — Usa el analizador básico. ClickHouse solo puede analizar el formato básico YYYY-MM-DD HH:MM:SS o YYYY-MM-DD. Por ejemplo, 2019-08-20 10:18:56 o 2019-08-20.
Véase también:

cast_string_to_dynamic_use_inference

Usar la inferencia de tipos durante la conversión de String a Dynamic

cast_string_to_variant_use_inference

Utiliza la inferencia de tipos durante la conversión de String a Variant.
Última modificación el 23 de julio de 2026