Genera una excepción si el valor de esta configuración es menor o igual que el número actual de consultas que se procesan simultáneamente. Ejemplo:
max_concurrent_queries_for_all_users
max_concurrent_queries_for_all_users se puede establecer en 99 para todos los usuarios, y el administrador de la base de datos puede establecerlo en 100 para sí mismo a fin de ejecutar consultas de investigación incluso cuando el servidor está sobrecargado.
Modificar la configuración para una consulta o un usuario no afecta a otras consultas.
Valores posibles:
- Entero positivo.
- 0 — Sin límite.
Véase también Valor predeterminado en Cloud:
<max_concurrent_queries_for_all_users>99</max_concurrent_queries_for_all_users>
1000.
El número máximo de consultas procesadas simultáneamente por usuario. Valores posibles:
max_concurrent_queries_for_user
- Entero positivo.
- 0 — Sin límite.
<max_concurrent_queries_for_user>5</max_concurrent_queries_for_user>