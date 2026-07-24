El análisis de índices se distribuirá entre las réplicas. Resulta beneficioso para el almacenamiento compartido y grandes volúmenes de datos en el clúster. Usa las réplicas de cluster_for_parallel_replicas. Véase también
distributed_index_analysis
- distributed_index_analysis_for_non_shared_merge_tree
- distributed_index_analysis_min_parts_to_activate
- distributed_index_analysis_min_indexes_bytes_to_activate
Si está habilitada, el análisis distribuido de índices se ejecuta solo en el coordinador. Esto evita consultas O(N^2) generadas cuando el predicado contiene subconsultas (p. ej.,
distributed_index_analysis_only_on_coordinator
IN (SELECT ...)),
porque, de lo contrario, cada réplica follower activaría de forma independiente su propio análisis distribuido de índices,
pero hace que el análisis distribuido de índices sea menos eficiente si se usan tablas grandes en las subconsultas.