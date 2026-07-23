Comprime las entradas de la caché de consultas. Reduce el consumo de memoria de la caché de consultas a costa de ralentizar las inserciones y las lecturas desde ella. Valores posibles:
query_cache_compress_entries
- 0 - Deshabilitado
- 1 - Habilitado
Si está activado, los resultados de las subconsultas pueden escribirse en la caché de consultas y leerse desde ella. Esto permite propagar
query_cache_for_subqueries
use_query_cache a todas las subconsultas.
Posibles valores:
- 0 - Desactivado
- 1 - Activado
El número máximo de resultados de consulta que el usuario actual puede almacenar en la caché de consultas. 0 significa que no hay límite. Posibles valores:
query_cache_max_entries
- Entero positivo >= 0.
La cantidad máxima de memoria (en bytes) que el usuario actual puede asignar a la caché de consultas. 0 significa que no hay límite. Valores posibles:
query_cache_max_size_in_bytes
- Entero positivo >= 0.
Duración mínima, en milisegundos, que debe ejecutarse una consulta para que su resultado se almacene en la caché de consultas. Posibles valores:
query_cache_min_query_duration
- Entero positivo >= 0.
Número mínimo de veces que debe ejecutarse una consulta
query_cache_min_query_runs
SELECT antes de que su resultado se almacene en la caché de consultas.
Valores posibles:
- Entero positivo >= 0.
Controla cómo la caché de consultas gestiona las consultas
query_cache_nondeterministic_function_handling
SELECT con funciones no deterministas como
rand() o
now().
Valores posibles:
'throw'- Lanza una excepción y no almacena en caché el resultado de la consulta.
'save'- Almacena en caché el resultado de la consulta.
'ignore'- No almacena en caché el resultado de la consulta y no lanza ninguna excepción.
SELECT almacenado en la caché de consultas.
No se recomienda habilitar esta configuración por motivos de seguridad.
Valores posibles:
- 0 - Deshabilitado
- 1 - Habilitado
Compacta bloques de resultados parciales en bloques de tamaño max_block_size. Reduce el rendimiento de las inserciones en la caché de consultas, pero mejora la capacidad de compresión de las entradas de caché (véase query_cache_compress-entries). Valores posibles:
query_cache_squash_partial_results
- 0 - Deshabilitado
- 1 - Habilitado
Controla cómo la caché de consultas gestiona las consultas
query_cache_system_table_handling
SELECT sobre tablas del sistema, es decir, tablas de las bases de datos
system.* e
information_schema.*.
Valores posibles:
'throw'- Genera una excepción y no almacena el resultado de la consulta en caché.
'save'- Almacena el resultado de la consulta en caché.
'ignore'- No almacena el resultado de la consulta en caché ni genera una excepción.
Una cadena que actúa como etiqueta para las entradas de la caché de consultas. La caché de consultas considera distintas las mismas consultas cuando tienen etiquetas diferentes. Valores posibles:
query_cache_tag
- Cualquier cadena
Transcurrido este tiempo en segundos, las entradas de la caché de consultas quedan obsoletas. Valores posibles:
query_cache_ttl
- Entero positivo >= 0.