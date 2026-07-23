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Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

max_concurrent_queries_for_all_users

Genera una excepción si el valor de esta configuración es menor o igual que el número actual de consultas que se procesan simultáneamente. Ejemplo: max_concurrent_queries_for_all_users se puede establecer en 99 para todos los usuarios, y el administrador de la base de datos puede establecerlo en 100 para sí mismo a fin de ejecutar consultas de investigación incluso cuando el servidor está sobrecargado. Modificar la configuración para una consulta o un usuario no afecta a otras consultas. Valores posibles:
  • Entero positivo.
  • 0 — Sin límite.
Ejemplo
Véase también Valor predeterminado en Cloud: 1000.

max_concurrent_queries_for_user

El número máximo de consultas procesadas simultáneamente por usuario. Valores posibles:
  • Entero positivo.
  • 0 — Sin límite.
Ejemplo
Última modificación el 23 de julio de 2026