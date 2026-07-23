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Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente.

delta_lake_enable_engine_predicate

Habilita la poda interna de datos de delta-kernel.

delta_lake_enable_expression_visitor_logging

Habilita los logs de nivel Test del visitante de expresiones de DeltaLake. Estos logs pueden ser demasiado detallados, incluso para el logging de prueba.

delta_lake_insert_max_bytes_in_data_file

Establece un límite de bytes para un único archivo de datos insertado en Delta Lake.

delta_lake_insert_max_rows_in_data_file

Define el límite de filas para un único archivo de datos insertado en Delta Lake.

delta_lake_log_metadata

Habilita el registro de archivos de metadatos de Delta Lake en la tabla del sistema.

delta_lake_reload_schema_for_consistency

Si está habilitado, el esquema se vuelve a cargar desde los metadatos de DeltaLake antes de cada ejecución de la consulta para garantizar la consistencia entre el esquema utilizado durante el análisis de la consulta y el esquema utilizado durante la ejecución.

delta_lake_snapshot_end_version

Versión final de la instantánea de Delta Lake que se leerá. El valor -1 significa leer la versión más reciente (el valor 0 es una versión de instantánea válida).

delta_lake_snapshot_start_version

Versión inicial de la instantánea de Delta Lake que se leerá. El valor -1 significa que se leerá la versión más reciente (el valor 0 es una versión válida de la instantánea).

delta_lake_snapshot_version

Versión de la instantánea de Delta Lake que se debe leer. El valor -1 significa que se leerá la versión más reciente (el valor 0 es una versión de instantánea válida).

delta_lake_throw_on_engine_predicate_error

Habilita que se lance una excepción si se produce un error al analizar el predicado de escaneo en delta-kernel.
Última modificación el 23 de julio de 2026