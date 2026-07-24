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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente.

distributed_index_analysis

El análisis de índices se distribuirá entre las réplicas. Resulta beneficioso para el almacenamiento compartido y grandes volúmenes de datos en el clúster. Usa las réplicas de cluster_for_parallel_replicas. Véase también

distributed_index_analysis_for_non_shared_merge_tree

Activa el análisis distribuido de índices incluso para motores distintos de SharedMergeTree (solo Cloud).

distributed_index_analysis_only_on_coordinator

Si está habilitada, el análisis distribuido de índices se ejecuta solo en el coordinador. Esto evita consultas O(N^2) generadas cuando el predicado contiene subconsultas (p. ej., IN (SELECT ...)), porque, de lo contrario, cada réplica follower activaría de forma independiente su propio análisis distribuido de índices, pero hace que el análisis distribuido de índices sea menos eficiente si se usan tablas grandes en las subconsultas.
Última modificación el 24 de julio de 2026