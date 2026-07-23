El número máximo de columnas temporales que deben mantenerse simultáneamente en RAM al ejecutar una consulta, incluidas las columnas constantes. Si una consulta genera más columnas temporales en memoria de las especificadas como resultado de un cálculo intermedio, se produce una excepción. El valor
max_temporary_columns
0 significa que no hay límite.
La cantidad máxima de datos, en bytes, consumida por archivos temporales en disco para todas las consultas que se ejecutan de forma concurrente. Valores posibles:
max_temporary_data_on_disk_size_for_query
- Entero positivo.
0— ilimitado (predeterminado)
La cantidad máxima de datos consumida por los archivos temporales en disco, en bytes, para todas las consultas del usuario que se ejecutan de forma concurrente. Valores posibles:
max_temporary_data_on_disk_size_for_user
- Entero positivo.
0— ilimitado (predeterminado)
Al igual que
max_temporary_non_const_columns
max_temporary_columns, es el número máximo de columnas temporales que deben
mantenerse simultáneamente en RAM al ejecutar una consulta, sin contar las
columnas constantes.
Las columnas constantes se generan con bastante frecuencia al ejecutar una consulta, pero requieren prácticamente cero recursos de cómputo.