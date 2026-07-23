Skip to main content
Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

optimize_use_implicit_projections

Elige automáticamente proyecciones implícitas para ejecutar una consulta SELECT

optimize_use_projection_filtering

Permite usar proyecciones para filtrar rangos de partes incluso cuando no se seleccionan proyecciones para ejecutar la consulta SELECT.

optimize_use_projections

Aliases: allow_experimental_projection_optimization Habilita o deshabilita la optimización de proyecciones al procesar consultas SELECT. Valores posibles:
  • 0 — Optimización de proyecciones deshabilitada.
  • 1 — Optimización de proyecciones habilitada.
Última modificación el 23 de julio de 2026