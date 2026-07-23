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Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

insert_quorum

Esta configuración no se aplica a SharedMergeTree; consulte la consistencia de SharedMergeTree para obtener más información.
Habilita las escrituras por quórum.
  • Si insert_quorum < 2, las escrituras por quórum se deshabilitan.
  • Si insert_quorum >= 2, las escrituras por quórum se habilitan.
  • Si insert_quorum = 'auto', usa la mayoría (number_of_replicas / 2 + 1) como valor de quórum.
Escrituras por quórum INSERT solo se completa correctamente cuando ClickHouse logra escribir los datos en insert_quorum réplicas dentro de insert_quorum_timeout. Si, por cualquier motivo, el número de réplicas con escrituras satisfactorias no alcanza insert_quorum, la escritura se considera fallida y ClickHouse eliminará el bloque insertado de todas las réplicas en las que los datos ya se hayan escrito. Cuando insert_quorum_parallel está deshabilitado, todas las réplicas del quórum son consistentes; es decir, contienen datos de todas las consultas INSERT anteriores (la secuencia de INSERT está linealizada). Al leer datos escritos con insert_quorum y con insert_quorum_parallel deshabilitado, puede activar la consistencia secuencial para las consultas SELECT mediante select_sequential_consistency. ClickHouse genera una excepción:
  • Si el número de réplicas disponibles en el momento de la consulta es menor que insert_quorum.
  • Cuando insert_quorum_parallel está deshabilitado y se intenta escribir datos mientras el bloque anterior aún no se ha insertado en insert_quorum réplicas. Esta situación puede ocurrir si el usuario intenta ejecutar otra consulta INSERT en la misma tabla antes de que se complete la anterior con insert_quorum.
Véase también:

insert_quorum_parallel

Esta configuración no se aplica a SharedMergeTree; consulta consistencia de SharedMergeTree para obtener más información.
Habilita o deshabilita el paralelismo para las consultas INSERT con cuórum. Si está habilitado, se pueden enviar consultas INSERT adicionales mientras las anteriores aún no hayan terminado. Si está deshabilitado, se rechazarán las operaciones de escritura adicionales en la misma tabla. Valores posibles:
  • 0 — Deshabilitado.
  • 1 — Habilitado.
Véase también:

insert_quorum_timeout

Tiempo de espera de escritura en un quórum, en milisegundos. Si el tiempo de espera ha expirado y aún no se ha realizado ninguna escritura, ClickHouse generará una excepción y el client deberá repetir la consulta para escribir el mismo bloque en la misma réplica o en cualquier otra réplica. Véase también:
Última modificación el 23 de julio de 2026