Habilita la poda interna de datos de delta-kernel.
delta_lake_enable_engine_predicate
Habilita los logs de nivel Test del visitante de expresiones de DeltaLake. Estos logs pueden ser demasiado detallados, incluso para el logging de prueba.
delta_lake_enable_expression_visitor_logging
Establece un límite de bytes para un único archivo de datos insertado en Delta Lake.
delta_lake_insert_max_bytes_in_data_file
Define el límite de filas para un único archivo de datos insertado en Delta Lake.
delta_lake_insert_max_rows_in_data_file
Habilita el registro de archivos de metadatos de Delta Lake en la tabla del sistema.
delta_lake_log_metadata
Si está habilitado, el esquema se vuelve a cargar desde los metadatos de DeltaLake antes de cada ejecución de la consulta para garantizar la consistencia entre el esquema utilizado durante el análisis de la consulta y el esquema utilizado durante la ejecución.
delta_lake_reload_schema_for_consistency
Versión final de la instantánea de Delta Lake que se leerá. El valor
delta_lake_snapshot_end_version
-1 significa leer la versión más reciente (el valor
0 es una versión de instantánea válida).
Versión inicial de la instantánea de Delta Lake que se leerá. El valor -1 significa que se leerá la versión más reciente (el valor 0 es una versión válida de la instantánea).
delta_lake_snapshot_start_version
Versión de la instantánea de Delta Lake que se debe leer. El valor -1 significa que se leerá la versión más reciente (el valor 0 es una versión de instantánea válida).
delta_lake_snapshot_version
Habilita que se lance una excepción si se produce un error al analizar el predicado de escaneo en delta-kernel.