Si es true, espere a que se complete el procesamiento de la inserción asíncrona
wait_for_async_insert
Tiempo de espera para que se procese la inserción asíncrona
wait_for_async_insert_timeout
Controla si cada sink realiza el commit de la parte que acaba de escribir antes de que se ejecute su propia cascada de vistas materializadas dependientes, para que una cascada que vuelva a leer desde el origen mediante
wait_for_part_commit_in_dependent_materialized_views
JOIN vea la parte escrita por ese sink.
La garantía se aplica por instancia de sink: es posible que las partes escritas por otros hilos de sink del mismo
INSERT todavía no sean visibles. Esta configuración no proporciona un orden de commit entre hilos.
No tiene ningún efecto en los inserts en tablas sin vistas materializadas dependientes.
Tiempo de espera para recibir la señal de activación de window view en el procesamiento de event time