Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Tamaño máximo, en bytes, de un único valor de entrada para las funciones base58Encode , base58Decode y tryBase58Decode . La conversión genérica base58 es cuadrática respecto a la longitud de la entrada, por lo que un único valor grande puede tardar mucho tiempo en procesarse. base58 está pensado para datos cortos (claves, hash, direcciones), por lo que el valor predeterminado de 10 KB es un generoso umbral de seguridad. base58Encode y base58Decode lanzan TOO_LARGE_STRING_SIZE con entradas mayores, mientras que tryBase58Decode devuelve una cadena vacía. Un valor de 0 desactiva el límite (el comportamiento anterior a la introducción de esta configuración). Las funciones lineales base32 y base64 no se ven afectadas.

Permite cambiar el comportamiento del tipo de retorno de la función dateTrunc .

Valores posibles:

0 - Cuando el segundo argumento es DateTime64/Date32 , el tipo de retorno será DateTime64/Date32 independientemente de la unidad de tiempo del primer argumento.

, el tipo de retorno será independientemente de la unidad de tiempo del primer argumento. 1 - Para Date32 , el resultado siempre es Date . Para DateTime64 , el resultado es DateTime para las unidades de tiempo second y superiores.

Elija la implementación de la función para un objetivo o variante específicos (experimental). Si se deja vacío, se habilitan todas.

Controla el orden de los argumentos de la función locate

Valores posibles:

0 — La función locate acepta los argumentos (haystack, needle[, start_pos]) .

acepta los argumentos . 1 — La función locate acepta los argumentos (needle, haystack, [, start_pos]) (comportamiento compatible con MySQL)

Establece el umbral de seguridad para el volumen de datos generado por la función range . Define el número máximo de valores que la función puede generar por cada bloque de datos (la suma de los tamaños de los arrays para cada fila de un bloque).

Valores posibles:

Entero positivo.

Véase también

Número máximo de microsegundos que la función sleep puede esperar por cada bloque. Si un usuario la llama con un valor mayor, lanza una excepción. Es un umbral de seguridad.