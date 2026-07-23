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Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

function_base58_max_input_size

Tamaño máximo, en bytes, de un único valor de entrada para las funciones base58Encode, base58Decode y tryBase58Decode. La conversión genérica base58 es cuadrática respecto a la longitud de la entrada, por lo que un único valor grande puede tardar mucho tiempo en procesarse. base58 está pensado para datos cortos (claves, hash, direcciones), por lo que el valor predeterminado de 10 KB es un generoso umbral de seguridad. base58Encode y base58Decode lanzan TOO_LARGE_STRING_SIZE con entradas mayores, mientras que tryBase58Decode devuelve una cadena vacía. Un valor de 0 desactiva el límite (el comportamiento anterior a la introducción de esta configuración). Las funciones lineales base32 y base64 no se ven afectadas.

function_date_trunc_return_type_behavior

Permite cambiar el comportamiento del tipo de retorno de la función dateTrunc. Valores posibles:
  • 0 - Cuando el segundo argumento es DateTime64/Date32, el tipo de retorno será DateTime64/Date32 independientemente de la unidad de tiempo del primer argumento.
  • 1 - Para Date32, el resultado siempre es Date. Para DateTime64, el resultado es DateTime para las unidades de tiempo second y superiores.

function_implementation

Elija la implementación de la función para un objetivo o variante específicos (experimental). Si se deja vacío, se habilitan todas.

function_locate_has_mysql_compatible_argument_order

Controla el orden de los argumentos de la función locate. Valores posibles:
  • 0 — La función locate acepta los argumentos (haystack, needle[, start_pos]).
  • 1 — La función locate acepta los argumentos (needle, haystack, [, start_pos]) (comportamiento compatible con MySQL)

function_range_max_elements_in_block

Establece el umbral de seguridad para el volumen de datos generado por la función range. Define el número máximo de valores que la función puede generar por cada bloque de datos (la suma de los tamaños de los arrays para cada fila de un bloque). Valores posibles:
  • Entero positivo.
Véase también

function_sleep_max_microseconds_per_block

Número máximo de microsegundos que la función sleep puede esperar por cada bloque. Si un usuario la llama con un valor mayor, lanza una excepción. Es un umbral de seguridad.

function_visible_width_behavior

Versión del comportamiento de visibleWidth. 0: solo cuenta el número de puntos de código; 1: cuenta correctamente los caracteres de ancho cero y los caracteres combinables, cuenta los caracteres de ancho completo como dos, estima el ancho de la tabulación y cuenta los caracteres de borrado.
Última modificación el 23 de julio de 2026