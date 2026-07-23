Probabilidad aproximada de que falle una solicitud a Keeper durante una inserción. El valor válido está en el intervalo [0.0f, 1.0f]
insert_keeper_fault_injection_probability
0: semilla aleatoria; en caso contrario, el valor del SETTING
insert_keeper_fault_injection_seed
Este SETTING establece el número máximo de reintentos para las solicitudes a ClickHouse Keeper (o ZooKeeper) durante la inserción en MergeTree replicado. Solo se reintentan las solicitudes a Keeper que hayan fallado debido a un error de red, un tiempo de espera de sesión de Keeper o un tiempo de espera de la solicitud. Valores posibles:
insert_keeper_max_retries
- Entero positivo.
- 0 — Los reintentos están deshabilitados
insert_keeper_retry_initial_backoff_ms,
insert_keeper_retry_max_backoff_ms.
El primer reintento se realiza después del tiempo de espera de
insert_keeper_retry_initial_backoff_ms. Los tiempos de espera posteriores se calcularán de la siguiente manera:
Por ejemplo, si
timeout = min(insert_keeper_retry_max_backoff_ms, latest_timeout * 2)
insert_keeper_retry_initial_backoff_ms=100,
insert_keeper_retry_max_backoff_ms=10000 y
insert_keeper_max_retries=8, los tiempos de espera serán
100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 10000.
Además de la tolerancia a fallos, los reintentos están pensados para ofrecer una mejor experiencia de usuario: permiten evitar que se devuelva un error durante la ejecución de INSERT si Keeper se reinicia, por ejemplo, debido a una actualización.
Tiempo de espera inicial (en milisegundos) para reintentar una solicitud fallida a Keeper durante la ejecución de la consulta INSERT Valores posibles:
insert_keeper_retry_initial_backoff_ms
- Entero positivo.
- 0 — Sin tiempo de espera
Tiempo de espera máximo (en milisegundos) para reintentar una solicitud de Keeper fallida durante la ejecución de la consulta INSERT Valores posibles:
insert_keeper_retry_max_backoff_ms
- Entero positivo.
- 0 — El tiempo de espera máximo no está limitado