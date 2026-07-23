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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

insert_keeper_fault_injection_probability

Probabilidad aproximada de que falle una solicitud a Keeper durante una inserción. El valor válido está en el intervalo [0.0f, 1.0f]

insert_keeper_fault_injection_seed

0: semilla aleatoria; en caso contrario, el valor del SETTING

insert_keeper_max_retries

Este SETTING establece el número máximo de reintentos para las solicitudes a ClickHouse Keeper (o ZooKeeper) durante la inserción en MergeTree replicado. Solo se reintentan las solicitudes a Keeper que hayan fallado debido a un error de red, un tiempo de espera de sesión de Keeper o un tiempo de espera de la solicitud. Valores posibles:
  • Entero positivo.
  • 0 — Los reintentos están deshabilitados
Los reintentos de solicitudes a Keeper se realizan tras cierto tiempo de espera. Este tiempo de espera se controla mediante los siguientes SETTINGS: insert_keeper_retry_initial_backoff_ms, insert_keeper_retry_max_backoff_ms. El primer reintento se realiza después del tiempo de espera de insert_keeper_retry_initial_backoff_ms. Los tiempos de espera posteriores se calcularán de la siguiente manera:
Por ejemplo, si insert_keeper_retry_initial_backoff_ms=100, insert_keeper_retry_max_backoff_ms=10000 y insert_keeper_max_retries=8, los tiempos de espera serán 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 10000. Además de la tolerancia a fallos, los reintentos están pensados para ofrecer una mejor experiencia de usuario: permiten evitar que se devuelva un error durante la ejecución de INSERT si Keeper se reinicia, por ejemplo, debido a una actualización.

insert_keeper_retry_initial_backoff_ms

Tiempo de espera inicial (en milisegundos) para reintentar una solicitud fallida a Keeper durante la ejecución de la consulta INSERT Valores posibles:
  • Entero positivo.
  • 0 — Sin tiempo de espera

insert_keeper_retry_max_backoff_ms

Tiempo de espera máximo (en milisegundos) para reintentar una solicitud de Keeper fallida durante la ejecución de la consulta INSERT Valores posibles:
  • Entero positivo.
  • 0 — El tiempo de espera máximo no está limitado
Última modificación el 23 de julio de 2026