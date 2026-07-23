Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Contiene un historial de valores de memoria y métricos de la tabla
Descripción
system.events para consultas individuales, que se escriben periódicamente en disco.
Una vez que se inicia una consulta, los datos se recopilan periódicamente a intervalos de
query_metric_log_interval milisegundos (que está establecido en 1000
de forma predeterminada). Los datos también se recopilan cuando finaliza la consulta si tarda más de
query_metric_log_interval.
Columnas
query_id(String) — ID de la consulta.
hostname(LowCardinality(String)) — Nombre de host del servidor que ejecuta la consulta.
event_date(Date) — Fecha del evento.
event_time(DateTime) — Hora del evento.
event_time_microseconds(DateTime64(6)) — Hora del evento con resolución de microsegundos.
memory_usage(UInt64) — Cantidad de RAM que usa la consulta. Es posible que no incluya algunos tipos de memoria dedicada.
peak_memory_usage(UInt64) — Cantidad máxima de RAM que usó la consulta.
ProfileEvent_Query(UInt64) — Número de consultas que deben interpretarse y que potencialmente pueden ejecutarse. No incluye las consultas que no se pudieron analizar ni las que fueron rechazadas debido a límites de tamaño del AST, límites de QUOTA o límites en el número de consultas que se ejecutan simultáneamente. Puede incluir consultas internas iniciadas por el propio ClickHouse. No cuenta las subconsultas.
ProfileEvent_SelectQuery(UInt64) — Igual que Query, pero solo para consultas SELECT.
ProfileEvent_InsertQuery(UInt64) — Igual que Query, pero solo para consultas INSERT.
ProfileEvent_InitialQuery(UInt64) — Igual que Query, pero solo cuenta las consultas iniciales (consulte is_initial_query).
ProfileEvent_InitialSelectQuery(UInt64) — Igual que InitialQuery, pero solo para consultas SELECT.
ProfileEvent_QueriesWithSubqueries(UInt64) — Recuento de consultas, incluidas todas las subconsultas.
ProfileEvent_SelectQueriesWithSubqueries(UInt64) — Recuento de consultas SELECT, incluidas todas las subconsultas.
ProfileEvent_InsertQueriesWithSubqueries(UInt64) — Recuento de consultas INSERT, incluidas todas las subconsultas.
ProfileEvent_SelectQueriesWithPrimaryKeyUsage(UInt64) — Recuento de consultas SELECT que usan la clave primaria para evaluar la condición WHERE.
ProfileEvent_AsyncInsertQuery(UInt64) — Igual que InsertQuery, pero solo para consultas INSERT asíncronas.
ProfileEvent_AsyncInsertBytes(UInt64) — Tamaño de los datos, en bytes, de las consultas INSERT asíncronas.
ProfileEvent_AsyncInsertRows(UInt64) — Número de filas insertadas por consultas INSERT asíncronas.
ProfileEvent_AsyncInsertCacheHits(UInt64) — Número de veces que se encontró un ID hash duplicado en la caché de ID hash de INSERT asíncrono.
ProfileEvent_FailedInternalQuery(UInt64) — Número de consultas internas fallidas.
ProfileEvent_FailedInternalSelectQuery(UInt64) — Igual que FailedInternalQuery, pero solo para consultas SELECT.
ProfileEvent_FailedInternalInsertQuery(UInt64) — Igual que FailedInternalQuery, pero solo para consultas INSERT.
ProfileEvent_FailedInitialQuery(UInt64) — Número de consultas iniciales fallidas.
ProfileEvent_FailedInitialSelectQuery(UInt64) — Igual que FailedInitialQuery, pero solo para consultas SELECT.
ProfileEvent_FailedQuery(UInt64) — Número total de consultas fallidas, tanto internas como de usuario.
ProfileEvent_FailedSelectQuery(UInt64) — Igual que FailedQuery, pero solo para consultas SELECT.
ProfileEvent_FailedInsertQuery(UInt64) — Igual que FailedQuery, pero solo para consultas INSERT.
ProfileEvent_FailedAsyncInsertQuery(UInt64) — Número de consultas ASYNC INSERT fallidas.
ProfileEvent_ASTFuzzerQueries(UInt64) — Número de consultas generadas mediante fuzzing que intentó el AST fuzzer del lado del servidor.
ProfileEvent_QueryTimeMicroseconds(UInt64) — Tiempo total de todas las consultas.
ProfileEvent_SelectQueryTimeMicroseconds(UInt64) — Tiempo total de las consultas SELECT.
ProfileEvent_InsertQueryTimeMicroseconds(UInt64) — Tiempo total de las consultas INSERT.
ProfileEvent_OtherQueryTimeMicroseconds(UInt64) — Tiempo total de las consultas que no son SELECT ni INSERT.
ProfileEvent_FileOpen(UInt64) — Número de archivos abiertos.
ProfileEvent_Seek(UInt64) — Número de veces que se llamó a la función ‘lseek’.
ProfileEvent_ReadBufferFromFileDescriptorRead(UInt64) — Número de lecturas (read/pread) desde un descriptor de archivo. No incluye sockets.
ProfileEvent_ReadBufferFromFileDescriptorReadFailed(UInt64) — Número de veces que falló una lectura (read/pread) desde un descriptor de archivo.
ProfileEvent_ReadBufferFromFileDescriptorReadBytes(UInt64) — Número de bytes leídos desde descriptores de archivo. Si el archivo está comprimido, esto mostrará el tamaño de los datos comprimidos.
ProfileEvent_WriteBufferFromFileDescriptorWrite(UInt64) — Número de escrituras (write/pwrite) en un descriptor de archivo. No incluye sockets.
ProfileEvent_WriteBufferFromFileDescriptorWriteFailed(UInt64) — Número de veces que falló una escritura (write/pwrite) en un descriptor de archivo.
ProfileEvent_WriteBufferFromFileDescriptorWriteBytes(UInt64) — Número de bytes escritos en descriptores de archivo. Si el archivo está comprimido, esto mostrará el tamaño de los datos comprimidos.
ProfileEvent_FileSync(UInt64) — Número de veces que se llamó a la función F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync para archivos.
ProfileEvent_DirectorySync(UInt64) — Número de veces que se llamó a la función F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync para directorios.
ProfileEvent_FileSyncElapsedMicroseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar la llamada al sistema F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync para archivos.
ProfileEvent_DirectorySyncElapsedMicroseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar la llamada al sistema F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync para directorios.
ProfileEvent_ReadCompressedBytes(UInt64) — Número de bytes (el número de bytes antes de la descompresión) leídos desde fuentes comprimidas (archivos, red).
ProfileEvent_CompressedReadBufferBlocks(UInt64) — Número de bloques comprimidos (bloques de datos que se comprimen de forma independiente entre sí) leídos desde fuentes comprimidas (archivos, red).
ProfileEvent_CompressedReadBufferBytes(UInt64) — Número de bytes sin comprimir (el número de bytes después de la descompresión) leídos desde fuentes comprimidas (archivos, red).
ProfileEvent_CompressedReadBufferChecksumDoesntMatch(UInt64) — Número de veces que la suma de comprobación del bloque comprimido no coincidió.
ProfileEvent_CompressedReadBufferChecksumDoesntMatchSingleBitMismatch(UInt64) — Número de veces que una discrepancia en la suma de comprobación de un bloque comprimido fue causada por una diferencia de un solo bit.
ProfileEvent_CompressedReadBufferChecksumDoesntMatchMicroseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a detectar inversiones de bits debidas a discrepancias en la suma de comprobación de bloques comprimidos.
ProfileEvent_UncompressedCacheHits(UInt64) — Número de veces que se encontró un bloque de datos en la caché sin comprimir (y se evitó la descompresión).
ProfileEvent_UncompressedCacheMisses(UInt64) — Número de veces que no se encontró un bloque de datos en la caché sin comprimir (y fue necesario descomprimirlo).
ProfileEvent_UncompressedCacheWeightLost(UInt64) — Número de bytes desalojados de la caché sin comprimir.
ProfileEvent_PageCacheHits(UInt64) — Número de veces que se encontró un bloque de datos en la caché de páginas en espacio de usuario.
ProfileEvent_PageCacheMisses(UInt64) — Número de veces que no se encontró un bloque de datos en la caché de páginas en espacio de usuario.
ProfileEvent_PageCacheWeightLost(UInt64) — Número de bytes desalojados de la caché de páginas en espacio de usuario
ProfileEvent_PageCacheResized(UInt64) — Número de veces que la caché de páginas en espacio de usuario se redimensionó automáticamente (normalmente ocurre unas pocas veces por segundo, controlado por memory_worker_period_ms).
ProfileEvent_PageCacheOvercommitResize(UInt64) — Número de veces que la caché de páginas en espacio de usuario se redimensionó automáticamente para liberar memoria durante una asignación de memoria.
ProfileEvent_PageCacheReadBytes(UInt64) — Número de bytes leídos desde la caché de páginas en espacio de usuario.
ProfileEvent_MMappedFileCacheHits(UInt64) — Número de veces que se encontró un archivo en la caché MMap (para el read_method ‘mmap’), por lo que no hubo que volver a mapearlo en memoria.
ProfileEvent_MMappedFileCacheMisses(UInt64) — Número de veces que no se encontró un archivo en la caché MMap (para el read_method ‘mmap’), por lo que hubo que volver a mapearlo en memoria.
ProfileEvent_OpenedFileCacheHits(UInt64) — Número de veces que se encontró un archivo en la caché de archivos abiertos, por lo que no hubo que abrirlo de nuevo.
ProfileEvent_OpenedFileCacheMisses(UInt64) — Número de veces que no se encontró un archivo en la caché de archivos abiertos, por lo que hubo que abrirlo de nuevo.
ProfileEvent_OpenedFileCacheMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a ejecutar métodos de OpenedFileCache.
ProfileEvent_AIOWrite(UInt64) — Número de escrituras con la interfaz AIO de Linux o FreeBSD
ProfileEvent_AIOWriteBytes(UInt64) — Número de bytes escritos con la interfaz AIO de Linux o FreeBSD
ProfileEvent_AIORead(UInt64) — Número de lecturas con la interfaz AIO de Linux o FreeBSD
ProfileEvent_AIOReadBytes(UInt64) — Número de bytes leídos con la interfaz AIO de Linux o FreeBSD
ProfileEvent_IOBufferAllocs(UInt64) — Número de asignaciones de búferes de IO (para ReadBuffer/WriteBuffer).
ProfileEvent_IOBufferAllocBytes(UInt64) — Número de bytes asignados para búferes de IO (para ReadBuffer/WriteBuffer).
ProfileEvent_ArenaAllocChunks(UInt64) — Número de fragmentos asignados para la memoria Arena (utilizada para GROUP BY y operaciones similares)
ProfileEvent_ArenaAllocBytes(UInt64) — Número de bytes asignados para la memoria Arena (utilizada para GROUP BY y operaciones similares)
ProfileEvent_FunctionExecute(UInt64) — Número de llamadas a funciones SQL ordinarias (las funciones SQL se llaman por bloque, por lo que este número representa la cantidad de bloques).
ProfileEvent_TableFunctionExecute(UInt64) — Número de llamadas a funciones de tabla.
ProfileEvent_DefaultImplementationForNullsRows(UInt64) — Número de filas procesadas por la implementación predeterminada para NULL en la ejecución de funciones
ProfileEvent_DefaultImplementationForNullsRowsWithNulls(UInt64) — Número de filas que contienen valores NULL procesadas por la implementación predeterminada para NULL en la ejecución de funciones
ProfileEvent_MarkCacheHits(UInt64) — Número de veces que se encontró una entrada en la caché de marcas, por lo que no fue necesario cargar un archivo de marcas.
ProfileEvent_MarkCacheMisses(UInt64) — Número de veces que no se encontró una entrada en la caché de marcas, por lo que hubo que cargar un archivo de marcas en memoria, lo que es una operación costosa y aumenta la latencia de la consulta.
ProfileEvent_PrimaryIndexCacheHits(UInt64) — Número de veces que se encontró una entrada en la caché del índice primario, por lo que no fue necesario cargar un archivo de índice.
ProfileEvent_PrimaryIndexCacheMisses(UInt64) — Número de veces que no se encontró una entrada en la caché del índice primario, por lo que hubo que cargar un archivo de índice en memoria, lo que es una operación costosa y aumenta la latencia de la consulta.
ProfileEvent_IcebergMetadataFilesCacheHits(UInt64) — Número de veces que se encontraron archivos de metadatos de Iceberg en la caché.
ProfileEvent_IcebergMetadataFilesCacheMisses(UInt64) — Número de veces que no se encontraron archivos de metadatos de Iceberg en la caché de metadatos de Iceberg y tuvieron que leerse desde el disco (remoto).
ProfileEvent_IcebergMetadataFilesCacheStaleMisses(UInt64) — Número de veces que se encontraron archivos de metadatos de Iceberg en la caché, pero se consideraron obsoletos y tuvieron que leerse desde el disco (remoto).
ProfileEvent_IcebergMetadataFilesCacheWeightLost(UInt64) — Número aproximado de bytes desalojados de la caché de metadatos de Iceberg.
ProfileEvent_IcebergMetadataReadWaitTimeMicroseconds(UInt64) — Tiempo total que los lectores de datos pasan esperando a que se lean y analicen los archivos de metadatos de Iceberg, sumado en todos los hilos de lectura.
ProfileEvent_ParquetMetadataCacheHits(UInt64) — Número de veces que se encontraron metadatos de Parquet en la caché.
ProfileEvent_ParquetMetadataCacheMisses(UInt64) — Número de veces que no se encontraron metadatos de Parquet en la caché y tuvieron que leerse desde disco.
ProfileEvent_ParquetMetadataCacheWeightLost(UInt64) — Número aproximado de bytes desalojados de la caché de metadatos de Parquet.
ProfileEvent_IcebergIteratorInitializationMicroseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a la inicialización síncrona de los iteradores de datos de Iceberg.
ProfileEvent_IcebergMetadataUpdateMicroseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a actualizar los metadatos de almacenamiento de Iceberg a partir del estado (buildStorageMetadataFromState).
ProfileEvent_IcebergMetadataReturnedObjectInfos(UInt64) — Número total de informaciones de objetos devueltas por el iterador de Iceberg.
ProfileEvent_IcebergMinMaxNonPrunedDeleteFiles(UInt64) — Número total de pares aceptados de archivos de datos y archivos de eliminación por posición mediante análisis min-max, a partir de pares aptos por particionamiento y número de secuencia.
ProfileEvent_IcebergMinMaxPrunedDeleteFiles(UInt64) — Número total de pares aceptados de archivos de datos y archivos de eliminación por posición mediante análisis min-max, a partir de pares aptos por particionamiento y número de secuencia.
ProfileEvent_VectorSimilarityIndexCacheHits(UInt64) — Número de veces que se encontró un gránulo de índice en la caché del índice vectorial.
ProfileEvent_VectorSimilarityIndexCacheMisses(UInt64) — Número de veces que no se ha encontrado un gránulo de índice en la caché del índice vectorial y ha tenido que leerse desde disco.
ProfileEvent_VectorSimilarityIndexCacheWeightLost(UInt64) — Número aproximado de bytes desalojados de la caché del índice vectorial.
ProfileEvent_TextIndexReadDictionaryBlocks(UInt64) — Número de veces que se ha leído desde disco un bloque de diccionario del índice de texto.
ProfileEvent_TextIndexTokensCacheHits(UInt64) — Número de veces que se ha encontrado en la caché información de token del índice de texto.
ProfileEvent_TextIndexTokensCacheMisses(UInt64) — Número de veces que no se ha encontrado en la caché información de token del índice de texto.
ProfileEvent_TextIndexHeaderCacheHits(UInt64) — Número de veces que se ha encontrado un encabezado en la caché.
ProfileEvent_TextIndexHeaderCacheMisses(UInt64) — Número de veces que no se ha encontrado un encabezado en la caché.
ProfileEvent_TextIndexPostingsCacheHits(UInt64) — Número de veces que se ha encontrado en la caché una posting list del índice de texto.
ProfileEvent_TextIndexPostingsCacheMisses(UInt64) — Número de veces que no se ha encontrado en la caché una posting list del índice de texto.
ProfileEvent_TextIndexReadSparseIndexBlocks(UInt64) — Número de veces que se ha leído desde el índice de texto un bloque de índice disperso.
ProfileEvent_TextIndexReaderTotalMicroseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a leer el índice de texto.
ProfileEvent_TextIndexReadGranulesMicroseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a leer y analizar gránulos del índice de texto.
ProfileEvent_TextIndexReadPostings(UInt64) — Número de veces que se ha leído una posting list del índice de texto.
ProfileEvent_TextIndexUsedEmbeddedPostings(UInt64) — Número de veces que se ha utilizado una posting list integrada en el diccionario.
ProfileEvent_TextIndexUseHint(UInt64) — Número de gránulos de índice en los que se añadió como pista una lectura directa desde el índice de texto y se utilizó.
ProfileEvent_TextIndexDiscardHint(UInt64) — Número de gránulos de índice en los que se añadió como pista una lectura directa desde el índice de texto y se descartó debido a su baja selectividad.
ProfileEvent_TextIndexDiscardPatternScan(UInt64) — Número de veces que se descartó un dictionary scan basado en patrones en un índice de texto porque el número de posting lists que había que leer superó el umbral.
ProfileEvent_QueryConditionCacheHits(UInt64) — Número de veces que se ha encontrado una entrada en la caché de condiciones de consulta (y puede omitirse la lectura de marcas). Solo se actualiza para consultas SELECT con SETTING use_query_condition_cache = 1.
ProfileEvent_QueryConditionCacheMisses(UInt64) — Número de veces que no se ha encontrado una entrada en la caché de condiciones de consulta (y no puede omitirse la lectura de marcas). Solo se actualiza para consultas SELECT con SETTING use_query_condition_cache = 1.
ProfileEvent_QueryCacheHits(UInt64) — Número de veces que se ha encontrado un resultado de consulta en la caché de consultas (y se evitó calcular la consulta). Solo se actualiza para consultas SELECT con SETTING use_query_cache = 1.
ProfileEvent_QueryCacheMisses(UInt64) — Número de veces que no se ha encontrado un resultado de consulta en la caché de consultas (y fue necesario calcular la consulta). Solo se actualiza para consultas SELECT con SETTING use_query_cache = 1.
ProfileEvent_QueryCacheAgeSeconds(UInt64) — La suma de la antigüedad de las entradas encontradas en la caché de consultas, en segundos. El valor se establece tanto para aciertos como para fallos.
ProfileEvent_QueryCacheReadRows(UInt64) — Número de filas leídas desde la caché de consultas.
ProfileEvent_QueryCacheReadBytes(UInt64) — El número de bytes (sin comprimir) leídos desde la caché de consultas.
ProfileEvent_QueryCacheWrittenRows(UInt64) — El número de filas guardadas en la caché de consultas.
ProfileEvent_QueryCacheWrittenBytes(UInt64) — El número de bytes (sin comprimir) guardados en la caché de consultas
ProfileEvent_CreatedReadBufferOrdinary(UInt64) — Número de veces que se creó un búfer de lectura normal para leer datos (al elegir entre otros métodos de lectura).
ProfileEvent_CreatedReadBufferDirectIO(UInt64) — Número de veces que se creó un búfer de lectura con O_DIRECT para leer datos (al elegir entre otros métodos de lectura).
ProfileEvent_CreatedReadBufferDirectIOFailed(UInt64) — Número de veces que se intentó crear un búfer de lectura con O_DIRECT para leer datos (al elegir entre otros métodos de lectura), pero el sistema operativo no lo permitió (debido a la falta de compatibilidad del sistema de archivos u otras razones) y se volvió al método de lectura normal.
ProfileEvent_CreatedReadBufferMMap(UInt64) — Número de veces que se creó un búfer de lectura con ‘mmap’ para leer datos (al elegir entre otros métodos de lectura).
ProfileEvent_CreatedReadBufferMMapFailed(UInt64) — Número de veces que se intentó crear un búfer de lectura con ‘mmap’ para leer datos (al elegir entre otros métodos de lectura), pero el sistema operativo no lo permitió (debido a la falta de compatibilidad del sistema de archivos u otras razones) y se volvió al método de lectura normal.
ProfileEvent_DiskReadElapsedMicroseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar la llamada al sistema de lectura. Esto incluye lecturas desde la caché de páginas.
ProfileEvent_DiskWriteElapsedMicroseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar la llamada al sistema de escritura. Esto incluye escrituras en la caché de páginas.
ProfileEvent_NetworkReceiveElapsedMicroseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar la recepción de datos o a recibir datos de la red. Solo se incluye la interacción de red relacionada con ClickHouse, no la de bibliotecas de terceros.
ProfileEvent_NetworkSendElapsedMicroseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar el envío de datos a la red o a enviar datos a la red. Solo se incluye la interacción de red relacionada con ClickHouse, no la de bibliotecas de terceros.
ProfileEvent_NetworkReceiveBytes(UInt64) — Número total de bytes recibidos de la red. Solo se incluye la interacción de red relacionada con ClickHouse, no la de bibliotecas de terceros.
ProfileEvent_NetworkSendBytes(UInt64) — Número total de bytes enviados a la red. Solo se incluye la interacción de red relacionada con ClickHouse, no la de bibliotecas de terceros.
ProfileEvent_FilterPartsByVirtualColumnsMicroseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a la función
filterPartsByVirtualColumns.
ProfileEvent_GlobalThreadPoolExpansions(UInt64) — Recuento del número total de veces que se han añadido nuevos hilos al grupo global de hilos. Esta métrica indica la frecuencia con la que el grupo global de hilos se amplía para adaptarse a un aumento de la demanda de procesamiento.
ProfileEvent_GlobalThreadPoolShrinks(UInt64) — Recuento del número total de veces que el grupo global de hilos se ha reducido al eliminar hilos. Esto ocurre cuando el número de hilos inactivos supera
max_thread_pool_free_size, lo que indica ajustes en el tamaño del grupo global de hilos en respuesta a una menor utilización de hilos.
ProfileEvent_GlobalThreadPoolThreadCreationMicroseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar que se inicien nuevos hilos.
ProfileEvent_GlobalThreadPoolLockWaitMicroseconds(UInt64) — Tiempo total que los hilos han dedicado a esperar bloqueos en el grupo global de hilos.
ProfileEvent_GlobalThreadPoolJobs(UInt64) — Recuento del número de trabajos que se han enviado al grupo global de hilos.
ProfileEvent_GlobalThreadPoolJobWaitTimeMicroseconds(UInt64) — Mide el tiempo transcurrido desde que un trabajo se programa en el pool de hilos hasta que un hilo de trabajo lo toma para ejecutarlo. Esta métrica ayuda a identificar retrasos en el procesamiento de trabajos, lo que indica la capacidad de respuesta del pool de hilos ante nuevas tareas.
ProfileEvent_LocalThreadPoolExpansions(UInt64) — Cuenta el número total de veces que se han tomado prestados hilos del pool global de hilos para ampliar pools de hilos locales.
ProfileEvent_LocalThreadPoolShrinks(UInt64) — Cuenta el número total de veces que se han devuelto hilos al pool global de hilos desde pools de hilos locales.
ProfileEvent_LocalThreadPoolThreadCreationMicroseconds(UInt64) — Tiempo total que los pools de hilos locales han pasado esperando para tomar prestado un hilo del grupo global.
ProfileEvent_LocalThreadPoolLockWaitMicroseconds(UInt64) — Tiempo total que los hilos han pasado esperando bloqueos en los pools de hilos locales.
ProfileEvent_LocalThreadPoolJobs(UInt64) — Cuenta el número de trabajos que se han enviado a los pools de hilos locales.
ProfileEvent_LocalThreadPoolBusyMicroseconds(UInt64) — Tiempo total que los hilos han pasado ejecutando el trabajo real.
ProfileEvent_LocalThreadPoolJobWaitTimeMicroseconds(UInt64) — Mide el tiempo transcurrido desde que un trabajo se programa en el pool de hilos hasta que un hilo de trabajo lo toma para ejecutarlo. Esta métrica ayuda a identificar retrasos en el procesamiento de trabajos, lo que indica la capacidad de respuesta del pool de hilos ante nuevas tareas.
ProfileEvent_DiskS3GetRequestThrottlerCount(UInt64) — Número de solicitudes GET y SELECT de DiskS3 que pasaron por el limitador, tanto bloqueadas como no bloqueadas.
ProfileEvent_DiskS3GetRequestThrottlerBlocked(UInt64) — Número de solicitudes GET y SELECT de DiskS3 bloqueadas por el limitador.
ProfileEvent_DiskS3GetRequestThrottlerSleepMicroseconds(UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de solicitudes GET y SELECT de DiskS3.
ProfileEvent_DiskS3PutRequestThrottlerCount(UInt64) — Número de solicitudes PUT, COPY, POST y LIST de DiskS3 que pasaron por el limitador, tanto bloqueadas como no bloqueadas.
ProfileEvent_DiskS3PutRequestThrottlerBlocked(UInt64) — Número de solicitudes PUT, COPY, POST y LIST de DiskS3 bloqueadas por el limitador.
ProfileEvent_DiskS3PutRequestThrottlerSleepMicroseconds(UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de solicitudes PUT, COPY, POST y LIST de DiskS3.
ProfileEvent_S3GetRequestThrottlerCount(UInt64) — Número de solicitudes GET y SELECT de S3 que pasaron por el limitador, tanto bloqueadas como no bloqueadas.
ProfileEvent_S3GetRequestThrottlerBlocked(UInt64) — Número de solicitudes GET y SELECT de S3 bloqueadas por el limitador.
ProfileEvent_S3GetRequestThrottlerSleepMicroseconds(UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de solicitudes GET y SELECT de S3.
ProfileEvent_S3PutRequestThrottlerCount(UInt64) — Número de solicitudes PUT, COPY, POST y LIST de S3 que pasaron por el limitador, tanto bloqueadas como no bloqueadas.
ProfileEvent_S3PutRequestThrottlerBlocked(UInt64) — Número de solicitudes PUT, COPY, POST y LIST de S3 bloqueadas por el limitador.
ProfileEvent_S3PutRequestThrottlerSleepMicroseconds(UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de solicitudes PUT, COPY, POST y LIST de S3.
ProfileEvent_ACMEAPIRequests(UInt64) — Número de solicitudes a la API de ACME emitidas.
ProfileEvent_ACMECertificateOrders(UInt64) — Número de solicitudes de certificados ACME emitidas.
ProfileEvent_DiskAzureReadMicroseconds(UInt64) — Tiempo total de espera de las solicitudes de lectura del disco de Azure.
ProfileEvent_DiskAzureReadRequestsCount(UInt64) — Número de solicitudes de lectura del disco de Azure.
ProfileEvent_DiskAzureReadRequestsErrors(UInt64) — Número de errores en solicitudes de lectura del disco de Azure.
ProfileEvent_DiskAzureReadRequestsThrottling(UInt64) — Número de solicitudes de lectura del disco de Azure limitadas.
ProfileEvent_DiskAzureReadRequestsRedirects(UInt64) — Número de redirecciones de solicitudes de lectura del disco de Azure.
ProfileEvent_DiskAzureWriteMicroseconds(UInt64) — Tiempo total de espera de las solicitudes de escritura del disco de Azure.
ProfileEvent_DiskAzureWriteRequestsCount(UInt64) — Número de solicitudes de escritura del disco de Azure.
ProfileEvent_DiskAzureWriteRequestsErrors(UInt64) — Número de errores en solicitudes de escritura del disco de Azure.
ProfileEvent_DiskAzureWriteRequestsThrottling(UInt64) — Número de solicitudes de escritura del disco de Azure limitadas.
ProfileEvent_DiskAzureWriteRequestsRedirects(UInt64) — Número de redirecciones de solicitudes de escritura del disco de Azure.
ProfileEvent_AzureReadMicroseconds(UInt64) — Tiempo total de espera de las solicitudes de lectura de Azure.
ProfileEvent_AzureReadRequestsCount(UInt64) — Número de solicitudes de lectura de Azure.
ProfileEvent_AzureReadRequestsErrors(UInt64) — Número de errores en solicitudes de lectura de Azure.
ProfileEvent_AzureReadRequestsThrottling(UInt64) — Número de solicitudes de lectura de Azure limitadas.
ProfileEvent_AzureReadRequestsRedirects(UInt64) — Número de redirecciones de solicitudes de lectura de Azure.
ProfileEvent_AzureWriteMicroseconds(UInt64) — Tiempo total de espera de las solicitudes de escritura de Azure.
ProfileEvent_AzureWriteRequestsCount(UInt64) — Número de solicitudes de escritura de Azure.
ProfileEvent_AzureWriteRequestsErrors(UInt64) — Número de errores en solicitudes de escritura de Azure.
ProfileEvent_AzureWriteRequestsThrottling(UInt64) — Número de solicitudes de escritura de Azure limitadas.
ProfileEvent_AzureWriteRequestsRedirects(UInt64) — Número de redirecciones de solicitudes de escritura de Azure.
ProfileEvent_AzureGetRequestThrottlerCount(UInt64) — Número de solicitudes GET de Azure que pasaron por el limitador: bloqueadas y no bloqueadas.
ProfileEvent_AzureGetRequestThrottlerBlocked(UInt64) — Número de solicitudes GET de Azure bloqueadas por el limitador.
ProfileEvent_AzureGetRequestThrottlerSleepMicroseconds(UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de tasa de las solicitudes GET de Azure.
ProfileEvent_DiskAzureGetRequestThrottlerCount(UInt64) — Número de solicitudes GET del disco de Azure que pasaron por el limitador: bloqueadas y no bloqueadas.
ProfileEvent_DiskAzureGetRequestThrottlerBlocked(UInt64) — Número de solicitudes GET del disco de Azure bloqueadas por el limitador.
ProfileEvent_DiskAzureGetRequestThrottlerSleepMicroseconds(UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para cumplir con la limitación de solicitudes GET del disco de Azure.
ProfileEvent_AzurePutRequestThrottlerCount(UInt64) — Número de solicitudes PUT de Azure que pasaron por el limitador: bloqueadas y no bloqueadas.
ProfileEvent_AzurePutRequestThrottlerBlocked(UInt64) — Número de solicitudes PUT de Azure bloqueadas por el limitador.
ProfileEvent_AzurePutRequestThrottlerSleepMicroseconds(UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para cumplir con la limitación de solicitudes PUT de Azure.
ProfileEvent_DiskAzurePutRequestThrottlerCount(UInt64) — Número de solicitudes PUT del disco de Azure que pasaron por el limitador: bloqueadas y no bloqueadas.
ProfileEvent_DiskAzurePutRequestThrottlerBlocked(UInt64) — Número de solicitudes PUT del disco de Azure bloqueadas por el limitador.
ProfileEvent_DiskAzurePutRequestThrottlerSleepMicroseconds(UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para cumplir con la limitación de solicitudes PUT del disco de Azure.
ProfileEvent_RemoteReadThrottlerBytes(UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_remote_read_network_bandwidth_for_server’/‘max_remote_read_network_bandwidth’.
ProfileEvent_RemoteReadThrottlerSleepMicroseconds(UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para cumplir con la limitación de ‘max_remote_read_network_bandwidth_for_server’/‘max_remote_read_network_bandwidth’.
ProfileEvent_RemoteWriteThrottlerBytes(UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_remote_write_network_bandwidth_for_server’/‘max_remote_write_network_bandwidth’.
ProfileEvent_RemoteWriteThrottlerSleepMicroseconds(UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para cumplir con la limitación de ‘max_remote_write_network_bandwidth_for_server’/‘max_remote_write_network_bandwidth’.
ProfileEvent_LocalReadThrottlerBytes(UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_local_read_bandwidth_for_server’/‘max_local_read_bandwidth’.
ProfileEvent_LocalReadThrottlerSleepMicroseconds(UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para cumplir con la limitación de ‘max_local_read_bandwidth_for_server’/‘max_local_read_bandwidth’.
ProfileEvent_LocalWriteThrottlerBytes(UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_local_write_bandwidth_for_server’/‘max_local_write_bandwidth’.
ProfileEvent_LocalWriteThrottlerSleepMicroseconds(UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para cumplir con la limitación de ‘max_local_write_bandwidth_for_server’/‘max_local_write_bandwidth’.
ProfileEvent_BackupThrottlerBytes(UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_backup_bandwidth_for_server’.
ProfileEvent_BackupThrottlerSleepMicroseconds(UInt64) — Tiempo total que una consulta pasó en espera para cumplir con la limitación de velocidad de ‘max_backup_bandwidth_for_server’.
ProfileEvent_MergesThrottlerBytes(UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_merges_bandwidth_for_server’.
ProfileEvent_MergesThrottlerSleepMicroseconds(UInt64) — Tiempo total que una consulta pasó en espera para cumplir con la limitación de velocidad de ‘max_merges_bandwidth_for_server’.
ProfileEvent_MutationsThrottlerBytes(UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_mutations_bandwidth_for_server’.
ProfileEvent_MutationsThrottlerSleepMicroseconds(UInt64) — Tiempo total que una consulta pasó en espera para cumplir con la limitación de velocidad de ‘max_mutations_bandwidth_for_server’.
ProfileEvent_UserThrottlerBytes(UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_network_bandwidth_for_user’.
ProfileEvent_UserThrottlerSleepMicroseconds(UInt64) — Tiempo total que una consulta pasó en espera para cumplir con la limitación de velocidad de ‘max_network_bandwidth_for_user’.
ProfileEvent_AllUsersThrottlerBytes(UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_network_bandwidth_for_all_users’.
ProfileEvent_AllUsersThrottlerSleepMicroseconds(UInt64) — Tiempo total que una consulta pasó en espera para cumplir con la limitación de velocidad de ‘max_network_bandwidth_for_all_users’.
ProfileEvent_QueryRemoteReadThrottlerBytes(UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_remote_read_network_bandwidth’.
ProfileEvent_QueryRemoteReadThrottlerSleepMicroseconds(UInt64) — Tiempo total que una consulta pasó en espera para cumplir con la limitación de velocidad de ‘max_remote_read_network_bandwidth’.
ProfileEvent_QueryRemoteWriteThrottlerBytes(UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_remote_write_network_bandwidth’.
ProfileEvent_QueryRemoteWriteThrottlerSleepMicroseconds(UInt64) — Tiempo total que una consulta pasó en espera para cumplir con la limitación de velocidad de ‘max_remote_write_network_bandwidth’.
ProfileEvent_QueryLocalReadThrottlerBytes(UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_local_read_bandwidth’.
ProfileEvent_QueryLocalReadThrottlerSleepMicroseconds(UInt64) — Tiempo total que una consulta pasó en espera para cumplir con la limitación de velocidad de ‘max_local_read_bandwidth’.
ProfileEvent_QueryLocalWriteThrottlerBytes(UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_local_write_bandwidth’.
ProfileEvent_QueryLocalWriteThrottlerSleepMicroseconds(UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de ‘max_local_write_bandwidth’.
ProfileEvent_QueryBackupThrottlerBytes(UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador de ‘max_backup_bandwidth’.
ProfileEvent_QueryBackupThrottlerSleepMicroseconds(UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de ‘max_backup_bandwidth’.
ProfileEvent_DistrCacheReadThrottlerBytes(UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador de ‘max_distributed_cache_read_bandwidth_for_server’.
ProfileEvent_DistrCacheReadThrottlerSleepMicroseconds(UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de ‘max_distributed_cache_read_bandwidth_for_server’.
ProfileEvent_DistrCacheWriteThrottlerBytes(UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador de ‘max_distributed_cache_write_bandwidth_for_server’.
ProfileEvent_DistrCacheWriteThrottlerSleepMicroseconds(UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de ‘max_distributed_cache_write_bandwidth_for_server’.
ProfileEvent_ThrottlerSleepMicroseconds(UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para ajustarse a todas las configuraciones de limitación.
ProfileEvent_ReadTasksWithAppliedPatches(UInt64) — Número total de tareas de lectura en las que se aplicó alguna parte de parche
ProfileEvent_PatchesAppliedInAllReadTasks(UInt64) — Número total de partes de parche aplicadas en todas las tareas de lectura
ProfileEvent_PatchesMergeAppliedInAllReadTasks(UInt64) — Número total de partes de parche aplicadas en modo Merge en todas las tareas de lectura
ProfileEvent_PatchesJoinAppliedInAllReadTasks(UInt64) — Número total de partes de parche aplicadas en modo Join en todas las tareas de lectura
ProfileEvent_PatchesReadRows(UInt64) — Número total de filas leídas de partes de parche
ProfileEvent_PatchesReadUncompressedBytes(UInt64) — Número total de bytes sin comprimir leídos de partes de parche
ProfileEvent_PatchesJoinRowsAddedToHashTable(UInt64) — Número total de filas añadidas a tablas hash al aplicar partes de parche en modo Join
ProfileEvent_ApplyPatchesMicroseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a aplicar partes de parche a bloques
ProfileEvent_ReadPatchesMicroseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a leer partes de parche
ProfileEvent_BuildPatchesMergeMicroseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a construir índices para aplicar partes de parche en modo Merge
ProfileEvent_BuildPatchesJoinMicroseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a construir índices y tablas hash para aplicar partes de parche en modo Join
ProfileEvent_AnalyzePatchRangesMicroseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a analizar el índice de las partes de parche
ProfileEvent_ReadTasksWithAppliedMutationsOnFly(UInt64) — Número total de tareas de lectura en las que se aplicó alguna mutación sobre la marcha
ProfileEvent_MutationsAppliedOnFlyInAllReadTasks(UInt64) — Número total de mutaciones aplicadas sobre la marcha en todas las tareas de lectura
ProfileEvent_PatchesAcquireLockTries(UInt64) — Número total de intentos de adquirir un bloqueo para ejecutar actualizaciones ligeras
ProfileEvent_PatchesAcquireLockMicroseconds(UInt64) — Número total de microsegundos empleados en adquirir el bloqueo para ejecutar actualizaciones ligeras
ProfileEvent_DiskObjectStorageWaitBlobRemovalMicroseconds(UInt64) — Tiempo empleado en esperar la eliminación pendiente del blob después de hacer commit de la transacción de metadatos
ProfileEvent_SchedulerIOReadRequests(UInt64) — Solicitudes de recursos que pasaron por el scheduler para lecturas de E/S.
ProfileEvent_SchedulerIOReadBytes(UInt64) — Bytes que pasaron por el scheduler para lecturas de E/S.
ProfileEvent_SchedulerIOReadWaitMicroseconds(UInt64) — Tiempo total que una consulta estuvo esperando solicitudes de recursos para lecturas de E/S.
ProfileEvent_SchedulerIOWriteRequests(UInt64) — Solicitudes de recursos que pasaron por el scheduler para escrituras de E/S.
ProfileEvent_SchedulerIOWriteBytes(UInt64) — Bytes que pasaron por el scheduler para escrituras de E/S.
ProfileEvent_SchedulerIOWriteWaitMicroseconds(UInt64) — Tiempo total que una consulta estuvo esperando solicitudes de recursos para escrituras de E/S.
ProfileEvent_QueryMaskingRulesMatch(UInt64) — Número de veces que se aplicaron correctamente las reglas de enmascaramiento de consultas.
ProfileEvent_ReplicatedPartFetches(UInt64) — Número de veces que se descargó una parte de datos desde una réplica de una tabla ReplicatedMergeTree.
ProfileEvent_ReplicatedPartFailedFetches(UInt64) — Número de veces que no se pudo descargar una parte de datos desde una réplica de una tabla ReplicatedMergeTree.
ProfileEvent_ObsoleteReplicatedParts(UInt64) — Número de veces que una parte de datos quedó cubierta por otra parte de datos obtenida desde una réplica (por lo tanto, marcamos la parte de datos cubierta como obsoleta y ya no necesaria).
ProfileEvent_ReplicatedPartMerges(UInt64) — Número de veces que las partes de datos de tablas ReplicatedMergeTree se fusionaron correctamente.
ProfileEvent_ReplicatedPartFetchesOfMerged(UInt64) — Número de veces que preferimos descargar una parte ya fusionada desde una réplica de una tabla ReplicatedMergeTree en lugar de realizar la fusión nosotros mismos (normalmente preferimos hacer la fusión nosotros mismos para ahorrar tráfico de red). Esto ocurre cuando no tenemos todas las partes de origen para realizar una fusión o cuando la parte de datos es lo bastante antigua.
ProfileEvent_ReplicatedPartMutations(UInt64) — Número de veces que las partes de datos de tablas ReplicatedMergeTree se mutaron correctamente.
ProfileEvent_ReplicatedPartChecks(UInt64) — Número de veces que tuvimos que realizar una búsqueda avanzada de una parte de datos en las réplicas o determinar si era necesaria una parte de datos existente.
ProfileEvent_ReplicatedPartChecksFailed(UInt64) — Número de veces que la búsqueda avanzada de una parte de datos en las réplicas no dio resultados o en que se encontró una parte inesperada y se apartó.
ProfileEvent_ReplicatedDataLoss(UInt64) — Número de veces que una parte de datos que queríamos no existe en ninguna réplica (ni siquiera en réplicas que están desconectadas en este momento). Esas partes de datos se han perdido definitivamente. Esto es normal debido a la replicación asíncrona (si la inserción con cuórum no estaba habilitada), cuando falló la réplica en la que se escribió la parte de datos y, al volver a estar en línea después del fallo, no contiene esa parte de datos.
ProfileEvent_ReplicatedCoveredPartsInZooKeeperOnStart(UInt64) — Con fines de depuración. Número de partes en ZooKeeper que tienen una parte que las cubre, pero no existen en disco. Se comprueba al iniciar el servidor.
ProfileEvent_QuorumParts(UInt64) — Número de partes de datos escritas con cuórum. Cuenta como una parte para una inserción síncrona y puede contar hasta el número de inserciones asíncronas para una inserción que vacía inserciones asíncronas.
ProfileEvent_QuorumWaitMicroseconds(UInt64) — Tiempo total empleado en esperar el cuórum durante las inserciones.
ProfileEvent_QuorumFailedInserts(UInt64) — Número de inserciones fallidas porque no se alcanzó el cuórum.
ProfileEvent_InsertedRows(UInt64) — Número de filas INSERTadas en todas las tablas.
ProfileEvent_InsertedBytes(UInt64) — Número de bytes (sin comprimir; de las columnas tal como se almacenan en memoria) INSERTados en todas las tablas.
ProfileEvent_DelayedInserts(UInt64) — Número de veces que el INSERT de un bloque en una tabla MergeTree se retrasó debido al elevado número de partes de datos activas en la partición.
ProfileEvent_RejectedInserts(UInt64) — Número de veces que el INSERT de un bloque en una tabla MergeTree fue rechazado con la excepción ‘Too many parts’ debido al elevado número de partes de datos activas en la partición.
ProfileEvent_DelayedInsertsMilliseconds(UInt64) — Número total de milisegundos empleados mientras el INSERT de un bloque en una tabla MergeTree se retrasó debido al elevado número de partes de datos activas en la partición.
ProfileEvent_DelayedMutations(UInt64) — Número de veces que la mutación de una tabla MergeTree se retrasó debido al elevado número de mutaciones pendientes en la tabla.
ProfileEvent_RejectedMutations(UInt64) — Número de veces que la mutación de una tabla MergeTree fue rechazada con la excepción ‘Too many mutations’ debido al elevado número de mutaciones pendientes en la tabla.
ProfileEvent_DelayedMutationsMilliseconds(UInt64) — Número total de milisegundos empleados mientras la mutación de una tabla MergeTree se retrasó debido al elevado número de mutaciones pendientes en la tabla.
ProfileEvent_RejectedLightweightUpdates(UInt64) — Número de veces que la actualización ligera fue rechazada debido a demasiados bytes sin comprimir en los patches.
ProfileEvent_DistributedDelayedInserts(UInt64) — Número de veces que el INSERT de un bloque en una tabla Distributed se retrasó debido al elevado número de bytes pendientes.
ProfileEvent_DistributedRejectedInserts(UInt64) — Número de veces que el INSERT de un bloque en una tabla Distributed fue rechazado con la excepción ‘Too many bytes’ debido al elevado número de bytes pendientes.
ProfileEvent_DistributedDelayedInsertsMilliseconds(UInt64) — Número total de milisegundos empleados mientras el INSERT de un bloque en una tabla Distributed se retrasó debido al elevado número de bytes pendientes.
ProfileEvent_DuplicatedInsertedBlocks(UInt64) — Número de inserciones síncronas en una tabla *MergeTree que fueron deduplicadas.
ProfileEvent_SelfDuplicatedAsyncInserts(UInt64) — Número de inserciones asíncronas cuyo bloque INSERTado en una tabla ReplicatedMergeTree fue autodeduplicado.
ProfileEvent_DuplicatedAsyncInserts(UInt64) — Número de inserciones asíncronas cuyo bloque INSERTado en una tabla ReplicatedMergeTree fue deduplicado.
ProfileEvent_DuplicationElapsedMicroseconds(UInt64) — Tiempo total empleado en comprobar la duplicación de bloques INSERTados en tablas *MergeTree.
ProfileEvent_ZooKeeperInit(UInt64) — Número de veces que se ha establecido una conexión con ZooKeeper.
ProfileEvent_ZooKeeperTransactions(UInt64) — Número de operaciones de ZooKeeper, incluidas operaciones de lectura y escritura, así como multitransacciones.
ProfileEvent_ZooKeeperList(UInt64) — Número de solicitudes ‘list’ (getChildren) a ZooKeeper.
ProfileEvent_ZooKeeperListRecursive(UInt64) — Número de solicitudes ‘listRecursive’ a ZooKeeper.
ProfileEvent_ZooKeeperCreate(UInt64) — Número de solicitudes ‘create’ a ZooKeeper.
ProfileEvent_ZooKeeperRemove(UInt64) — Número de solicitudes ‘remove’ a ZooKeeper.
ProfileEvent_ZooKeeperExists(UInt64) — Número de solicitudes ‘exists’ a ZooKeeper.
ProfileEvent_ZooKeeperGet(UInt64) — Número de solicitudes ‘get’ a ZooKeeper.
ProfileEvent_ZooKeeperSet(UInt64) — Número de solicitudes ‘set’ a ZooKeeper.
ProfileEvent_ZooKeeperMulti(UInt64) — Número de solicitudes ‘multi’ a ZooKeeper (transacciones compuestas).
ProfileEvent_ZooKeeperMultiRead(UInt64) — Número de solicitudes ‘multi’ de lectura a ZooKeeper (transacciones compuestas).
ProfileEvent_ZooKeeperMultiWrite(UInt64) — Número de solicitudes ‘multi’ de escritura a ZooKeeper (transacciones compuestas).
ProfileEvent_ZooKeeperCheck(UInt64) — Número de solicitudes ‘check’ a ZooKeeper. Normalmente no tienen sentido por sí solas, sino solo como parte de una transacción compleja.
ProfileEvent_ZooKeeperSync(UInt64) — Número de solicitudes ‘sync’ a ZooKeeper. Estas solicitudes rara vez son necesarias o útiles.
ProfileEvent_ZooKeeperReconfig(UInt64) — Número de solicitudes ‘reconfig’ a ZooKeeper.
ProfileEvent_ZooKeeperClose(UInt64) — Número de veces que la conexión con ZooKeeper se ha cerrado voluntariamente.
ProfileEvent_ZooKeeperGetACL(UInt64) — Número de solicitudes ‘getACL’ a ZooKeeper.
ProfileEvent_ZooKeeperWatchResponse(UInt64) — Número de veces que se ha recibido una notificación de watch de ZooKeeper.
ProfileEvent_ZooKeeperUserExceptions(UInt64) — Número de excepciones al trabajar con ZooKeeper relacionadas con los datos (nodo inexistente, versión incorrecta o similar).
ProfileEvent_ZooKeeperHardwareExceptions(UInt64) — Número de excepciones al trabajar con ZooKeeper relacionadas con la red (pérdida de conexión o similar).
ProfileEvent_ZooKeeperOtherExceptions(UInt64) — Número de excepciones al trabajar con ZooKeeper distintas de ZooKeeperUserExceptions y ZooKeeperHardwareExceptions.
ProfileEvent_ZooKeeperWaitMicroseconds(UInt64) — Número de microsegundos dedicados a esperar respuestas de ZooKeeper después de crear una solicitud, sumados entre todos los hilos solicitantes.
ProfileEvent_ZooKeeperBytesSent(UInt64) — Número de bytes enviados por la red durante la comunicación con ZooKeeper.
ProfileEvent_ZooKeeperBytesReceived(UInt64) — Número de bytes recibidos por la red durante la comunicación con ZooKeeper.
ProfileEvent_DistributedConnectionTries(UInt64) — Recuento total de intentos de conexión distribuida.
ProfileEvent_DistributedConnectionUsable(UInt64) — Recuento total de conexiones distribuidas correctas a un servidor utilizable (con la tabla requerida, aunque quizá desactualizada).
ProfileEvent_DistributedConnectionFailTry(UInt64) — Recuento total de veces en que una conexión distribuida falla y se reintenta.
ProfileEvent_DistributedConnectionMissingTable(UInt64) — Número de veces que rechazamos una réplica de una consulta distribuida porque no contenía una tabla necesaria para la consulta.
ProfileEvent_DistributedConnectionStaleReplica(UInt64) — Número de veces que rechazamos una réplica de una consulta distribuida porque alguna tabla necesaria para la consulta tenía un retraso de replicación superior al umbral configurado.
ProfileEvent_DistributedConnectionSkipReadOnlyReplica(UInt64) — Número de réplicas omitidas durante un INSERT en una tabla distribuida debido a que las réplicas eran de solo lectura
ProfileEvent_DistributedConnectionFailAtAll(UInt64) — Recuento total de veces en que una conexión distribuida falla después de que se hayan agotado todos los reintentos.
ProfileEvent_Shards(UInt64) — El número de segmentos implicados en una consulta, sumado entre todas las tablas distribuidas y funciones de tabla. Un mismo host se cuenta varias veces si aparece en varias tablas. Este valor refleja el número total esperado de segmentos, incluidos los segmentos omitidos con la configuración
skip_unavailable_shards.
ProfileEvent_HedgedRequestsChangeReplica(UInt64) — Recuento total de veces en que expiró el tiempo de espera para cambiar de réplica en solicitudes hedged.
ProfileEvent_SuspendSendingQueryToShard(UInt64) — Recuento total de veces en que se suspendió el envío de una consulta a un segmento cuando
async_query_sending_for_remoteestá habilitado.
ProfileEvent_CompileFunction(UInt64) — Número de veces que se inició la compilación de código LLVM generado (para crear una función fusionada para expresiones complejas).
ProfileEvent_CompiledFunctionExecute(UInt64) — Número de veces que se ejecutó una función compilada.
ProfileEvent_CompileExpressionsMicroseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a compilar expresiones a código LLVM.
ProfileEvent_CompileExpressionsBytes(UInt64) — Número de bytes usados para la compilación de expresiones.
ProfileEvent_ExecuteShellCommand(UInt64) — Número de ejecuciones de comandos de shell.
ProfileEvent_ExternalProcessingCompressedBytesTotal(UInt64) — Número de bytes comprimidos escritos por el procesamiento externo (ordenación/agregación/JOIN)
ProfileEvent_ExternalProcessingUncompressedBytesTotal(UInt64) — Cantidad de datos (sin comprimir, antes de la compresión) escritos por el procesamiento externo (ordenación/agregación/JOIN)
ProfileEvent_ExternalProcessingFilesTotal(UInt64) — Número de archivos usados por el procesamiento externo (ordenación/agregación/JOIN)
ProfileEvent_ExternalSortWritePart(UInt64) — Número de veces que se escribió un archivo temporal en disco para la ordenación en memoria externa.
ProfileEvent_ExternalSortMerge(UInt64) — Número de veces que se fusionaron archivos temporales para la ordenación en memoria externa.
ProfileEvent_ExternalSortCompressedBytes(UInt64) — Número de bytes comprimidos escritos para la ordenación en memoria externa.
ProfileEvent_ExternalSortUncompressedBytes(UInt64) — Cantidad de datos (sin comprimir, antes de la compresión) escritos para la ordenación en memoria externa.
ProfileEvent_ExternalAggregationWritePart(UInt64) — Número de veces que se escribió un archivo temporal en disco para la agregación en memoria externa.
ProfileEvent_ExternalAggregationMerge(UInt64) — Número de veces que se fusionaron archivos temporales para la agregación en memoria externa.
ProfileEvent_ExternalAggregationCompressedBytes(UInt64) — Número de bytes escritos en disco para la agregación en memoria externa.
ProfileEvent_ExternalAggregationUncompressedBytes(UInt64) — Cantidad de datos (sin comprimir, antes de la compresión) escritos en disco para la agregación en memoria externa.
ProfileEvent_ExternalJoinWritePart(UInt64) — Número de veces que se escribió un archivo temporal en disco para JOIN en memoria externa.
ProfileEvent_ExternalJoinMerge(UInt64) — Número de veces que se fusionaron archivos temporales para JOIN en memoria externa.
ProfileEvent_ExternalJoinCompressedBytes(UInt64) — Número de bytes comprimidos escritos para JOIN en memoria externa.
ProfileEvent_ExternalJoinUncompressedBytes(UInt64) — Cantidad de datos (sin comprimir, antes de la compresión) escritos para JOIN en memoria externa.
ProfileEvent_IcebergPartitionPrunedFiles(UInt64) — Número de archivos omitidos durante la poda de particiones de Iceberg
ProfileEvent_IcebergTrivialCountOptimizationApplied(UInt64) — Optimización de recuento trivial aplicada al leer desde Iceberg
ProfileEvent_IcebergVersionHintUsed(UInt64) — Número de veces que se ha utilizado version-hint.text.
ProfileEvent_IcebergMinMaxIndexPrunedFiles(UInt64) — Número de archivos omitidos al usar el índice MinMax en Iceberg
ProfileEvent_JoinBuildTableRowCount(UInt64) — Número total de filas en la tabla build para una operación JOIN.
ProfileEvent_JoinProbeTableRowCount(UInt64) — Número total de filas en la tabla probe para una operación JOIN.
ProfileEvent_JoinResultRowCount(UInt64) — Número total de filas en el resultado de una operación JOIN.
ProfileEvent_JoinNonJoinedTransformBlockCount(UInt64) — Número de bloques emitidos por NonJoinedBlocksTransform.
ProfileEvent_JoinNonJoinedTransformRowCount(UInt64) — Número de filas no emparejadas emitidas por NonJoinedBlocksTransform.
ProfileEvent_JoinDelayedJoinedTransformBlockCount(UInt64) — Número de bloques emitidos por DelayedJoinedBlocksWorkerTransform.
ProfileEvent_JoinDelayedJoinedTransformRowCount(UInt64) — Número de filas emitidas por DelayedJoinedBlocksWorkerTransform.
ProfileEvent_JoinSpillingHashJoinSwitchedToGraceJoin(UInt64) — Número de veces que un (Concurrent)HashJoin se cambió a GraceHashJoin debido al límite de memoria en SpillingHashJoin.
ProfileEvent_JoinReorderMicroseconds(UInt64) — Tiempo total empleado en ejecutar el algoritmo de reordenación de JOIN.
ProfileEvent_JoinOptimizeMicroseconds(UInt64) — Tiempo total empleado en ejecutar las optimizaciones del plan de JOIN.
ProfileEvent_QueryPlanOptimizeMicroseconds(UInt64) — Tiempo total empleado en ejecutar las optimizaciones del plan de consulta.
ProfileEvent_DeltaLakePartitionPrunedFiles(UInt64) — Número de archivos omitidos durante la poda de particiones de DeltaLake
ProfileEvent_DeltaLakeSnapshotInitializations(UInt64) — Número de veces que se inicializó una instantánea de tabla de DeltaLake (cargada desde el almacenamiento de objetos)
ProfileEvent_DeltaLakeScannedFiles(UInt64) — Número de archivos escaneados durante los callbacks de escaneo de DeltaLake
ProfileEvent_SlowRead(UInt64) — Número de lecturas de un archivo que fueron lentas. Esto indica una sobrecarga del sistema. Los umbrales se controlan mediante los ajustes read_backoff_*.
ProfileEvent_ReadBackoff(UInt64) — Número de veces que se redujo el número de hilos de procesamiento de consultas debido a lecturas lentas.
ProfileEvent_ReplicaPartialShutdown(UInt64) — Número de veces que una tabla Replicated tuvo que desinicializar su estado debido a la expiración de la sesión en ZooKeeper. El estado se reinicializa cada vez que ZooKeeper vuelve a estar disponible.
ProfileEvent_IndexAnalysisRounds(UInt64) — Número de veces que se realizó el análisis de índice dentro de la consulta.
ProfileEvent_SelectedParts(UInt64) — Número de partes de datos seleccionadas para leer de una tabla MergeTree.
ProfileEvent_SelectedPartsTotal(UInt64) — Número total de partes de datos antes de seleccionar cuáles leer de una tabla MergeTree.
ProfileEvent_SelectedRanges(UInt64) — Número de rangos (no adyacentes) en todas las partes de datos seleccionadas para leer de una tabla MergeTree.
ProfileEvent_SelectedMarks(UInt64) — Número de marcas (gránulos de índice) seleccionadas para leer de una tabla MergeTree.
ProfileEvent_SelectedMarksTotal(UInt64) — Número total de marcas (gránulos de índice) antes de seleccionar cuáles leer de una tabla MergeTree.
ProfileEvent_SelectedRows(UInt64) — Número de filas seleccionadas de todas las tablas.
ProfileEvent_SelectedBytes(UInt64) — Número de bytes (sin comprimir; de las columnas tal como se almacenan en memoria) seleccionados de todas las tablas.
ProfileEvent_RowsReadByMainReader(UInt64) — Número de filas leídas de tablas MergeTree por el lector principal (después del paso PREWHERE).
ProfileEvent_RowsReadByPrewhereReaders(UInt64) — Número total de filas leídas de tablas MergeTree por los lectores de prewhere.
ProfileEvent_LoadedDataParts(UInt64) — Número de partes de datos cargadas por las tablas MergeTree durante la inicialización.
ProfileEvent_LoadedDataPartsMicroseconds(UInt64) — Microsegundos dedicados por las tablas MergeTree a cargar partes de datos durante la inicialización.
ProfileEvent_FilteringMarksWithPrimaryKeyProcessedMarks(UInt64) — Total de marcas procesadas durante el análisis de la clave primaria.
ProfileEvent_FilteringMarksWithPrimaryKeyMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a filtrar partes por clave primaria.
ProfileEvent_FilteringMarksWithSecondaryKeysMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a filtrar partes por índices de omisión.
ProfileEvent_DistributedIndexAnalysisMicroseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado al análisis de índices distribuido
ProfileEvent_DistributedIndexAnalysisScheduledReplicas(UInt64) — Número de réplicas (la réplica local se contabiliza una vez) para las que se ha programado el análisis de índices distribuido
ProfileEvent_DistributedIndexAnalysisReplicaUnavailable(UInt64) — Número de veces que el análisis de índices distribuido falló en una de las réplicas sin fallback (fallo durante la conexión)
ProfileEvent_DistributedIndexAnalysisReplicaFallback(UInt64) — Número de veces que el análisis de índices distribuido falló en una de las réplicas con fallback a la réplica local
ProfileEvent_DistributedIndexAnalysisParts(UInt64) — Número de partes enviadas para el análisis de índices distribuido
ProfileEvent_DistributedIndexAnalysisMissingParts(UInt64) — Número de partes faltantes durante el análisis de índices distribuido que se resolverán localmente
ProfileEvent_WaitMarksLoadMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a cargar marcas
ProfileEvent_BackgroundLoadingMarksTasks(UInt64) — Número de tareas en segundo plano para cargar marcas
ProfileEvent_MarksTasksFromCache(UInt64) — Número de veces que las marcas se cargaron de forma síncrona porque ya estaban presentes en la caché.
ProfileEvent_LoadingMarksTasksCanceled(UInt64) — Número de veces que se cancelaron tareas en segundo plano para cargar marcas
ProfileEvent_LoadedMarksFiles(UInt64) — Número de archivos de marcas cargados.
ProfileEvent_LoadedMarksCount(UInt64) — Número de marcas cargadas (total en todas las columnas).
ProfileEvent_LoadedMarksMemoryBytes(UInt64) — Tamaño de las representaciones en memoria de las marcas cargadas.
ProfileEvent_MarkCacheEvictedBytes(UInt64) — Número de bytes desalojados de la caché de marcas.
ProfileEvent_MarkCacheEvictedMarks(UInt64) — Número de marcas desalojadas de la caché de marcas.
ProfileEvent_MarkCacheEvictedFiles(UInt64) — Número de archivos de marcas desalojados de la caché de marcas.
ProfileEvent_LoadedPrimaryIndexFiles(UInt64) — Número de archivos de índice primario cargados.
ProfileEvent_LoadedPrimaryIndexRows(UInt64) — Número de filas de la clave primaria cargadas.
ProfileEvent_LoadedPrimaryIndexBytes(UInt64) — Número de bytes de la clave primaria cargados.
ProfileEvent_Merge(UInt64) — Número de merges en segundo plano iniciados.
ProfileEvent_MergeSourceParts(UInt64) — Número de partes de origen programadas para merges.
ProfileEvent_MergedRows(UInt64) — Filas leídas para los merges en segundo plano. Este es el número de filas antes del merge.
ProfileEvent_MergedColumns(UInt64) — Número de columnas fusionadas durante la etapa horizontal de los merges.
ProfileEvent_GatheredColumns(UInt64) — Número de columnas recopiladas durante la etapa vertical de los merges.
ProfileEvent_MergedProjections(UInt64) — Número de proyecciones fusionadas (no reconstruidas) durante los merges de MergeTree.
ProfileEvent_RebuiltProjections(UInt64) — Número de proyecciones reconstruidas desde cero durante los merges de MergeTree.
ProfileEvent_MergedUncompressedBytes(UInt64) — Bytes sin comprimir (de las columnas tal como se almacenan en memoria) leídos para los merges en segundo plano. Esta es la cantidad antes del merge.
ProfileEvent_MergeWrittenRows(UInt64) — Número de filas escritas durante el merge.
ProfileEvent_MergeTotalMilliseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a los merges en segundo plano
ProfileEvent_MergeExecuteMilliseconds(UInt64) — Tiempo activo total dedicado a la ejecución de los merges en segundo plano
ProfileEvent_MergeCommitMilliseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado al commit de los resultados del merge (cambio de nombre de partes, verificación de suma de comprobación, actualizaciones de ZooKeeper)
ProfileEvent_MergeHorizontalStageTotalMilliseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a la etapa horizontal de los merges en segundo plano
ProfileEvent_MergeHorizontalStageExecuteMilliseconds(UInt64) — Tiempo activo total dedicado a la ejecución de la etapa horizontal de los merges en segundo plano
ProfileEvent_MergeVerticalStageTotalMilliseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a la etapa vertical de los merges en segundo plano
ProfileEvent_MergeVerticalStageExecuteMilliseconds(UInt64) — Tiempo activo total dedicado a la ejecución de la etapa vertical de los merges en segundo plano
ProfileEvent_MergeTextIndexStageTotalMilliseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a la etapa del índice de texto de los merges en segundo plano
ProfileEvent_MergeTextIndexStageExecuteMilliseconds(UInt64) — Tiempo activo total dedicado a la ejecución de la etapa del índice de texto de los merges en segundo plano
ProfileEvent_MergeProjectionStageTotalMilliseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a la etapa de proyección de los merges en segundo plano
ProfileEvent_MergeProjectionStageExecuteMilliseconds(UInt64) — Tiempo activo total dedicado a la ejecución de la etapa de proyección de los merges en segundo plano
ProfileEvent_MergePrewarmStageTotalMilliseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a la etapa de precalentamiento de los merges en segundo plano
ProfileEvent_MergePrewarmStageExecuteMilliseconds(UInt64) — Tiempo activo total dedicado a la ejecución de la etapa de precalentamiento de los merges en segundo plano
ProfileEvent_MergesRejectedByMemoryLimit(UInt64) — Número de fusiones en segundo plano rechazadas debido al límite de memoria
ProfileEvent_MergingSortedMilliseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a fusionar columnas ordenadas
ProfileEvent_AggregatingSortedMilliseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a agregar columnas ordenadas
ProfileEvent_CoalescingSortedMilliseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a consolidar columnas ordenadas
ProfileEvent_CollapsingSortedMilliseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado al colapso de columnas ordenadas
ProfileEvent_ReplacingSortedMilliseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado al reemplazo de columnas ordenadas
ProfileEvent_SummingSortedMilliseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a sumar columnas ordenadas
ProfileEvent_VersionedCollapsingSortedMilliseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado al colapso por versión de columnas ordenadas
ProfileEvent_GatheringColumnMilliseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a recopilar columnas para la fusión vertical
ProfileEvent_MutationTotalParts(UInt64) — Número total de partes para las que se intentó aplicar mutaciones
ProfileEvent_MutationUntouchedParts(UInt64) — Número total de partes para las que se intentó aplicar mutaciones, pero que se omitieron por completo según el predicado
ProfileEvent_MutationCreatedEmptyParts(UInt64) — Número total de partes que se reemplazaron por partes vacías en lugar de ejecutar la mutación
ProfileEvent_MutatedRows(UInt64) — Filas leídas para mutaciones. Este es el número de filas antes de la mutación
ProfileEvent_MutatedUncompressedBytes(UInt64) — Bytes sin comprimir (de las columnas tal como se almacenan en memoria) leídos para mutaciones. Este es el valor antes de la mutación.
ProfileEvent_MutationAffectedRowsUpperBound(UInt64) — Límite superior del número de filas afectadas por la mutación (por ejemplo, el número de filas que satisfacen el predicado de la mutación UPDATE o DELETE). El número real puede ser ligeramente menor
ProfileEvent_MutationTotalMilliseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a las mutaciones.
ProfileEvent_MutationExecuteMilliseconds(UInt64) — Tiempo activo total dedicado a la ejecución de mutaciones.
ProfileEvent_MutationCommitMilliseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado al commit de los resultados de la mutación (cambio de nombre de partes, verificación de suma de comprobación, actualizaciones de ZooKeeper)
ProfileEvent_MutationAllPartColumns(UInt64) — Número de veces que se creó una tarea para mutar todas las columnas de una parte
ProfileEvent_MutationSomePartColumns(UInt64) — Número de veces que se creó una tarea para mutar algunas columnas de una parte
ProfileEvent_MutateTaskProjectionsCalculationMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a calcular proyecciones en mutaciones
ProfileEvent_MergeTreeDataWriterRows(UInt64) — Número de filas INSERTed en tablas MergeTree.
ProfileEvent_MergeTreeDataWriterUncompressedBytes(UInt64) — Bytes sin comprimir (de las columnas tal como se almacenan en memoria) INSERTed en tablas MergeTree.
ProfileEvent_MergeTreeDataWriterCompressedBytes(UInt64) — Bytes escritos en el sistema de archivos para datos INSERTed en tablas MergeTree.
ProfileEvent_MergeTreeDataWriterBlocks(UInt64) — Número de bloques INSERTed en tablas MergeTree. Cada bloque forma una parte de datos de nivel cero.
ProfileEvent_MergeTreeDataWriterBlocksAlreadySorted(UInt64) — Número de bloques INSERTados en tablas MergeTree que parecían estar ya ordenados.
ProfileEvent_MergeMutateBackgroundExecutorTaskExecuteStepMicroseconds(UInt64) — Tiempo empleado en executeStep() para las tareas del ejecutor MergeMutate.
ProfileEvent_MergeMutateBackgroundExecutorTaskCancelMicroseconds(UInt64) — Tiempo empleado en cancel() para las tareas del ejecutor MergeMutate.
ProfileEvent_MergeMutateBackgroundExecutorTaskResetMicroseconds(UInt64) — Tiempo empleado en restablecer la tarea en el ejecutor MergeMutate.
ProfileEvent_MergeMutateBackgroundExecutorWaitMicroseconds(UInt64) — Tiempo empleado esperando a que finalicen las tareas en el ejecutor MergeMutate.
ProfileEvent_MoveBackgroundExecutorTaskExecuteStepMicroseconds(UInt64) — Tiempo empleado en executeStep() para las tareas del ejecutor Move.
ProfileEvent_MoveBackgroundExecutorTaskCancelMicroseconds(UInt64) — Tiempo empleado en cancel() para las tareas del ejecutor Move.
ProfileEvent_MoveBackgroundExecutorTaskResetMicroseconds(UInt64) — Tiempo empleado en restablecer la tarea en el ejecutor Move.
ProfileEvent_MoveBackgroundExecutorWaitMicroseconds(UInt64) — Tiempo empleado esperando a que finalicen las tareas en el ejecutor Move.
ProfileEvent_FetchBackgroundExecutorTaskExecuteStepMicroseconds(UInt64) — Tiempo empleado en executeStep() para las tareas del ejecutor Fetch.
ProfileEvent_FetchBackgroundExecutorTaskCancelMicroseconds(UInt64) — Tiempo empleado en cancel() para las tareas del ejecutor Fetch.
ProfileEvent_FetchBackgroundExecutorTaskResetMicroseconds(UInt64) — Tiempo empleado en restablecer la tarea en el ejecutor Fetch.
ProfileEvent_FetchBackgroundExecutorWaitMicroseconds(UInt64) — Tiempo empleado esperando a que finalicen las tareas en el ejecutor Fetch.
ProfileEvent_CommonBackgroundExecutorTaskExecuteStepMicroseconds(UInt64) — Tiempo empleado en executeStep() para las tareas del ejecutor Common.
ProfileEvent_CommonBackgroundExecutorTaskCancelMicroseconds(UInt64) — Tiempo empleado en cancel() para las tareas del ejecutor Common.
ProfileEvent_CommonBackgroundExecutorTaskResetMicroseconds(UInt64) — Tiempo empleado en restablecer la tarea en el ejecutor Common.
ProfileEvent_CommonBackgroundExecutorWaitMicroseconds(UInt64) — Tiempo empleado esperando a que finalicen las tareas en el ejecutor Common.
ProfileEvent_MergeTreeDataWriterSkipIndicesCalculationMicroseconds(UInt64) — Tiempo empleado en calcular índices de omisión
ProfileEvent_MergeTreeDataWriterStatisticsCalculationMicroseconds(UInt64) — Tiempo empleado en calcular estadísticas
ProfileEvent_MergeTreeDataWriterSortingBlocksMicroseconds(UInt64) — Tiempo empleado en ordenar bloques
ProfileEvent_MergeTreeDataWriterMergingBlocksMicroseconds(UInt64) — Tiempo empleado en fusionar bloques de entrada (para motores MergeTree especiales)
ProfileEvent_MergeTreeDataWriterProjectionsCalculationMicroseconds(UInt64) — Tiempo empleado en calcular proyecciones
ProfileEvent_MergeTreeDataProjectionWriterSortingBlocksMicroseconds(UInt64) — Tiempo empleado en ordenar bloques (en una proyección, puede ser una clave distinta de la clave de ordenación de la tabla)
ProfileEvent_MergeTreeDataProjectionWriterMergingBlocksMicroseconds(UInt64) — Tiempo empleado en fusionar bloques
ProfileEvent_InsertedWideParts(UInt64) — Número de partes insertadas en formato Wide.
ProfileEvent_InsertedCompactParts(UInt64) — Número de partes insertadas en formato Compact.
ProfileEvent_MergedIntoWideParts(UInt64) — Número de partes fusionadas en formato Wide.
ProfileEvent_MergedIntoCompactParts(UInt64) — Número de partes fusionadas en formato Compact.
ProfileEvent_MergeTreeDataProjectionWriterRows(UInt64) — Número de filas insertadas con INSERT en la proyección de tablas MergeTree.
ProfileEvent_MergeTreeDataProjectionWriterUncompressedBytes(UInt64) — Bytes sin comprimir (de las columnas tal como se almacenan en memoria) insertados con INSERT en la proyección de tablas MergeTree.
ProfileEvent_MergeTreeDataProjectionWriterCompressedBytes(UInt64) — Bytes escritos en el filesystem para los datos insertados con INSERT en la proyección de tablas MergeTree.
ProfileEvent_MergeTreeDataProjectionWriterBlocks(UInt64) — Número de bloques insertados con INSERT en la proyección de tablas MergeTree. Cada bloque forma una parte de datos de nivel cero.
ProfileEvent_MergeTreeDataProjectionWriterBlocksAlreadySorted(UInt64) — Número de bloques insertados con INSERT en la proyección de tablas MergeTree que ya parecían estar ordenados.
ProfileEvent_CannotRemoveEphemeralNode(UInt64) — Número de veces que se produjo un error al intentar eliminar un nodo efímero. Esto no es un issue, porque nuestra implementación de la biblioteca ZooKeeper garantiza que la sesión expirará y el nodo se eliminará.
ProfileEvent_RegexpWithMultipleNeedlesCreated(UInt64) — Expresiones regulares con múltiples patrones (biblioteca VectorScan) compiladas.
ProfileEvent_RegexpWithMultipleNeedlesGlobalCacheHit(UInt64) — Número de veces que obtuvimos de la caché global una expresión regular compilada con múltiples patrones (biblioteca VectorScan).
ProfileEvent_RegexpWithMultipleNeedlesGlobalCacheMiss(UInt64) — Número de veces que no pudimos obtener de la caché global una expresión regular compilada con múltiples patrones (biblioteca VectorScan).
ProfileEvent_RegexpLocalCacheHit(UInt64) — Número de veces que obtuvimos una expresión regular compilada de una caché local.
ProfileEvent_RegexpLocalCacheMiss(UInt64) — Número de veces que no pudimos obtener una expresión regular compilada de una caché local.
ProfileEvent_ContextLock(UInt64) — Número de veces que se adquirió o se intentó adquirir el bloqueo de Context. Es un bloqueo global.
ProfileEvent_ContextLockWaitMicroseconds(UInt64) — Tiempo de espera del bloqueo de Context en microsegundos
ProfileEvent_StorageBufferFlush(UInt64) — Número de veces que se vació un búfer en una tabla ‘Buffer’.
ProfileEvent_StorageBufferErrorOnFlush(UInt64) — Número de veces que un búfer de la tabla ‘Buffer’ no pudo vaciarse debido a un error al escribir en la tabla de destino.
ProfileEvent_StorageBufferPassedAllMinThresholds(UInt64) — Número de veces que se alcanzó un criterio de umbrales mínimos para vaciar un búfer en una tabla ‘Buffer’.
ProfileEvent_StorageBufferPassedTimeMaxThreshold(UInt64) — Número de veces que se alcanzó un criterio de umbral máximo de tiempo para vaciar un búfer en una tabla ‘Buffer’.
ProfileEvent_StorageBufferPassedRowsMaxThreshold(UInt64) — Número de veces que se alcanzó un criterio de umbral máximo de filas para vaciar un búfer en una tabla ‘Buffer’.
ProfileEvent_StorageBufferPassedBytesMaxThreshold(UInt64) — Número de veces que se alcanzó un criterio de umbral máximo de bytes para vaciar un búfer en una tabla ‘Buffer’.
ProfileEvent_StorageBufferPassedTimeFlushThreshold(UInt64) — Número de veces que se alcanzó el umbral de vaciado basado únicamente en tiempo en segundo plano para vaciar un búfer en una tabla ‘Buffer’. Esta métrica es solo para expertos. Si está leyendo esto y no es un experto, deje de leer.
ProfileEvent_StorageBufferPassedRowsFlushThreshold(UInt64) — Número de veces que se ha alcanzado el umbral de vaciado en segundo plano basado en filas para vaciar un búfer en una tabla ‘Buffer’. Esta métrica es solo para expertos. Si está leyendo esto y no es un experto, deje de leer.
ProfileEvent_StorageBufferPassedBytesFlushThreshold(UInt64) — Número de veces que se ha alcanzado el umbral de vaciado en segundo plano basado en bytes para vaciar un búfer en una tabla ‘Buffer’. Esta métrica es solo para expertos. Si está leyendo esto y no es un experto, deje de leer.
ProfileEvent_StorageBufferLayerLockReadersWaitMilliseconds(UInt64) — Tiempo de espera de la capa Buffer durante la lectura.
ProfileEvent_StorageBufferLayerLockWritersWaitMilliseconds(UInt64) — Tiempo de espera para que una capa Buffer quede libre para escritura (puede usarse para ajustar las capas Buffer).
ProfileEvent_SystemLogErrorOnFlush(UInt64) — Número de veces que alguno de los logs del sistema no ha podido vaciarse en la tabla del sistema correspondiente. Los intentos de vaciado se repiten.
ProfileEvent_DictCacheKeysRequested(UInt64) — Número de claves solicitadas a la fuente de datos para los diccionarios de tipo ‘cache’.
ProfileEvent_DictCacheKeysRequestedMiss(UInt64) — Número de claves solicitadas a la fuente de datos para diccionarios de tipo ‘cache’ pero no encontradas en la fuente de datos.
ProfileEvent_DictCacheKeysRequestedFound(UInt64) — Número de claves solicitadas a la fuente de datos para diccionarios de tipo ‘cache’ y encontradas en la fuente de datos.
ProfileEvent_DictCacheKeysExpired(UInt64) — Número de claves buscadas en los diccionarios de tipo ‘cache’ y encontradas en la caché, pero obsoletas.
ProfileEvent_DictCacheKeysNotFound(UInt64) — Número de claves buscadas en los diccionarios de tipo ‘cache’ y no encontradas.
ProfileEvent_DictCacheKeysHit(UInt64) — Número de claves buscadas en los diccionarios de tipo ‘cache’ y encontradas en la caché.
ProfileEvent_DictCacheRequestTimeNs(UInt64) — Número de nanosegundos dedicados a consultar las fuentes de datos externas para los diccionarios de tipo ‘cache’.
ProfileEvent_DictCacheRequests(UInt64) — Número de solicitudes por lotes a las fuentes de datos externas para los diccionarios de tipo ‘cache’.
ProfileEvent_DictCacheLockWriteNs(UInt64) — Número de nanosegundos dedicados a esperar el bloqueo de escritura para actualizar los datos de los diccionarios de tipo ‘cache’.
ProfileEvent_DictCacheLockReadNs(UInt64) — Número de nanosegundos dedicados a esperar el bloqueo de lectura para consultar los datos de los diccionarios de tipo ‘cache’.
ProfileEvent_DistributedSyncInsertionTimeoutExceeded(UInt64) — Se ha superado el tiempo de espera mientras se esperaba a los segmentos durante la inserción sincrónica en una tabla distribuida (con ‘distributed_foreground_insert’ = 1)
ProfileEvent_DistributedAsyncInsertionFailures(UInt64) — Número de fallos en la inserción asincrónica en una tabla distribuida (con ‘distributed_foreground_insert’ = 0)
ProfileEvent_DataAfterMergeDiffersFromReplica(UInt64) — Número de veces que los datos tras la fusión no coinciden byte a byte con los datos de otras réplicas. Puede haber varias razones:
- Uso de una versión más reciente de la biblioteca de compresión tras una actualización del servidor.
- Uso de otro método de compresión.
- Algoritmo de compresión no determinista (muy poco probable).
- Algoritmo de merge no determinista debido a un error lógico en el código.
- Corrupción de datos en memoria debido a un error en el código.
- Corrupción de datos en memoria debido a un problema de hardware.
- Modificación manual de los datos de origen después del arranque del servidor.
- Modificación manual de las sumas de comprobación almacenadas en ZooKeeper.
- Los ajustes relacionados con el formato de las partes, como ‘enable_mixed_granularity_parts’, son distintos en diferentes réplicas. El servidor detectó correctamente esta situación y descargará la parte fusionada desde la réplica para forzar un resultado idéntico byte a byte.
ProfileEvent_DataAfterMutationDiffersFromReplica(UInt64) — Número de veces que los datos tras la mutación no son idénticos byte a byte a los datos de otras réplicas. Además de las razones descritas en ‘DataAfterMergeDiffersFromReplica’, esto también puede deberse a una mutación no determinista.
ProfileEvent_NaiveBayesClassifierModelsLoaded(UInt64) — Número de modelos del clasificador Naive Bayes cargados.
ProfileEvent_NaiveBayesClassifierModelsAllocatedBytes(UInt64) — Número de bytes asignados para los modelos del clasificador Naive Bayes.
ProfileEvent_USearchAddCount(UInt64) — Número de vectores añadidos a los índices de usearch.
ProfileEvent_USearchAddVisitedMembers(UInt64) — Número de nodos visitados al añadir vectores a los índices de usearch.
ProfileEvent_USearchAddComputedDistances(UInt64) — Número de veces que se calculó la distancia al añadir vectores a los índices de usearch.
ProfileEvent_USearchSearchCount(UInt64) — Número de operaciones de búsqueda realizadas en los índices de usearch.
ProfileEvent_USearchSearchVisitedMembers(UInt64) — Número de nodos visitados al buscar en los índices de usearch.
ProfileEvent_USearchSearchComputedDistances(UInt64) — Número de veces que se calculó la distancia al buscar en los índices de usearch.
ProfileEvent_RWLockAcquiredReadLocks(UInt64) — Número de veces que se adquirió un bloqueo de lectura (en un heavy RWLock).
ProfileEvent_RWLockAcquiredWriteLocks(UInt64) — Número de veces que se adquirió un bloqueo de escritura (en un heavy RWLock).
ProfileEvent_RWLockReadersWaitMilliseconds(UInt64) — Tiempo total de espera para adquirir un bloqueo de lectura (en un heavy RWLock).
ProfileEvent_RWLockWritersWaitMilliseconds(UInt64) — Tiempo total de espera para adquirir un bloqueo de escritura (en un heavy RWLock).
ProfileEvent_DNSError(UInt64) — Recuento total de errores en la resolución de DNS
ProfileEvent_PartsLockHoldMicroseconds(UInt64) — Tiempo total durante el que se mantuvo el bloqueo de partes de datos en tablas MergeTree
ProfileEvent_PartsLockWaitMicroseconds(UInt64) — Tiempo total de espera para adquirir el bloqueo de partes de datos en tablas MergeTree
ProfileEvent_PartsLocks(UInt64) — Número de veces que se adquirió el bloqueo de partes de datos en tablas MergeTree
ProfileEvent_SharedPartsLockHoldMicroseconds(UInt64) — Tiempo total durante el que se mantuvo el bloqueo compartido de partes de datos en tablas MergeTree
ProfileEvent_SharedPartsLockWaitMicroseconds(UInt64) — Tiempo total de espera para adquirir el bloqueo compartido de partes de datos en tablas MergeTree
ProfileEvent_SharedPartsLocks(UInt64) — Número de veces que se adquirió el bloqueo compartido de partes de datos en tablas MergeTree
ProfileEvent_RealTimeMicroseconds(UInt64) — Tiempo total de reloj de pared consumido por los hilos de procesamiento (consultas y otras tareas) (tenga en cuenta que esto es una suma).
ProfileEvent_UserTimeMicroseconds(UInt64) — Tiempo total consumido por los hilos de procesamiento (consultas y otras tareas) al ejecutar instrucciones de CPU en modo usuario. Esto incluye el tiempo en que la canalización de la CPU estuvo detenida debido al acceso a la memoria principal, fallos de caché, errores de predicción de bifurcación, hyper-threading, etc.
ProfileEvent_SystemTimeMicroseconds(UInt64) — Tiempo total empleado en hilos de procesamiento (consultas y otras tareas) que ejecutan instrucciones de CPU en modo kernel del sistema operativo. Es el tiempo empleado en llamadas al sistema, excluido el tiempo de espera durante llamadas al sistema bloqueantes.
ProfileEvent_MemoryOvercommitWaitTimeMicroseconds(UInt64) — Tiempo total empleado en esperar a que se liberara memoria en OvercommitTracker.
ProfileEvent_MemoryAllocatorPurge(UInt64) — Número total de veces que se solicitó la purga del asignador de memoria
ProfileEvent_MemoryAllocatorPurgeTimeMicroseconds(UInt64) — Tiempo total empleado en la purga del asignador de memoria
ProfileEvent_SoftPageFaults(UInt64) — Número de fallos de página menores en los hilos de ejecución de consultas. Un fallo de página menor normalmente significa un fallo en la caché del asignador de memoria, lo que requiere una nueva asignación de memoria desde el sistema operativo y la posterior asignación de una página de memoria física.
ProfileEvent_HardPageFaults(UInt64) — Número de fallos de página mayores en los hilos de ejecución de consultas. Los valores altos indican que olvidó desactivar la swap en su server, o la expulsión de páginas de memoria del binario de ClickHouse durante una presión de memoria muy alta, o el uso correcto del método de lectura ‘mmap’ para los datos de las tablas.
ProfileEvent_OSIOWaitMicroseconds(UInt64) — Tiempo total que un hilo pasó esperando el resultado de una operación de IO, desde el punto de vista del sistema operativo. Se trata de IO real y no incluye la caché de páginas.
ProfileEvent_OSCPUWaitMicroseconds(UInt64) — Tiempo total durante el que un hilo estuvo listo para ejecutarse, pero esperando a ser planificado por el sistema operativo, desde el punto de vista del sistema operativo.
ProfileEvent_OSCPUVirtualTimeMicroseconds(UInt64) — Tiempo de CPU consumido según lo ve el sistema operativo. No incluye esperas involuntarias debidas a la virtualización.
ProfileEvent_OSReadBytes(UInt64) — Número de bytes leídos desde discos o dispositivos de bloques. No incluye bytes leídos desde la caché de páginas. Puede incluir datos adicionales debido al tamaño de bloque, readahead, etc.
ProfileEvent_OSWriteBytes(UInt64) — Número de bytes escritos en discos o dispositivos de bloques. No incluye bytes que estén en páginas sucias de la caché de páginas. Puede no incluir datos que el sistema operativo haya escrito de forma asíncrona.
ProfileEvent_OSReadChars(UInt64) — Número de bytes leídos desde el sistema de archivos, incluida la caché de páginas, así como desde la red y otros archivos.
ProfileEvent_OSWriteChars(UInt64) — Número de bytes escritos en el sistema de archivos, incluida la caché de páginas, así como en la red y otros archivos.
ProfileEvent_ParallelReplicasHandleRequestMicroseconds(UInt64) — Tiempo empleado en procesar solicitudes de marcas de las réplicas
ProfileEvent_ParallelReplicasHandleAnnouncementMicroseconds(UInt64) — Tiempo empleado en procesar anuncios de réplicas
ProfileEvent_ParallelReplicasAnnouncementMicroseconds(UInt64) — Tiempo empleado en enviar un anuncio
ProfileEvent_ParallelReplicasReadRequestMicroseconds(UInt64) — Tiempo empleado en solicitudes de lectura
ProfileEvent_ParallelReplicasReadAssignedMarks(UInt64) — Suma, en todas las réplicas, de cuántas de las marcas programadas se asignaron mediante hash consistente
ProfileEvent_ParallelReplicasReadUnassignedMarks(UInt64) — Suma, en todas las réplicas, de cuántas marcas no asignadas se programaron
ProfileEvent_ParallelReplicasReadAssignedForStealingMarks(UInt64) — Suma, en todas las réplicas, de cuántas de las marcas programadas se asignaron para robo mediante hash consistente
ProfileEvent_ParallelReplicasReadMarks(UInt64) — Cuántas marcas fueron leídas por la réplica indicada
ProfileEvent_ParallelReplicasStealingByHashMicroseconds(UInt64) — Tiempo empleado en recopilar segmentos destinados al robo por hash
ProfileEvent_ParallelReplicasProcessingPartsMicroseconds(UInt64) — Tiempo empleado en procesar partes de datos
ProfileEvent_ParallelReplicasStealingLeftoversMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a recoger segmentos huérfanos
ProfileEvent_ParallelReplicasCollectingOwnedSegmentsMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a recoger segmentos que le corresponden según el hash
ProfileEvent_ParallelReplicasNumRequests(UInt64) — Número de solicitudes al iniciador.
ProfileEvent_ParallelReplicasDeniedRequests(UInt64) — Número de solicitudes denegadas por completo al iniciador
ProfileEvent_CacheWarmerBytesDownloaded(UInt64) — Cantidad de datos cargados en la caché del sistema de archivos por hilos en segundo plano dedicados.
ProfileEvent_CacheWarmerDataPartsDownloaded(UInt64) — Número de partes de datos que CacheWarmer recuperó por completo.
ProfileEvent_IgnoredColdParts(UInt64) — Consulte la configuración ignore_cold_parts_seconds. Número de veces que las consultas de lectura ignoraron partes muy nuevas que CacheWarmer todavía no había cargado en caché.
ProfileEvent_PreferredWarmedUnmergedParts(UInt64) — Consulte la configuración prefer_warmed_unmerged_parts_seconds. Número de veces que las consultas de lectura usaron partes obsoletas previas a la fusión que están en caché en lugar de la parte fusionada que CacheWarmer todavía no había cargado en caché.
ProfileEvent_PerfCPUCycles(UInt64) — Ciclos totales. Tenga cuidado con lo que ocurre durante el escalado de frecuencia de la CPU.
ProfileEvent_PerfInstructions(UInt64) — Instrucciones retiradas. Tenga cuidado: pueden verse afectadas por varios problemas, especialmente por el recuento de interrupciones de hardware.
ProfileEvent_PerfCacheReferences(UInt64) — Accesos a caché. Normalmente, esto indica accesos a la caché de último nivel, pero puede variar según la CPU. Esto puede incluir prefetches y mensajes de coherencia; de nuevo, depende del diseño de la CPU.
ProfileEvent_PerfCacheMisses(UInt64) — Fallos de caché. Normalmente, esto indica fallos en la caché de último nivel; está pensado para usarse junto con el evento PERFCOUNTHWCACHEREFERENCES para calcular las tasas de fallos de caché.
ProfileEvent_PerfBranchInstructions(UInt64) — Instrucciones de bifurcación retiradas. Antes de Linux 2.6.35, esto usaba el evento incorrecto en procesadores AMD.
ProfileEvent_PerfBranchMisses(UInt64) — Instrucciones de bifurcación mal predichas.
ProfileEvent_PerfBusCycles(UInt64) — Ciclos de bus, que pueden ser distintos de los ciclos totales.
ProfileEvent_PerfStalledCyclesFrontend(UInt64) — Ciclos bloqueados durante la emisión.
ProfileEvent_PerfStalledCyclesBackend(UInt64) — Ciclos bloqueados durante la retirada.
ProfileEvent_PerfRefCPUCycles(UInt64) — Ciclos totales; no se ven afectados por el escalado de frecuencia de la CPU.
ProfileEvent_PerfCPUClock(UInt64) — El reloj de la CPU, un temporizador por CPU de alta resolución
ProfileEvent_PerfTaskClock(UInt64) — Un contador de reloj específico de la tarea que se está ejecutando
ProfileEvent_PerfContextSwitches(UInt64) — Número de cambios de contexto
ProfileEvent_PerfCPUMigrations(UInt64) — Número de veces que el proceso ha migrado a una CPU distinta
ProfileEvent_PerfAlignmentFaults(UInt64) — Número de fallos de alineación. Estos ocurren cuando se producen accesos a memoria no alineados; el kernel puede manejarlos, pero eso reduce el rendimiento. Esto solo ocurre en algunas arquitecturas (nunca en x86).
ProfileEvent_PerfEmulationFaults(UInt64) — Número de fallos de emulación. A veces, el kernel intercepta instrucciones no implementadas y las emula para el espacio de usuario. Esto puede afectar negativamente al rendimiento.
ProfileEvent_PerfMinEnabledTime(UInt64) — Para todos los eventos, tiempo mínimo durante el que un evento estuvo habilitado. Se utiliza para rastrear la influencia de la multiplexación de eventos
ProfileEvent_PerfMinEnabledRunningTime(UInt64) — Tiempo de ejecución del evento con el menor tiempo habilitado. Se utiliza para rastrear el grado de multiplexación de eventos
ProfileEvent_PerfDataTLBReferences(UInt64) — Referencias de TLB de datos
ProfileEvent_PerfDataTLBMisses(UInt64) — Fallos de TLB de datos
ProfileEvent_PerfInstructionTLBReferences(UInt64) — Referencias de TLB de instrucciones
ProfileEvent_PerfInstructionTLBMisses(UInt64) — Fallos de TLB de instrucciones
ProfileEvent_PerfLocalMemoryReferences(UInt64) — Lecturas de memoria del nodo NUMA local
ProfileEvent_PerfLocalMemoryMisses(UInt64) — Fallos en la lectura de memoria del nodo NUMA local
ProfileEvent_CannotWriteToWriteBufferDiscard(UInt64) — Número de stack traces descartados por el query profiler o el controlador de señales porque la tubería está llena o no se puede escribir en ella.
ProfileEvent_QueryProfilerSignalOverruns(UInt64) — Número de veces que se descarta el procesamiento de una señal de QueryProfiler debido a un desbordamiento, más el número de señales que el SO no ha entregado debido a ese desbordamiento.
ProfileEvent_QueryProfilerConcurrencyOverruns(UInt64) — Número de veces que se descarta el procesamiento de una señal de QueryProfiler debido a que hay demasiados query profilers concurrentes en otros hilos, lo que puede indicar sobrecarga.
ProfileEvent_QueryProfilerRuns(UInt64) — Número de veces que se ejecutó QueryProfiler.
ProfileEvent_QueryProfilerErrors(UInt64) — Accesos no válidos a memoria durante el desenrollado asíncrono de la pila.
ProfileEvent_CreatedLogEntryForMerge(UInt64) — Se creó correctamente una log entry para fusionar partes en ReplicatedMergeTree.
ProfileEvent_NotCreatedLogEntryForMerge(UInt64) — La log entry para fusionar partes en ReplicatedMergeTree no se crea debido a una actualización concurrente del log por otra réplica.
ProfileEvent_CreatedLogEntryForMutation(UInt64) — Se creó correctamente una log entry para mutar partes en ReplicatedMergeTree.
ProfileEvent_NotCreatedLogEntryForMutation(UInt64) — La log entry para mutar partes en ReplicatedMergeTree no se crea debido a una actualización concurrente del log por otra réplica.
ProfileEvent_S3ReadMicroseconds(UInt64) — Tiempo de las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento S3.
ProfileEvent_S3ReadRequestsCount(UInt64) — Número de solicitudes GET y HEAD al almacenamiento S3.
ProfileEvent_S3ReadRequestsErrors(UInt64) — Número de errores no debidos a throttling en las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento S3.
ProfileEvent_S3ReadRequestsThrottling(UInt64) — Número de errores 429 y 503 en las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento S3.
ProfileEvent_S3ReadRequestsRedirects(UInt64) — Número de redirecciones en las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento S3.
ProfileEvent_S3ReadRequestAttempts(UInt64) — Número de intentos de las solicitudes GET y HEAD, incluido el intento inicial y cualquier reintento, pero excluyendo los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento de S3
ProfileEvent_S3ReadRequestRetryableErrors(UInt64) — Número de errores recuperables en las solicitudes GET y HEAD, excluyendo los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento de S3
ProfileEvent_S3WriteMicroseconds(UInt64) — Tiempo de las solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento S3.
ProfileEvent_S3WriteRequestsCount(UInt64) — Número de solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento en S3.
ProfileEvent_S3WriteRequestsErrors(UInt64) — Número de errores no debidos a throttling en solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento en S3.
ProfileEvent_S3WriteRequestsThrottling(UInt64) — Número de errores 429 y 503 en solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento en S3.
ProfileEvent_S3WriteRequestsRedirects(UInt64) — Número de redirecciones en solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento en S3.
ProfileEvent_S3WriteRequestAttempts(UInt64) — Número de intentos de solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH, incluido el intento inicial y cualquier reintento, pero excluidos los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento
ProfileEvent_S3WriteRequestRetryableErrors(UInt64) — Número de errores recuperables en solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH, excluidos los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento
ProfileEvent_DiskS3ReadMicroseconds(UInt64) — Tiempo de las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento DiskS3.
ProfileEvent_DiskS3ReadRequestsCount(UInt64) — Número de solicitudes GET y HEAD al almacenamiento DiskS3.
ProfileEvent_DiskS3ReadRequestsErrors(UInt64) — Número de errores no debidos a throttling en solicitudes GET y HEAD al almacenamiento DiskS3.
ProfileEvent_DiskS3ReadRequestsThrottling(UInt64) — Número de errores 429 y 503 en solicitudes GET y HEAD al almacenamiento DiskS3.
ProfileEvent_DiskS3ReadRequestsRedirects(UInt64) — Número de redirecciones en solicitudes GET y HEAD al almacenamiento DiskS3.
ProfileEvent_DiskS3ReadRequestAttempts(UInt64) — Número de intentos de solicitudes GET y HEAD al almacenamiento DiskS3, incluido el intento inicial y cualquier reintento, pero excluidos los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento de S3
ProfileEvent_DiskS3ReadRequestRetryableErrors(UInt64) — Número de errores recuperables en solicitudes GET y HEAD al almacenamiento DiskS3, excluidos los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento de S3
ProfileEvent_DiskS3WriteMicroseconds(UInt64) — Tiempo de las solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento DiskS3.
ProfileEvent_DiskS3WriteRequestsCount(UInt64) — Número de solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento DiskS3.
ProfileEvent_DiskS3WriteRequestsErrors(UInt64) — Número de errores no debidos a throttling en solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento DiskS3.
ProfileEvent_DiskS3WriteRequestsThrottling(UInt64) — Número de errores 429 y 503 en solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento DiskS3.
ProfileEvent_DiskS3WriteRequestsRedirects(UInt64) — Número de redirecciones en solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento DiskS3.
ProfileEvent_DiskS3WriteRequestAttempts(UInt64) — Número de intentos de solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento DiskS3, incluido el intento inicial y cualquier reintento, pero excluidos los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento
ProfileEvent_DiskS3WriteRequestRetryableErrors(UInt64) — Número de errores recuperables en solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento DiskS3, excluidos los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento
ProfileEvent_S3DeleteObjects(UInt64) — Número de llamadas a DeleteObject(s) de la API de S3.
ProfileEvent_S3CopyObject(UInt64) — Número de llamadas a CopyObject de la API de S3.
ProfileEvent_S3ListObjects(UInt64) — Número de llamadas a ListObjects de la API de S3.
ProfileEvent_S3HeadObject(UInt64) — Número de llamadas HeadObject de la API de S3.
ProfileEvent_S3GetObjectTagging(UInt64) — Número de llamadas GetObjectTagging de la API de S3.
ProfileEvent_S3CreateMultipartUpload(UInt64) — Número de llamadas CreateMultipartUpload de la API de S3.
ProfileEvent_S3UploadPartCopy(UInt64) — Número de llamadas UploadPartCopy de la API de S3.
ProfileEvent_S3UploadPart(UInt64) — Número de llamadas UploadPart de la API de S3.
ProfileEvent_S3AbortMultipartUpload(UInt64) — Número de llamadas AbortMultipartUpload de la API de S3.
ProfileEvent_S3CompleteMultipartUpload(UInt64) — Número de llamadas CompleteMultipartUpload de la API de S3.
ProfileEvent_S3PutObject(UInt64) — Número de llamadas PutObject de la API de S3.
ProfileEvent_S3GetObject(UInt64) — Número de llamadas GetObject de la API de S3.
ProfileEvent_DiskS3DeleteObjects(UInt64) — Número de llamadas DeleteObject(s) de la API de DiskS3.
ProfileEvent_DiskS3CopyObject(UInt64) — Número de llamadas CopyObject de la API de DiskS3.
ProfileEvent_DiskS3ListObjects(UInt64) — Número de llamadas ListObjects de la API de DiskS3.
ProfileEvent_DiskS3HeadObject(UInt64) — Número de llamadas HeadObject de la API de DiskS3.
ProfileEvent_DiskS3GetObjectTagging(UInt64) — Número de llamadas GetObjectTagging de la API de DiskS3.
ProfileEvent_DiskS3CreateMultipartUpload(UInt64) — Número de llamadas CreateMultipartUpload de la API de DiskS3.
ProfileEvent_DiskS3UploadPartCopy(UInt64) — Número de llamadas UploadPartCopy de la API de DiskS3.
ProfileEvent_DiskS3UploadPart(UInt64) — Número de llamadas UploadPart de la API de DiskS3.
ProfileEvent_DiskS3AbortMultipartUpload(UInt64) — Número de llamadas AbortMultipartUpload de la API de DiskS3.
ProfileEvent_DiskS3CompleteMultipartUpload(UInt64) — Número de llamadas CompleteMultipartUpload de la API de DiskS3.
ProfileEvent_DiskS3PutObject(UInt64) — Número de llamadas PutObject de la API de DiskS3.
ProfileEvent_DiskS3GetObject(UInt64) — Número de llamadas GetObject de la API de DiskS3.
ProfileEvent_DiskPlainRewritableAzureDirectoryCreated(UInt64) — Número de directorios creados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ para AzureObjectStorage.
ProfileEvent_DiskPlainRewritableAzureDirectoryRemoved(UInt64) — Número de directorios eliminados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ para AzureObjectStorage.
ProfileEvent_DiskPlainRewritableLocalDirectoryCreated(UInt64) — Número de directorios creados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ para LocalObjectStorage.
ProfileEvent_DiskPlainRewritableLocalDirectoryRemoved(UInt64) — Número de directorios eliminados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ para LocalObjectStorage.
ProfileEvent_DiskPlainRewritableS3DirectoryCreated(UInt64) — Número de directorios creados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ para S3ObjectStorage.
ProfileEvent_DiskPlainRewritableS3DirectoryRemoved(UInt64) — Número de directorios eliminados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ para S3ObjectStorage.
ProfileEvent_DiskPlainRewritableLegacyLayoutDiskCount(UInt64) — Número de discos ‘plain_rewritable’ con layout heredado.
ProfileEvent_S3Clients(UInt64) — Número de clientes S3 creados.
ProfileEvent_TinyS3Clients(UInt64) — Número de copias de clientes S3 que reutilizan un proveedor de autenticación existente de otro cliente.
ProfileEvent_EngineFileLikeReadFiles(UInt64) — Número de archivos leídos en motores de tabla que trabajan con archivos (como File/S3/URL/HDFS).
ProfileEvent_ReadBufferFromS3Microseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a la lectura desde S3.
ProfileEvent_ReadBufferFromS3InitMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a inicializar la conexión con S3.
ProfileEvent_ReadBufferFromS3Bytes(UInt64) — Bytes leídos desde S3.
ProfileEvent_ReadBufferFromS3RequestsErrors(UInt64) — Número de excepciones durante la lectura desde S3.
ProfileEvent_WriteBufferFromS3Microseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a la escritura en S3.
ProfileEvent_WriteBufferFromS3Bytes(UInt64) — Bytes escritos en S3.
ProfileEvent_WriteBufferFromS3RequestsErrors(UInt64) — Número de excepciones durante la escritura en S3.
ProfileEvent_WriteBufferFromS3WaitInflightLimitMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a esperar mientras se completan algunas de las solicitudes actuales cuando su número alcanza el límite definido por s3_max_inflight_parts_for_one_file.
ProfileEvent_QueryMemoryLimitExceeded(UInt64) — Número de veces que se superó el límite de memoria de la consulta.
ProfileEvent_MemoryAllocatedWithoutCheck(UInt64) — Número de veces que se ha asignado memoria sin comprobar las restricciones de memoria.
ProfileEvent_MemoryAllocatedWithoutCheckBytes(UInt64) — Cantidad de bytes asignados sin comprobar las restricciones de memoria.
ProfileEvent_AzureGetObject(UInt64) — Número de llamadas GetObject a la API de Azure.
ProfileEvent_AzureUpload(UInt64) — Número de llamadas Upload a la API de Azure Blob Storage
ProfileEvent_AzureStageBlock(UInt64) — Número de llamadas StageBlock a la API de Azure Blob Storage
ProfileEvent_AzureCommitBlockList(UInt64) — Número de llamadas CommitBlockList a la API de Azure Blob Storage
ProfileEvent_AzureCopyObject(UInt64) — Número de llamadas CopyObject a la API de Azure Blob Storage
ProfileEvent_AzureDeleteObjects(UInt64) — Número de llamadas DeleteObject(s) a la API de Azure Blob Storage.
ProfileEvent_AzureListObjects(UInt64) — Número de llamadas ListObjects a la API de Azure Blob Storage.
ProfileEvent_AzureGetProperties(UInt64) — Número de llamadas GetProperties a la API de Azure Blob Storage.
ProfileEvent_AzureCreateContainer(UInt64) — Número de llamadas a CreateContainer de la API de Azure Blob Storage.
ProfileEvent_DiskAzureGetObject(UInt64) — Número de llamadas a GetObject de la API de Disk Azure.
ProfileEvent_DiskAzureUpload(UInt64) — Número de llamadas a Upload de la API de Azure Blob Storage de Disk Azure
ProfileEvent_DiskAzureStageBlock(UInt64) — Número de llamadas a StageBlock de la API de Azure Blob Storage de Disk Azure
ProfileEvent_DiskAzureCommitBlockList(UInt64) — Número de llamadas a CommitBlockList de la API de Azure Blob Storage de Disk Azure
ProfileEvent_DiskAzureCopyObject(UInt64) — Número de llamadas a CopyObject de la API de Disk Azure
ProfileEvent_DiskAzureListObjects(UInt64) — Número de llamadas a ListObjects de la API de Disk Azure.
ProfileEvent_DiskAzureDeleteObjects(UInt64) — Número de llamadas a DeleteObject(s) de la API de Azure Blob Storage.
ProfileEvent_DiskAzureGetProperties(UInt64) — Número de llamadas a GetProperties de la API de Azure Blob Storage de Disk Azure.
ProfileEvent_DiskAzureCreateContainer(UInt64) — Número de llamadas a CreateContainer de la API de Azure Blob Storage de Disk Azure.
ProfileEvent_ReadBufferFromAzureMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a leer desde Azure.
ProfileEvent_ReadBufferFromAzureInitMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a inicializar la conexión con Azure.
ProfileEvent_ReadBufferFromAzureBytes(UInt64) — Bytes leídos desde Azure.
ProfileEvent_ReadBufferFromAzureRequestsErrors(UInt64) — Número de excepciones al leer desde Azure
ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromCacheHits(UInt64) — Número de veces que la lectura desde la caché del sistema de archivos encontró datos en la caché.
ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromCacheMisses(UInt64) — Número de veces que la lectura desde la caché del sistema de archivos no encontró datos en la caché.
ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromSourceMicroseconds(UInt64) — Tiempo de lectura desde el origen de la caché del sistema de archivos (desde un sistema de archivos remoto, etc.)
ProfileEvent_CachedReadBufferWaitReadBufferMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a esperar al búfer de lectura interno (incluye la espera de la caché)
ProfileEvent_CachedReadBufferPredownloadedFromSourceMicroseconds(UInt64) — Tiempo de lectura desde el origen de la caché del sistema de archivos para la precarga (desde un sistema de archivos remoto, etc.)
ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromCacheMicroseconds(UInt64) — Tiempo de lectura desde la caché del sistema de archivos
ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromSourceBytes(UInt64) — Bytes leídos desde el origen de la caché del sistema de archivos (desde un sistema de archivos remoto, etc.)
ProfileEvent_CachedReadBufferPredownloadedFromSourceBytes(UInt64) — Bytes leídos desde el origen de la caché del sistema de archivos para la precarga (desde un sistema de archivos remoto, etc.)
ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromCacheBytes(UInt64) — Bytes leídos desde la caché del sistema de archivos
ProfileEvent_CachedReadBufferPredownloadedBytes(UInt64) — Bytes leídos desde el origen de la caché del sistema de archivos. Los segmentos de la caché se leen de izquierda a derecha como un todo; puede que tengamos que precargar alguna parte del segmento que no sea relevante para la tarea actual solo para llegar a los datos necesarios
ProfileEvent_CachedReadBufferCacheWriteBytes(UInt64) — Bytes escritos desde el origen (sistema de archivos remoto, etc.) en la caché del sistema de archivos
ProfileEvent_CachedReadBufferCacheWriteMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a escribir datos en la caché del sistema de archivos
ProfileEvent_CachedReadBufferCreateBufferMicroseconds(UInt64) — Tiempo de preparación del búfer
ProfileEvent_CachedWriteBufferCacheWriteBytes(UInt64) — Bytes escritos desde el origen (remote fs, etc.) en la caché del sistema de archivos
ProfileEvent_CachedWriteBufferCacheWriteMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a escribir datos en la caché del sistema de archivos
ProfileEvent_FilesystemCacheLoadMetadataMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a cargar los metadatos de la caché del sistema de archivos
ProfileEvent_FilesystemCacheEvictedBytes(UInt64) — Número de bytes desalojados de la caché del sistema de archivos
ProfileEvent_FilesystemCacheCreatedKeyDirectories(UInt64) — Número de directorios de claves creados
ProfileEvent_FilesystemCacheEvictedFileSegments(UInt64) — Número de segmentos de archivo desalojados de la caché del sistema de archivos
ProfileEvent_FilesystemCacheDowngradedFileSegments(UInt64) — Número de segmentos de archivo degradados (movidos) de la cola protegida a la cola de prueba en la política de caché SLRU. Se trata de un movimiento interno dentro de la caché, no de un desalojo.
ProfileEvent_FilesystemCacheBackgroundDownloadQueuePush(UInt64) — Número de segmentos de archivo enviados para descarga en segundo plano en la caché del sistema de archivos
ProfileEvent_FilesystemCacheEvictionSkippedFileSegments(UInt64) — Número de segmentos de archivo omitidos en el desalojo por estar en un estado no liberable
ProfileEvent_FilesystemCacheEvictionSkippedEvictingFileSegments(UInt64) — Número de segmentos de archivo omitidos en el desalojo por estar en estado de desalojo
ProfileEvent_FilesystemCacheEvictionSkippedMovingFileSegments(UInt64) — Número de segmentos de archivo omitidos en el desalojo por estar en estado de movimiento
ProfileEvent_FilesystemCacheEvictionTries(UInt64) — Número de intentos de desalojo de la caché del sistema de archivos
ProfileEvent_FilesystemCacheEvictionReusedIterator(UInt64) — Número de reutilizaciones del iterador de la caché del sistema de archivos
ProfileEvent_FilesystemCacheLockKeyMicroseconds(UInt64) — Tiempo de bloqueo de la clave de la caché
ProfileEvent_FilesystemCacheLockMetadataMicroseconds(UInt64) — Tiempo de bloqueo de los metadatos de la caché del sistema de archivos
ProfileEvent_FilesystemCachePriorityWriteLockMicroseconds(UInt64) — Tiempo de bloqueo de la caché del sistema de archivos para escritura en la cola de prioridad
ProfileEvent_FilesystemCachePriorityReadLockMicroseconds(UInt64) — Tiempo de bloqueo de la caché del sistema de archivos para lectura en la cola de prioridad
ProfileEvent_FilesystemCacheStateLockMicroseconds(UInt64) — Tiempo de bloqueo del estado en la caché del sistema de archivos
ProfileEvent_FilesystemCacheReserveMicroseconds(UInt64) — Tiempo de reserva de espacio en la caché del sistema de archivos
ProfileEvent_FilesystemCacheReserveAttempts(UInt64) — Número de intentos de reserva de espacio en la caché del sistema de archivos
ProfileEvent_FilesystemCacheEvictMicroseconds(UInt64) — Tiempo de desalojo de la caché del sistema de archivos
ProfileEvent_FilesystemCacheGetOrSetMicroseconds(UInt64) — Tiempo de getOrSet() de la caché del sistema de archivos
ProfileEvent_FilesystemCacheGetMicroseconds(UInt64) — Tiempo de get() de la caché del sistema de archivos
ProfileEvent_FilesystemCacheBackgroundEvictedFileSegments(UInt64) — Número de segmentos de archivo desalojados por el hilo en segundo plano
ProfileEvent_FilesystemCacheBackgroundEvictedBytes(UInt64) — Número de bytes desalojados por el hilo en segundo plano
ProfileEvent_FilesystemCacheCheckCorrectness(UInt64) — Número de veces que se llamó a FileCache::assertCacheCorrectness
ProfileEvent_FilesystemCacheCheckCorrectnessMicroseconds(UInt64) — Tiempo que tarda FileCache::assertCacheCorrectness
ProfileEvent_FileSegmentWaitMicroseconds(UInt64) — Tiempo de espera en el estado DOWNLOADING
ProfileEvent_FileSegmentCompleteMicroseconds(UInt64) — Duración de FileSegment::complete() en la caché del sistema de archivos
ProfileEvent_FileSegmentLockMicroseconds(UInt64) — Tiempo de bloqueo del segmento de archivo
ProfileEvent_FileSegmentWriteMicroseconds(UInt64) — Tiempo de write() del segmento de archivo
ProfileEvent_FileSegmentIncreasePriorityMicroseconds(UInt64) — Tiempo para aumentar la prioridad del segmento de archivo
ProfileEvent_FileSegmentRemoveMicroseconds(UInt64) — Tiempo de remove() del segmento de archivo
ProfileEvent_FileSegmentHolderCompleteMicroseconds(UInt64) — Tiempo de complete() del contenedor de segmentos de archivo
ProfileEvent_FileSegmentFailToIncreasePriority(UInt64) — Número de veces que no se pudo aumentar la prioridad debido a una alta contención en el bloqueo de la caché
ProfileEvent_FilesystemCacheFailToReserveSpaceBecauseOfLockContention(UInt64) — Número de veces que se omitió la reserva de espacio debido a una alta contención en el bloqueo de la caché
ProfileEvent_FilesystemCacheFailToReserveSpaceBecauseOfCacheResize(UInt64) — Número de veces que se omitió la reserva de espacio porque la caché se estaba redimensionando
ProfileEvent_FilesystemCacheHoldFileSegments(UInt64) — Número de segmentos de archivo retenidos en la caché del sistema de archivos
ProfileEvent_FilesystemCacheUnusedHoldFileSegments(UInt64) — Número de segmentos de archivo retenidos en la caché del sistema de archivos, pero no utilizados (debido a seek o LIMIT n, etc.)
ProfileEvent_FilesystemCacheFreeSpaceKeepingThreadRun(UInt64) — Número de veces que el hilo en segundo plano ejecutó la tarea de mantenimiento del espacio libre
ProfileEvent_FilesystemCacheFreeSpaceKeepingThreadWorkMilliseconds(UInt64) — Tiempo durante el cual el hilo en segundo plano ejecutó la tarea de mantenimiento del espacio libre
ProfileEvent_FilesystemCacheFailedEvictionCandidates(UInt64) — Número de segmentos de archivo que, inesperadamente, no pudieron desalojarse durante el desalojo dinámico de la caché del sistema de archivos
ProfileEvent_RemoteFSSeeks(UInt64) — Número total de reposicionamientos del búfer asíncrono
ProfileEvent_RemoteFSPrefetches(UInt64) — Número de precargas realizadas con lectura asíncrona desde el sistema de archivos remoto
ProfileEvent_RemoteFSCancelledPrefetches(UInt64) — Número de precargas canceladas (debido a seek)
ProfileEvent_RemoteFSUnusedPrefetches(UInt64) — Número de precargas pendientes al destruir el búfer
ProfileEvent_RemoteFSPrefetchedReads(UInt64) — Número de lecturas desde el búfer precargado
ProfileEvent_RemoteFSPrefetchedBytes(UInt64) — Número de bytes del búfer precargado
ProfileEvent_RemoteFSUnprefetchedReads(UInt64) — Número de lecturas desde un búfer sin precarga
ProfileEvent_RemoteFSUnprefetchedBytes(UInt64) — Número de bytes desde un búfer sin precarga
ProfileEvent_RemoteFSLazySeeks(UInt64) — Número de reposicionamientos diferidos
ProfileEvent_RemoteFSSeeksWithReset(UInt64) — Número de reposicionamientos que dan lugar a una nueva conexión
ProfileEvent_RemoteFSBuffers(UInt64) — Número de búferes creados para la lectura asíncrona desde el sistema de archivos remoto
ProfileEvent_MergeTreePrefetchedReadPoolInit(UInt64) — Tiempo dedicado a preparar tareas en MergeTreePrefetchedReadPool
ProfileEvent_WaitPrefetchTaskMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a esperar al lector con precarga
ProfileEvent_ThreadpoolReaderTaskMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a obtener los datos en la lectura asíncrona
ProfileEvent_ThreadpoolReaderPrepareMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a la preparación (p. ej., llamada al método seek() del reader)
ProfileEvent_ThreadpoolReaderReadBytes(UInt64) — Bytes leídos por una tarea del threadpool en lectura asíncrona
ProfileEvent_ThreadpoolReaderSubmit(UInt64) — Bytes leídos por una tarea del threadpool en lectura asíncrona
ProfileEvent_ThreadpoolReaderSubmitReadSynchronously(UInt64) — Número de veces que no se programó una tarea en el pool de hilos y, en su lugar, se leyó de forma síncrona
ProfileEvent_ThreadpoolReaderSubmitReadSynchronouslyBytes(UInt64) — Número de bytes leídos de forma síncrona
ProfileEvent_ThreadpoolReaderSubmitReadSynchronouslyMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a leer de forma síncrona
ProfileEvent_ThreadpoolReaderSubmitLookupInCacheMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a comprobar si el contenido está en caché
ProfileEvent_AsynchronousReaderIgnoredBytes(UInt64) — Número de bytes ignorados durante la lectura asíncrona
ProfileEvent_ReadBufferSeekCancelConnection(UInt64) — Número de reposicionamientos que dan lugar a una nueva conexión (s3, http)
ProfileEvent_SleepFunctionCalls(UInt64) — Número de veces que se ha llamado a una función sleep (sleep, sleepEachRow).
ProfileEvent_SleepFunctionMicroseconds(UInt64) — Tiempo configurado para sleep en una función sleep (sleep, sleepEachRow).
ProfileEvent_SleepFunctionElapsedMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a dormir en una función sleep (sleep, sleepEachRow).
ProfileEvent_ThreadPoolReaderPageCacheHit(UInt64) — Número de veces que la lectura dentro de ThreadPoolReader se realizó desde la caché de páginas.
ProfileEvent_ThreadPoolReaderPageCacheHitBytes(UInt64) — Número de bytes leídos dentro de ThreadPoolReader cuando la lectura se realizó desde la caché de páginas.
ProfileEvent_ThreadPoolReaderPageCacheHitElapsedMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a leer datos desde la caché de páginas en ThreadPoolReader.
ProfileEvent_ThreadPoolReaderPageCacheMiss(UInt64) — Número de veces que la lectura dentro de ThreadPoolReader no se realizó desde la caché de páginas y se delegó al pool de hilos.
ProfileEvent_ThreadPoolReaderPageCacheMissBytes(UInt64) — Número de bytes leídos dentro de ThreadPoolReader cuando la lectura no se realizó desde la caché de páginas y se delegó al pool de hilos.
ProfileEvent_ThreadPoolReaderPageCacheMissElapsedMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a leer datos dentro del trabajo asíncrono en ThreadPoolReader cuando la lectura no se realizó desde la caché de páginas.
ProfileEvent_AsynchronousReadWaitMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a esperar lecturas asíncronas en la lectura local asíncrona.
ProfileEvent_SynchronousReadWaitMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a esperar lecturas síncronas en la lectura local asíncrona.
ProfileEvent_AsynchronousRemoteReadWaitMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a esperar lecturas remotas asíncronas.
ProfileEvent_SynchronousRemoteReadWaitMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a esperar lecturas remotas síncronas.
ProfileEvent_ExternalDataSourceLocalCacheReadBytes(UInt64) — Bytes leídos desde el búfer de caché local en RemoteReadBufferCache
ProfileEvent_MainConfigLoads(UInt64) — Número de veces que se recargó la configuración principal.
ProfileEvent_AggregationPreallocatedElementsInHashTables(UInt64) — Cantidad de elementos preasignados en tablas hash para la agregación.
ProfileEvent_AggregationHashTablesInitializedAsTwoLevel(UInt64) — Cantidad de tablas hash inicializadas como de dos niveles para la agregación.
ProfileEvent_AggregationOptimizedEqualRangesOfKeys(UInt64) — Cantidad de bloques a los que se aplicó la optimización de rangos iguales de claves
ProfileEvent_HashJoinPreallocatedElementsInHashTables(UInt64) — Cantidad de elementos preasignados en tablas hash para hash join.
ProfileEvent_MetadataFromKeeperCacheHit(UInt64) — Número de veces que una solicitud de metadatos de almacenamiento de objetos se respondió desde la caché sin hacer una solicitud a Keeper
ProfileEvent_MetadataFromKeeperCacheMiss(UInt64) — Número de veces que una solicitud de metadatos de almacenamiento de objetos tuvo que responderse desde Keeper
ProfileEvent_MetadataFromKeeperCacheTooManyInvalidated(UInt64) — Número de veces que la caché del sistema de archivos devolvió demasiadas entradas invalidadas
ProfileEvent_MetadataFromKeeperCacheUpdateMicroseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a actualizar la caché, incluida la espera de respuestas de Keeper
ProfileEvent_MetadataFromKeeperUpdateCacheOneLevel(UInt64) — Número de veces que se actualizó la caché para un nivel del árbol de directorios
ProfileEvent_MetadataFromKeeperTransactionCommit(UInt64) — Número de veces que se intentó un commit de transacción de metadatos
ProfileEvent_MetadataFromKeeperTransactionCommitRetry(UInt64) — Número de veces que se reintentó un commit de transacción de metadatos
ProfileEvent_MetadataFromKeeperCleanupTransactionCommit(UInt64) — Número de veces que se intentó un commit de transacción de metadatos para limpiar objetos eliminados
ProfileEvent_MetadataFromKeeperCleanupTransactionCommitRetry(UInt64) — Número de veces que se reintentó un commit de transacción de metadatos para limpiar objetos eliminados
ProfileEvent_MetadataFromKeeperOperations(UInt64) — Número de veces que se hizo una solicitud a Keeper
ProfileEvent_MetadataFromKeeperIndividualOperations(UInt64) — Número de rutas leídas o escritas mediante solicitudes simples o múltiples a Keeper
ProfileEvent_MetadataFromKeeperIndividualOperationsMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a solicitudes simples o múltiples a Keeper
ProfileEvent_MetadataFromKeeperReconnects(UInt64) — Número de veces que se realizó una reconexión a Keeper
ProfileEvent_MetadataFromKeeperBackgroundCleanupObjects(UInt64) — Número de veces que una tarea en segundo plano realizó la limpieza de un objeto eliminado antiguo
ProfileEvent_MetadataFromKeeperBackgroundCleanupTransactions(UInt64) — Número de veces que una tarea en segundo plano limpió un token de idempotencia de transacción antiguo
ProfileEvent_MetadataFromKeeperBackgroundCleanupBlobs(UInt64) — Número de veces que una tarea en segundo plano limpió una parte vacía del layout de un blob
ProfileEvent_MetadataFromKeeperBackgroundCleanupErrors(UInt64) — Número de veces que se produjo un error en la tarea de limpieza en segundo plano
ProfileEvent_BlobKillerThreadRuns(UInt64) — Número de ejecuciones del hilo BlobKiller
ProfileEvent_BlobKillerThreadLockedBlobs(UInt64) — Número de blobs devueltos desde el almacenamiento de metadatos
ProfileEvent_BlobKillerThreadRemoveTasks(UInt64) — Número de tareas de eliminación creadas por BlobKiller
ProfileEvent_BlobKillerThreadRemovedBlobs(UInt64) — Número de blobs eliminados por BlobKiller
ProfileEvent_BlobKillerThreadRecordedBlobs(UInt64) — Número de blobs cuya eliminación por BlobKiller se registró en el almacenamiento de metadatos
ProfileEvent_BlobKillerThreadLockBlobsErrors(UInt64) — Número de errores de bloqueo de blobs ocurridos durante la ejecución de BlobKiller
ProfileEvent_BlobKillerThreadRemoveBlobsErrors(UInt64) — Número de errores de eliminación de blobs ocurridos durante la ejecución de BlobKiller
ProfileEvent_BlobKillerThreadRecordBlobsErrors(UInt64) — Número de errores al registrar blobs ocurridos durante la ejecución de BlobKiller
ProfileEvent_BlobCopierThreadRuns(UInt64) — Número de ejecuciones del hilo BlobCopier
ProfileEvent_BlobCopierThreadLockedBlobs(UInt64) — Número de blobs devueltos desde el almacenamiento de metadatos
ProfileEvent_BlobCopierThreadReplicatedBlobs(UInt64) — Número de blobs replicados por BlobCopier
ProfileEvent_BlobCopierThreadRecordedBlobs(UInt64) — Número de blobs cuya replicación por BlobCopier se registró en el almacenamiento de metadatos
ProfileEvent_BlobCopierThreadLockBlobsErrors(UInt64) — Número de errores de bloqueo de blobs ocurridos durante la ejecución de BlobCopier
ProfileEvent_BlobCopierThreadReplicateBlobsErrors(UInt64) — Número de errores de replicación de blobs ocurridos durante la ejecución de BlobCopier
ProfileEvent_BlobCopierThreadRecordBlobsErrors(UInt64) — Número de errores al registrar blobs ocurridos durante la ejecución de BlobCopier
ProfileEvent_SharedMergeTreeMetadataCacheHintLoadedFromCache(UInt64) — Número de veces que se encontró la pista de la metadata cache sin acceder a Keeper
ProfileEvent_KafkaRebalanceRevocations(UInt64) — Número de revocaciones de particiones (la primera etapa del reequilibrio del grupo de consumidores)
ProfileEvent_KafkaRebalanceAssignments(UInt64) — Número de asignaciones de particiones (la etapa final del reequilibrio del grupo de consumidores)
ProfileEvent_KafkaRebalanceErrors(UInt64) — Número de reequilibrios fallidos del grupo de consumidores
ProfileEvent_KafkaMessagesPolled(UInt64) — Número de mensajes de Kafka recuperados de librdkafka por ClickHouse
ProfileEvent_KafkaMessagesRead(UInt64) — Número de mensajes de Kafka ya procesados por ClickHouse
ProfileEvent_KafkaMessagesFailed(UInt64) — Número de mensajes de Kafka que ClickHouse no pudo analizar
ProfileEvent_KafkaRowsRead(UInt64) — Número de filas analizadas a partir de mensajes de Kafka
ProfileEvent_KafkaRowsRejected(UInt64) — Número de filas analizadas que posteriormente fueron rechazadas (debido a rebalances, errores o motivos similares). Esas filas se volverán a consumir después del rebalance.
ProfileEvent_KafkaDirectReads(UInt64) — Número de selecciones directas desde tablas de Kafka desde el inicio del servidor
ProfileEvent_KafkaBackgroundReads(UInt64) — Número de lecturas en segundo plano que rellenan vistas materializadas desde Kafka desde el inicio del servidor
ProfileEvent_KafkaCommits(UInt64) — Número de commits correctos de offsets consumidos en Kafka (normalmente debería ser igual que KafkaBackgroundReads)
ProfileEvent_KafkaCommitFailures(UInt64) — Número de commits fallidos de offsets consumidos en Kafka (normalmente suele ser una señal de cierta duplicación de datos)
ProfileEvent_KafkaConsumerErrors(UInt64) — Número de errores reportados por librdkafka durante los polls
ProfileEvent_KafkaMVNotReady(UInt64) — Número de intentos fallidos de transmitir datos a una vista materializada que no está lista
ProfileEvent_KafkaWrites(UInt64) — Número de escrituras (inserts) en tablas de Kafka
ProfileEvent_KafkaRowsWritten(UInt64) — Número de filas insertadas en tablas de Kafka
ProfileEvent_KafkaProducerFlushes(UInt64) — Número de flushes explícitos al productor de Kafka
ProfileEvent_KafkaMessagesProduced(UInt64) — Número de mensajes producidos en Kafka
ProfileEvent_KafkaProducerErrors(UInt64) — Número de errores al producir mensajes en Kafka
ProfileEvent_ScalarSubqueriesGlobalCacheHit(UInt64) — Número de veces que una lectura de una subconsulta escalar se realizó usando la caché global
ProfileEvent_ScalarSubqueriesLocalCacheHit(UInt64) — Número de veces que una lectura de una subconsulta escalar se realizó usando la caché local
ProfileEvent_ScalarSubqueriesCacheMiss(UInt64) — Número de veces que una lectura de una subconsulta escalar no estaba en caché y tuvo que calcularse por completo
ProfileEvent_SchemaInferenceCacheHits(UInt64) — Número de veces que el origen solicitado se encuentra en la caché de esquemas
ProfileEvent_SchemaInferenceCacheSchemaHits(UInt64) — Número de veces que el esquema se encuentra en la caché de esquemas durante la inferencia de esquema
ProfileEvent_SchemaInferenceCacheNumRowsHits(UInt64) — Número de veces que el número de filas se encuentra en la caché de esquemas durante el recuento a partir de archivos
ProfileEvent_SchemaInferenceCacheMisses(UInt64) — Número de veces que el origen solicitado no está en la caché de esquemas
ProfileEvent_SchemaInferenceCacheSchemaMisses(UInt64) — Número de veces que el origen solicitado está en caché, pero el esquema no está en la caché durante la inferencia de esquema
ProfileEvent_SchemaInferenceCacheNumRowsMisses(UInt64) — Número de veces que el origen solicitado está en caché, pero el número de filas no está en la caché durante el recuento a partir de archivos
ProfileEvent_SchemaInferenceCacheEvictions(UInt64) — Número de veces que un esquema de la caché fue expulsado debido a un overflow
ProfileEvent_SchemaInferenceCacheInvalidations(UInt64) — Número de veces que un esquema en caché dejó de ser válido debido a cambios en los datos
ProfileEvent_KeeperPacketsSent(UInt64) — Paquetes enviados por el servidor Keeper
ProfileEvent_KeeperPacketsReceived(UInt64) — Paquetes recibidos por el servidor Keeper
ProfileEvent_KeeperRequestTotal(UInt64) — Número total de solicitudes en el servidor Keeper
ProfileEvent_KeeperRequestTotalWithSubrequests(UInt64) — Número total de solicitudes en el servidor Keeper, contando cada subsolicitud dentro de una solicitud múltiple
ProfileEvent_KeeperLatency(UInt64) — Latencia de Keeper
ProfileEvent_KeeperTotalElapsedMicroseconds(UInt64) — Latencia total de Keeper para una sola solicitud
ProfileEvent_KeeperProcessElapsedMicroseconds(UInt64) — Latencia de commit de Keeper para una sola solicitud
ProfileEvent_KeeperPreprocessElapsedMicroseconds(UInt64) — Latencia de preprocesamiento de Keeper para una sola solicitud
ProfileEvent_KeeperStorageLockWaitMicroseconds(UInt64) — Tiempo de espera para adquirir el bloqueo de almacenamiento de Keeper
ProfileEvent_KeeperStorageSharedLockWaitMicroseconds(UInt64) — Tiempo de espera para adquirir el bloqueo compartido de almacenamiento de Keeper
ProfileEvent_KeeperChangelogLockWaitMicroseconds(UInt64) — Tiempo de espera para adquirir el bloqueo del changelog de Keeper
ProfileEvent_KeeperServerWriteLockWaitMicroseconds(UInt64) — Tiempo de espera para adquirir el bloqueo de escritura del servidor Keeper
ProfileEvent_KeeperSessionCallbackLockWaitMicroseconds(UInt64) — Tiempo de espera para adquirir el bloqueo de callback de sesión de Keeper
ProfileEvent_KeeperReadRequestQueueLockWaitMicroseconds(UInt64) — Tiempo de espera para adquirir el bloqueo de la cola de solicitudes de lectura de Keeper
ProfileEvent_KeeperProcessAndResponsesLockWaitMicroseconds(UInt64) — Tiempo de espera para adquirir el bloqueo de procesamiento y respuestas de Keeper
ProfileEvent_KeeperCommitWaitElapsedMicroseconds(UInt64) — Tiempo de espera hasta que se hace commit de un determinado log
ProfileEvent_KeeperBatchMaxCount(UInt64) — Número de veces que el tamaño del batch estuvo limitado por la cantidad
ProfileEvent_KeeperBatchMaxTotalSize(UInt64) — Número de veces que el tamaño del batch estuvo limitado por el tamaño total en bytes
ProfileEvent_KeeperReadBatchCount(UInt64) — Número de batches de solicitudes de lectura procesados por Keeper
ProfileEvent_KeeperReadBatchTotalRequests(UInt64) — Número total de solicitudes de lectura procesadas en batches por Keeper
ProfileEvent_KeeperCommits(UInt64) — Número de commits exitosos
ProfileEvent_KeeperCommitsFailed(UInt64) — Número de commits fallidos
ProfileEvent_KeeperSnapshotCreations(UInt64) — Número de creaciones de instantáneas
ProfileEvent_KeeperSnapshotCreationsFailed(UInt64) — Número de creaciones fallidas de instantáneas
ProfileEvent_KeeperSnapshotApplys(UInt64) — Número de aplicaciones de instantáneas
ProfileEvent_KeeperSnapshotApplysFailed(UInt64) — Número de aplicaciones fallidas de instantáneas
ProfileEvent_KeeperReadSnapshot(UInt64) — Número de lecturas de instantáneas completadas
ProfileEvent_KeeperReadSnapshotObject(UInt64) — Número de objetos de instantánea enviados a seguidores
ProfileEvent_KeeperReadSnapshotFailed(UInt64) — Número de lecturas de instantáneas fallidas
ProfileEvent_KeeperSnapshotRemoteLoaderErrors(UInt64) — Número de errores de lectura remota en RemoteSnapshotLoader al servir una instantánea a un seguidor
ProfileEvent_KeeperSaveSnapshotObject(UInt64) — Número de objetos de instantánea recibidos del líder
ProfileEvent_KeeperSaveSnapshotFailed(UInt64) — Número de guardados de instantáneas fallidos
ProfileEvent_KeeperSaveSnapshot(UInt64) — Número de guardados de instantáneas
ProfileEvent_KeeperCreateRequest(UInt64) — Número de solicitudes de creación
ProfileEvent_KeeperRemoveRequest(UInt64) — Número de solicitudes de eliminación
ProfileEvent_KeeperSetRequest(UInt64) — Número de solicitudes de set
ProfileEvent_KeeperReconfigRequest(UInt64) — Número de solicitudes de reconfiguración
ProfileEvent_KeeperCheckRequest(UInt64) — Número de solicitudes de comprobación
ProfileEvent_KeeperMultiRequest(UInt64) — Número de solicitudes múltiples
ProfileEvent_KeeperMultiReadRequest(UInt64) — Número de solicitudes de lectura múltiple
ProfileEvent_KeeperGetRequest(UInt64) — Número de solicitudes de obtención
ProfileEvent_KeeperListRequest(UInt64) — Número de solicitudes de listado
ProfileEvent_KeeperListRecursiveRequest(UInt64) — Número de solicitudes recursivas para obtener hijos
ProfileEvent_KeeperExistsRequest(UInt64) — Número de solicitudes de comprobación de existencia
ProfileEvent_KeeperSetWatchesRequest(UInt64) — Número de solicitudes para establecer watches
ProfileEvent_KeeperAddWatchRequest(UInt64) — Número de solicitudes para añadir watches
ProfileEvent_KeeperRemoveWatchRequest(UInt64) — Número de solicitudes para eliminar watches
ProfileEvent_KeeperCheckWatchRequest(UInt64) — Número de solicitudes para eliminar watches
ProfileEvent_KeeperRequestRejectedDueToSoftMemoryLimitCount(UInt64) — Número de solicitudes rechazadas por exceder el límite flexible de memoria
ProfileEvent_KeeperStaleRequestsSkipped(UInt64) — Número de solicitudes de Keeper omitidas porque la sesión ya no está activa
ProfileEvent_KeeperLiveSessionsLockWaitMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a esperar para adquirir el bloqueo de sesiones activas de Keeper
ProfileEvent_OverflowBreak(UInt64) — Número de veces que el procesamiento de datos se canceló por la limitación de complejidad de la consulta con la configuración ’*_overflow_mode’ = ‘break’ y el resultado quedó incompleto.
ProfileEvent_OverflowThrow(UInt64) — Número de veces que el procesamiento de datos se canceló por la limitación de complejidad de la consulta con la configuración ’*_overflow_mode’ = ‘throw’ y se lanzó una excepción.
ProfileEvent_OverflowAny(UInt64) — Número de veces que se aplicó un GROUP BY aproximado: la agregación se realizó solo sobre las primeras claves únicas de ‘max_rows_to_group_by’ y las demás claves se ignoraron debido a ‘group_by_overflow_mode’ = ‘any’.
ProfileEvent_S3QueueSetFileProcessingMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a marcar el archivo como en procesamiento
ProfileEvent_S3QueueSetFileProcessedMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a marcar el archivo como procesado
ProfileEvent_S3QueueSetFileFailedMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a marcar el archivo como fallido
ProfileEvent_ObjectStorageQueueFailedFiles(UInt64) — Número de archivos cuyo procesamiento falló
ProfileEvent_ObjectStorageQueueProcessedFiles(UInt64) — Número de archivos procesados
ProfileEvent_ObjectStorageQueueCleanupMaxSetSizeOrTTLMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a marcar el archivo como fallido
ProfileEvent_ObjectStorageQueuePullMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a leer los datos del archivo
ProfileEvent_ObjectStorageQueueFailedToBatchSetProcessing(UInt64) — Número de veces que falló la solicitud por lotes para marcar como processing
ProfileEvent_ObjectStorageQueueTrySetProcessingRequests(UInt64) — Número de veces que se intentó realizar una solicitud para marcar como processing
ProfileEvent_ObjectStorageQueueTrySetProcessingSucceeded(UInt64) — Número de veces que el archivo se marcó correctamente como en procesamiento
ProfileEvent_ObjectStorageQueueTrySetProcessingFailed(UInt64) — Número de veces que no se pudo marcar el archivo como en procesamiento
ProfileEvent_ObjectStorageQueueListedFiles(UInt64) — Número de archivos listados en StorageS3(Azure)Queue
ProfileEvent_ObjectStorageQueueFilteredFiles(UInt64) — Número de archivos filtrados en StorageS3(Azure)Queue
ProfileEvent_ObjectStorageQueueReadFiles(UInt64) — Número de archivos leídos (no es igual al número de archivos realmente insertados)
ProfileEvent_ObjectStorageQueueReadRows(UInt64) — Número de filas leídas (no es igual al número de filas realmente insertadas)
ProfileEvent_ObjectStorageQueueReadBytes(UInt64) — Número de bytes leídos (no es igual al número de bytes realmente insertados)
ProfileEvent_ObjectStorageQueueExceptionsDuringRead(UInt64) — Número de excepciones durante la lectura en S3(Azure)Queue
ProfileEvent_ObjectStorageQueueExceptionsDuringInsert(UInt64) — Número de excepciones durante la inserción en S3(Azure)Queue
ProfileEvent_ObjectStorageQueueMovedObjects(UInt64) — Número de objetos movidos como parte de after_processing = move
ProfileEvent_ObjectStorageQueueRemovedObjects(UInt64) — Número de objetos eliminados como parte de after_processing = delete
ProfileEvent_ObjectStorageQueueTaggedObjects(UInt64) — Número de objetos etiquetados como parte de after_processing = tag
ProfileEvent_ObjectStorageQueueInsertIterations(UInt64) — Número de iteraciones de inserción
ProfileEvent_ObjectStorageQueueCommitRequests(UInt64) — Número de solicitudes a Keeper para hacer commit de archivos como fallidos o procesados
ProfileEvent_ObjectStorageQueueSuccessfulCommits(UInt64) — Número de keeper commits exitosos
ProfileEvent_ObjectStorageQueueUnsuccessfulCommits(UInt64) — Número de keeper commits fallidos
ProfileEvent_ObjectStorageQueueCancelledFiles(UInt64) — Número de archivos cancelados en StorageS3(Azure)Queue
ProfileEvent_ObjectStorageQueueProcessedRows(UInt64) — Número de filas procesadas en StorageS3(Azure)Queue
ProfileEvent_ObjectStorageListedObjects(UInt64) — Total de objetos devueltos por la API de listado de almacenamiento de objetos antes de cualquier filtrado.
ProfileEvent_ObjectStorageGlobFilteredObjects(UInt64) — Objetos que no coincidían con el patrón glob o regex y se omitieron durante el listado.
ProfileEvent_ObjectStoragePredicateFilteredObjects(UInt64) — Objetos eliminados por el filtrado mediante predicados en las columnas virtuales _path/_file.
ProfileEvent_ObjectStorageReadObjects(UInt64) — Objetos abiertos realmente para lectura por la fuente de almacenamiento de objetos.
ProfileEvent_ServerStartupMilliseconds(UInt64) — Tiempo transcurrido desde el inicio del servidor hasta que empezó a escuchar en sockets, en milisegundos
ProfileEvent_IOUringSQEsSubmitted(UInt64) — Número total de SQE de io_uring enviados
ProfileEvent_IOUringSQEsResubmitsAsync(UInt64) — Número total de reenvíos asíncronos de SQE de io_uring realizados
ProfileEvent_IOUringSQEsResubmitsSync(UInt64) — Número total de reenvíos síncronos de SQE de io_uring realizados
ProfileEvent_IOUringCQEsCompleted(UInt64) — Número total de CQE de io_uring completados correctamente
ProfileEvent_IOUringCQEsFailed(UInt64) — Número total de CQE de io_uring completados con errores
ProfileEvent_BackupsOpenedForRead(UInt64) — Número de copias de seguridad abiertas para lectura
ProfileEvent_BackupsOpenedForWrite(UInt64) — Número de copias de seguridad abiertas para escritura
ProfileEvent_BackupsOpenedForUnlock(UInt64) — Número de copias de seguridad abiertas para desbloquear
ProfileEvent_BackupReadMetadataMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a leer los metadatos de la copia de seguridad desde el archivo .backup
ProfileEvent_BackupWriteMetadataMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a escribir los metadatos de la copia de seguridad en el archivo .backup
ProfileEvent_BackupEntriesCollectorMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a crear entradas de copia de seguridad
ProfileEvent_BackupEntriesCollectorForTablesDataMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a crear entradas de copia de seguridad para los datos de las tablas
ProfileEvent_BackupEntriesCollectorRunPostTasksMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a ejecutar tareas posteriores después de crear entradas de copia de seguridad
ProfileEvent_BackupPreparingFileInfosMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a preparar la información de archivos para las entradas de copia de seguridad
ProfileEvent_BackupReadLocalFilesToCalculateChecksums(UInt64) — Número de archivos leídos localmente para calcular sumas de comprobación para las entradas de copia de seguridad
ProfileEvent_BackupReadLocalBytesToCalculateChecksums(UInt64) — Tamaño total de los archivos leídos localmente para calcular las sumas de comprobación de las entradas de copia de seguridad
ProfileEvent_BackupReadRemoteFilesToCalculateChecksums(UInt64) — Número de archivos leídos desde discos remotos para calcular las sumas de comprobación de las entradas de copia de seguridad
ProfileEvent_BackupReadRemoteBytesToCalculateChecksums(UInt64) — Tamaño total de los archivos leídos desde discos remotos para calcular las sumas de comprobación de las entradas de copia de seguridad
ProfileEvent_BackupLockFileReads(UInt64) — Número de veces que se leyó el archivo ‘.lock’ mientras se realizaba la copia de seguridad
ProfileEvent_RestorePartsSkippedFiles(UInt64) — Número de archivos omitidos al restaurar partes
ProfileEvent_RestorePartsSkippedBytes(UInt64) — Tamaño total de los archivos omitidos al restaurar partes
ProfileEvent_ReadTaskRequestsReceived(UInt64) — Número de callbacks solicitados desde el servidor remoto al servidor iniciador para elegir la tarea de lectura (para la función de tabla
s3Clustery similares). Medido en el lado del servidor iniciador.
ProfileEvent_MergeTreeReadTaskRequestsReceived(UInt64) — Número de callbacks solicitados desde el servidor remoto al servidor iniciador para elegir la tarea de lectura (para tablas MergeTree). Medido en el lado del servidor iniciador.
ProfileEvent_ReadTaskRequestsSent(UInt64) — Número de callbacks solicitados desde el servidor remoto al servidor iniciador para elegir la tarea de lectura (para la función de tabla
s3Clustery similares). Medido en el lado del servidor remoto.
ProfileEvent_MergeTreeReadTaskRequestsSent(UInt64) — Número de callbacks solicitados desde el servidor remoto al servidor iniciador para elegir la tarea de lectura (para tablas MergeTree). Medido en el lado del servidor remoto.
ProfileEvent_MergeTreeAllRangesAnnouncementsSent(UInt64) — Número de anuncios enviados desde el servidor remoto al servidor iniciador sobre el conjunto de partes de datos (para tablas MergeTree). Medido en el lado del servidor remoto.
ProfileEvent_ReadTaskRequestsSentElapsedMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a los callbacks solicitados desde el servidor remoto al servidor iniciador para elegir la tarea de lectura (para la función de tabla
s3Clustery similares). Medido en el lado del servidor remoto.
ProfileEvent_MergeTreeReadTaskRequestsSentElapsedMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a los callbacks solicitados desde el servidor remoto al servidor iniciador para elegir la tarea de lectura (para tablas MergeTree). Medido en el lado del servidor remoto.
ProfileEvent_MergeTreeAllRangesAnnouncementsSentElapsedMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a enviar el anuncio desde el servidor remoto al servidor iniciador sobre el conjunto de partes de datos (para tablas MergeTree). Medido en el lado del servidor remoto.
ProfileEvent_MergerMutatorsGetPartsForMergeElapsedMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a tomar una instantánea de las partes de datos para construir rangos a partir de ellas.
ProfileEvent_MergerMutatorPrepareRangesForMergeElapsedMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a preparar rangos de partes que pueden fusionarse según el predicado de fusión.
ProfileEvent_MergerMutatorSelectPartsForMergeElapsedMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a seleccionar partes de los rangos que pueden fusionarse.
ProfileEvent_MergerMutatorRangesForMergeCount(UInt64) — Cantidad de rangos candidatos para fusión
ProfileEvent_MergerMutatorPartsInRangesForMergeCount(UInt64) — Cantidad de partes candidatas para fusión
ProfileEvent_MergerMutatorSelectRangePartsCount(UInt64) — Cantidad de partes en el rango seleccionado para fusión
ProfileEvent_ConnectionPoolIsFullMicroseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar un slot en el pool de conexiones.
ProfileEvent_AsyncLoaderWaitMicroseconds(UInt64) — Tiempo total que una consulta pasó esperando trabajos del cargador asíncrono.
ProfileEvent_DistrCacheServerSwitches(UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de cambios de server entre servers de Distributed Cache en la caché de lectura/escritura directa
ProfileEvent_DistrCacheReadMicroseconds(UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Tiempo dedicado a leer desde Distributed Cache
ProfileEvent_DistrCacheFallbackReadMicroseconds(UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Tiempo dedicado a leer desde el búfer de respaldo en lugar de Distributed Cache
ProfileEvent_DistrCachePrecomputeRangesMicroseconds(UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Tiempo dedicado a precalcular los rangos de lectura
ProfileEvent_DistrCacheNextImplMicroseconds(UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Tiempo dedicado a
ReadBufferFromDistributedCache::nextImpl
ProfileEvent_DistrCacheStartRangeMicroseconds(UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Tiempo dedicado a iniciar un nuevo rango de lectura con Distributed Cache
ProfileEvent_DistrCacheRangeChange(UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de veces que se cambió el rango de lectura debido a un cambio en seek/last_position
ProfileEvent_DistrCacheRangeResetBackward(UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de veces que se restableció el rango de lectura debido a un cambio en seek/last_position
ProfileEvent_DistrCacheRangeResetForward(UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de veces que se restableció el rango de lectura debido a un cambio en seek/last_position
ProfileEvent_DistrCacheReconnectsAfterTimeout(UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de reconexiones después de un tiempo de espera
ProfileEvent_DistrCacheServerUpdates(UInt64) — Evento de Distributed Cache. Número de cambios de server durante la lectura o la escritura porque cambió el server elegido por hash (por ejemplo, debido a la anulación del registro del server)
ProfileEvent_DistrCacheReadErrors(UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de errores de Distributed Cache durante la lectura
ProfileEvent_DistrCacheWriteErrors(UInt64) — Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Número de errores de Distributed Cache durante la escritura
ProfileEvent_DistrCacheWriteReconnectsAfterTimeout(UInt64) — Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Número de reconexiones después de un tiempo de espera
ProfileEvent_DistrCacheWriteMicroseconds(UInt64) — Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Tiempo dedicado a
WriteBufferFromDistributedCache::writeToFileSegment
ProfileEvent_DistrCacheWriteBytes(UInt64) — Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Número de bytes escritos en Distributed Cache
ProfileEvent_DistrCacheObjectStorageWriteMicroseconds(UInt64) — Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Tiempo dedicado a escribir en almacenamiento de objetos
ProfileEvent_DistrCacheObjectStorageWriteBytes(UInt64) — Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Número de bytes escritos en almacenamiento de objetos
ProfileEvent_DistrCacheGetResponseMicroseconds(UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Tiempo dedicado a esperar una respuesta de Distributed Cache
ProfileEvent_DistrCacheMakeRequestErrors(UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número de errores de Distributed Cache al realizar una solicitud
ProfileEvent_DistrCacheReceiveResponseErrors(UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número de errores de Distributed Cache al recibir la respuesta a una solicitud
ProfileEvent_DistrCacheReceivedDataPackets(UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número total de paquetes Data recibidos desde Distributed Cache
ProfileEvent_DistrCacheReceivedDataPacketsBytes(UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número de bytes en los paquetes Data recibidos desde Distributed Cache
ProfileEvent_DistrCacheReceivedOkPackets(UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número total de paquetes Ok recibidos desde Distributed Cache
ProfileEvent_DistrCacheReceivedErrorPackets(UInt64) — Evento del client de Distributed Cache. Número total de paquetes Error recibidos desde Distributed Cache
ProfileEvent_DistrCacheReceivedCredentialsRefreshPackets(UInt64) — Evento del client de Distributed Cache. Número total de paquetes RefreshCredentials recibidos desde Distributed Cache
ProfileEvent_DistrCacheReceivedStopPackets(UInt64) — Evento del client de Distributed Cache. Número total de paquetes Stop recibidos desde Distributed Cache
ProfileEvent_DistrCacheSentDataPackets(UInt64) — Evento del client de Distributed Cache. Número total de paquetes Data enviados a Distributed Cache
ProfileEvent_DistrCacheSentDataPacketsBytes(UInt64) — Evento del client de Distributed Cache. Número de bytes de los paquetes Data enviados a Distributed Cache
ProfileEvent_DistrCacheUnusedPackets(UInt64) — Evento del client de Distributed Cache. Número de paquetes no utilizados omitidos desde Distributed Cache
ProfileEvent_DistrCacheUnusedDataPacketsBytes(UInt64) — Evento del client de Distributed Cache. Número de bytes de paquetes Data que se ignoraron
ProfileEvent_DistrCacheUnusedPacketsBufferAllocations(UInt64) — Evento del client de Distributed Cache. Número de asignaciones adicionales de búfer en caso de que no se pudiera reutilizar el búfer existente
ProfileEvent_DistrCacheLockRegistryMicroseconds(UInt64) — Evento de registro de Distributed Cache. Tiempo empleado en adquirir el bloqueo de DistributedCacheRegistry
ProfileEvent_DistrCacheRegistryUpdateMicroseconds(UInt64) — Evento de registro de Distributed Cache. Tiempo empleado en actualizar el registro de Distributed Cache
ProfileEvent_DistrCacheRegistryUpdates(UInt64) — Evento de registro de Distributed Cache. Número de actualizaciones del registro de Distributed Cache
ProfileEvent_DistrCacheHashRingRebuilds(UInt64) — Evento de registro de Distributed Cache. Número de reconstrucciones del hash ring de Distributed Cache
ProfileEvent_DistrCacheSuccessfulRegistryUpdates(UInt64) — Evento de registro de Distributed Cache. Número de actualizaciones correctas del registro del servidor
ProfileEvent_DistrCacheUnsuccessfulRegistryUpdates(UInt64) — Evento de registro de Distributed Cache. Número de actualizaciones fallidas del registro del servidor
ProfileEvent_DistrCacheReadBytesFromFallbackBuffer(UInt64) — Evento de búfer de lectura de Distributed Cache. Bytes leídos desde el búfer de respaldo
ProfileEvent_DistrCacheOpenedConnections(UInt64) — Evento de conexión de Distributed Cache. Número de conexiones abiertas a Distributed Cache
ProfileEvent_DistrCacheReusedConnections(UInt64) — Evento de conexión de Distributed Cache. Número de conexiones reutilizadas con Distributed Cache
ProfileEvent_DistrCacheStaleReconnections(UInt64) — Evento de conexión de Distributed Cache. Número de reconexiones debidas a conexiones del grupo obsoletas (cerradas por el peer)
ProfileEvent_DistrCacheRemoveOutdatedMicroseconds(UInt64) — Evento de conexión de Distributed Cache. Tiempo empleado en eliminar conexiones desactualizadas del grupo
ProfileEvent_DistrCacheOpenedConnectionsBypassingPool(UInt64) — Evento de conexión de Distributed Cache. Número de conexiones abiertas a Distributed Cache omitiendo el grupo
ProfileEvent_DistrCacheConnectMicroseconds(UInt64) — Evento de conexión de Distributed Cache. Tiempo empleado en conectarse a Distributed Cache
ProfileEvent_DistrCacheConnectAttempts(UInt64) — Evento de conexión de Distributed Cache. Número de intentos de conexión a Distributed Cache
ProfileEvent_DistrCacheSuccessfulConnectAttempts(UInt64) — Evento de conexión de Distributed Cache. Número de intentos de conexión correctos a Distributed Cache
ProfileEvent_DistrCacheUnsuccessfulConnectAttempts(UInt64) — Evento de conexión de Distributed Cache. Número de intentos de conexión fallidos a Distributed Cache
ProfileEvent_DistrCacheGetClientMicroseconds(UInt64) — Evento de conexión de Distributed Cache. Tiempo empleado en obtener el client para Distributed Cache
ProfileEvent_DistrCacheTemporaryFilesCreated(UInt64) — Evento de conexión de Distributed Cache. Número de archivos temporales creados en Distributed Cache
ProfileEvent_DistrCacheTemporaryFilesBytesWritten(UInt64) — Evento de conexión de Distributed Cache. Número de bytes escritos en archivos temporales creados en Distributed Cache
ProfileEvent_DistrCacheServerProcessRequestMicroseconds(UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Tiempo dedicado a procesar la solicitud en el lado del servidor de DistributedCache
ProfileEvent_DistrCacheServerStartRequestPackets(UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de paquetes StartRequest en DistributedCacheServer
ProfileEvent_DistrCacheServerContinueRequestPackets(UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de paquetes ContinueRequest en DistributedCacheServer
ProfileEvent_DistrCacheServerEndRequestPackets(UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de paquetes EndRequest en DistributedCacheServer
ProfileEvent_DistrCacheServerReceivedCredentialsRefreshPackets(UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de paquetes RefreshCredentials del client en DistributedCacheServer
ProfileEvent_DistrCacheServerAckRequestPackets(UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de paquetes AckRequest en DistributedCacheServer
ProfileEvent_DistrCacheServerNewS3CachedClients(UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de nuevos clients de S3 en caché
ProfileEvent_DistrCacheServerReusedS3CachedClients(UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de clients de S3 en caché reutilizados
ProfileEvent_DistrCacheServerCredentialsRefresh(UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de credenciales vencidas que se actualizaron
ProfileEvent_DistrCacheServerCachedReadBufferCacheHits(UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de veces que Distributed Cache acertó en la caché al leer desde la caché del sistema de archivos
ProfileEvent_DistrCacheServerCachedReadBufferCacheMisses(UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de veces que Distributed Cache falló en la caché al leer desde la caché del sistema de archivos
ProfileEvent_DistrCacheServerCachedReadBufferCacheWrittenBytes(UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de bytes escritos en la caché en Distributed Cache al leer desde la caché del sistema de archivos
ProfileEvent_DistrCacheServerCachedReadBufferCacheReadBytes(UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de bytes leídos desde la caché en Distributed Cache al leer desde la caché del sistema de archivos
ProfileEvent_DistrCacheServerCachedReadBufferObjectStorageReadBytes(UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de bytes leídos desde el almacenamiento de objetos en Distributed Cache al leer desde la caché del sistema de archivos
ProfileEvent_DistrCacheServerCachedReadBufferCachePredownloadBytes(UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de bytes leídos desde el almacenamiento de objetos para la predescarga en Distributed Cache al leer desde la caché del sistema de archivos
ProfileEvent_DistrCacheServerSkipped(UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de veces que se omitió el servidor de Distributed Cache debido a intentos previos de conexión fallidos
ProfileEvent_LogTest(UInt64) — Número de mensajes de log con nivel Test
ProfileEvent_LogTrace(UInt64) — Número de mensajes de log con nivel Trace
ProfileEvent_LogDebug(UInt64) — Número de mensajes de log con nivel Debug
ProfileEvent_LogInfo(UInt64) — Número de mensajes de log con nivel Info
ProfileEvent_LogWarning(UInt64) — Número de mensajes de log con nivel Warning
ProfileEvent_LogError(UInt64) — Número de mensajes de log con nivel Error
ProfileEvent_LogFatal(UInt64) — Número de mensajes de log con nivel Fatal
ProfileEvent_LoggerElapsedNanoseconds(UInt64) — Tiempo acumulado dedicado al logging
ProfileEvent_InterfaceHTTPSendBytes(UInt64) — Número de bytes enviados a través de interfaces HTTP
ProfileEvent_InterfaceHTTPReceiveBytes(UInt64) — Número de bytes recibidos a través de interfaces HTTP
ProfileEvent_InterfaceNativeSendBytes(UInt64) — Número de bytes enviados a través de interfaces nativas
ProfileEvent_InterfaceNativeReceiveBytes(UInt64) — Número de bytes recibidos a través de interfaces nativas
ProfileEvent_InterfacePrometheusSendBytes(UInt64) — Número de bytes enviados a través de interfaces de Prometheus
ProfileEvent_InterfacePrometheusReceiveBytes(UInt64) — Número de bytes recibidos a través de interfaces de Prometheus
ProfileEvent_InterfaceInterserverSendBytes(UInt64) — Número de bytes enviados a través de interfaces entre servidores
ProfileEvent_InterfaceInterserverReceiveBytes(UInt64) — Número de bytes recibidos a través de interfaces entre servidores
ProfileEvent_InterfaceMySQLSendBytes(UInt64) — Número de bytes enviados a través de interfaces de MySQL
ProfileEvent_InterfaceMySQLReceiveBytes(UInt64) — Número de bytes recibidos a través de interfaces de MySQL
ProfileEvent_InterfacePostgreSQLSendBytes(UInt64) — Número de bytes enviados a través de interfaces de PostgreSQL
ProfileEvent_InterfacePostgreSQLReceiveBytes(UInt64) — Número de bytes recibidos a través de interfaces de PostgreSQL
ProfileEvent_ParallelReplicasUsedCount(UInt64) — Número de réplicas usadas para ejecutar una consulta con réplicas paralelas basadas en tareas
ProfileEvent_ParallelReplicasAvailableCount(UInt64) — Número de réplicas disponibles para ejecutar una consulta con réplicas paralelas basadas en tareas
ProfileEvent_ParallelReplicasUnavailableCount(UInt64) — Número de réplicas seleccionadas que resultaron no estar disponibles durante la ejecución de la consulta con réplicas paralelas basadas en tareas
ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdates(UInt64) — Recuento de actualizaciones de partes virtuales
ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesByLeader(UInt64) — Actualizaciones de partes virtuales realizadas por el líder
ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdateMicroseconds(UInt64) — Microsegundos dedicados a la actualización de partes virtuales
ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesFromZooKeeper(UInt64) — Recuento de actualizaciones de partes virtuales desde ZooKeeper
ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesFromZooKeeperMicroseconds(UInt64) — Microsegundos dedicados a las actualizaciones de partes virtuales desde ZooKeeper
ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesPeerNotFound(UInt64) — Las actualizaciones de partes virtuales desde un peer fallaron porque no se encontró ninguno
ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesFromPeer(UInt64) — Recuento de actualizaciones de partes virtuales desde un peer
ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesFromPeerMicroseconds(UInt64) — Microsegundos dedicados a las actualizaciones de partes virtuales desde un peer
ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesForMergesOrStatus(UInt64) — Actualizaciones de partes virtuales desde un trabajo en segundo plano no predeterminado
ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesLeaderFailedElection(UInt64) — Falló la elección del líder de actualizaciones de partes virtuales
ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesLeaderSuccessfulElection(UInt64) — La elección del líder de actualizaciones de partes virtuales se realizó correctamente
ProfileEvent_SharedMergeTreeMergeMutationAssignmentAttempt(UInt64) — Cuántas veces intentamos asignar una fusión o mutación
ProfileEvent_SharedMergeTreeMergeMutationAssignmentFailedWithNothingToDo(UInt64) — Cuántas veces intentamos asignar una fusión o mutación y fallamos porque no había nada que fusionar
ProfileEvent_SharedMergeTreeMergeMutationAssignmentFailedWithConflict(UInt64) — Cuántas veces intentamos asignar una fusión o mutación y fallamos debido a un conflicto en Keeper
ProfileEvent_SharedMergeTreeMergeMutationAssignmentSuccessful(UInt64) — Cuántas veces se asignó correctamente una fusión o mutación
ProfileEvent_SharedMergeTreeMergePartsMovedToOudated(UInt64) — Cuántas partes se movieron al directorio obsoleto
ProfileEvent_SharedMergeTreeMergePartsMovedToCondemned(UInt64) — Cuántas partes se movieron al directorio condenado
ProfileEvent_SharedMergeTreeOutdatedPartsConfirmationRequest(UInt64) — Cuántas solicitudes de ZooKeeper se utilizaron para confirmar las partes obsoletas
ProfileEvent_SharedMergeTreeOutdatedPartsConfirmationInvocations(UInt64) — Cuántas invocaciones se realizaron para confirmar las partes obsoletas
ProfileEvent_SharedMergeTreeOutdatedPartsHTTPRequest(UInt64) — Cuántas solicitudes HTTP se enviaron para confirmar las partes obsoletas
ProfileEvent_SharedMergeTreeOutdatedPartsHTTPResponse(UInt64) — Cuántas respuestas HTTP se enviaron para confirmar las partes obsoletas
ProfileEvent_SharedMergeTreeCondemnedPartsKillRequest(UInt64) — Cuántas solicitudes de ZooKeeper se utilizaron para eliminar las partes condenadas
ProfileEvent_SharedMergeTreeCondemnedPartsLockConflict(UInt64) — Cuántas veces no logramos adquirir el bloqueo debido a un conflicto
ProfileEvent_SharedMergeTreeCondemnedPartsRemoved(UInt64) — Cuántas partes condenadas se eliminaron
ProfileEvent_SharedMergeTreePartsKillerRuns(UInt64) — Cuántas veces se ejecutó el parts killer
ProfileEvent_SharedMergeTreePartsKillerMicroseconds(UInt64) — Cuánto tiempo tarda el hilo principal del parts killer
ProfileEvent_SharedMergeTreePartsKillerParts(UInt64) — Cuántas partes han sido programadas por el parts killer
ProfileEvent_SharedMergeTreePartsKillerPartsMicroseconds(UInt64) — Cuánto tiempo lleva eliminar partes (ejecutado desde varios hilos)
ProfileEvent_SharedMergeTreeMergeSelectingTaskMicroseconds(UInt64) — Microsegundos de la tarea de selección de merge para SMT
ProfileEvent_SharedMergeTreeReplicaSetUpdateTaskRuns(UInt64) — Número de veces que se ha ejecutado updateReplicaSetTask
ProfileEvent_SharedMergeTreeOptimizeAsync(UInt64) — Consultas OPTIMIZE asíncronas ejecutadas
ProfileEvent_SharedMergeTreeOptimizeSync(UInt64) — Consultas OPTIMIZE síncronas ejecutadas
ProfileEvent_SharedMergeTreeScheduleDataProcessingJob(UInt64) — Cuántas veces se llamó a scheduleDataProcessingJob/
ProfileEvent_SharedMergeTreeScheduleDataProcessingJobNothingToScheduled(UInt64) — Cuántas veces se llamó a scheduleDataProcessingJob pero no había nada que hacer
ProfileEvent_SharedMergeTreeScheduleDataProcessingJobMicroseconds(UInt64) — tiempo de ejecución de scheduleDataProcessingJob
ProfileEvent_SharedMergeTreeHandleBlockingParts(UInt64) — cuántas partes bloqueantes se gestionan en scheduleDataProcessingJob
ProfileEvent_SharedMergeTreeHandleBlockingPartsMicroseconds(UInt64) — tiempo de gestión de las partes bloqueantes en scheduleDataProcessingJob
ProfileEvent_SharedMergeTreeHandleFetchPartsMicroseconds(UInt64) — tiempo de gestión de las partes obtenidas en scheduleDataProcessingJob
ProfileEvent_SharedMergeTreeHandleOutdatedParts(UInt64) — cuántas partes obsoletas se gestionan en scheduleDataProcessingJob
ProfileEvent_SharedMergeTreeHandleOutdatedPartsMicroseconds(UInt64) — tiempo de gestión de las partes obsoletas en scheduleDataProcessingJob
ProfileEvent_SharedMergeTreeSelectPartsForRendezvousFetchMicroseconds(UInt64) — tiempo de selectPartsForRendezvousFetch
ProfileEvent_SharedMergeTreeSelectPartsForRendezvousFetchParts(UInt64) — número de partes seleccionadas por selectPartsForRendezvousFetch
ProfileEvent_SharedMergeTreeSelectPartsForCoordinatedFetchMicroseconds(UInt64) — tiempo de selectPartsForCoordinatedFetch
ProfileEvent_SharedMergeTreeSelectPartsForCoordinatedFetchParts(UInt64) — número de partes seleccionadas por selectPartsForCoordinatedFetch
ProfileEvent_SharedMergeTreeSelectPartsForFullFetchMicroseconds(UInt64) — tiempo de selectPartsForFullFetch
ProfileEvent_SharedMergeTreeSelectPartsForFullFetchParts(UInt64) — número de partes seleccionadas por selectPartsForFullFetch
ProfileEvent_SharedMergeTreeTryUpdateDiskMetadataCacheForPartMicroseconds(UInt64) — tiempo de tryUpdateDiskMetadataCacheForPart en scheduleDataProcessingJob
ProfileEvent_SharedMergeTreeLoadChecksumAndIndexesMicroseconds(UInt64) — tiempo de loadColumnsChecksumsIndexes solo para SharedMergeTree
ProfileEvent_SharedMergeTreeSnapshotPartsCleanRequest(UInt64) — cuántas veces SnapshotCleanerThread decide limpiar una parte
ProfileEvent_SharedMergeTreeSnapshotPartsCleanerParts(UInt64) — cuánto tiempo intenta SnapshotCleanerThread limpiar una parte
ProfileEvent_SharedMergeTreeSnapshotPartsRemoved(UInt64) — cuántas veces SnapshotCleanerThread limpia correctamente una parte
ProfileEvent_SharedMergeTreeSnapshotPartsCleanerRuns(UInt64) — cuántas veces se ejecuta SnapshotCleanerThread
ProfileEvent_SharedMergeTreeSnapshotPartsCleanerMicroseconds(UInt64) — cuánto tiempo lleva ejecutándose SnapshotCleanerThread
ProfileEvent_SharedMergeTreeSnapshotPartsCleanerPartsMicroseconds(UInt64) — cuánto tiempo tarda SnapshotCleanerThread en limpiar partes
ProfileEvent_SharedMergeTreeDataPartsFetchAttempt(UInt64) — cuántas veces se intentó obtener partes de datos
ProfileEvent_SharedMergeTreeDataPartsFetchFromPeer(UInt64) — cuántas veces se obtuvieron partes de datos de otro nodo
ProfileEvent_SharedMergeTreeDataPartsFetchFromPeerMicroseconds(UInt64) — tiempo en microsegundos de obtención de partes de datos desde otro nodo
ProfileEvent_SharedMergeTreeDataPartsFetchFromS3(UInt64) — cuántas veces se obtuvieron partes de datos desde S3
ProfileEvent_SharedMergeTreeReplicaSetUpdatesFromZooKeeper(UInt64) — cuántas veces se actualizó el conjunto de réplicas desde ZooKeeper
ProfileEvent_SharedMergeTreeReplicaSetUpdatesFromZooKeeperRequests(UInt64) — Número total de solicitudes a ZooKeeper realizadas para actualizar el conjunto de réplicas
ProfileEvent_SharedMergeTreeReplicaSetUpdatesFromZooKeeperMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a actualizar el conjunto de réplicas
ProfileEvent_KeeperLogsEntryReadFromLatestCache(UInt64) — Número de entradas de log en Keeper leídas desde la caché de los logs más recientes
ProfileEvent_KeeperLogsEntryReadFromCommitCache(UInt64) — Número de entradas de log en Keeper leídas desde la caché de logs de commit
ProfileEvent_KeeperLogsEntryReadFromFile(UInt64) — Número de entradas de log en Keeper leídas directamente desde el archivo de changelog
ProfileEvent_KeeperLogsPrefetchedEntries(UInt64) — Número de entradas de log en Keeper precargadas desde el archivo de changelog
ProfileEvent_KeeperChangelogWrittenBytes(UInt64) — Número de bytes escritos en el changelog de Keeper
ProfileEvent_KeeperChangelogFileSyncMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a
fsyncpara el changelog de Keeper (solo logs sin comprimir)
ProfileEvent_KeeperSnapshotWrittenBytes(UInt64) — Número de bytes escritos en los archivos de snapshot de Keeper
ProfileEvent_KeeperSnapshotFileSyncMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a
fsyncpara los archivos de snapshot de Keeper
ProfileEvent_StorageConnectionsCreated(UInt64) — Número de conexiones creadas para almacenamiento
ProfileEvent_StorageConnectionsReused(UInt64) — Número de conexiones reutilizadas para almacenamiento
ProfileEvent_StorageConnectionsReset(UInt64) — Número de conexiones restablecidas para almacenamiento
ProfileEvent_StorageConnectionsPreserved(UInt64) — Número de conexiones conservadas para almacenamiento
ProfileEvent_StorageConnectionsExpired(UInt64) — Número de conexiones caducadas para almacenamiento
ProfileEvent_StorageConnectionsErrors(UInt64) — Número de casos en los que falló la creación de una conexión para almacenamiento
ProfileEvent_StorageConnectionsElapsedMicroseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a crear conexiones para almacenamiento
ProfileEvent_DiskConnectionsCreated(UInt64) — Número de conexiones creadas para disco
ProfileEvent_DiskConnectionsReused(UInt64) — Número de conexiones reutilizadas para disco
ProfileEvent_DiskConnectionsReset(UInt64) — Número de conexiones restablecidas para disco
ProfileEvent_DiskConnectionsPreserved(UInt64) — Número de conexiones conservadas para disco
ProfileEvent_DiskConnectionsExpired(UInt64) — Número de conexiones caducadas para disco
ProfileEvent_DiskConnectionsErrors(UInt64) — Número de casos en los que falló la creación de una conexión para disco
ProfileEvent_DiskConnectionsElapsedMicroseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a crear conexiones para disco
ProfileEvent_HTTPConnectionsCreated(UInt64) — Número de conexiones HTTP del client creadas
ProfileEvent_HTTPConnectionsReused(UInt64) — Número de conexiones HTTP del cliente reutilizadas
ProfileEvent_HTTPConnectionsReset(UInt64) — Número de conexiones HTTP del cliente reiniciadas
ProfileEvent_HTTPConnectionsPreserved(UInt64) — Número de conexiones HTTP del cliente mantenidas
ProfileEvent_HTTPConnectionsExpired(UInt64) — Número de conexiones HTTP del cliente expiradas
ProfileEvent_HTTPConnectionsErrors(UInt64) — Número de casos en los que falló la creación de una conexión HTTP del cliente
ProfileEvent_HTTPConnectionsElapsedMicroseconds(UInt64) — Tiempo total dedicado a crear conexiones HTTP del cliente
ProfileEvent_HTTPServerConnectionsCreated(UInt64) — Número de conexiones HTTP del servidor creadas
ProfileEvent_HTTPServerConnectionsReused(UInt64) — Número de conexiones HTTP del servidor reutilizadas
ProfileEvent_HTTPServerConnectionsPreserved(UInt64) — Número de conexiones HTTP del servidor mantenidas. La conexión se mantuvo activa correctamente
ProfileEvent_HTTPServerConnectionsExpired(UInt64) — Número de conexiones HTTP del servidor expiradas.
ProfileEvent_HTTPServerConnectionsClosed(UInt64) — Número de conexiones HTTP del servidor cerradas. No se negoció Keep alive
ProfileEvent_HTTPServerConnectionsReset(UInt64) — Número de conexiones HTTP del servidor reiniciadas. El servidor cierra la conexión
ProfileEvent_AddressesDiscovered(UInt64) — Recuento total de direcciones nuevas en los resultados de resolución DNS para conexiones HTTP
ProfileEvent_AddressesExpired(UInt64) — Recuento total de direcciones expiradas que ya no aparecen en los resultados de resolución DNS para conexiones HTTP
ProfileEvent_AddressesMarkedAsFailed(UInt64) — Recuento total de direcciones marcadas como erróneas debido a errores de conexión para conexiones HTTP
ProfileEvent_ReadWriteBufferFromHTTPRequestsSent(UInt64) — Número de peticiones HTTP enviadas por ReadWriteBufferFromHTTP
ProfileEvent_ReadWriteBufferFromHTTPBytes(UInt64) — Tamaño total en bytes de la carga útil recibida y enviada por ReadWriteBufferFromHTTP. No incluye cabeceras HTTP.
ProfileEvent_WriteBufferFromHTTPRequestsSent(UInt64) — Número de peticiones HTTP enviadas por WriteBufferFromHTTP
ProfileEvent_WriteBufferFromHTTPBytes(UInt64) — Tamaño total en bytes de la carga útil recibida y enviada por WriteBufferFromHTTP. No incluye cabeceras HTTP.
ProfileEvent_ConcurrencyControlSlotsGranted(UInt64) — Número de slots de CPU concedidos de acuerdo con la garantía de 1 hilo por consulta y para consultas con la configuración ‘use_concurrency_control’ = 0
ProfileEvent_ConcurrencyControlSlotsDelayed(UInt64) — Número de slots de CPU que no se concedieron inicialmente y tuvieron que esperar a que hubiera un slot de CPU libre
ProfileEvent_ConcurrencyControlSlotsAcquired(UInt64) — Número total de slots de CPU adquiridos
ProfileEvent_ConcurrencyControlSlotsAcquiredNonCompeting(UInt64) — Número total de slots de CPU no competitivos adquiridos
ProfileEvent_ConcurrencyControlQueriesDelayed(UInt64) — Número total de asignaciones de slots de CPU (consultas) que tuvieron que esperar a disponer de slots para ampliarse
ProfileEvent_ConcurrencyControlWaitMicroseconds(UInt64) — Tiempo total que una consulta estuvo esperando solicitudes de recursos para slots de CPU.
ProfileEvent_ConcurrencyControlPreemptedMicroseconds(UInt64) — Tiempo total que una consulta estuvo esperando debido al desalojo preventivo de slots de CPU.
ProfileEvent_ConcurrencyControlPreemptions(UInt64) — Número total de desalojos preventivos de CPU
ProfileEvent_ConcurrencyControlUpscales(UInt64) — Número total de eventos de escalado ascendente de CPU
ProfileEvent_ConcurrencyControlDownscales(UInt64) — Número total de eventos de escalado descendente de CPU
ProfileEvent_ConcurrentQuerySlotsAcquired(UInt64) — Número total de slots de consulta adquiridos
ProfileEvent_ConcurrentQueryWaitMicroseconds(UInt64) — Tiempo total que una consulta estuvo esperando slots de consulta
ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorUpdateCount(UInt64) — Número total de actualizaciones del coordinador de fusiones
ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorUpdateMicroseconds(UInt64) — Tiempo total empleado en actualizar el estado del coordinador de fusiones
ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorFetchMetadataMicroseconds(UInt64) — Tiempo total empleado en obtener metadatos actualizados dentro del coordinador de fusiones
ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorFilterMicroseconds(UInt64) — Tiempo total empleado en filtrar fusiones preparadas dentro del coordinador de fusiones
ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorSelectMergesMicroseconds(UInt64) — Tiempo total empleado en seleccionar fusiones usando selectores de fusiones dentro del coordinador de fusiones
ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorLockStateForShareCount(UInt64) — Número total de adquisiciones compartidas del bloqueo de estado del coordinador
ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorLockStateExclusivelyCount(UInt64) — Número total de adquisiciones exclusivas del bloqueo de estado del coordinador
ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorLockStateForShareMicroseconds(UInt64) — Tiempo total empleado en adquirir el mutex del estado del coordinador en modo compartido
ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorLockStateExclusivelyMicroseconds(UInt64) — Tiempo total empleado en adquirir en exclusiva el mutex del estado del coordinador
ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeWorkerUpdateCount(UInt64) — Número total de actualizaciones del worker de fusiones
ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeWorkerUpdateMicroseconds(UInt64) — Tiempo total empleado en actualizar el estado local de las fusiones asignadas en el worker
ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeAssignmentRequest(UInt64) — Número total de solicitudes de asignación de fusiones
ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeAssignmentResponse(UInt64) — Número total de respuestas de asignación de fusiones
ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeAssignmentRequestMicroseconds(UInt64) — Tiempo total empleado en el client de asignación de fusiones
ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeAssignmentResponseMicroseconds(UInt64) — Tiempo total empleado en el handler de asignación de fusiones
ProfileEvent_SharedDatabaseCatalogFailedToApplyState(UInt64) — Número de fallos al aplicar un nuevo estado en SharedDatabaseCatalog
ProfileEvent_SharedDatabaseCatalogStateApplicationMicroseconds(UInt64) — Tiempo total empleado en aplicar un nuevo estado en SharedDatabaseCatalog
ProfileEvent_MemoryWorkerRun(UInt64) — Número de ejecuciones realizadas por MemoryWorker en segundo plano
ProfileEvent_MemoryWorkerRunElapsedMicroseconds(UInt64) — Tiempo total empleado por MemoryWorker en tareas en segundo plano
ProfileEvent_ParquetFetchWaitTimeMicroseconds(UInt64) — Tiempo de espera de las lecturas de archivos Parquet realizadas por los hilos de decodificación (no por los hilos de prefetch)
ProfileEvent_WasmSerializationMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a ejecutar código WebAssembly
ProfileEvent_WasmDeserializationMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a ejecutar código WebAssembly
ProfileEvent_WasmGuestExecuteMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a ejecutar código WebAssembly
ProfileEvent_WasmTotalExecuteMicroseconds(UInt64) — Tiempo dedicado a ejecutar código WebAssembly
ProfileEvent_WasmModuleInstatiate(UInt64) — Número de compartimentos de WebAssembly creados
ProfileEvent_WasmMemoryAllocated(UInt64) — Memoria total asignada a los compartimentos de WebAssembly
ProfileEvent_ParquetReadRowGroups(UInt64) — Número total de grupos de filas leídos de datos Parquet
ProfileEvent_ParquetPrunedRowGroups(UInt64) — Número total de grupos de filas descartados de los datos Parquet
ProfileEvent_ParquetDecodingTasks(UInt64) — Tareas emitidas por el lector de Parquet
ProfileEvent_ParquetDecodingTaskBatches(UInt64) — Grupos de tareas enviados por el lector de Parquet a un grupo de hilos
ProfileEvent_ParquetPrefetcherReadRandomRead(UInt64) — Número total de lecturas con ReadMode::RandomRead realizadas por DB::Parquet::Prefetcher
ProfileEvent_ParquetPrefetcherReadSeekAndRead(UInt64) — Número total de lecturas con ReadMode::SeekAndRead realizadas por DB::Parquet::Prefetcher
ProfileEvent_ParquetPrefetcherReadEntireFile(UInt64) — Número total de lecturas con ReadMode::EntireFileIsInMemory realizadas por DB::Parquet::Prefetcher
ProfileEvent_ParquetRowsFilterExpression(UInt64) — Número total de filas que pasaron por el filtro
ProfileEvent_ParquetColumnsFilterExpression(UInt64) — Número total de columnas que pasaron por el filtro
ProfileEvent_FilterTransformPassedRows(UInt64) — Número de filas que pasaron el filtro en la consulta
ProfileEvent_FilterTransformPassedBytes(UInt64) — Número de bytes que pasaron el filtro en la consulta
ProfileEvent_QueryPreempted(UInt64) — Número de veces que las tareas se ponen en pausa y quedan en espera debido a la configuración ‘priority’
ProfileEvent_IndexBinarySearchAlgorithm(UInt64) — Número de veces que se usa el algoritmo de búsqueda binaria sobre las marcas del índice
ProfileEvent_IndexGenericExclusionSearchAlgorithm(UInt64) — Número de veces que se usa el algoritmo de búsqueda por exclusión genérica sobre las marcas del índice
ProfileEvent_ParallelReplicasQueryCount(UInt64) — Número de (sub)consultas ejecutadas con réplicas paralelas durante la ejecución de una consulta
ProfileEvent_DistributedConnectionReconnectCount(UInt64) — Número de reconexiones a otros servidores realizadas durante la ejecución distribuida de consultas. Puede ocurrir cuando se obtiene una conexión obsoleta del grupo de conexiones
ProfileEvent_DistributedConnectionConnectCount(UInt64) — Número de conexiones a otros servidores realizadas durante la ejecución distribuida de consultas. Ocurre cuando se establece una conexión nueva en lugar de usar una existente del grupo de conexiones.
ProfileEvent_RefreshableViewRefreshSuccess(UInt64) — Número de veces que se actualizaron correctamente las vistas materializadas actualizables
ProfileEvent_RefreshableViewRefreshFailed(UInt64) — Cuántas veces falló la actualización de vistas materializadas actualizables
ProfileEvent_RefreshableViewSyncReplicaSuccess(UInt64) — Cuántas veces un SELECT desde una vista materializada actualizable realizó un SYNC REPLICA implícito
ProfileEvent_RefreshableViewSyncReplicaRetry(UInt64) — Cuántas veces un SELECT desde una vista materializada actualizable falló y reintentó un SYNC REPLICA implícito
ProfileEvent_RefreshableViewLockTableRetry(UInt64) — Cuántas veces un SELECT desde una vista materializada actualizable tuvo que cambiar a una tabla nueva porque la tabla anterior se eliminó
ProfileEvent_AsyncLoggingConsoleTotalMessages(UInt64) — Cuántos mensajes (aceptados o descartados) se han enviado a la cola asíncrona del log de consola
ProfileEvent_AsyncLoggingFileLogTotalMessages(UInt64) — Cuántos mensajes (aceptados o descartados) se han enviado a la cola asíncrona del log de archivo
ProfileEvent_AsyncLoggingErrorFileLogTotalMessages(UInt64) — Cuántos mensajes (aceptados o descartados) se han enviado a la cola asíncrona del log de archivo de errores
ProfileEvent_AsyncLoggingSyslogTotalMessages(UInt64) — Cuántos mensajes (aceptados o descartados) se han enviado a la cola asíncrona de syslog
ProfileEvent_AsyncLoggingTextLogTotalMessages(UInt64) — Cuántos mensajes (aceptados o descartados) se han enviado a la cola asíncrona de text_log
ProfileEvent_AsyncLoggingConsoleDroppedMessages(UInt64) — Cuántos mensajes se han descartado del log de consola porque la cola de logs asíncrona estaba llena
ProfileEvent_AsyncLoggingFileLogDroppedMessages(UInt64) — Cuántos mensajes se han descartado del log de archivo porque la cola de logs asíncrona estaba llena
ProfileEvent_AsyncLoggingErrorFileLogDroppedMessages(UInt64) — Cuántos mensajes se han descartado del log de archivo de errores porque la cola de logs asíncrona estaba llena
ProfileEvent_AsyncLoggingSyslogDroppedMessages(UInt64) — Cuántos mensajes se han descartado de syslog porque la cola de logs asíncrona estaba llena
ProfileEvent_AsyncLoggingTextLogDroppedMessages(UInt64) — Cuántos mensajes se han descartado de text_log porque la cola de logs asíncrona estaba llena
ProfileEvent_JemallocFailedAllocationSampleTracking(UInt64) — Número total de veces que falló el seguimiento de la muestra de asignación de jemalloc
ProfileEvent_JemallocFailedDeallocationSampleTracking(UInt64) — Número total de veces que falló el seguimiento de la muestra de liberación de jemalloc
ProfileEvent_LoadedStatisticsMicroseconds(UInt64) — Tiempo transcurrido al cargar estadísticas desde las partes
ProfileEvent_RuntimeDataflowStatisticsInputBytes(UInt64) — Estadísticas recopiladas sobre el número de bytes que las réplicas leerían si la consulta se ejecutara con réplicas paralelas
ProfileEvent_RuntimeDataflowStatisticsOutputBytes(UInt64) — Estadísticas recopiladas sobre el número de bytes que las réplicas enviarían al iniciador si la consulta se ejecutara con réplicas paralelas
ProfileEvent_S3CachedCredentialsProvidersReused(UInt64) — Número total de proveedores de credenciales reutilizados desde la caché
ProfileEvent_S3CachedCredentialsProvidersAdded(UInt64) — Número total de nuevos proveedores de credenciales añadidos a la caché
ProfileEvent_RuntimeFiltersCreated(UInt64) — Número de JOIN Runtime Filters distintos creados dentro de una consulta
ProfileEvent_RuntimeFilterBlocksProcessed(UInt64) — Número de bloques procesados por JOIN Runtime Filters
ProfileEvent_RuntimeFilterBlocksSkipped(UInt64) — Número de bloques omitidos por JOIN Runtime Filters sin procesarse porque el filtro se deshabilitó dinámicamente debido a una proporción de filtrado deficiente
ProfileEvent_RuntimeFilterRowsChecked(UInt64) — Número de filas comprobadas por los filtros de runtime de JOIN
ProfileEvent_RuntimeFilterRowsPassed(UInt64) — Número de filas que pasaron (es decir, que no fueron filtradas por) los filtros de runtime de JOIN
ProfileEvent_RuntimeFilterRowsSkipped(UInt64) — Número de filas en bloques que se omitieron mediante los filtros de runtime de JOIN
ProfileEvent_JoinBuildPostProcessingMicroseconds(UInt64) — Tiempo transcurrido en los pasos de posprocesamiento tras construir el lado derecho del JOIN.
ProfileEvent_AIInputTokens(UInt64) — Total de tokens de prompt consumidos en todas las llamadas a la función de IA de la consulta.
ProfileEvent_AIOutputTokens(UInt64) — Total de tokens de salida consumidos en todas las llamadas a la función de IA de la consulta.
ProfileEvent_AIAPICalls(UInt64) — Número de solicitudes HTTP enviadas a proveedores de IA.
ProfileEvent_AIRowsProcessed(UInt64) — Número de filas que recibieron un resultado de IA.
ProfileEvent_AIRowsSkipped(UInt64) — Número de filas que recibieron un valor predeterminado debido a una cuota o a un error.
Ejemplo
SELECT * FROM system.query_metric_log LIMIT 1 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
query_id: 97c8ba04-b6d4-4bd7-b13e-6201c5c6e49d
hostname: clickhouse.eu-central1.internal
event_date: 2020-09-05
event_time: 2020-09-05 16:22:33
event_time_microseconds: 2020-09-05 16:22:33.196807
memory_usage: 313434219
peak_memory_usage: 598951986
ProfileEvent_Query: 0
ProfileEvent_SelectQuery: 0
ProfileEvent_InsertQuery: 0
ProfileEvent_FailedQuery: 0
ProfileEvent_FailedSelectQuery: 0
...
Véase también
- ajuste query_metric_log — Activación y desactivación del ajuste.
- query_metric_log_interval
- system.asynchronous_metrics — Contiene métricas calculadas periódicamente.
- system.events — Contiene una serie de eventos ocurridos.
- system.metrics — Contiene métricas calculadas al instante.
- Monitorización — Conceptos básicos de la monitorización de ClickHouse.