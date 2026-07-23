select_sequential_consistency con
SharedMergeTree. Solo disponible en ClickHouse Cloud.
Tiempo máximo de backoff, en milisegundos, para la actualización de partes al usar
select_sequential_consistency con
SharedMergeTree. Solo disponible en ClickHouse Cloud.
Número máximo de reintentos para actualizar partes al usar
select_sequential_consistency con
SharedMergeTree. Solo disponible en ClickHouse Cloud.
Sincroniza automáticamente el conjunto de partes de datos tras las operaciones MOVE|REPLACE|ATTACH sobre particiones en las tablas SMT. Solo Cloud