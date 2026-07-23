El número máximo de conexiones por servidor.
s3_max_connections
Número máximo de solicitudes que pueden emitirse simultáneamente antes de alcanzar el límite de solicitudes por segundo. De forma predeterminada, (0) equivale a
s3_max_get_burst
s3_max_get_rps
Límite de solicitudes GET de S3 por segundo antes de aplicar limitación de velocidad. Cero significa sin límite.
s3_max_get_rps
El número máximo de partes que pueden cargarse de forma concurrente en una solicitud de carga multiparte. 0 significa ilimitado.
s3_max_inflight_parts_for_one_file
Número máximo de parte para la carga en S3.
s3_max_part_number
Número máximo de solicitudes que pueden emitirse simultáneamente antes de alcanzar el límite de solicitudes por segundo. De forma predeterminada (0), es igual a
s3_max_put_burst
s3_max_put_rps
Límite de solicitudes PUT a S3 por segundo antes de aplicar limitación de velocidad. Cero significa sin límite.
s3_max_put_rps
Tamaño máximo para una única operación de copia en S3. Esta configuración se usa solo si
s3_max_single_operation_copy_size
s3_allow_multipart_copy es true.
El tamaño máximo del objeto que se puede subir a S3 mediante una carga de una sola parte.
s3_max_single_part_upload_size
El número máximo de reintentos durante una lectura única de S3.
s3_max_single_read_retries
El número máximo de reintentos en caso de errores inesperados durante la escritura en S3.
s3_max_unexpected_write_error_retries
El tamaño máximo de la parte que se va a subir durante una carga multiparte en S3.