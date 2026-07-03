JOIN genera una tabla nueva al combinar columnas de una o varias tablas mediante valores comunes entre ellas. Es una operación habitual en las bases de datos con soporte para SQL, que se corresponde con la operación join del álgebra relacional. El caso especial de unir una tabla consigo misma suele denominarse “autounión”.
Sintaxis
Las expresiones de la cláusula
SELECT <expr_list>
FROM <left_table>
[GLOBAL] [INNER|LEFT|RIGHT|FULL|CROSS] [OUTER|SEMI|ANTI|ANY|ALL|ASOF] JOIN <right_table>
(ON <expr_list>)|(USING <column_list>) ...
ON y las columnas de la cláusula
USING se denominan “claves de JOIN”. A menos que se indique lo contrario, un
JOIN produce un producto cartesiano de las filas con “claves de JOIN” coincidentes, lo que puede generar resultados con muchas más filas que las tablas de origen.
Se admiten todos los tipos estándar de SQL JOIN:
Tipos de JOIN compatibles
|Tipo
|Descripción
INNER JOIN
|solo se devuelven las filas coincidentes.
LEFT OUTER JOIN
|además de las filas coincidentes, se devuelven las filas no coincidentes de la tabla izquierda.
RIGHT OUTER JOIN
|además de las filas coincidentes, se devuelven las filas no coincidentes de la tabla derecha.
FULL OUTER JOIN
|además de las filas coincidentes, se devuelven las filas no coincidentes de ambas tablas.
CROSS JOIN
|produce el producto cartesiano de las tablas completas; no se especifican “join keys”.
NATURAL JOIN
|une automáticamente todas las columnas con el mismo nombre en ambas tablas; cada columna común aparece una sola vez en el resultado. Admite las variantes
INNER (predeterminada),
LEFT,
RIGHT y
FULL. Equivale a
JOIN ... USING (col1, col2, ...), donde la lista de columnas se obtiene automáticamente.
JOINsin especificar un tipo implica
INNER.
- La palabra clave
OUTERpuede omitirse sin problema.
- Una sintaxis alternativa para
CROSS JOINconsiste en especificar varias tablas en la cláusula
FROM, separadas por comas.
- Si no hay columnas coincidentes para un
NATURAL JOIN, funciona como un
CROSS JOIN.
|Tipo
|Descripción
LEFT SEMI JOIN,
RIGHT SEMI JOIN
|Una lista de permitidos sobre “join keys”, sin generar un producto cartesiano.
LEFT ANTI JOIN,
RIGHT ANTI JOIN
|Una lista de bloqueados sobre “join keys”, sin generar un producto cartesiano.
LEFT ANY JOIN,
RIGHT ANY JOIN,
INNER ANY JOIN
|Desactiva parcial (para el lado opuesto de
LEFT y
RIGHT) o completamente (para
INNER y
FULL) el producto cartesiano de los tipos estándar de
JOIN.
ASOF JOIN,
LEFT ASOF JOIN
|Une secuencias con una coincidencia no exacta. El uso de
ASOF JOIN se describe a continuación.
PASTE JOIN
|Realiza una concatenación horizontal de dos tablas.
Cuando join_algorithm se establece en
partial_merge,
RIGHT JOIN y
FULL JOIN solo son compatibles con strictness
ALL (
SEMI,
ANTI,
ANY y
ASOF no son compatibles).
El tipo de JOIN predeterminado puede sobrescribirse mediante la configuración
Configuración
join_default_strictness.
El comportamiento del servidor ClickHouse en las operaciones
ANY JOIN depende de la configuración
any_join_distinct_right_table_keys.
Véase también
join_algorithm
join_any_take_last_row
join_use_nulls
partial_merge_join_rows_in_right_blocks
join_on_disk_max_files_to_merge
any_join_distinct_right_table_keys
cross_to_inner_join_rewrite para definir el comportamiento cuando ClickHouse no consigue reescribir un
CROSS JOIN como un
INNER JOIN. El valor predeterminado es
1, lo que permite que el JOIN continúe, aunque será más lento. Establezca
cross_to_inner_join_rewrite en
0 si desea que se genere un error, y en
2 si no quiere ejecutar los cross joins, sino forzar la reescritura de todos los comma/cross joins. Si la reescritura falla cuando el valor es
2, recibirá un mensaje de error que indica “Please, try to simplify
WHERE section”.
Una sección
Condiciones de la sección
Condiciones de la sección
ON
ON puede contener varias condiciones combinadas con los operadores
AND y
OR. Las condiciones que especifican claves de
JOIN deben:
- hacer referencia tanto a la tabla izquierda como a la derecha
- usar el operador de igualdad
JOIN. Tenga en cuenta que, si las mismas condiciones se colocan en una sección
WHERE y no se cumplen, las filas siempre se excluyen del resultado.
El operador
OR dentro de la cláusula
ON funciona con el algoritmo hash join: para cada argumento
OR con claves de
JOIN para
JOIN, se crea una tabla hash independiente, por lo que el consumo de memoria y el tiempo de ejecución de la consulta aumentan linealmente a medida que crece el número de expresiones
OR en la cláusula
ON.
Ejemplo Considere
Si una condición hace referencia a columnas de distintas tablas, por ahora solo se admite el operador de igualdad (
=).
table_1 y
table_2:
Consulta con una condición sobre una clave de join y una condición adicional para
┌─Id─┬─name─┐ ┌─Id─┬─text───────────┬─scores─┐
│ 1 │ A │ │ 1 │ Text A │ 10 │
│ 2 │ B │ │ 1 │ Another text A │ 12 │
│ 3 │ C │ │ 2 │ Text B │ 15 │
└────┴──────┘ └────┴────────────────┴────────┘
table_2:
Ten en cuenta que el resultado contiene la fila con el nombre
Query
SELECT name, text FROM table_1 LEFT OUTER JOIN table_2
ON table_1.Id = table_2.Id AND startsWith(table_2.text, 'Text');
C y la columna de texto vacía. Se incluye en el resultado porque se usa un join de tipo
OUTER.
Consulta con JOIN de tipo
Response
┌─name─┬─text───┐
│ A │ Text A │
│ B │ Text B │
│ C │ │
└──────┴────────┘
INNER y múltiples condiciones:
Query
SELECT name, text, scores FROM table_1 INNER JOIN table_2
ON table_1.Id = table_2.Id AND table_2.scores > 10 AND startsWith(table_2.text, 'Text');
Consulta con un join de tipo
Response
┌─name─┬─text───┬─scores─┐
│ B │ Text B │ 15 │
└──────┴────────┴────────┘
INNER y una condición con
OR:
Query
CREATE TABLE t1 (`a` Int64, `b` Int64) ENGINE = MergeTree() ORDER BY a;
CREATE TABLE t2 (`key` Int32, `val` Int64) ENGINE = MergeTree() ORDER BY key;
INSERT INTO t1 SELECT number as a, -a as b from numbers(5);
INSERT INTO t2 SELECT if(number % 2 == 0, toInt64(number), -number) as key, number as val from numbers(5);
SELECT a, b, val FROM t1 INNER JOIN t2 ON t1.a = t2.key OR t1.b = t2.key;
Consulta con un join de tipo
Response
┌─a─┬──b─┬─val─┐
│ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1 │ -1 │ 1 │
│ 2 │ -2 │ 2 │
│ 3 │ -3 │ 3 │
│ 4 │ -4 │ 4 │
└───┴────┴─────┘
INNER y condiciones con
OR y
AND:
De forma predeterminada, se admiten condiciones de desigualdad siempre que usen columnas de la misma tabla. Por ejemplo,
t1.a = t2.key AND t1.b > 0 AND t2.b > t2.c, porque
t1.b > 0 usa únicamente columnas de
t1 y
t2.b > t2.c usa únicamente columnas de
t2.
Sin embargo, puede probar la compatibilidad experimental con condiciones como
t1.a = t2.key AND t1.b > t2.key; consulte la sección siguiente para obtener más información.
Query
SELECT a, b, val FROM t1 INNER JOIN t2 ON t1.a = t2.key OR t1.b = t2.key AND t2.val > 3;
Response
┌─a─┬──b─┬─val─┐
│ 0 │ 0 │ 0 │
│ 2 │ -2 │ 2 │
│ 4 │ -4 │ 4 │
└───┴────┴─────┘
Actualmente, ClickHouse admite
JOIN con condiciones de desigualdad para columnas de diferentes tablas
ALL/ANY/SEMI/ANTI INNER/LEFT/RIGHT/FULL JOIN con condiciones de desigualdad además de las condiciones de igualdad. Las condiciones de desigualdad solo se admiten con los algoritmos de join
hash y
grace_hash. Las condiciones de desigualdad no son compatibles con
join_use_nulls.
Ejemplo
Tabla
t1:
Tabla
┌─key──┬─attr─┬─a─┬─b─┬─c─┐
│ key1 │ a │ 1 │ 1 │ 2 │
│ key1 │ b │ 2 │ 3 │ 2 │
│ key1 │ c │ 3 │ 2 │ 1 │
│ key1 │ d │ 4 │ 7 │ 2 │
│ key1 │ e │ 5 │ 5 │ 5 │
│ key2 │ a2 │ 1 │ 1 │ 1 │
│ key4 │ f │ 2 │ 3 │ 4 │
└──────┴──────┴───┴───┴───┘
t2
┌─key──┬─attr─┬─a─┬─b─┬─c─┐
│ key1 │ A │ 1 │ 2 │ 1 │
│ key1 │ B │ 2 │ 1 │ 2 │
│ key1 │ C │ 3 │ 4 │ 5 │
│ key1 │ D │ 4 │ 1 │ 6 │
│ key3 │ a3 │ 1 │ 1 │ 1 │
│ key4 │ F │ 1 │ 1 │ 1 │
└──────┴──────┴───┴───┴───┘
SELECT t1.*, t2.* FROM t1 LEFT JOIN t2 ON t1.key = t2.key AND (t1.a < t2.a) ORDER BY (t1.key, t1.attr, t2.key, t2.attr);
key1 a 1 1 2 key1 B 2 1 2
key1 a 1 1 2 key1 C 3 4 5
key1 a 1 1 2 key1 D 4 1 6
key1 b 2 3 2 key1 C 3 4 5
key1 b 2 3 2 key1 D 4 1 6
key1 c 3 2 1 key1 D 4 1 6
key1 d 4 7 2 0 0 \N
key1 e 5 5 5 0 0 \N
key2 a2 1 1 1 0 0 \N
key4 f 2 3 4 0 0 \N
Valores
NULL en las claves de
JOIN
NULL no es igual a ningún valor, incluido él mismo. Esto significa que, si una clave de
JOIN tiene un valor
NULL en una tabla, no coincidirá con un valor
NULL de la otra tabla.
Ejemplo
Tabla
A:
Tabla
┌───id─┬─name────┐
│ 1 │ Alice │
│ 2 │ Bob │
│ ᴺᵁᴸᴸ │ Charlie │
└──────┴─────────┘
B:
┌───id─┬─score─┐
│ 1 │ 90 │
│ 3 │ 85 │
│ ᴺᵁᴸᴸ │ 88 │
└──────┴───────┘
SELECT A.name, B.score FROM A LEFT JOIN B ON A.id = B.id
Observe que la fila con
┌─name────┬─score─┐
│ Alice │ 90 │
│ Bob │ 0 │
│ Charlie │ 0 │
└─────────┴───────┘
Charlie de la tabla
A y la fila con puntuación 88 de la tabla
B no aparecen en el resultado debido al valor
NULL en la clave del
JOIN.
Si quiere hacer coincidir valores
NULL, use la función
isNotDistinctFrom para comparar las claves del
JOIN.
SELECT A.name, B.score FROM A LEFT JOIN B ON isNotDistinctFrom(A.id, B.id)
┌─name────┬─score─┐
│ Alice │ 90 │
│ Bob │ 0 │
│ Charlie │ 88 │
└─────────┴───────┘
Uso de ASOF JOIN
ASOF JOIN es útil cuando necesitas unir registros que no tienen una correspondencia exacta.
Este algoritmo de JOIN requiere una columna especial en las tablas. Esta columna:
- Debe contener una secuencia ordenada.
- Puede ser de uno de los siguientes types: Int, UInt, Float, Date, DateTime, Decimal.
- En el caso del algoritmo de join
hash, no puede ser la única columna de la cláusula
JOIN.
ASOF JOIN ... ON:
Puede usar cualquier número de condiciones de igualdad y exactamente una condición de coincidencia más próxima. Por ejemplo,
SELECT expressions_list
FROM table_1
ASOF LEFT JOIN table_2
ON equi_cond AND closest_match_cond
SELECT count() FROM table_1 ASOF LEFT JOIN table_2 ON table_1.a == table_2.b AND table_2.t <= table_1.t.
Condiciones admitidas para la coincidencia más próxima:
>,
>=,
<,
<=.
Sintaxis de
ASOF JOIN ... USING:
SELECT expressions_list
FROM table_1
ASOF JOIN table_2
USING (equi_column1, ... equi_columnN, asof_column)
ASOF JOIN usa
equi_columnX para unir por igualdad y
asof_column para unir por la coincidencia más cercana con la condición
table_1.asof_column >= table_2.asof_column. La columna
asof_column siempre es la última de la cláusula
USING.
Por ejemplo, considere las siguientes tablas:
table_1 table_2
event | ev_time | user_id event | ev_time | user_id
----------|---------|---------- ----------|---------|----------
... ...
event_1_1 | 12:00 | 42 event_2_1 | 11:59 | 42
... event_2_2 | 12:30 | 42
event_1_2 | 13:00 | 42 event_2_3 | 13:00 | 42
... ...
ASOF JOIN puede tomar el timestamp de un evento de usuario de
table_1 y encontrar un evento en
table_2 cuyo timestamp sea el más cercano al del evento de
table_1 que corresponda a la condición de coincidencia más próxima. Si existen, los valores de timestamp iguales son los más cercanos. Aquí, la columna
user_id puede usarse para hacer el JOIN por igualdad y la columna
ev_time para hacer el JOIN por coincidencia más próxima. En nuestro ejemplo,
event_1_1 puede unirse con
event_2_1 y
event_1_2 puede unirse con
event_2_3, pero
event_2_2 no puede unirse.
ASOF JOIN solo es compatible con los algoritmos de join
hash y
full_sorting_merge.
No es compatible con el motor de tabla Join.
El resultado de
Uso de PASTE JOIN
PASTE JOIN es una tabla que contiene todas las columnas de la subconsulta izquierda, seguidas de todas las columnas de la subconsulta derecha.
Las filas se emparejan según su posición en las tablas originales (el orden de las filas debe estar definido).
Si las subconsultas devuelven un número distinto de filas, las filas sobrantes se descartan.
Ejemplo:
Nota: en este caso, el resultado puede no ser determinista si la lectura es paralela. Por ejemplo:
SELECT *
FROM
(
SELECT number AS a
FROM numbers(2)
) AS t1
PASTE JOIN
(
SELECT number AS a
FROM numbers(2)
ORDER BY a DESC
) AS t2
┌─a─┬─t2.a─┐
│ 0 │ 1 │
│ 1 │ 0 │
└───┴──────┘
SELECT *
FROM
(
SELECT number AS a
FROM numbers_mt(5)
) AS t1
PASTE JOIN
(
SELECT number AS a
FROM numbers(10)
ORDER BY a DESC
) AS t2
SETTINGS max_block_size = 2;
┌─a─┬─t2.a─┐
│ 2 │ 9 │
│ 3 │ 8 │
└───┴──────┘
┌─a─┬─t2.a─┐
│ 0 │ 7 │
│ 1 │ 6 │
└───┴──────┘
┌─a─┬─t2.a─┐
│ 4 │ 5 │
└───┴──────┘
Hay dos formas de ejecutar un JOIN que implica tablas distribuidas:
JOIN distribuido
- Al usar un
JOINnormal, la consulta se envía a los servidores remotos. Las subconsultas se ejecutan en cada uno de ellos para crear la tabla del lado derecho, y el JOIN se realiza con esa tabla. En otras palabras, la tabla del lado derecho se forma por separado en cada servidor.
- Al usar
GLOBAL ... JOIN, primero el servidor solicitante ejecuta una subconsulta para calcular uno de los lados del JOIN y recopila el resultado en una tabla temporal. Esta tabla temporal se envía luego a cada servidor remoto, y las consultas se ejecutan en ellos usando los datos temporales transmitidos. En los JOIN
LEFTe
INNER, la tabla del lado derecho se calcula como la subconsulta. En los JOIN
RIGHT, en cambio, se calcula la tabla del lado izquierdo, ya que la tabla del lado derecho es la que se conserva y debe leerse desde los segmentos.
GLOBAL. Para obtener más información, consulte la sección Subconsultas distribuidas.
Las consultas
Conversión implícita de tipos
INNER JOIN,
LEFT JOIN,
RIGHT JOIN y
FULL JOIN admiten la conversión implícita de tipos para las “claves de JOIN”. Sin embargo, la consulta no puede ejecutarse si las claves de JOIN de las tablas izquierda y derecha no pueden convertirse a un único tipo (por ejemplo, no existe ningún tipo de dato que pueda contener todos los valores de
UInt64 e
Int64, o de
String e
Int32).
Ejemplo
Considere la tabla
t_1:
y la tabla
┌─a─┬─b─┬─toTypeName(a)─┬─toTypeName(b)─┐
│ 1 │ 1 │ UInt16 │ UInt8 │
│ 2 │ 2 │ UInt16 │ UInt8 │
└───┴───┴───────────────┴───────────────┘
t_2:
La consulta
┌──a─┬────b─┬─toTypeName(a)─┬─toTypeName(b)───┐
│ -1 │ 1 │ Int16 │ Nullable(Int64) │
│ 1 │ -1 │ Int16 │ Nullable(Int64) │
│ 1 │ 1 │ Int16 │ Nullable(Int64) │
└────┴──────┴───────────────┴─────────────────┘
devuelve el conjunto:
SELECT a, b, toTypeName(a), toTypeName(b) FROM t_1 FULL JOIN t_2 USING (a, b);
┌──a─┬────b─┬─toTypeName(a)─┬─toTypeName(b)───┐
│ 1 │ 1 │ Int32 │ Nullable(Int64) │
│ 2 │ 2 │ Int32 │ Nullable(Int64) │
│ -1 │ 1 │ Int32 │ Nullable(Int64) │
│ 1 │ -1 │ Int32 │ Nullable(Int64) │
└────┴──────┴───────────────┴─────────────────┘
Recomendaciones de uso
Al unir tablas, pueden aparecer celdas vacías. La configuración join_use_nulls define cómo ClickHouse completa estas celdas. Si las claves de
Procesamiento de celdas vacías o NULL
JOIN son campos Nullable, las filas en las que al menos una de las claves tiene el valor NULL no se unen.
Las columnas especificadas en
Sintaxis
USING deben tener los mismos nombres en ambas subconsultas, y las demás columnas deben llamarse de forma diferente. Puede usar alias para cambiar los nombres de las columnas en las subconsultas.
La cláusula
USING especifica una o varias columnas para el join, lo que establece la igualdad entre ellas. La lista de columnas se indica sin paréntesis. No se admiten condiciones de join más complejas.
Para varias cláusulas
Limitaciones de sintaxis
JOIN en una sola consulta
SELECT:
- Seleccionar todas las columnas con
*solo está disponible cuando se unen tablas, no subconsultas.
- La cláusula
PREWHEREno está disponible.
- La cláusula
USINGno está disponible.
ON,
WHERE y
GROUP BY:
- No se pueden usar expresiones arbitrarias en las cláusulas
ON,
WHEREy
GROUP BY, pero puede definir una expresión en una cláusula
SELECTy luego usarla en estas cláusulas mediante un alias.
Al ejecutar un
Rendimiento
JOIN, no se optimiza el orden de ejecución con respecto a otras etapas de la consulta. El
JOIN (una búsqueda en la tabla de la derecha) se ejecuta antes del filtrado en
WHERE y antes de la agregación.
Cada vez que se ejecuta una consulta con el mismo
JOIN, la subconsulta se vuelve a ejecutar porque el resultado no se almacena en caché. Para evitarlo, use el motor de tabla especial Join, que es un array preparado para operaciones de join y que siempre está en RAM.
En algunos casos, es más eficiente usar IN en lugar de
JOIN.
Si necesita un
JOIN para unir tablas de dimensiones (tablas relativamente pequeñas que contienen propiedades de dimensión, como nombres de campañas publicitarias), puede que
JOIN no sea la opción más adecuada, ya que se vuelve a acceder a la tabla de la derecha en cada consulta. Para esos casos, existe la funcionalidad de “diccionarios”, que debería usar en lugar de
JOIN. Para obtener más información, consulte la sección Diccionarios.
De forma predeterminada, ClickHouse usa el algoritmo hash join. ClickHouse toma la right_table y crea una tabla hash para ella en la RAM. Si
Limitaciones de memoria
join_algorithm = 'auto' está habilitado, al superar cierto umbral de consumo de memoria, ClickHouse cambia al algoritmo merge join. Para ver la descripción de los algoritmos
JOIN, consulte la configuración join_algorithm.
Si necesita restringir el consumo de memoria de la operación
JOIN, use la siguiente configuración:
- max_rows_in_join — Limita el número de filas de la tabla hash.
- max_bytes_in_join — Limita el tamaño de la tabla hash.
Ejemplo:
Ejemplos
SELECT
CounterID,
hits,
visits
FROM
(
SELECT
CounterID,
count() AS hits
FROM test.hits
GROUP BY CounterID
) ANY LEFT JOIN
(
SELECT
CounterID,
sum(Sign) AS visits
FROM test.visits
GROUP BY CounterID
) USING CounterID
ORDER BY hits DESC
LIMIT 10
┌─CounterID─┬───hits─┬─visits─┐
│ 1143050 │ 523264 │ 13665 │
│ 731962 │ 475698 │ 102716 │
│ 722545 │ 337212 │ 108187 │
│ 722889 │ 252197 │ 10547 │
│ 2237260 │ 196036 │ 9522 │
│ 23057320 │ 147211 │ 7689 │
│ 722818 │ 90109 │ 17847 │
│ 48221 │ 85379 │ 4652 │
│ 19762435 │ 77807 │ 7026 │
│ 722884 │ 77492 │ 11056 │
└───────────┴────────┴────────┘
- Blog: ClickHouse: un DBMS rapidísimo con soporte completo para SQL JOIN - Parte 1
- Blog: ClickHouse: un DBMS rapidísimo con soporte completo para SQL JOIN - Por dentro - Parte 2
- Blog: ClickHouse: un DBMS rapidísimo con soporte completo para SQL JOIN - Por dentro - Parte 3
- Blog: ClickHouse: un DBMS rapidísimo con soporte completo para SQL JOIN - Por dentro - Parte 4