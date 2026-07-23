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Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

query_cache_compress_entries

Comprime las entradas de la caché de consultas. Reduce el consumo de memoria de la caché de consultas a costa de ralentizar las inserciones y las lecturas desde ella. Valores posibles:
  • 0 - Deshabilitado
  • 1 - Habilitado

query_cache_for_subqueries

Si está activado, los resultados de las subconsultas pueden escribirse en la caché de consultas y leerse desde ella. Esto permite propagar use_query_cache a todas las subconsultas. Posibles valores:
  • 0 - Desactivado
  • 1 - Activado

query_cache_max_entries

El número máximo de resultados de consulta que el usuario actual puede almacenar en la caché de consultas. 0 significa que no hay límite. Posibles valores:
  • Entero positivo >= 0.

query_cache_max_size_in_bytes

La cantidad máxima de memoria (en bytes) que el usuario actual puede asignar a la caché de consultas. 0 significa que no hay límite. Valores posibles:
  • Entero positivo >= 0.

query_cache_min_query_duration

Duración mínima, en milisegundos, que debe ejecutarse una consulta para que su resultado se almacene en la caché de consultas. Posibles valores:
  • Entero positivo >= 0.

query_cache_min_query_runs

Número mínimo de veces que debe ejecutarse una consulta SELECT antes de que su resultado se almacene en la caché de consultas. Valores posibles:
  • Entero positivo >= 0.

query_cache_nondeterministic_function_handling

Controla cómo la caché de consultas gestiona las consultas SELECT con funciones no deterministas como rand() o now(). Valores posibles:
  • 'throw' - Lanza una excepción y no almacena en caché el resultado de la consulta.
  • 'save' - Almacena en caché el resultado de la consulta.
  • 'ignore' - No almacena en caché el resultado de la consulta y no lanza ninguna excepción.

query_cache_share_between_users

Si está activado, otros usuarios pueden leer el resultado de las consultas SELECT almacenado en la caché de consultas. No se recomienda habilitar esta configuración por motivos de seguridad. Valores posibles:
  • 0 - Deshabilitado
  • 1 - Habilitado

query_cache_squash_partial_results

Compacta bloques de resultados parciales en bloques de tamaño max_block_size. Reduce el rendimiento de las inserciones en la caché de consultas, pero mejora la capacidad de compresión de las entradas de caché (véase query_cache_compress-entries). Valores posibles:
  • 0 - Deshabilitado
  • 1 - Habilitado

query_cache_system_table_handling

Controla cómo la caché de consultas gestiona las consultas SELECT sobre tablas del sistema, es decir, tablas de las bases de datos system.* e information_schema.*. Valores posibles:
  • 'throw' - Genera una excepción y no almacena el resultado de la consulta en caché.
  • 'save' - Almacena el resultado de la consulta en caché.
  • 'ignore' - No almacena el resultado de la consulta en caché ni genera una excepción.

query_cache_tag

Una cadena que actúa como etiqueta para las entradas de la caché de consultas. La caché de consultas considera distintas las mismas consultas cuando tienen etiquetas diferentes. Valores posibles:
  • Cualquier cadena

query_cache_ttl

Transcurrido este tiempo en segundos, las entradas de la caché de consultas quedan obsoletas. Valores posibles:
  • Entero positivo >= 0.
Última modificación el 23 de julio de 2026