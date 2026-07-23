Skip to main content
Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

max_temporary_columns

El número máximo de columnas temporales que deben mantenerse simultáneamente en RAM al ejecutar una consulta, incluidas las columnas constantes. Si una consulta genera más columnas temporales en memoria de las especificadas como resultado de un cálculo intermedio, se produce una excepción.
Esta configuración es útil para evitar consultas excesivamente complejas.
El valor 0 significa que no hay límite.

max_temporary_data_on_disk_size_for_query

La cantidad máxima de datos, en bytes, consumida por archivos temporales en disco para todas las consultas que se ejecutan de forma concurrente. Valores posibles:
  • Entero positivo.
  • 0 — ilimitado (predeterminado)

max_temporary_data_on_disk_size_for_user

La cantidad máxima de datos consumida por los archivos temporales en disco, en bytes, para todas las consultas del usuario que se ejecutan de forma concurrente. Valores posibles:
  • Entero positivo.
  • 0 — ilimitado (predeterminado)

max_temporary_non_const_columns

Al igual que max_temporary_columns, es el número máximo de columnas temporales que deben mantenerse simultáneamente en RAM al ejecutar una consulta, sin contar las columnas constantes.
Las columnas constantes se generan con bastante frecuencia al ejecutar una consulta, pero requieren prácticamente cero recursos de cómputo.
Última modificación el 23 de julio de 2026