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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

shared_merge_tree_sequential_consistency_initial_parts_update_backoff_ms

Backoff inicial en milisegundos para la actualización de partes al usar select_sequential_consistency con SharedMergeTree. Solo disponible en ClickHouse Cloud.

shared_merge_tree_sequential_consistency_max_parts_update_backoff_ms

Tiempo máximo de backoff, en milisegundos, para la actualización de partes al usar select_sequential_consistency con SharedMergeTree. Solo disponible en ClickHouse Cloud.

shared_merge_tree_sequential_consistency_parts_update_max_retries

Número máximo de reintentos para actualizar partes al usar select_sequential_consistency con SharedMergeTree. Solo disponible en ClickHouse Cloud.

shared_merge_tree_sync_parts_on_partition_operations

Sincroniza automáticamente el conjunto de partes de datos tras las operaciones MOVE|REPLACE|ATTACH sobre particiones en las tablas SMT. Solo Cloud
Última modificación el 23 de julio de 2026