Elige automáticamente proyecciones implícitas para ejecutar una consulta SELECT
optimize_use_implicit_projections
Permite usar proyecciones para filtrar rangos de partes incluso cuando no se seleccionan proyecciones para ejecutar la consulta SELECT.
optimize_use_projection_filtering
Aliases:
optimize_use_projections
allow_experimental_projection_optimization
Habilita o deshabilita la optimización de proyecciones al procesar consultas
SELECT.
Valores posibles:
- 0 — Optimización de proyecciones deshabilitada.
- 1 — Optimización de proyecciones habilitada.