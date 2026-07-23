Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Configuración para reducir el número de hilos en caso de lecturas lentas. Cuenta eventos cuando el ancho de banda de lectura es inferior a esa cantidad de bytes por segundo.

Configuración para intentar mantener el número mínimo de hilos en caso de que las lecturas sean lentas.

Configuración para reducir el número de hilos en caso de lecturas lentas. Número de eventos a partir del cual se reducirá el número de hilos.

Configuración para reducir el número de hilos en caso de lecturas lentas. No se tendrá en cuenta el evento si desde el anterior ha transcurrido menos de una determinada cantidad de tiempo.

Ajuste para reducir el número de hilos en caso de lecturas lentas. Tenga en cuenta solo las lecturas que hayan tardado al menos ese tiempo.