Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado max_concurrent_*.

Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Genera una excepción si el valor de esta configuración es menor o igual que el número actual de consultas que se procesan simultáneamente.

Ejemplo: max_concurrent_queries_for_all_users se puede establecer en 99 para todos los usuarios, y el administrador de la base de datos puede establecerlo en 100 para sí mismo a fin de ejecutar consultas de investigación incluso cuando el servidor está sobrecargado.

Modificar la configuración para una consulta o un usuario no afecta a otras consultas.

Valores posibles:

Entero positivo.

0 — Sin límite.

Ejemplo

< max_concurrent_queries_for_all_users > 99 </ max_concurrent_queries_for_all_users >

Véase también

Valor predeterminado en Cloud: 1000 .

El número máximo de consultas procesadas simultáneamente por usuario.

Valores posibles:

Entero positivo.

0 — Sin límite.

Ejemplo