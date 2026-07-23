Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado shared_merge_*.

Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Backoff inicial en milisegundos para la actualización de partes al usar select_sequential_consistency con SharedMergeTree . Solo disponible en ClickHouse Cloud.

Tiempo máximo de backoff, en milisegundos, para la actualización de partes al usar select_sequential_consistency con SharedMergeTree . Solo disponible en ClickHouse Cloud.

Número máximo de reintentos para actualizar partes al usar select_sequential_consistency con SharedMergeTree . Solo disponible en ClickHouse Cloud.

Sincroniza automáticamente el conjunto de partes de datos tras las operaciones MOVE|REPLACE|ATTACH sobre particiones en las tablas SMT. Solo Cloud