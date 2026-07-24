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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

webassembly_udf_max_fuel

Límite de fuel por ejecución de cada instancia de WebAssembly UDF. Cada instrucción de WebAssembly consume cierta cantidad de fuel. El valor se escala en 1024 antes de pasarse al entorno de ejecución, por lo que webassembly_udf_max_fuel = 1 corresponde a aproximadamente 1024 unidades de fuel. Establézcalo en 0 para no tener ningún límite finito. Se aplica solo a las funciones cuyo ajuste por función webassembly_udf_enable_fuel es true, que es el valor predeterminado.

webassembly_udf_max_input_block_size

Número máximo de filas que se pasan a una UDF de WebAssembly en un único bloque. Establézcalo en 0 para procesar todas las filas de una sola vez.

webassembly_udf_max_instances

Número máximo de instancias de WebAssembly UDF que pueden ejecutarse en paralelo por función.

webassembly_udf_max_memory

Límite de memoria en bytes para cada instancia de WebAssembly UDF.
Última modificación el 24 de julio de 2026