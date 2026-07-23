Limita la velocidad del intercambio de datos por la red en bytes por segundo. Esta configuración se aplica a cada consulta. Valores posibles:
max_network_bandwidth
- Entero positivo.
- 0 — El control del ancho de banda está deshabilitado.
Limita la velocidad de intercambio de datos a través de la red, en bytes por segundo. Esta configuración se aplica a todas las consultas que se ejecutan de forma concurrente en el servidor. Valores posibles:
max_network_bandwidth_for_all_users
- Entero positivo.
- 0 — El control de la velocidad de los datos está deshabilitado.
Limita la velocidad del intercambio de datos a través de la red en bytes por segundo. Esta configuración se aplica a todas las consultas ejecutadas de forma concurrente por un mismo usuario. Valores posibles:
max_network_bandwidth_for_user
- Entero positivo.
- 0 — El control de la velocidad de los datos está deshabilitado.
Limita el volumen de datos (en bytes) que se recibe o transmite por la red al ejecutar una consulta. Esta configuración se aplica a cada consulta individual. Valores posibles:
max_network_bytes
- Entero positivo.
- 0 — El control del volumen de datos está desactivado.