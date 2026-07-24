Estos ajustes están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente

El análisis de índices se distribuirá entre las réplicas. Resulta beneficioso para el almacenamiento compartido y grandes volúmenes de datos en el clúster. Usa las réplicas de cluster_for_parallel_replicas.

Véase también

Activa el análisis distribuido de índices incluso para motores distintos de SharedMergeTree (solo Cloud).