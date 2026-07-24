Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado webassembly_udf_*.

Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Límite de fuel por ejecución de cada instancia de WebAssembly UDF. Cada instrucción de WebAssembly consume cierta cantidad de fuel. El valor se escala en 1024 antes de pasarse al entorno de ejecución, por lo que webassembly_udf_max_fuel = 1 corresponde a aproximadamente 1024 unidades de fuel. Establézcalo en 0 para no tener ningún límite finito. Se aplica solo a las funciones cuyo ajuste por función webassembly_udf_enable_fuel es true, que es el valor predeterminado.

Número máximo de filas que se pasan a una UDF de WebAssembly en un único bloque. Establézcalo en 0 para procesar todas las filas de una sola vez.

Número máximo de instancias de WebAssembly UDF que pueden ejecutarse en paralelo por función.

Límite de memoria en bytes para cada instancia de WebAssembly UDF.