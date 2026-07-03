Skip to main content
La sentencia TRUNCATE de ClickHouse se utiliza para eliminar rápidamente todos los datos de una tabla o base de datos sin alterar su estructura.

TRUNCATE TABLE


Puede usar la configuración alter_sync para hacer que se espere a que las acciones se ejecuten en las réplicas. Puede especificar cuánto tiempo (en segundos) se debe esperar a que las réplicas inactivas ejecuten consultas TRUNCATE con la configuración replication_wait_for_inactive_replica_timeout.
Si alter_sync está establecido en 2 y algunas réplicas permanecen inactivas durante más tiempo del especificado por la configuración replication_wait_for_inactive_replica_timeout, se lanza una excepción UNFINISHED.
La consulta TRUNCATE TABLE no es compatible con los siguientes motores de tabla:

TRUNCATE de todas las tablas


Elimina todos los datos de todas las tablas de una base de datos.

TRUNCATE DATABASE


Elimina todas las tablas de una base de datos, pero conserva la propia base de datos. Si se omite la cláusula IF EXISTS, la consulta devuelve un error si la base de datos no existe.
TRUNCATE DATABASE no es compatible con las bases de datos Replicated. En su lugar, basta con hacer DROP y CREATE de la base de datos.
Última modificación el 3 de julio de 2026