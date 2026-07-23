insert_quorum
Habilita las escrituras por quórum.
Esta configuración no se aplica a SharedMergeTree; consulte la consistencia de SharedMergeTree para obtener más información.
- Si
insert_quorum < 2, las escrituras por quórum se deshabilitan.
- Si
insert_quorum >= 2, las escrituras por quórum se habilitan.
- Si
insert_quorum = 'auto', usa la mayoría (
number_of_replicas / 2 + 1) como valor de quórum.
INSERT solo se completa correctamente cuando ClickHouse logra escribir los datos en
insert_quorum réplicas dentro de
insert_quorum_timeout. Si, por cualquier motivo, el número de réplicas con escrituras satisfactorias no alcanza
insert_quorum, la escritura se considera fallida y ClickHouse eliminará el bloque insertado de todas las réplicas en las que los datos ya se hayan escrito.
Cuando
insert_quorum_parallel está deshabilitado, todas las réplicas del quórum son consistentes; es decir, contienen datos de todas las consultas
INSERT anteriores (la secuencia de
INSERT está linealizada). Al leer datos escritos con
insert_quorum y con
insert_quorum_parallel deshabilitado, puede activar la consistencia secuencial para las consultas
SELECT mediante select_sequential_consistency.
ClickHouse genera una excepción:
- Si el número de réplicas disponibles en el momento de la consulta es menor que
insert_quorum.
- Cuando
insert_quorum_parallelestá deshabilitado y se intenta escribir datos mientras el bloque anterior aún no se ha insertado en
insert_quorumréplicas. Esta situación puede ocurrir si el usuario intenta ejecutar otra consulta
INSERTen la misma tabla antes de que se complete la anterior con
insert_quorum.
insert_quorum_parallel
Habilita o deshabilita el paralelismo para las consultas
Esta configuración no se aplica a SharedMergeTree; consulta consistencia de SharedMergeTree para obtener más información.
INSERT con cuórum. Si está habilitado, se pueden enviar consultas
INSERT adicionales mientras las anteriores aún no hayan terminado. Si está deshabilitado, se rechazarán las operaciones de escritura adicionales en la misma tabla.
Valores posibles:
- 0 — Deshabilitado.
- 1 — Habilitado.
Tiempo de espera de escritura en un quórum, en milisegundos. Si el tiempo de espera ha expirado y aún no se ha realizado ninguna escritura, ClickHouse generará una excepción y el client deberá repetir la consulta para escribir el mismo bloque en la misma réplica o en cualquier otra réplica. Véase también: