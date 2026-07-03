TRUNCATE de ClickHouse se utiliza para eliminar rápidamente todos los datos de una tabla o base de datos sin alterar su estructura.
TRUNCATE TABLE
TRUNCATE TABLE [IF EXISTS] [db.]name [ON CLUSTER cluster] [SYNC]
Puede usar la configuración alter_sync para hacer que se espere a que las acciones se ejecuten en las réplicas. Puede especificar cuánto tiempo (en segundos) se debe esperar a que las réplicas inactivas ejecuten consultas
|Parámetro
|Descripción
IF EXISTS
|Evita un error si la tabla no existe. Si se omite, la consulta devuelve un error.
db.name
|Nombre opcional de la base de datos.
ON CLUSTER cluster
|Ejecuta el comando en todo el clúster especificado.
SYNC
|Hace que el truncado sea síncrono en todas las réplicas cuando se usan tablas replicadas. Si se omite, el truncado se realiza de forma asíncrona de manera predeterminada.
TRUNCATE con la configuración replication_wait_for_inactive_replica_timeout.
La consulta
Si
alter_sync está establecido en
2 y algunas réplicas permanecen inactivas durante más tiempo del especificado por la configuración
replication_wait_for_inactive_replica_timeout, se lanza una excepción
UNFINISHED.
TRUNCATE TABLE no es compatible con los siguientes motores de tabla:
TRUNCATE de todas las tablas
TRUNCATE [ALL] TABLES FROM [IF EXISTS] db [LIKE | ILIKE | NOT LIKE '<pattern>'] [ON CLUSTER cluster]
Elimina todos los datos de todas las tablas de una base de datos.
|Parámetro
|Descripción
ALL
|Elimina los datos de todas las tablas de la base de datos.
IF EXISTS
|Evita un error si la base de datos no existe.
db
|El nombre de la base de datos.
LIKE | ILIKE | NOT LIKE '<pattern>'
|Filtra las tablas según el patrón.
ON CLUSTER cluster
|Ejecuta el comando en todo el clúster.
TRUNCATE DATABASE
TRUNCATE DATABASE [IF EXISTS] db [ON CLUSTER cluster]
Elimina todas las tablas de una base de datos, pero conserva la propia base de datos. Si se omite la cláusula
|Parámetro
|Descripción
IF EXISTS
|Evita un error si la base de datos no existe.
db
|El nombre de la base de datos.
ON CLUSTER cluster
|Ejecuta el comando en todo el cluster especificado.
IF EXISTS, la consulta devuelve un error si la base de datos no existe.
TRUNCATE DATABASE no es compatible con las bases de datos
Replicated. En su lugar, basta con hacer
DROP y
CREATE de la base de datos.