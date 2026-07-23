Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Permite fragmentar por filas el resultado de hash join correspondiente a una sola fila de la tabla izquierda. Esto puede reducir el uso de memoria cuando una fila tiene muchas coincidencias en la tabla derecha, pero también puede aumentar el uso de CPU. Tenga en cuenta que max_joined_block_size_rows != 0 es obligatorio para que esta configuración surta efecto. La combinación de max_joined_block_size_bytes con esta configuración ayuda a evitar un uso excesivo de memoria en caso de datos sesgados, cuando algunas filas grandes tienen muchas coincidencias en la tabla derecha.

Obliga a que las subconsultas de JOIN y las funciones de tabla tengan alias para la correcta resolución de nombres.