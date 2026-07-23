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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

s3_max_connections

El número máximo de conexiones por servidor.

s3_max_get_burst

Número máximo de solicitudes que pueden emitirse simultáneamente antes de alcanzar el límite de solicitudes por segundo. De forma predeterminada, (0) equivale a s3_max_get_rps

s3_max_get_rps

Límite de solicitudes GET de S3 por segundo antes de aplicar limitación de velocidad. Cero significa sin límite.

s3_max_inflight_parts_for_one_file

El número máximo de partes que pueden cargarse de forma concurrente en una solicitud de carga multiparte. 0 significa ilimitado.

s3_max_part_number

Número máximo de parte para la carga en S3.

s3_max_put_burst

Número máximo de solicitudes que pueden emitirse simultáneamente antes de alcanzar el límite de solicitudes por segundo. De forma predeterminada (0), es igual a s3_max_put_rps

s3_max_put_rps

Límite de solicitudes PUT a S3 por segundo antes de aplicar limitación de velocidad. Cero significa sin límite.

s3_max_single_operation_copy_size

Tamaño máximo para una única operación de copia en S3. Esta configuración se usa solo si s3_allow_multipart_copy es true.

s3_max_single_part_upload_size

El tamaño máximo del objeto que se puede subir a S3 mediante una carga de una sola parte.

s3_max_single_read_retries

El número máximo de reintentos durante una lectura única de S3.

s3_max_unexpected_write_error_retries

El número máximo de reintentos en caso de errores inesperados durante la escritura en S3.

s3_max_upload_part_size

El tamaño máximo de la parte que se va a subir durante una carga multiparte en S3.
Última modificación el 23 de julio de 2026