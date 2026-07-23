Tamaño máximo, en bytes, de un único valor de entrada para las funciones
function_base58_max_input_size
base58Encode,
base58Decode y
tryBase58Decode. La conversión genérica
base58 es cuadrática respecto a la longitud de la entrada, por lo que un único valor grande puede tardar mucho tiempo en procesarse.
base58 está pensado para datos cortos (claves, hash, direcciones), por lo que el valor predeterminado de 10 KB es un generoso umbral de seguridad.
base58Encode y
base58Decode lanzan
TOO_LARGE_STRING_SIZE con entradas mayores, mientras que
tryBase58Decode devuelve una cadena vacía. Un valor de
0 desactiva el límite (el comportamiento anterior a la introducción de esta configuración). Las funciones lineales
base32 y
base64 no se ven afectadas.
Permite cambiar el comportamiento del tipo de retorno de la función
function_date_trunc_return_type_behavior
dateTrunc.
Valores posibles:
- 0 - Cuando el segundo argumento es
DateTime64/Date32, el tipo de retorno será
DateTime64/Date32independientemente de la unidad de tiempo del primer argumento.
- 1 - Para
Date32, el resultado siempre es
Date. Para
DateTime64, el resultado es
DateTimepara las unidades de tiempo
secondy superiores.
Elija la implementación de la función para un objetivo o variante específicos (experimental). Si se deja vacío, se habilitan todas.
function_implementation
Controla el orden de los argumentos de la función locate. Valores posibles:
function_locate_has_mysql_compatible_argument_order
- 0 — La función
locateacepta los argumentos
(haystack, needle[, start_pos]).
- 1 — La función
locateacepta los argumentos
(needle, haystack, [, start_pos])(comportamiento compatible con MySQL)
Establece el umbral de seguridad para el volumen de datos generado por la función range. Define el número máximo de valores que la función puede generar por cada bloque de datos (la suma de los tamaños de los arrays para cada fila de un bloque). Valores posibles:
function_range_max_elements_in_block
- Entero positivo.
Número máximo de microsegundos que la función
function_sleep_max_microseconds_per_block
sleep puede esperar por cada bloque. Si un usuario la llama con un valor mayor, lanza una excepción. Es un umbral de seguridad.
Versión del comportamiento de
function_visible_width_behavior
visibleWidth. 0: solo cuenta el número de puntos de código; 1: cuenta correctamente los caracteres de ancho cero y los caracteres combinables, cuenta los caracteres de ancho completo como dos, estima el ancho de la tabulación y cuenta los caracteres de borrado.