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Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

max_network_bandwidth

Limita la velocidad del intercambio de datos por la red en bytes por segundo. Esta configuración se aplica a cada consulta. Valores posibles:
  • Entero positivo.
  • 0 — El control del ancho de banda está deshabilitado.

max_network_bandwidth_for_all_users

Limita la velocidad de intercambio de datos a través de la red, en bytes por segundo. Esta configuración se aplica a todas las consultas que se ejecutan de forma concurrente en el servidor. Valores posibles:
  • Entero positivo.
  • 0 — El control de la velocidad de los datos está deshabilitado.

max_network_bandwidth_for_user

Limita la velocidad del intercambio de datos a través de la red en bytes por segundo. Esta configuración se aplica a todas las consultas ejecutadas de forma concurrente por un mismo usuario. Valores posibles:
  • Entero positivo.
  • 0 — El control de la velocidad de los datos está deshabilitado.

max_network_bytes

Limita el volumen de datos (en bytes) que se recibe o transmite por la red al ejecutar una consulta. Esta configuración se aplica a cada consulta individual. Valores posibles:
  • Entero positivo.
  • 0 — El control del volumen de datos está desactivado.
Última modificación el 23 de julio de 2026