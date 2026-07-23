Configuraciones de sesión de ClickHouse del grupo generado s3_max_*.

Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

El número máximo de conexiones por servidor.

Número máximo de solicitudes que pueden emitirse simultáneamente antes de alcanzar el límite de solicitudes por segundo. De forma predeterminada, (0) equivale a s3_max_get_rps

Límite de solicitudes GET de S3 por segundo antes de aplicar limitación de velocidad. Cero significa sin límite.

El número máximo de partes que pueden cargarse de forma concurrente en una solicitud de carga multiparte. 0 significa ilimitado.

Número máximo de parte para la carga en S3.

Número máximo de solicitudes que pueden emitirse simultáneamente antes de alcanzar el límite de solicitudes por segundo. De forma predeterminada (0), es igual a s3_max_put_rps

Límite de solicitudes PUT a S3 por segundo antes de aplicar limitación de velocidad. Cero significa sin límite.

Tamaño máximo para una única operación de copia en S3. Esta configuración se usa solo si s3_allow_multipart_copy es true.

El tamaño máximo del objeto que se puede subir a S3 mediante una carga de una sola parte.

El número máximo de reintentos durante una lectura única de S3.

El número máximo de reintentos en caso de errores inesperados durante la escritura en S3.

El tamaño máximo de la parte que se va a subir durante una carga multiparte en S3.