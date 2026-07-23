Configuración de sesión de ClickHouse en el grupo generado cast_string_*.

Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Permite elegir un analizador de la representación textual de la fecha y la hora durante la conversión desde String.

Valores posibles:

'best_effort' — Habilita el análisis ampliado. YYYY-MM-DD HH:MM:SS y todos los formatos de fecha y hora '2018-06-08T01:02:03.000Z' . ClickHouse puede analizar el formato básicoy todos los formatos de fecha y hora ISO 8601 . Por ejemplo,

'best_effort_us' — Similar a best_effort (consulte la diferencia en — Similar a(consulte la diferencia en parseDateTimeBestEffortUS

'basic' — Usa el analizador básico. ClickHouse solo puede analizar el formato básico YYYY-MM-DD HH:MM:SS o YYYY-MM-DD . Por ejemplo, 2019-08-20 10:18:56 o 2019-08-20 .

Véase también:

Usar la inferencia de tipos durante la conversión de String a Dynamic

Utiliza la inferencia de tipos durante la conversión de String a Variant.