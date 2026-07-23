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Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.

Descripción

Contiene un historial de valores de memoria y métricos de la tabla system.events para consultas individuales, que se escriben periódicamente en disco. Una vez que se inicia una consulta, los datos se recopilan periódicamente a intervalos de query_metric_log_interval milisegundos (que está establecido en 1000 de forma predeterminada). Los datos también se recopilan cuando finaliza la consulta si tarda más de query_metric_log_interval.

Columnas

  • query_id (String) — ID de la consulta.
  • hostname (LowCardinality(String)) — Nombre de host del servidor que ejecuta la consulta.
  • event_date (Date) — Fecha del evento.
  • event_time (DateTime) — Hora del evento.
  • event_time_microseconds (DateTime64(6)) — Hora del evento con resolución de microsegundos.
  • memory_usage (UInt64) — Cantidad de RAM que usa la consulta. Es posible que no incluya algunos tipos de memoria dedicada.
  • peak_memory_usage (UInt64) — Cantidad máxima de RAM que usó la consulta.
  • ProfileEvent_Query (UInt64) — Número de consultas que deben interpretarse y que potencialmente pueden ejecutarse. No incluye las consultas que no se pudieron analizar ni las que fueron rechazadas debido a límites de tamaño del AST, límites de QUOTA o límites en el número de consultas que se ejecutan simultáneamente. Puede incluir consultas internas iniciadas por el propio ClickHouse. No cuenta las subconsultas.
  • ProfileEvent_SelectQuery (UInt64) — Igual que Query, pero solo para consultas SELECT.
  • ProfileEvent_InsertQuery (UInt64) — Igual que Query, pero solo para consultas INSERT.
  • ProfileEvent_InitialQuery (UInt64) — Igual que Query, pero solo cuenta las consultas iniciales (consulte is_initial_query).
  • ProfileEvent_InitialSelectQuery (UInt64) — Igual que InitialQuery, pero solo para consultas SELECT.
  • ProfileEvent_QueriesWithSubqueries (UInt64) — Recuento de consultas, incluidas todas las subconsultas.
  • ProfileEvent_SelectQueriesWithSubqueries (UInt64) — Recuento de consultas SELECT, incluidas todas las subconsultas.
  • ProfileEvent_InsertQueriesWithSubqueries (UInt64) — Recuento de consultas INSERT, incluidas todas las subconsultas.
  • ProfileEvent_SelectQueriesWithPrimaryKeyUsage (UInt64) — Recuento de consultas SELECT que usan la clave primaria para evaluar la condición WHERE.
  • ProfileEvent_AsyncInsertQuery (UInt64) — Igual que InsertQuery, pero solo para consultas INSERT asíncronas.
  • ProfileEvent_AsyncInsertBytes (UInt64) — Tamaño de los datos, en bytes, de las consultas INSERT asíncronas.
  • ProfileEvent_AsyncInsertRows (UInt64) — Número de filas insertadas por consultas INSERT asíncronas.
  • ProfileEvent_AsyncInsertCacheHits (UInt64) — Número de veces que se encontró un ID hash duplicado en la caché de ID hash de INSERT asíncrono.
  • ProfileEvent_FailedInternalQuery (UInt64) — Número de consultas internas fallidas.
  • ProfileEvent_FailedInternalSelectQuery (UInt64) — Igual que FailedInternalQuery, pero solo para consultas SELECT.
  • ProfileEvent_FailedInternalInsertQuery (UInt64) — Igual que FailedInternalQuery, pero solo para consultas INSERT.
  • ProfileEvent_FailedInitialQuery (UInt64) — Número de consultas iniciales fallidas.
  • ProfileEvent_FailedInitialSelectQuery (UInt64) — Igual que FailedInitialQuery, pero solo para consultas SELECT.
  • ProfileEvent_FailedQuery (UInt64) — Número total de consultas fallidas, tanto internas como de usuario.
  • ProfileEvent_FailedSelectQuery (UInt64) — Igual que FailedQuery, pero solo para consultas SELECT.
  • ProfileEvent_FailedInsertQuery (UInt64) — Igual que FailedQuery, pero solo para consultas INSERT.
  • ProfileEvent_FailedAsyncInsertQuery (UInt64) — Número de consultas ASYNC INSERT fallidas.
  • ProfileEvent_ASTFuzzerQueries (UInt64) — Número de consultas generadas mediante fuzzing que intentó el AST fuzzer del lado del servidor.
  • ProfileEvent_QueryTimeMicroseconds (UInt64) — Tiempo total de todas las consultas.
  • ProfileEvent_SelectQueryTimeMicroseconds (UInt64) — Tiempo total de las consultas SELECT.
  • ProfileEvent_InsertQueryTimeMicroseconds (UInt64) — Tiempo total de las consultas INSERT.
  • ProfileEvent_OtherQueryTimeMicroseconds (UInt64) — Tiempo total de las consultas que no son SELECT ni INSERT.
  • ProfileEvent_FileOpen (UInt64) — Número de archivos abiertos.
  • ProfileEvent_Seek (UInt64) — Número de veces que se llamó a la función ‘lseek’.
  • ProfileEvent_ReadBufferFromFileDescriptorRead (UInt64) — Número de lecturas (read/pread) desde un descriptor de archivo. No incluye sockets.
  • ProfileEvent_ReadBufferFromFileDescriptorReadFailed (UInt64) — Número de veces que falló una lectura (read/pread) desde un descriptor de archivo.
  • ProfileEvent_ReadBufferFromFileDescriptorReadBytes (UInt64) — Número de bytes leídos desde descriptores de archivo. Si el archivo está comprimido, esto mostrará el tamaño de los datos comprimidos.
  • ProfileEvent_WriteBufferFromFileDescriptorWrite (UInt64) — Número de escrituras (write/pwrite) en un descriptor de archivo. No incluye sockets.
  • ProfileEvent_WriteBufferFromFileDescriptorWriteFailed (UInt64) — Número de veces que falló una escritura (write/pwrite) en un descriptor de archivo.
  • ProfileEvent_WriteBufferFromFileDescriptorWriteBytes (UInt64) — Número de bytes escritos en descriptores de archivo. Si el archivo está comprimido, esto mostrará el tamaño de los datos comprimidos.
  • ProfileEvent_FileSync (UInt64) — Número de veces que se llamó a la función F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync para archivos.
  • ProfileEvent_DirectorySync (UInt64) — Número de veces que se llamó a la función F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync para directorios.
  • ProfileEvent_FileSyncElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar la llamada al sistema F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync para archivos.
  • ProfileEvent_DirectorySyncElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar la llamada al sistema F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync para directorios.
  • ProfileEvent_ReadCompressedBytes (UInt64) — Número de bytes (el número de bytes antes de la descompresión) leídos desde fuentes comprimidas (archivos, red).
  • ProfileEvent_CompressedReadBufferBlocks (UInt64) — Número de bloques comprimidos (bloques de datos que se comprimen de forma independiente entre sí) leídos desde fuentes comprimidas (archivos, red).
  • ProfileEvent_CompressedReadBufferBytes (UInt64) — Número de bytes sin comprimir (el número de bytes después de la descompresión) leídos desde fuentes comprimidas (archivos, red).
  • ProfileEvent_CompressedReadBufferChecksumDoesntMatch (UInt64) — Número de veces que la suma de comprobación del bloque comprimido no coincidió.
  • ProfileEvent_CompressedReadBufferChecksumDoesntMatchSingleBitMismatch (UInt64) — Número de veces que una discrepancia en la suma de comprobación de un bloque comprimido fue causada por una diferencia de un solo bit.
  • ProfileEvent_CompressedReadBufferChecksumDoesntMatchMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a detectar inversiones de bits debidas a discrepancias en la suma de comprobación de bloques comprimidos.
  • ProfileEvent_UncompressedCacheHits (UInt64) — Número de veces que se encontró un bloque de datos en la caché sin comprimir (y se evitó la descompresión).
  • ProfileEvent_UncompressedCacheMisses (UInt64) — Número de veces que no se encontró un bloque de datos en la caché sin comprimir (y fue necesario descomprimirlo).
  • ProfileEvent_UncompressedCacheWeightLost (UInt64) — Número de bytes desalojados de la caché sin comprimir.
  • ProfileEvent_PageCacheHits (UInt64) — Número de veces que se encontró un bloque de datos en la caché de páginas en espacio de usuario.
  • ProfileEvent_PageCacheMisses (UInt64) — Número de veces que no se encontró un bloque de datos en la caché de páginas en espacio de usuario.
  • ProfileEvent_PageCacheWeightLost (UInt64) — Número de bytes desalojados de la caché de páginas en espacio de usuario
  • ProfileEvent_PageCacheResized (UInt64) — Número de veces que la caché de páginas en espacio de usuario se redimensionó automáticamente (normalmente ocurre unas pocas veces por segundo, controlado por memory_worker_period_ms).
  • ProfileEvent_PageCacheOvercommitResize (UInt64) — Número de veces que la caché de páginas en espacio de usuario se redimensionó automáticamente para liberar memoria durante una asignación de memoria.
  • ProfileEvent_PageCacheReadBytes (UInt64) — Número de bytes leídos desde la caché de páginas en espacio de usuario.
  • ProfileEvent_MMappedFileCacheHits (UInt64) — Número de veces que se encontró un archivo en la caché MMap (para el read_method ‘mmap’), por lo que no hubo que volver a mapearlo en memoria.
  • ProfileEvent_MMappedFileCacheMisses (UInt64) — Número de veces que no se encontró un archivo en la caché MMap (para el read_method ‘mmap’), por lo que hubo que volver a mapearlo en memoria.
  • ProfileEvent_OpenedFileCacheHits (UInt64) — Número de veces que se encontró un archivo en la caché de archivos abiertos, por lo que no hubo que abrirlo de nuevo.
  • ProfileEvent_OpenedFileCacheMisses (UInt64) — Número de veces que no se encontró un archivo en la caché de archivos abiertos, por lo que hubo que abrirlo de nuevo.
  • ProfileEvent_OpenedFileCacheMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a ejecutar métodos de OpenedFileCache.
  • ProfileEvent_AIOWrite (UInt64) — Número de escrituras con la interfaz AIO de Linux o FreeBSD
  • ProfileEvent_AIOWriteBytes (UInt64) — Número de bytes escritos con la interfaz AIO de Linux o FreeBSD
  • ProfileEvent_AIORead (UInt64) — Número de lecturas con la interfaz AIO de Linux o FreeBSD
  • ProfileEvent_AIOReadBytes (UInt64) — Número de bytes leídos con la interfaz AIO de Linux o FreeBSD
  • ProfileEvent_IOBufferAllocs (UInt64) — Número de asignaciones de búferes de IO (para ReadBuffer/WriteBuffer).
  • ProfileEvent_IOBufferAllocBytes (UInt64) — Número de bytes asignados para búferes de IO (para ReadBuffer/WriteBuffer).
  • ProfileEvent_ArenaAllocChunks (UInt64) — Número de fragmentos asignados para la memoria Arena (utilizada para GROUP BY y operaciones similares)
  • ProfileEvent_ArenaAllocBytes (UInt64) — Número de bytes asignados para la memoria Arena (utilizada para GROUP BY y operaciones similares)
  • ProfileEvent_FunctionExecute (UInt64) — Número de llamadas a funciones SQL ordinarias (las funciones SQL se llaman por bloque, por lo que este número representa la cantidad de bloques).
  • ProfileEvent_TableFunctionExecute (UInt64) — Número de llamadas a funciones de tabla.
  • ProfileEvent_DefaultImplementationForNullsRows (UInt64) — Número de filas procesadas por la implementación predeterminada para NULL en la ejecución de funciones
  • ProfileEvent_DefaultImplementationForNullsRowsWithNulls (UInt64) — Número de filas que contienen valores NULL procesadas por la implementación predeterminada para NULL en la ejecución de funciones
  • ProfileEvent_MarkCacheHits (UInt64) — Número de veces que se encontró una entrada en la caché de marcas, por lo que no fue necesario cargar un archivo de marcas.
  • ProfileEvent_MarkCacheMisses (UInt64) — Número de veces que no se encontró una entrada en la caché de marcas, por lo que hubo que cargar un archivo de marcas en memoria, lo que es una operación costosa y aumenta la latencia de la consulta.
  • ProfileEvent_PrimaryIndexCacheHits (UInt64) — Número de veces que se encontró una entrada en la caché del índice primario, por lo que no fue necesario cargar un archivo de índice.
  • ProfileEvent_PrimaryIndexCacheMisses (UInt64) — Número de veces que no se encontró una entrada en la caché del índice primario, por lo que hubo que cargar un archivo de índice en memoria, lo que es una operación costosa y aumenta la latencia de la consulta.
  • ProfileEvent_IcebergMetadataFilesCacheHits (UInt64) — Número de veces que se encontraron archivos de metadatos de Iceberg en la caché.
  • ProfileEvent_IcebergMetadataFilesCacheMisses (UInt64) — Número de veces que no se encontraron archivos de metadatos de Iceberg en la caché de metadatos de Iceberg y tuvieron que leerse desde el disco (remoto).
  • ProfileEvent_IcebergMetadataFilesCacheStaleMisses (UInt64) — Número de veces que se encontraron archivos de metadatos de Iceberg en la caché, pero se consideraron obsoletos y tuvieron que leerse desde el disco (remoto).
  • ProfileEvent_IcebergMetadataFilesCacheWeightLost (UInt64) — Número aproximado de bytes desalojados de la caché de metadatos de Iceberg.
  • ProfileEvent_IcebergMetadataReadWaitTimeMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que los lectores de datos pasan esperando a que se lean y analicen los archivos de metadatos de Iceberg, sumado en todos los hilos de lectura.
  • ProfileEvent_ParquetMetadataCacheHits (UInt64) — Número de veces que se encontraron metadatos de Parquet en la caché.
  • ProfileEvent_ParquetMetadataCacheMisses (UInt64) — Número de veces que no se encontraron metadatos de Parquet en la caché y tuvieron que leerse desde disco.
  • ProfileEvent_ParquetMetadataCacheWeightLost (UInt64) — Número aproximado de bytes desalojados de la caché de metadatos de Parquet.
  • ProfileEvent_IcebergIteratorInitializationMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a la inicialización síncrona de los iteradores de datos de Iceberg.
  • ProfileEvent_IcebergMetadataUpdateMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a actualizar los metadatos de almacenamiento de Iceberg a partir del estado (buildStorageMetadataFromState).
  • ProfileEvent_IcebergMetadataReturnedObjectInfos (UInt64) — Número total de informaciones de objetos devueltas por el iterador de Iceberg.
  • ProfileEvent_IcebergMinMaxNonPrunedDeleteFiles (UInt64) — Número total de pares aceptados de archivos de datos y archivos de eliminación por posición mediante análisis min-max, a partir de pares aptos por particionamiento y número de secuencia.
  • ProfileEvent_IcebergMinMaxPrunedDeleteFiles (UInt64) — Número total de pares aceptados de archivos de datos y archivos de eliminación por posición mediante análisis min-max, a partir de pares aptos por particionamiento y número de secuencia.
  • ProfileEvent_VectorSimilarityIndexCacheHits (UInt64) — Número de veces que se encontró un gránulo de índice en la caché del índice vectorial.
  • ProfileEvent_VectorSimilarityIndexCacheMisses (UInt64) — Número de veces que no se ha encontrado un gránulo de índice en la caché del índice vectorial y ha tenido que leerse desde disco.
  • ProfileEvent_VectorSimilarityIndexCacheWeightLost (UInt64) — Número aproximado de bytes desalojados de la caché del índice vectorial.
  • ProfileEvent_TextIndexReadDictionaryBlocks (UInt64) — Número de veces que se ha leído desde disco un bloque de diccionario del índice de texto.
  • ProfileEvent_TextIndexTokensCacheHits (UInt64) — Número de veces que se ha encontrado en la caché información de token del índice de texto.
  • ProfileEvent_TextIndexTokensCacheMisses (UInt64) — Número de veces que no se ha encontrado en la caché información de token del índice de texto.
  • ProfileEvent_TextIndexHeaderCacheHits (UInt64) — Número de veces que se ha encontrado un encabezado en la caché.
  • ProfileEvent_TextIndexHeaderCacheMisses (UInt64) — Número de veces que no se ha encontrado un encabezado en la caché.
  • ProfileEvent_TextIndexPostingsCacheHits (UInt64) — Número de veces que se ha encontrado en la caché una posting list del índice de texto.
  • ProfileEvent_TextIndexPostingsCacheMisses (UInt64) — Número de veces que no se ha encontrado en la caché una posting list del índice de texto.
  • ProfileEvent_TextIndexReadSparseIndexBlocks (UInt64) — Número de veces que se ha leído desde el índice de texto un bloque de índice disperso.
  • ProfileEvent_TextIndexReaderTotalMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a leer el índice de texto.
  • ProfileEvent_TextIndexReadGranulesMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a leer y analizar gránulos del índice de texto.
  • ProfileEvent_TextIndexReadPostings (UInt64) — Número de veces que se ha leído una posting list del índice de texto.
  • ProfileEvent_TextIndexUsedEmbeddedPostings (UInt64) — Número de veces que se ha utilizado una posting list integrada en el diccionario.
  • ProfileEvent_TextIndexUseHint (UInt64) — Número de gránulos de índice en los que se añadió como pista una lectura directa desde el índice de texto y se utilizó.
  • ProfileEvent_TextIndexDiscardHint (UInt64) — Número de gránulos de índice en los que se añadió como pista una lectura directa desde el índice de texto y se descartó debido a su baja selectividad.
  • ProfileEvent_TextIndexDiscardPatternScan (UInt64) — Número de veces que se descartó un dictionary scan basado en patrones en un índice de texto porque el número de posting lists que había que leer superó el umbral.
  • ProfileEvent_QueryConditionCacheHits (UInt64) — Número de veces que se ha encontrado una entrada en la caché de condiciones de consulta (y puede omitirse la lectura de marcas). Solo se actualiza para consultas SELECT con SETTING use_query_condition_cache = 1.
  • ProfileEvent_QueryConditionCacheMisses (UInt64) — Número de veces que no se ha encontrado una entrada en la caché de condiciones de consulta (y no puede omitirse la lectura de marcas). Solo se actualiza para consultas SELECT con SETTING use_query_condition_cache = 1.
  • ProfileEvent_QueryCacheHits (UInt64) — Número de veces que se ha encontrado un resultado de consulta en la caché de consultas (y se evitó calcular la consulta). Solo se actualiza para consultas SELECT con SETTING use_query_cache = 1.
  • ProfileEvent_QueryCacheMisses (UInt64) — Número de veces que no se ha encontrado un resultado de consulta en la caché de consultas (y fue necesario calcular la consulta). Solo se actualiza para consultas SELECT con SETTING use_query_cache = 1.
  • ProfileEvent_QueryCacheAgeSeconds (UInt64) — La suma de la antigüedad de las entradas encontradas en la caché de consultas, en segundos. El valor se establece tanto para aciertos como para fallos.
  • ProfileEvent_QueryCacheReadRows (UInt64) — Número de filas leídas desde la caché de consultas.
  • ProfileEvent_QueryCacheReadBytes (UInt64) — El número de bytes (sin comprimir) leídos desde la caché de consultas.
  • ProfileEvent_QueryCacheWrittenRows (UInt64) — El número de filas guardadas en la caché de consultas.
  • ProfileEvent_QueryCacheWrittenBytes (UInt64) — El número de bytes (sin comprimir) guardados en la caché de consultas
  • ProfileEvent_CreatedReadBufferOrdinary (UInt64) — Número de veces que se creó un búfer de lectura normal para leer datos (al elegir entre otros métodos de lectura).
  • ProfileEvent_CreatedReadBufferDirectIO (UInt64) — Número de veces que se creó un búfer de lectura con O_DIRECT para leer datos (al elegir entre otros métodos de lectura).
  • ProfileEvent_CreatedReadBufferDirectIOFailed (UInt64) — Número de veces que se intentó crear un búfer de lectura con O_DIRECT para leer datos (al elegir entre otros métodos de lectura), pero el sistema operativo no lo permitió (debido a la falta de compatibilidad del sistema de archivos u otras razones) y se volvió al método de lectura normal.
  • ProfileEvent_CreatedReadBufferMMap (UInt64) — Número de veces que se creó un búfer de lectura con ‘mmap’ para leer datos (al elegir entre otros métodos de lectura).
  • ProfileEvent_CreatedReadBufferMMapFailed (UInt64) — Número de veces que se intentó crear un búfer de lectura con ‘mmap’ para leer datos (al elegir entre otros métodos de lectura), pero el sistema operativo no lo permitió (debido a la falta de compatibilidad del sistema de archivos u otras razones) y se volvió al método de lectura normal.
  • ProfileEvent_DiskReadElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar la llamada al sistema de lectura. Esto incluye lecturas desde la caché de páginas.
  • ProfileEvent_DiskWriteElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar la llamada al sistema de escritura. Esto incluye escrituras en la caché de páginas.
  • ProfileEvent_NetworkReceiveElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar la recepción de datos o a recibir datos de la red. Solo se incluye la interacción de red relacionada con ClickHouse, no la de bibliotecas de terceros.
  • ProfileEvent_NetworkSendElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar el envío de datos a la red o a enviar datos a la red. Solo se incluye la interacción de red relacionada con ClickHouse, no la de bibliotecas de terceros.
  • ProfileEvent_NetworkReceiveBytes (UInt64) — Número total de bytes recibidos de la red. Solo se incluye la interacción de red relacionada con ClickHouse, no la de bibliotecas de terceros.
  • ProfileEvent_NetworkSendBytes (UInt64) — Número total de bytes enviados a la red. Solo se incluye la interacción de red relacionada con ClickHouse, no la de bibliotecas de terceros.
  • ProfileEvent_FilterPartsByVirtualColumnsMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a la función filterPartsByVirtualColumns.
  • ProfileEvent_GlobalThreadPoolExpansions (UInt64) — Recuento del número total de veces que se han añadido nuevos hilos al grupo global de hilos. Esta métrica indica la frecuencia con la que el grupo global de hilos se amplía para adaptarse a un aumento de la demanda de procesamiento.
  • ProfileEvent_GlobalThreadPoolShrinks (UInt64) — Recuento del número total de veces que el grupo global de hilos se ha reducido al eliminar hilos. Esto ocurre cuando el número de hilos inactivos supera max&#95;thread&#95;pool&#95;free&#95;size, lo que indica ajustes en el tamaño del grupo global de hilos en respuesta a una menor utilización de hilos.
  • ProfileEvent_GlobalThreadPoolThreadCreationMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar que se inicien nuevos hilos.
  • ProfileEvent_GlobalThreadPoolLockWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que los hilos han dedicado a esperar bloqueos en el grupo global de hilos.
  • ProfileEvent_GlobalThreadPoolJobs (UInt64) — Recuento del número de trabajos que se han enviado al grupo global de hilos.
  • ProfileEvent_GlobalThreadPoolJobWaitTimeMicroseconds (UInt64) — Mide el tiempo transcurrido desde que un trabajo se programa en el pool de hilos hasta que un hilo de trabajo lo toma para ejecutarlo. Esta métrica ayuda a identificar retrasos en el procesamiento de trabajos, lo que indica la capacidad de respuesta del pool de hilos ante nuevas tareas.
  • ProfileEvent_LocalThreadPoolExpansions (UInt64) — Cuenta el número total de veces que se han tomado prestados hilos del pool global de hilos para ampliar pools de hilos locales.
  • ProfileEvent_LocalThreadPoolShrinks (UInt64) — Cuenta el número total de veces que se han devuelto hilos al pool global de hilos desde pools de hilos locales.
  • ProfileEvent_LocalThreadPoolThreadCreationMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que los pools de hilos locales han pasado esperando para tomar prestado un hilo del grupo global.
  • ProfileEvent_LocalThreadPoolLockWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que los hilos han pasado esperando bloqueos en los pools de hilos locales.
  • ProfileEvent_LocalThreadPoolJobs (UInt64) — Cuenta el número de trabajos que se han enviado a los pools de hilos locales.
  • ProfileEvent_LocalThreadPoolBusyMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que los hilos han pasado ejecutando el trabajo real.
  • ProfileEvent_LocalThreadPoolJobWaitTimeMicroseconds (UInt64) — Mide el tiempo transcurrido desde que un trabajo se programa en el pool de hilos hasta que un hilo de trabajo lo toma para ejecutarlo. Esta métrica ayuda a identificar retrasos en el procesamiento de trabajos, lo que indica la capacidad de respuesta del pool de hilos ante nuevas tareas.
  • ProfileEvent_DiskS3GetRequestThrottlerCount (UInt64) — Número de solicitudes GET y SELECT de DiskS3 que pasaron por el limitador, tanto bloqueadas como no bloqueadas.
  • ProfileEvent_DiskS3GetRequestThrottlerBlocked (UInt64) — Número de solicitudes GET y SELECT de DiskS3 bloqueadas por el limitador.
  • ProfileEvent_DiskS3GetRequestThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de solicitudes GET y SELECT de DiskS3.
  • ProfileEvent_DiskS3PutRequestThrottlerCount (UInt64) — Número de solicitudes PUT, COPY, POST y LIST de DiskS3 que pasaron por el limitador, tanto bloqueadas como no bloqueadas.
  • ProfileEvent_DiskS3PutRequestThrottlerBlocked (UInt64) — Número de solicitudes PUT, COPY, POST y LIST de DiskS3 bloqueadas por el limitador.
  • ProfileEvent_DiskS3PutRequestThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de solicitudes PUT, COPY, POST y LIST de DiskS3.
  • ProfileEvent_S3GetRequestThrottlerCount (UInt64) — Número de solicitudes GET y SELECT de S3 que pasaron por el limitador, tanto bloqueadas como no bloqueadas.
  • ProfileEvent_S3GetRequestThrottlerBlocked (UInt64) — Número de solicitudes GET y SELECT de S3 bloqueadas por el limitador.
  • ProfileEvent_S3GetRequestThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de solicitudes GET y SELECT de S3.
  • ProfileEvent_S3PutRequestThrottlerCount (UInt64) — Número de solicitudes PUT, COPY, POST y LIST de S3 que pasaron por el limitador, tanto bloqueadas como no bloqueadas.
  • ProfileEvent_S3PutRequestThrottlerBlocked (UInt64) — Número de solicitudes PUT, COPY, POST y LIST de S3 bloqueadas por el limitador.
  • ProfileEvent_S3PutRequestThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total durante el que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de solicitudes PUT, COPY, POST y LIST de S3.
  • ProfileEvent_ACMEAPIRequests (UInt64) — Número de solicitudes a la API de ACME emitidas.
  • ProfileEvent_ACMECertificateOrders (UInt64) — Número de solicitudes de certificados ACME emitidas.
  • ProfileEvent_DiskAzureReadMicroseconds (UInt64) — Tiempo total de espera de las solicitudes de lectura del disco de Azure.
  • ProfileEvent_DiskAzureReadRequestsCount (UInt64) — Número de solicitudes de lectura del disco de Azure.
  • ProfileEvent_DiskAzureReadRequestsErrors (UInt64) — Número de errores en solicitudes de lectura del disco de Azure.
  • ProfileEvent_DiskAzureReadRequestsThrottling (UInt64) — Número de solicitudes de lectura del disco de Azure limitadas.
  • ProfileEvent_DiskAzureReadRequestsRedirects (UInt64) — Número de redirecciones de solicitudes de lectura del disco de Azure.
  • ProfileEvent_DiskAzureWriteMicroseconds (UInt64) — Tiempo total de espera de las solicitudes de escritura del disco de Azure.
  • ProfileEvent_DiskAzureWriteRequestsCount (UInt64) — Número de solicitudes de escritura del disco de Azure.
  • ProfileEvent_DiskAzureWriteRequestsErrors (UInt64) — Número de errores en solicitudes de escritura del disco de Azure.
  • ProfileEvent_DiskAzureWriteRequestsThrottling (UInt64) — Número de solicitudes de escritura del disco de Azure limitadas.
  • ProfileEvent_DiskAzureWriteRequestsRedirects (UInt64) — Número de redirecciones de solicitudes de escritura del disco de Azure.
  • ProfileEvent_AzureReadMicroseconds (UInt64) — Tiempo total de espera de las solicitudes de lectura de Azure.
  • ProfileEvent_AzureReadRequestsCount (UInt64) — Número de solicitudes de lectura de Azure.
  • ProfileEvent_AzureReadRequestsErrors (UInt64) — Número de errores en solicitudes de lectura de Azure.
  • ProfileEvent_AzureReadRequestsThrottling (UInt64) — Número de solicitudes de lectura de Azure limitadas.
  • ProfileEvent_AzureReadRequestsRedirects (UInt64) — Número de redirecciones de solicitudes de lectura de Azure.
  • ProfileEvent_AzureWriteMicroseconds (UInt64) — Tiempo total de espera de las solicitudes de escritura de Azure.
  • ProfileEvent_AzureWriteRequestsCount (UInt64) — Número de solicitudes de escritura de Azure.
  • ProfileEvent_AzureWriteRequestsErrors (UInt64) — Número de errores en solicitudes de escritura de Azure.
  • ProfileEvent_AzureWriteRequestsThrottling (UInt64) — Número de solicitudes de escritura de Azure limitadas.
  • ProfileEvent_AzureWriteRequestsRedirects (UInt64) — Número de redirecciones de solicitudes de escritura de Azure.
  • ProfileEvent_AzureGetRequestThrottlerCount (UInt64) — Número de solicitudes GET de Azure que pasaron por el limitador: bloqueadas y no bloqueadas.
  • ProfileEvent_AzureGetRequestThrottlerBlocked (UInt64) — Número de solicitudes GET de Azure bloqueadas por el limitador.
  • ProfileEvent_AzureGetRequestThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de tasa de las solicitudes GET de Azure.
  • ProfileEvent_DiskAzureGetRequestThrottlerCount (UInt64) — Número de solicitudes GET del disco de Azure que pasaron por el limitador: bloqueadas y no bloqueadas.
  • ProfileEvent_DiskAzureGetRequestThrottlerBlocked (UInt64) — Número de solicitudes GET del disco de Azure bloqueadas por el limitador.
  • ProfileEvent_DiskAzureGetRequestThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para cumplir con la limitación de solicitudes GET del disco de Azure.
  • ProfileEvent_AzurePutRequestThrottlerCount (UInt64) — Número de solicitudes PUT de Azure que pasaron por el limitador: bloqueadas y no bloqueadas.
  • ProfileEvent_AzurePutRequestThrottlerBlocked (UInt64) — Número de solicitudes PUT de Azure bloqueadas por el limitador.
  • ProfileEvent_AzurePutRequestThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para cumplir con la limitación de solicitudes PUT de Azure.
  • ProfileEvent_DiskAzurePutRequestThrottlerCount (UInt64) — Número de solicitudes PUT del disco de Azure que pasaron por el limitador: bloqueadas y no bloqueadas.
  • ProfileEvent_DiskAzurePutRequestThrottlerBlocked (UInt64) — Número de solicitudes PUT del disco de Azure bloqueadas por el limitador.
  • ProfileEvent_DiskAzurePutRequestThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para cumplir con la limitación de solicitudes PUT del disco de Azure.
  • ProfileEvent_RemoteReadThrottlerBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_remote_read_network_bandwidth_for_server’/‘max_remote_read_network_bandwidth’.
  • ProfileEvent_RemoteReadThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para cumplir con la limitación de ‘max_remote_read_network_bandwidth_for_server’/‘max_remote_read_network_bandwidth’.
  • ProfileEvent_RemoteWriteThrottlerBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_remote_write_network_bandwidth_for_server’/‘max_remote_write_network_bandwidth’.
  • ProfileEvent_RemoteWriteThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para cumplir con la limitación de ‘max_remote_write_network_bandwidth_for_server’/‘max_remote_write_network_bandwidth’.
  • ProfileEvent_LocalReadThrottlerBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_local_read_bandwidth_for_server’/‘max_local_read_bandwidth’.
  • ProfileEvent_LocalReadThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para cumplir con la limitación de ‘max_local_read_bandwidth_for_server’/‘max_local_read_bandwidth’.
  • ProfileEvent_LocalWriteThrottlerBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_local_write_bandwidth_for_server’/‘max_local_write_bandwidth’.
  • ProfileEvent_LocalWriteThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para cumplir con la limitación de ‘max_local_write_bandwidth_for_server’/‘max_local_write_bandwidth’.
  • ProfileEvent_BackupThrottlerBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_backup_bandwidth_for_server’.
  • ProfileEvent_BackupThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta pasó en espera para cumplir con la limitación de velocidad de ‘max_backup_bandwidth_for_server’.
  • ProfileEvent_MergesThrottlerBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_merges_bandwidth_for_server’.
  • ProfileEvent_MergesThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta pasó en espera para cumplir con la limitación de velocidad de ‘max_merges_bandwidth_for_server’.
  • ProfileEvent_MutationsThrottlerBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_mutations_bandwidth_for_server’.
  • ProfileEvent_MutationsThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta pasó en espera para cumplir con la limitación de velocidad de ‘max_mutations_bandwidth_for_server’.
  • ProfileEvent_UserThrottlerBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_network_bandwidth_for_user’.
  • ProfileEvent_UserThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta pasó en espera para cumplir con la limitación de velocidad de ‘max_network_bandwidth_for_user’.
  • ProfileEvent_AllUsersThrottlerBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_network_bandwidth_for_all_users’.
  • ProfileEvent_AllUsersThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta pasó en espera para cumplir con la limitación de velocidad de ‘max_network_bandwidth_for_all_users’.
  • ProfileEvent_QueryRemoteReadThrottlerBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_remote_read_network_bandwidth’.
  • ProfileEvent_QueryRemoteReadThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta pasó en espera para cumplir con la limitación de velocidad de ‘max_remote_read_network_bandwidth’.
  • ProfileEvent_QueryRemoteWriteThrottlerBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_remote_write_network_bandwidth’.
  • ProfileEvent_QueryRemoteWriteThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta pasó en espera para cumplir con la limitación de velocidad de ‘max_remote_write_network_bandwidth’.
  • ProfileEvent_QueryLocalReadThrottlerBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_local_read_bandwidth’.
  • ProfileEvent_QueryLocalReadThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta pasó en espera para cumplir con la limitación de velocidad de ‘max_local_read_bandwidth’.
  • ProfileEvent_QueryLocalWriteThrottlerBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador ‘max_local_write_bandwidth’.
  • ProfileEvent_QueryLocalWriteThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de ‘max_local_write_bandwidth’.
  • ProfileEvent_QueryBackupThrottlerBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador de ‘max_backup_bandwidth’.
  • ProfileEvent_QueryBackupThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de ‘max_backup_bandwidth’.
  • ProfileEvent_DistrCacheReadThrottlerBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador de ‘max_distributed_cache_read_bandwidth_for_server’.
  • ProfileEvent_DistrCacheReadThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de ‘max_distributed_cache_read_bandwidth_for_server’.
  • ProfileEvent_DistrCacheWriteThrottlerBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el limitador de ‘max_distributed_cache_write_bandwidth_for_server’.
  • ProfileEvent_DistrCacheWriteThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de ‘max_distributed_cache_write_bandwidth_for_server’.
  • ProfileEvent_ThrottlerSleepMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta permaneció en espera para ajustarse a todas las configuraciones de limitación.
  • ProfileEvent_ReadTasksWithAppliedPatches (UInt64) — Número total de tareas de lectura en las que se aplicó alguna parte de parche
  • ProfileEvent_PatchesAppliedInAllReadTasks (UInt64) — Número total de partes de parche aplicadas en todas las tareas de lectura
  • ProfileEvent_PatchesMergeAppliedInAllReadTasks (UInt64) — Número total de partes de parche aplicadas en modo Merge en todas las tareas de lectura
  • ProfileEvent_PatchesJoinAppliedInAllReadTasks (UInt64) — Número total de partes de parche aplicadas en modo Join en todas las tareas de lectura
  • ProfileEvent_PatchesReadRows (UInt64) — Número total de filas leídas de partes de parche
  • ProfileEvent_PatchesReadUncompressedBytes (UInt64) — Número total de bytes sin comprimir leídos de partes de parche
  • ProfileEvent_PatchesJoinRowsAddedToHashTable (UInt64) — Número total de filas añadidas a tablas hash al aplicar partes de parche en modo Join
  • ProfileEvent_ApplyPatchesMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a aplicar partes de parche a bloques
  • ProfileEvent_ReadPatchesMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a leer partes de parche
  • ProfileEvent_BuildPatchesMergeMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a construir índices para aplicar partes de parche en modo Merge
  • ProfileEvent_BuildPatchesJoinMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a construir índices y tablas hash para aplicar partes de parche en modo Join
  • ProfileEvent_AnalyzePatchRangesMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a analizar el índice de las partes de parche
  • ProfileEvent_ReadTasksWithAppliedMutationsOnFly (UInt64) — Número total de tareas de lectura en las que se aplicó alguna mutación sobre la marcha
  • ProfileEvent_MutationsAppliedOnFlyInAllReadTasks (UInt64) — Número total de mutaciones aplicadas sobre la marcha en todas las tareas de lectura
  • ProfileEvent_PatchesAcquireLockTries (UInt64) — Número total de intentos de adquirir un bloqueo para ejecutar actualizaciones ligeras
  • ProfileEvent_PatchesAcquireLockMicroseconds (UInt64) — Número total de microsegundos empleados en adquirir el bloqueo para ejecutar actualizaciones ligeras
  • ProfileEvent_DiskObjectStorageWaitBlobRemovalMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en esperar la eliminación pendiente del blob después de hacer commit de la transacción de metadatos
  • ProfileEvent_SchedulerIOReadRequests (UInt64) — Solicitudes de recursos que pasaron por el scheduler para lecturas de E/S.
  • ProfileEvent_SchedulerIOReadBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el scheduler para lecturas de E/S.
  • ProfileEvent_SchedulerIOReadWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta estuvo esperando solicitudes de recursos para lecturas de E/S.
  • ProfileEvent_SchedulerIOWriteRequests (UInt64) — Solicitudes de recursos que pasaron por el scheduler para escrituras de E/S.
  • ProfileEvent_SchedulerIOWriteBytes (UInt64) — Bytes que pasaron por el scheduler para escrituras de E/S.
  • ProfileEvent_SchedulerIOWriteWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta estuvo esperando solicitudes de recursos para escrituras de E/S.
  • ProfileEvent_QueryMaskingRulesMatch (UInt64) — Número de veces que se aplicaron correctamente las reglas de enmascaramiento de consultas.
  • ProfileEvent_ReplicatedPartFetches (UInt64) — Número de veces que se descargó una parte de datos desde una réplica de una tabla ReplicatedMergeTree.
  • ProfileEvent_ReplicatedPartFailedFetches (UInt64) — Número de veces que no se pudo descargar una parte de datos desde una réplica de una tabla ReplicatedMergeTree.
  • ProfileEvent_ObsoleteReplicatedParts (UInt64) — Número de veces que una parte de datos quedó cubierta por otra parte de datos obtenida desde una réplica (por lo tanto, marcamos la parte de datos cubierta como obsoleta y ya no necesaria).
  • ProfileEvent_ReplicatedPartMerges (UInt64) — Número de veces que las partes de datos de tablas ReplicatedMergeTree se fusionaron correctamente.
  • ProfileEvent_ReplicatedPartFetchesOfMerged (UInt64) — Número de veces que preferimos descargar una parte ya fusionada desde una réplica de una tabla ReplicatedMergeTree en lugar de realizar la fusión nosotros mismos (normalmente preferimos hacer la fusión nosotros mismos para ahorrar tráfico de red). Esto ocurre cuando no tenemos todas las partes de origen para realizar una fusión o cuando la parte de datos es lo bastante antigua.
  • ProfileEvent_ReplicatedPartMutations (UInt64) — Número de veces que las partes de datos de tablas ReplicatedMergeTree se mutaron correctamente.
  • ProfileEvent_ReplicatedPartChecks (UInt64) — Número de veces que tuvimos que realizar una búsqueda avanzada de una parte de datos en las réplicas o determinar si era necesaria una parte de datos existente.
  • ProfileEvent_ReplicatedPartChecksFailed (UInt64) — Número de veces que la búsqueda avanzada de una parte de datos en las réplicas no dio resultados o en que se encontró una parte inesperada y se apartó.
  • ProfileEvent_ReplicatedDataLoss (UInt64) — Número de veces que una parte de datos que queríamos no existe en ninguna réplica (ni siquiera en réplicas que están desconectadas en este momento). Esas partes de datos se han perdido definitivamente. Esto es normal debido a la replicación asíncrona (si la inserción con cuórum no estaba habilitada), cuando falló la réplica en la que se escribió la parte de datos y, al volver a estar en línea después del fallo, no contiene esa parte de datos.
  • ProfileEvent_ReplicatedCoveredPartsInZooKeeperOnStart (UInt64) — Con fines de depuración. Número de partes en ZooKeeper que tienen una parte que las cubre, pero no existen en disco. Se comprueba al iniciar el servidor.
  • ProfileEvent_QuorumParts (UInt64) — Número de partes de datos escritas con cuórum. Cuenta como una parte para una inserción síncrona y puede contar hasta el número de inserciones asíncronas para una inserción que vacía inserciones asíncronas.
  • ProfileEvent_QuorumWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo total empleado en esperar el cuórum durante las inserciones.
  • ProfileEvent_QuorumFailedInserts (UInt64) — Número de inserciones fallidas porque no se alcanzó el cuórum.
  • ProfileEvent_InsertedRows (UInt64) — Número de filas INSERTadas en todas las tablas.
  • ProfileEvent_InsertedBytes (UInt64) — Número de bytes (sin comprimir; de las columnas tal como se almacenan en memoria) INSERTados en todas las tablas.
  • ProfileEvent_DelayedInserts (UInt64) — Número de veces que el INSERT de un bloque en una tabla MergeTree se retrasó debido al elevado número de partes de datos activas en la partición.
  • ProfileEvent_RejectedInserts (UInt64) — Número de veces que el INSERT de un bloque en una tabla MergeTree fue rechazado con la excepción ‘Too many parts’ debido al elevado número de partes de datos activas en la partición.
  • ProfileEvent_DelayedInsertsMilliseconds (UInt64) — Número total de milisegundos empleados mientras el INSERT de un bloque en una tabla MergeTree se retrasó debido al elevado número de partes de datos activas en la partición.
  • ProfileEvent_DelayedMutations (UInt64) — Número de veces que la mutación de una tabla MergeTree se retrasó debido al elevado número de mutaciones pendientes en la tabla.
  • ProfileEvent_RejectedMutations (UInt64) — Número de veces que la mutación de una tabla MergeTree fue rechazada con la excepción ‘Too many mutations’ debido al elevado número de mutaciones pendientes en la tabla.
  • ProfileEvent_DelayedMutationsMilliseconds (UInt64) — Número total de milisegundos empleados mientras la mutación de una tabla MergeTree se retrasó debido al elevado número de mutaciones pendientes en la tabla.
  • ProfileEvent_RejectedLightweightUpdates (UInt64) — Número de veces que la actualización ligera fue rechazada debido a demasiados bytes sin comprimir en los patches.
  • ProfileEvent_DistributedDelayedInserts (UInt64) — Número de veces que el INSERT de un bloque en una tabla Distributed se retrasó debido al elevado número de bytes pendientes.
  • ProfileEvent_DistributedRejectedInserts (UInt64) — Número de veces que el INSERT de un bloque en una tabla Distributed fue rechazado con la excepción ‘Too many bytes’ debido al elevado número de bytes pendientes.
  • ProfileEvent_DistributedDelayedInsertsMilliseconds (UInt64) — Número total de milisegundos empleados mientras el INSERT de un bloque en una tabla Distributed se retrasó debido al elevado número de bytes pendientes.
  • ProfileEvent_DuplicatedInsertedBlocks (UInt64) — Número de inserciones síncronas en una tabla *MergeTree que fueron deduplicadas.
  • ProfileEvent_SelfDuplicatedAsyncInserts (UInt64) — Número de inserciones asíncronas cuyo bloque INSERTado en una tabla ReplicatedMergeTree fue autodeduplicado.
  • ProfileEvent_DuplicatedAsyncInserts (UInt64) — Número de inserciones asíncronas cuyo bloque INSERTado en una tabla ReplicatedMergeTree fue deduplicado.
  • ProfileEvent_DuplicationElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo total empleado en comprobar la duplicación de bloques INSERTados en tablas *MergeTree.
  • ProfileEvent_ZooKeeperInit (UInt64) — Número de veces que se ha establecido una conexión con ZooKeeper.
  • ProfileEvent_ZooKeeperTransactions (UInt64) — Número de operaciones de ZooKeeper, incluidas operaciones de lectura y escritura, así como multitransacciones.
  • ProfileEvent_ZooKeeperList (UInt64) — Número de solicitudes ‘list’ (getChildren) a ZooKeeper.
  • ProfileEvent_ZooKeeperListRecursive (UInt64) — Número de solicitudes ‘listRecursive’ a ZooKeeper.
  • ProfileEvent_ZooKeeperCreate (UInt64) — Número de solicitudes ‘create’ a ZooKeeper.
  • ProfileEvent_ZooKeeperRemove (UInt64) — Número de solicitudes ‘remove’ a ZooKeeper.
  • ProfileEvent_ZooKeeperExists (UInt64) — Número de solicitudes ‘exists’ a ZooKeeper.
  • ProfileEvent_ZooKeeperGet (UInt64) — Número de solicitudes ‘get’ a ZooKeeper.
  • ProfileEvent_ZooKeeperSet (UInt64) — Número de solicitudes ‘set’ a ZooKeeper.
  • ProfileEvent_ZooKeeperMulti (UInt64) — Número de solicitudes ‘multi’ a ZooKeeper (transacciones compuestas).
  • ProfileEvent_ZooKeeperMultiRead (UInt64) — Número de solicitudes ‘multi’ de lectura a ZooKeeper (transacciones compuestas).
  • ProfileEvent_ZooKeeperMultiWrite (UInt64) — Número de solicitudes ‘multi’ de escritura a ZooKeeper (transacciones compuestas).
  • ProfileEvent_ZooKeeperCheck (UInt64) — Número de solicitudes ‘check’ a ZooKeeper. Normalmente no tienen sentido por sí solas, sino solo como parte de una transacción compleja.
  • ProfileEvent_ZooKeeperSync (UInt64) — Número de solicitudes ‘sync’ a ZooKeeper. Estas solicitudes rara vez son necesarias o útiles.
  • ProfileEvent_ZooKeeperReconfig (UInt64) — Número de solicitudes ‘reconfig’ a ZooKeeper.
  • ProfileEvent_ZooKeeperClose (UInt64) — Número de veces que la conexión con ZooKeeper se ha cerrado voluntariamente.
  • ProfileEvent_ZooKeeperGetACL (UInt64) — Número de solicitudes ‘getACL’ a ZooKeeper.
  • ProfileEvent_ZooKeeperWatchResponse (UInt64) — Número de veces que se ha recibido una notificación de watch de ZooKeeper.
  • ProfileEvent_ZooKeeperUserExceptions (UInt64) — Número de excepciones al trabajar con ZooKeeper relacionadas con los datos (nodo inexistente, versión incorrecta o similar).
  • ProfileEvent_ZooKeeperHardwareExceptions (UInt64) — Número de excepciones al trabajar con ZooKeeper relacionadas con la red (pérdida de conexión o similar).
  • ProfileEvent_ZooKeeperOtherExceptions (UInt64) — Número de excepciones al trabajar con ZooKeeper distintas de ZooKeeperUserExceptions y ZooKeeperHardwareExceptions.
  • ProfileEvent_ZooKeeperWaitMicroseconds (UInt64) — Número de microsegundos dedicados a esperar respuestas de ZooKeeper después de crear una solicitud, sumados entre todos los hilos solicitantes.
  • ProfileEvent_ZooKeeperBytesSent (UInt64) — Número de bytes enviados por la red durante la comunicación con ZooKeeper.
  • ProfileEvent_ZooKeeperBytesReceived (UInt64) — Número de bytes recibidos por la red durante la comunicación con ZooKeeper.
  • ProfileEvent_DistributedConnectionTries (UInt64) — Recuento total de intentos de conexión distribuida.
  • ProfileEvent_DistributedConnectionUsable (UInt64) — Recuento total de conexiones distribuidas correctas a un servidor utilizable (con la tabla requerida, aunque quizá desactualizada).
  • ProfileEvent_DistributedConnectionFailTry (UInt64) — Recuento total de veces en que una conexión distribuida falla y se reintenta.
  • ProfileEvent_DistributedConnectionMissingTable (UInt64) — Número de veces que rechazamos una réplica de una consulta distribuida porque no contenía una tabla necesaria para la consulta.
  • ProfileEvent_DistributedConnectionStaleReplica (UInt64) — Número de veces que rechazamos una réplica de una consulta distribuida porque alguna tabla necesaria para la consulta tenía un retraso de replicación superior al umbral configurado.
  • ProfileEvent_DistributedConnectionSkipReadOnlyReplica (UInt64) — Número de réplicas omitidas durante un INSERT en una tabla distribuida debido a que las réplicas eran de solo lectura
  • ProfileEvent_DistributedConnectionFailAtAll (UInt64) — Recuento total de veces en que una conexión distribuida falla después de que se hayan agotado todos los reintentos.
  • ProfileEvent_Shards (UInt64) — El número de segmentos implicados en una consulta, sumado entre todas las tablas distribuidas y funciones de tabla. Un mismo host se cuenta varias veces si aparece en varias tablas. Este valor refleja el número total esperado de segmentos, incluidos los segmentos omitidos con la configuración skip_unavailable_shards.
  • ProfileEvent_HedgedRequestsChangeReplica (UInt64) — Recuento total de veces en que expiró el tiempo de espera para cambiar de réplica en solicitudes hedged.
  • ProfileEvent_SuspendSendingQueryToShard (UInt64) — Recuento total de veces en que se suspendió el envío de una consulta a un segmento cuando async&#95;query&#95;sending&#95;for&#95;remote está habilitado.
  • ProfileEvent_CompileFunction (UInt64) — Número de veces que se inició la compilación de código LLVM generado (para crear una función fusionada para expresiones complejas).
  • ProfileEvent_CompiledFunctionExecute (UInt64) — Número de veces que se ejecutó una función compilada.
  • ProfileEvent_CompileExpressionsMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a compilar expresiones a código LLVM.
  • ProfileEvent_CompileExpressionsBytes (UInt64) — Número de bytes usados para la compilación de expresiones.
  • ProfileEvent_ExecuteShellCommand (UInt64) — Número de ejecuciones de comandos de shell.
  • ProfileEvent_ExternalProcessingCompressedBytesTotal (UInt64) — Número de bytes comprimidos escritos por el procesamiento externo (ordenación/agregación/JOIN)
  • ProfileEvent_ExternalProcessingUncompressedBytesTotal (UInt64) — Cantidad de datos (sin comprimir, antes de la compresión) escritos por el procesamiento externo (ordenación/agregación/JOIN)
  • ProfileEvent_ExternalProcessingFilesTotal (UInt64) — Número de archivos usados por el procesamiento externo (ordenación/agregación/JOIN)
  • ProfileEvent_ExternalSortWritePart (UInt64) — Número de veces que se escribió un archivo temporal en disco para la ordenación en memoria externa.
  • ProfileEvent_ExternalSortMerge (UInt64) — Número de veces que se fusionaron archivos temporales para la ordenación en memoria externa.
  • ProfileEvent_ExternalSortCompressedBytes (UInt64) — Número de bytes comprimidos escritos para la ordenación en memoria externa.
  • ProfileEvent_ExternalSortUncompressedBytes (UInt64) — Cantidad de datos (sin comprimir, antes de la compresión) escritos para la ordenación en memoria externa.
  • ProfileEvent_ExternalAggregationWritePart (UInt64) — Número de veces que se escribió un archivo temporal en disco para la agregación en memoria externa.
  • ProfileEvent_ExternalAggregationMerge (UInt64) — Número de veces que se fusionaron archivos temporales para la agregación en memoria externa.
  • ProfileEvent_ExternalAggregationCompressedBytes (UInt64) — Número de bytes escritos en disco para la agregación en memoria externa.
  • ProfileEvent_ExternalAggregationUncompressedBytes (UInt64) — Cantidad de datos (sin comprimir, antes de la compresión) escritos en disco para la agregación en memoria externa.
  • ProfileEvent_ExternalJoinWritePart (UInt64) — Número de veces que se escribió un archivo temporal en disco para JOIN en memoria externa.
  • ProfileEvent_ExternalJoinMerge (UInt64) — Número de veces que se fusionaron archivos temporales para JOIN en memoria externa.
  • ProfileEvent_ExternalJoinCompressedBytes (UInt64) — Número de bytes comprimidos escritos para JOIN en memoria externa.
  • ProfileEvent_ExternalJoinUncompressedBytes (UInt64) — Cantidad de datos (sin comprimir, antes de la compresión) escritos para JOIN en memoria externa.
  • ProfileEvent_IcebergPartitionPrunedFiles (UInt64) — Número de archivos omitidos durante la poda de particiones de Iceberg
  • ProfileEvent_IcebergTrivialCountOptimizationApplied (UInt64) — Optimización de recuento trivial aplicada al leer desde Iceberg
  • ProfileEvent_IcebergVersionHintUsed (UInt64) — Número de veces que se ha utilizado version-hint.text.
  • ProfileEvent_IcebergMinMaxIndexPrunedFiles (UInt64) — Número de archivos omitidos al usar el índice MinMax en Iceberg
  • ProfileEvent_JoinBuildTableRowCount (UInt64) — Número total de filas en la tabla build para una operación JOIN.
  • ProfileEvent_JoinProbeTableRowCount (UInt64) — Número total de filas en la tabla probe para una operación JOIN.
  • ProfileEvent_JoinResultRowCount (UInt64) — Número total de filas en el resultado de una operación JOIN.
  • ProfileEvent_JoinNonJoinedTransformBlockCount (UInt64) — Número de bloques emitidos por NonJoinedBlocksTransform.
  • ProfileEvent_JoinNonJoinedTransformRowCount (UInt64) — Número de filas no emparejadas emitidas por NonJoinedBlocksTransform.
  • ProfileEvent_JoinDelayedJoinedTransformBlockCount (UInt64) — Número de bloques emitidos por DelayedJoinedBlocksWorkerTransform.
  • ProfileEvent_JoinDelayedJoinedTransformRowCount (UInt64) — Número de filas emitidas por DelayedJoinedBlocksWorkerTransform.
  • ProfileEvent_JoinSpillingHashJoinSwitchedToGraceJoin (UInt64) — Número de veces que un (Concurrent)HashJoin se cambió a GraceHashJoin debido al límite de memoria en SpillingHashJoin.
  • ProfileEvent_JoinReorderMicroseconds (UInt64) — Tiempo total empleado en ejecutar el algoritmo de reordenación de JOIN.
  • ProfileEvent_JoinOptimizeMicroseconds (UInt64) — Tiempo total empleado en ejecutar las optimizaciones del plan de JOIN.
  • ProfileEvent_QueryPlanOptimizeMicroseconds (UInt64) — Tiempo total empleado en ejecutar las optimizaciones del plan de consulta.
  • ProfileEvent_DeltaLakePartitionPrunedFiles (UInt64) — Número de archivos omitidos durante la poda de particiones de DeltaLake
  • ProfileEvent_DeltaLakeSnapshotInitializations (UInt64) — Número de veces que se inicializó una instantánea de tabla de DeltaLake (cargada desde el almacenamiento de objetos)
  • ProfileEvent_DeltaLakeScannedFiles (UInt64) — Número de archivos escaneados durante los callbacks de escaneo de DeltaLake
  • ProfileEvent_SlowRead (UInt64) — Número de lecturas de un archivo que fueron lentas. Esto indica una sobrecarga del sistema. Los umbrales se controlan mediante los ajustes read_backoff_*.
  • ProfileEvent_ReadBackoff (UInt64) — Número de veces que se redujo el número de hilos de procesamiento de consultas debido a lecturas lentas.
  • ProfileEvent_ReplicaPartialShutdown (UInt64) — Número de veces que una tabla Replicated tuvo que desinicializar su estado debido a la expiración de la sesión en ZooKeeper. El estado se reinicializa cada vez que ZooKeeper vuelve a estar disponible.
  • ProfileEvent_IndexAnalysisRounds (UInt64) — Número de veces que se realizó el análisis de índice dentro de la consulta.
  • ProfileEvent_SelectedParts (UInt64) — Número de partes de datos seleccionadas para leer de una tabla MergeTree.
  • ProfileEvent_SelectedPartsTotal (UInt64) — Número total de partes de datos antes de seleccionar cuáles leer de una tabla MergeTree.
  • ProfileEvent_SelectedRanges (UInt64) — Número de rangos (no adyacentes) en todas las partes de datos seleccionadas para leer de una tabla MergeTree.
  • ProfileEvent_SelectedMarks (UInt64) — Número de marcas (gránulos de índice) seleccionadas para leer de una tabla MergeTree.
  • ProfileEvent_SelectedMarksTotal (UInt64) — Número total de marcas (gránulos de índice) antes de seleccionar cuáles leer de una tabla MergeTree.
  • ProfileEvent_SelectedRows (UInt64) — Número de filas seleccionadas de todas las tablas.
  • ProfileEvent_SelectedBytes (UInt64) — Número de bytes (sin comprimir; de las columnas tal como se almacenan en memoria) seleccionados de todas las tablas.
  • ProfileEvent_RowsReadByMainReader (UInt64) — Número de filas leídas de tablas MergeTree por el lector principal (después del paso PREWHERE).
  • ProfileEvent_RowsReadByPrewhereReaders (UInt64) — Número total de filas leídas de tablas MergeTree por los lectores de prewhere.
  • ProfileEvent_LoadedDataParts (UInt64) — Número de partes de datos cargadas por las tablas MergeTree durante la inicialización.
  • ProfileEvent_LoadedDataPartsMicroseconds (UInt64) — Microsegundos dedicados por las tablas MergeTree a cargar partes de datos durante la inicialización.
  • ProfileEvent_FilteringMarksWithPrimaryKeyProcessedMarks (UInt64) — Total de marcas procesadas durante el análisis de la clave primaria.
  • ProfileEvent_FilteringMarksWithPrimaryKeyMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a filtrar partes por clave primaria.
  • ProfileEvent_FilteringMarksWithSecondaryKeysMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a filtrar partes por índices de omisión.
  • ProfileEvent_DistributedIndexAnalysisMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado al análisis de índices distribuido
  • ProfileEvent_DistributedIndexAnalysisScheduledReplicas (UInt64) — Número de réplicas (la réplica local se contabiliza una vez) para las que se ha programado el análisis de índices distribuido
  • ProfileEvent_DistributedIndexAnalysisReplicaUnavailable (UInt64) — Número de veces que el análisis de índices distribuido falló en una de las réplicas sin fallback (fallo durante la conexión)
  • ProfileEvent_DistributedIndexAnalysisReplicaFallback (UInt64) — Número de veces que el análisis de índices distribuido falló en una de las réplicas con fallback a la réplica local
  • ProfileEvent_DistributedIndexAnalysisParts (UInt64) — Número de partes enviadas para el análisis de índices distribuido
  • ProfileEvent_DistributedIndexAnalysisMissingParts (UInt64) — Número de partes faltantes durante el análisis de índices distribuido que se resolverán localmente
  • ProfileEvent_WaitMarksLoadMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a cargar marcas
  • ProfileEvent_BackgroundLoadingMarksTasks (UInt64) — Número de tareas en segundo plano para cargar marcas
  • ProfileEvent_MarksTasksFromCache (UInt64) — Número de veces que las marcas se cargaron de forma síncrona porque ya estaban presentes en la caché.
  • ProfileEvent_LoadingMarksTasksCanceled (UInt64) — Número de veces que se cancelaron tareas en segundo plano para cargar marcas
  • ProfileEvent_LoadedMarksFiles (UInt64) — Número de archivos de marcas cargados.
  • ProfileEvent_LoadedMarksCount (UInt64) — Número de marcas cargadas (total en todas las columnas).
  • ProfileEvent_LoadedMarksMemoryBytes (UInt64) — Tamaño de las representaciones en memoria de las marcas cargadas.
  • ProfileEvent_MarkCacheEvictedBytes (UInt64) — Número de bytes desalojados de la caché de marcas.
  • ProfileEvent_MarkCacheEvictedMarks (UInt64) — Número de marcas desalojadas de la caché de marcas.
  • ProfileEvent_MarkCacheEvictedFiles (UInt64) — Número de archivos de marcas desalojados de la caché de marcas.
  • ProfileEvent_LoadedPrimaryIndexFiles (UInt64) — Número de archivos de índice primario cargados.
  • ProfileEvent_LoadedPrimaryIndexRows (UInt64) — Número de filas de la clave primaria cargadas.
  • ProfileEvent_LoadedPrimaryIndexBytes (UInt64) — Número de bytes de la clave primaria cargados.
  • ProfileEvent_Merge (UInt64) — Número de merges en segundo plano iniciados.
  • ProfileEvent_MergeSourceParts (UInt64) — Número de partes de origen programadas para merges.
  • ProfileEvent_MergedRows (UInt64) — Filas leídas para los merges en segundo plano. Este es el número de filas antes del merge.
  • ProfileEvent_MergedColumns (UInt64) — Número de columnas fusionadas durante la etapa horizontal de los merges.
  • ProfileEvent_GatheredColumns (UInt64) — Número de columnas recopiladas durante la etapa vertical de los merges.
  • ProfileEvent_MergedProjections (UInt64) — Número de proyecciones fusionadas (no reconstruidas) durante los merges de MergeTree.
  • ProfileEvent_RebuiltProjections (UInt64) — Número de proyecciones reconstruidas desde cero durante los merges de MergeTree.
  • ProfileEvent_MergedUncompressedBytes (UInt64) — Bytes sin comprimir (de las columnas tal como se almacenan en memoria) leídos para los merges en segundo plano. Esta es la cantidad antes del merge.
  • ProfileEvent_MergeWrittenRows (UInt64) — Número de filas escritas durante el merge.
  • ProfileEvent_MergeTotalMilliseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a los merges en segundo plano
  • ProfileEvent_MergeExecuteMilliseconds (UInt64) — Tiempo activo total dedicado a la ejecución de los merges en segundo plano
  • ProfileEvent_MergeCommitMilliseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado al commit de los resultados del merge (cambio de nombre de partes, verificación de suma de comprobación, actualizaciones de ZooKeeper)
  • ProfileEvent_MergeHorizontalStageTotalMilliseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a la etapa horizontal de los merges en segundo plano
  • ProfileEvent_MergeHorizontalStageExecuteMilliseconds (UInt64) — Tiempo activo total dedicado a la ejecución de la etapa horizontal de los merges en segundo plano
  • ProfileEvent_MergeVerticalStageTotalMilliseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a la etapa vertical de los merges en segundo plano
  • ProfileEvent_MergeVerticalStageExecuteMilliseconds (UInt64) — Tiempo activo total dedicado a la ejecución de la etapa vertical de los merges en segundo plano
  • ProfileEvent_MergeTextIndexStageTotalMilliseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a la etapa del índice de texto de los merges en segundo plano
  • ProfileEvent_MergeTextIndexStageExecuteMilliseconds (UInt64) — Tiempo activo total dedicado a la ejecución de la etapa del índice de texto de los merges en segundo plano
  • ProfileEvent_MergeProjectionStageTotalMilliseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a la etapa de proyección de los merges en segundo plano
  • ProfileEvent_MergeProjectionStageExecuteMilliseconds (UInt64) — Tiempo activo total dedicado a la ejecución de la etapa de proyección de los merges en segundo plano
  • ProfileEvent_MergePrewarmStageTotalMilliseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a la etapa de precalentamiento de los merges en segundo plano
  • ProfileEvent_MergePrewarmStageExecuteMilliseconds (UInt64) — Tiempo activo total dedicado a la ejecución de la etapa de precalentamiento de los merges en segundo plano
  • ProfileEvent_MergesRejectedByMemoryLimit (UInt64) — Número de fusiones en segundo plano rechazadas debido al límite de memoria
  • ProfileEvent_MergingSortedMilliseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a fusionar columnas ordenadas
  • ProfileEvent_AggregatingSortedMilliseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a agregar columnas ordenadas
  • ProfileEvent_CoalescingSortedMilliseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a consolidar columnas ordenadas
  • ProfileEvent_CollapsingSortedMilliseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado al colapso de columnas ordenadas
  • ProfileEvent_ReplacingSortedMilliseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado al reemplazo de columnas ordenadas
  • ProfileEvent_SummingSortedMilliseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a sumar columnas ordenadas
  • ProfileEvent_VersionedCollapsingSortedMilliseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado al colapso por versión de columnas ordenadas
  • ProfileEvent_GatheringColumnMilliseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a recopilar columnas para la fusión vertical
  • ProfileEvent_MutationTotalParts (UInt64) — Número total de partes para las que se intentó aplicar mutaciones
  • ProfileEvent_MutationUntouchedParts (UInt64) — Número total de partes para las que se intentó aplicar mutaciones, pero que se omitieron por completo según el predicado
  • ProfileEvent_MutationCreatedEmptyParts (UInt64) — Número total de partes que se reemplazaron por partes vacías en lugar de ejecutar la mutación
  • ProfileEvent_MutatedRows (UInt64) — Filas leídas para mutaciones. Este es el número de filas antes de la mutación
  • ProfileEvent_MutatedUncompressedBytes (UInt64) — Bytes sin comprimir (de las columnas tal como se almacenan en memoria) leídos para mutaciones. Este es el valor antes de la mutación.
  • ProfileEvent_MutationAffectedRowsUpperBound (UInt64) — Límite superior del número de filas afectadas por la mutación (por ejemplo, el número de filas que satisfacen el predicado de la mutación UPDATE o DELETE). El número real puede ser ligeramente menor
  • ProfileEvent_MutationTotalMilliseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a las mutaciones.
  • ProfileEvent_MutationExecuteMilliseconds (UInt64) — Tiempo activo total dedicado a la ejecución de mutaciones.
  • ProfileEvent_MutationCommitMilliseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado al commit de los resultados de la mutación (cambio de nombre de partes, verificación de suma de comprobación, actualizaciones de ZooKeeper)
  • ProfileEvent_MutationAllPartColumns (UInt64) — Número de veces que se creó una tarea para mutar todas las columnas de una parte
  • ProfileEvent_MutationSomePartColumns (UInt64) — Número de veces que se creó una tarea para mutar algunas columnas de una parte
  • ProfileEvent_MutateTaskProjectionsCalculationMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a calcular proyecciones en mutaciones
  • ProfileEvent_MergeTreeDataWriterRows (UInt64) — Número de filas INSERTed en tablas MergeTree.
  • ProfileEvent_MergeTreeDataWriterUncompressedBytes (UInt64) — Bytes sin comprimir (de las columnas tal como se almacenan en memoria) INSERTed en tablas MergeTree.
  • ProfileEvent_MergeTreeDataWriterCompressedBytes (UInt64) — Bytes escritos en el sistema de archivos para datos INSERTed en tablas MergeTree.
  • ProfileEvent_MergeTreeDataWriterBlocks (UInt64) — Número de bloques INSERTed en tablas MergeTree. Cada bloque forma una parte de datos de nivel cero.
  • ProfileEvent_MergeTreeDataWriterBlocksAlreadySorted (UInt64) — Número de bloques INSERTados en tablas MergeTree que parecían estar ya ordenados.
  • ProfileEvent_MergeMutateBackgroundExecutorTaskExecuteStepMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en executeStep() para las tareas del ejecutor MergeMutate.
  • ProfileEvent_MergeMutateBackgroundExecutorTaskCancelMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en cancel() para las tareas del ejecutor MergeMutate.
  • ProfileEvent_MergeMutateBackgroundExecutorTaskResetMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en restablecer la tarea en el ejecutor MergeMutate.
  • ProfileEvent_MergeMutateBackgroundExecutorWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado esperando a que finalicen las tareas en el ejecutor MergeMutate.
  • ProfileEvent_MoveBackgroundExecutorTaskExecuteStepMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en executeStep() para las tareas del ejecutor Move.
  • ProfileEvent_MoveBackgroundExecutorTaskCancelMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en cancel() para las tareas del ejecutor Move.
  • ProfileEvent_MoveBackgroundExecutorTaskResetMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en restablecer la tarea en el ejecutor Move.
  • ProfileEvent_MoveBackgroundExecutorWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado esperando a que finalicen las tareas en el ejecutor Move.
  • ProfileEvent_FetchBackgroundExecutorTaskExecuteStepMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en executeStep() para las tareas del ejecutor Fetch.
  • ProfileEvent_FetchBackgroundExecutorTaskCancelMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en cancel() para las tareas del ejecutor Fetch.
  • ProfileEvent_FetchBackgroundExecutorTaskResetMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en restablecer la tarea en el ejecutor Fetch.
  • ProfileEvent_FetchBackgroundExecutorWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado esperando a que finalicen las tareas en el ejecutor Fetch.
  • ProfileEvent_CommonBackgroundExecutorTaskExecuteStepMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en executeStep() para las tareas del ejecutor Common.
  • ProfileEvent_CommonBackgroundExecutorTaskCancelMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en cancel() para las tareas del ejecutor Common.
  • ProfileEvent_CommonBackgroundExecutorTaskResetMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en restablecer la tarea en el ejecutor Common.
  • ProfileEvent_CommonBackgroundExecutorWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado esperando a que finalicen las tareas en el ejecutor Common.
  • ProfileEvent_MergeTreeDataWriterSkipIndicesCalculationMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en calcular índices de omisión
  • ProfileEvent_MergeTreeDataWriterStatisticsCalculationMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en calcular estadísticas
  • ProfileEvent_MergeTreeDataWriterSortingBlocksMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en ordenar bloques
  • ProfileEvent_MergeTreeDataWriterMergingBlocksMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en fusionar bloques de entrada (para motores MergeTree especiales)
  • ProfileEvent_MergeTreeDataWriterProjectionsCalculationMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en calcular proyecciones
  • ProfileEvent_MergeTreeDataProjectionWriterSortingBlocksMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en ordenar bloques (en una proyección, puede ser una clave distinta de la clave de ordenación de la tabla)
  • ProfileEvent_MergeTreeDataProjectionWriterMergingBlocksMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en fusionar bloques
  • ProfileEvent_InsertedWideParts (UInt64) — Número de partes insertadas en formato Wide.
  • ProfileEvent_InsertedCompactParts (UInt64) — Número de partes insertadas en formato Compact.
  • ProfileEvent_MergedIntoWideParts (UInt64) — Número de partes fusionadas en formato Wide.
  • ProfileEvent_MergedIntoCompactParts (UInt64) — Número de partes fusionadas en formato Compact.
  • ProfileEvent_MergeTreeDataProjectionWriterRows (UInt64) — Número de filas insertadas con INSERT en la proyección de tablas MergeTree.
  • ProfileEvent_MergeTreeDataProjectionWriterUncompressedBytes (UInt64) — Bytes sin comprimir (de las columnas tal como se almacenan en memoria) insertados con INSERT en la proyección de tablas MergeTree.
  • ProfileEvent_MergeTreeDataProjectionWriterCompressedBytes (UInt64) — Bytes escritos en el filesystem para los datos insertados con INSERT en la proyección de tablas MergeTree.
  • ProfileEvent_MergeTreeDataProjectionWriterBlocks (UInt64) — Número de bloques insertados con INSERT en la proyección de tablas MergeTree. Cada bloque forma una parte de datos de nivel cero.
  • ProfileEvent_MergeTreeDataProjectionWriterBlocksAlreadySorted (UInt64) — Número de bloques insertados con INSERT en la proyección de tablas MergeTree que ya parecían estar ordenados.
  • ProfileEvent_CannotRemoveEphemeralNode (UInt64) — Número de veces que se produjo un error al intentar eliminar un nodo efímero. Esto no es un issue, porque nuestra implementación de la biblioteca ZooKeeper garantiza que la sesión expirará y el nodo se eliminará.
  • ProfileEvent_RegexpWithMultipleNeedlesCreated (UInt64) — Expresiones regulares con múltiples patrones (biblioteca VectorScan) compiladas.
  • ProfileEvent_RegexpWithMultipleNeedlesGlobalCacheHit (UInt64) — Número de veces que obtuvimos de la caché global una expresión regular compilada con múltiples patrones (biblioteca VectorScan).
  • ProfileEvent_RegexpWithMultipleNeedlesGlobalCacheMiss (UInt64) — Número de veces que no pudimos obtener de la caché global una expresión regular compilada con múltiples patrones (biblioteca VectorScan).
  • ProfileEvent_RegexpLocalCacheHit (UInt64) — Número de veces que obtuvimos una expresión regular compilada de una caché local.
  • ProfileEvent_RegexpLocalCacheMiss (UInt64) — Número de veces que no pudimos obtener una expresión regular compilada de una caché local.
  • ProfileEvent_ContextLock (UInt64) — Número de veces que se adquirió o se intentó adquirir el bloqueo de Context. Es un bloqueo global.
  • ProfileEvent_ContextLockWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo de espera del bloqueo de Context en microsegundos
  • ProfileEvent_StorageBufferFlush (UInt64) — Número de veces que se vació un búfer en una tabla ‘Buffer’.
  • ProfileEvent_StorageBufferErrorOnFlush (UInt64) — Número de veces que un búfer de la tabla ‘Buffer’ no pudo vaciarse debido a un error al escribir en la tabla de destino.
  • ProfileEvent_StorageBufferPassedAllMinThresholds (UInt64) — Número de veces que se alcanzó un criterio de umbrales mínimos para vaciar un búfer en una tabla ‘Buffer’.
  • ProfileEvent_StorageBufferPassedTimeMaxThreshold (UInt64) — Número de veces que se alcanzó un criterio de umbral máximo de tiempo para vaciar un búfer en una tabla ‘Buffer’.
  • ProfileEvent_StorageBufferPassedRowsMaxThreshold (UInt64) — Número de veces que se alcanzó un criterio de umbral máximo de filas para vaciar un búfer en una tabla ‘Buffer’.
  • ProfileEvent_StorageBufferPassedBytesMaxThreshold (UInt64) — Número de veces que se alcanzó un criterio de umbral máximo de bytes para vaciar un búfer en una tabla ‘Buffer’.
  • ProfileEvent_StorageBufferPassedTimeFlushThreshold (UInt64) — Número de veces que se alcanzó el umbral de vaciado basado únicamente en tiempo en segundo plano para vaciar un búfer en una tabla ‘Buffer’. Esta métrica es solo para expertos. Si está leyendo esto y no es un experto, deje de leer.
  • ProfileEvent_StorageBufferPassedRowsFlushThreshold (UInt64) — Número de veces que se ha alcanzado el umbral de vaciado en segundo plano basado en filas para vaciar un búfer en una tabla ‘Buffer’. Esta métrica es solo para expertos. Si está leyendo esto y no es un experto, deje de leer.
  • ProfileEvent_StorageBufferPassedBytesFlushThreshold (UInt64) — Número de veces que se ha alcanzado el umbral de vaciado en segundo plano basado en bytes para vaciar un búfer en una tabla ‘Buffer’. Esta métrica es solo para expertos. Si está leyendo esto y no es un experto, deje de leer.
  • ProfileEvent_StorageBufferLayerLockReadersWaitMilliseconds (UInt64) — Tiempo de espera de la capa Buffer durante la lectura.
  • ProfileEvent_StorageBufferLayerLockWritersWaitMilliseconds (UInt64) — Tiempo de espera para que una capa Buffer quede libre para escritura (puede usarse para ajustar las capas Buffer).
  • ProfileEvent_SystemLogErrorOnFlush (UInt64) — Número de veces que alguno de los logs del sistema no ha podido vaciarse en la tabla del sistema correspondiente. Los intentos de vaciado se repiten.
  • ProfileEvent_DictCacheKeysRequested (UInt64) — Número de claves solicitadas a la fuente de datos para los diccionarios de tipo ‘cache’.
  • ProfileEvent_DictCacheKeysRequestedMiss (UInt64) — Número de claves solicitadas a la fuente de datos para diccionarios de tipo ‘cache’ pero no encontradas en la fuente de datos.
  • ProfileEvent_DictCacheKeysRequestedFound (UInt64) — Número de claves solicitadas a la fuente de datos para diccionarios de tipo ‘cache’ y encontradas en la fuente de datos.
  • ProfileEvent_DictCacheKeysExpired (UInt64) — Número de claves buscadas en los diccionarios de tipo ‘cache’ y encontradas en la caché, pero obsoletas.
  • ProfileEvent_DictCacheKeysNotFound (UInt64) — Número de claves buscadas en los diccionarios de tipo ‘cache’ y no encontradas.
  • ProfileEvent_DictCacheKeysHit (UInt64) — Número de claves buscadas en los diccionarios de tipo ‘cache’ y encontradas en la caché.
  • ProfileEvent_DictCacheRequestTimeNs (UInt64) — Número de nanosegundos dedicados a consultar las fuentes de datos externas para los diccionarios de tipo ‘cache’.
  • ProfileEvent_DictCacheRequests (UInt64) — Número de solicitudes por lotes a las fuentes de datos externas para los diccionarios de tipo ‘cache’.
  • ProfileEvent_DictCacheLockWriteNs (UInt64) — Número de nanosegundos dedicados a esperar el bloqueo de escritura para actualizar los datos de los diccionarios de tipo ‘cache’.
  • ProfileEvent_DictCacheLockReadNs (UInt64) — Número de nanosegundos dedicados a esperar el bloqueo de lectura para consultar los datos de los diccionarios de tipo ‘cache’.
  • ProfileEvent_DistributedSyncInsertionTimeoutExceeded (UInt64) — Se ha superado el tiempo de espera mientras se esperaba a los segmentos durante la inserción sincrónica en una tabla distribuida (con ‘distributed_foreground_insert’ = 1)
  • ProfileEvent_DistributedAsyncInsertionFailures (UInt64) — Número de fallos en la inserción asincrónica en una tabla distribuida (con ‘distributed_foreground_insert’ = 0)
  • ProfileEvent_DataAfterMergeDiffersFromReplica (UInt64) — Número de veces que los datos tras la fusión no coinciden byte a byte con los datos de otras réplicas. Puede haber varias razones:
    1. Uso de una versión más reciente de la biblioteca de compresión tras una actualización del servidor.
    2. Uso de otro método de compresión.
    3. Algoritmo de compresión no determinista (muy poco probable).
    4. Algoritmo de merge no determinista debido a un error lógico en el código.
    5. Corrupción de datos en memoria debido a un error en el código.
    6. Corrupción de datos en memoria debido a un problema de hardware.
    7. Modificación manual de los datos de origen después del arranque del servidor.
    8. Modificación manual de las sumas de comprobación almacenadas en ZooKeeper.
    9. Los ajustes relacionados con el formato de las partes, como ‘enable_mixed_granularity_parts’, son distintos en diferentes réplicas. El servidor detectó correctamente esta situación y descargará la parte fusionada desde la réplica para forzar un resultado idéntico byte a byte.
  • ProfileEvent_DataAfterMutationDiffersFromReplica (UInt64) — Número de veces que los datos tras la mutación no son idénticos byte a byte a los datos de otras réplicas. Además de las razones descritas en ‘DataAfterMergeDiffersFromReplica’, esto también puede deberse a una mutación no determinista.
  • ProfileEvent_NaiveBayesClassifierModelsLoaded (UInt64) — Número de modelos del clasificador Naive Bayes cargados.
  • ProfileEvent_NaiveBayesClassifierModelsAllocatedBytes (UInt64) — Número de bytes asignados para los modelos del clasificador Naive Bayes.
  • ProfileEvent_USearchAddCount (UInt64) — Número de vectores añadidos a los índices de usearch.
  • ProfileEvent_USearchAddVisitedMembers (UInt64) — Número de nodos visitados al añadir vectores a los índices de usearch.
  • ProfileEvent_USearchAddComputedDistances (UInt64) — Número de veces que se calculó la distancia al añadir vectores a los índices de usearch.
  • ProfileEvent_USearchSearchCount (UInt64) — Número de operaciones de búsqueda realizadas en los índices de usearch.
  • ProfileEvent_USearchSearchVisitedMembers (UInt64) — Número de nodos visitados al buscar en los índices de usearch.
  • ProfileEvent_USearchSearchComputedDistances (UInt64) — Número de veces que se calculó la distancia al buscar en los índices de usearch.
  • ProfileEvent_RWLockAcquiredReadLocks (UInt64) — Número de veces que se adquirió un bloqueo de lectura (en un heavy RWLock).
  • ProfileEvent_RWLockAcquiredWriteLocks (UInt64) — Número de veces que se adquirió un bloqueo de escritura (en un heavy RWLock).
  • ProfileEvent_RWLockReadersWaitMilliseconds (UInt64) — Tiempo total de espera para adquirir un bloqueo de lectura (en un heavy RWLock).
  • ProfileEvent_RWLockWritersWaitMilliseconds (UInt64) — Tiempo total de espera para adquirir un bloqueo de escritura (en un heavy RWLock).
  • ProfileEvent_DNSError (UInt64) — Recuento total de errores en la resolución de DNS
  • ProfileEvent_PartsLockHoldMicroseconds (UInt64) — Tiempo total durante el que se mantuvo el bloqueo de partes de datos en tablas MergeTree
  • ProfileEvent_PartsLockWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo total de espera para adquirir el bloqueo de partes de datos en tablas MergeTree
  • ProfileEvent_PartsLocks (UInt64) — Número de veces que se adquirió el bloqueo de partes de datos en tablas MergeTree
  • ProfileEvent_SharedPartsLockHoldMicroseconds (UInt64) — Tiempo total durante el que se mantuvo el bloqueo compartido de partes de datos en tablas MergeTree
  • ProfileEvent_SharedPartsLockWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo total de espera para adquirir el bloqueo compartido de partes de datos en tablas MergeTree
  • ProfileEvent_SharedPartsLocks (UInt64) — Número de veces que se adquirió el bloqueo compartido de partes de datos en tablas MergeTree
  • ProfileEvent_RealTimeMicroseconds (UInt64) — Tiempo total de reloj de pared consumido por los hilos de procesamiento (consultas y otras tareas) (tenga en cuenta que esto es una suma).
  • ProfileEvent_UserTimeMicroseconds (UInt64) — Tiempo total consumido por los hilos de procesamiento (consultas y otras tareas) al ejecutar instrucciones de CPU en modo usuario. Esto incluye el tiempo en que la canalización de la CPU estuvo detenida debido al acceso a la memoria principal, fallos de caché, errores de predicción de bifurcación, hyper-threading, etc.
  • ProfileEvent_SystemTimeMicroseconds (UInt64) — Tiempo total empleado en hilos de procesamiento (consultas y otras tareas) que ejecutan instrucciones de CPU en modo kernel del sistema operativo. Es el tiempo empleado en llamadas al sistema, excluido el tiempo de espera durante llamadas al sistema bloqueantes.
  • ProfileEvent_MemoryOvercommitWaitTimeMicroseconds (UInt64) — Tiempo total empleado en esperar a que se liberara memoria en OvercommitTracker.
  • ProfileEvent_MemoryAllocatorPurge (UInt64) — Número total de veces que se solicitó la purga del asignador de memoria
  • ProfileEvent_MemoryAllocatorPurgeTimeMicroseconds (UInt64) — Tiempo total empleado en la purga del asignador de memoria
  • ProfileEvent_SoftPageFaults (UInt64) — Número de fallos de página menores en los hilos de ejecución de consultas. Un fallo de página menor normalmente significa un fallo en la caché del asignador de memoria, lo que requiere una nueva asignación de memoria desde el sistema operativo y la posterior asignación de una página de memoria física.
  • ProfileEvent_HardPageFaults (UInt64) — Número de fallos de página mayores en los hilos de ejecución de consultas. Los valores altos indican que olvidó desactivar la swap en su server, o la expulsión de páginas de memoria del binario de ClickHouse durante una presión de memoria muy alta, o el uso correcto del método de lectura ‘mmap’ para los datos de las tablas.
  • ProfileEvent_OSIOWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que un hilo pasó esperando el resultado de una operación de IO, desde el punto de vista del sistema operativo. Se trata de IO real y no incluye la caché de páginas.
  • ProfileEvent_OSCPUWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo total durante el que un hilo estuvo listo para ejecutarse, pero esperando a ser planificado por el sistema operativo, desde el punto de vista del sistema operativo.
  • ProfileEvent_OSCPUVirtualTimeMicroseconds (UInt64) — Tiempo de CPU consumido según lo ve el sistema operativo. No incluye esperas involuntarias debidas a la virtualización.
  • ProfileEvent_OSReadBytes (UInt64) — Número de bytes leídos desde discos o dispositivos de bloques. No incluye bytes leídos desde la caché de páginas. Puede incluir datos adicionales debido al tamaño de bloque, readahead, etc.
  • ProfileEvent_OSWriteBytes (UInt64) — Número de bytes escritos en discos o dispositivos de bloques. No incluye bytes que estén en páginas sucias de la caché de páginas. Puede no incluir datos que el sistema operativo haya escrito de forma asíncrona.
  • ProfileEvent_OSReadChars (UInt64) — Número de bytes leídos desde el sistema de archivos, incluida la caché de páginas, así como desde la red y otros archivos.
  • ProfileEvent_OSWriteChars (UInt64) — Número de bytes escritos en el sistema de archivos, incluida la caché de páginas, así como en la red y otros archivos.
  • ProfileEvent_ParallelReplicasHandleRequestMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en procesar solicitudes de marcas de las réplicas
  • ProfileEvent_ParallelReplicasHandleAnnouncementMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en procesar anuncios de réplicas
  • ProfileEvent_ParallelReplicasAnnouncementMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en enviar un anuncio
  • ProfileEvent_ParallelReplicasReadRequestMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en solicitudes de lectura
  • ProfileEvent_ParallelReplicasReadAssignedMarks (UInt64) — Suma, en todas las réplicas, de cuántas de las marcas programadas se asignaron mediante hash consistente
  • ProfileEvent_ParallelReplicasReadUnassignedMarks (UInt64) — Suma, en todas las réplicas, de cuántas marcas no asignadas se programaron
  • ProfileEvent_ParallelReplicasReadAssignedForStealingMarks (UInt64) — Suma, en todas las réplicas, de cuántas de las marcas programadas se asignaron para robo mediante hash consistente
  • ProfileEvent_ParallelReplicasReadMarks (UInt64) — Cuántas marcas fueron leídas por la réplica indicada
  • ProfileEvent_ParallelReplicasStealingByHashMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en recopilar segmentos destinados al robo por hash
  • ProfileEvent_ParallelReplicasProcessingPartsMicroseconds (UInt64) — Tiempo empleado en procesar partes de datos
  • ProfileEvent_ParallelReplicasStealingLeftoversMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a recoger segmentos huérfanos
  • ProfileEvent_ParallelReplicasCollectingOwnedSegmentsMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a recoger segmentos que le corresponden según el hash
  • ProfileEvent_ParallelReplicasNumRequests (UInt64) — Número de solicitudes al iniciador.
  • ProfileEvent_ParallelReplicasDeniedRequests (UInt64) — Número de solicitudes denegadas por completo al iniciador
  • ProfileEvent_CacheWarmerBytesDownloaded (UInt64) — Cantidad de datos cargados en la caché del sistema de archivos por hilos en segundo plano dedicados.
  • ProfileEvent_CacheWarmerDataPartsDownloaded (UInt64) — Número de partes de datos que CacheWarmer recuperó por completo.
  • ProfileEvent_IgnoredColdParts (UInt64) — Consulte la configuración ignore_cold_parts_seconds. Número de veces que las consultas de lectura ignoraron partes muy nuevas que CacheWarmer todavía no había cargado en caché.
  • ProfileEvent_PreferredWarmedUnmergedParts (UInt64) — Consulte la configuración prefer_warmed_unmerged_parts_seconds. Número de veces que las consultas de lectura usaron partes obsoletas previas a la fusión que están en caché en lugar de la parte fusionada que CacheWarmer todavía no había cargado en caché.
  • ProfileEvent_PerfCPUCycles (UInt64) — Ciclos totales. Tenga cuidado con lo que ocurre durante el escalado de frecuencia de la CPU.
  • ProfileEvent_PerfInstructions (UInt64) — Instrucciones retiradas. Tenga cuidado: pueden verse afectadas por varios problemas, especialmente por el recuento de interrupciones de hardware.
  • ProfileEvent_PerfCacheReferences (UInt64) — Accesos a caché. Normalmente, esto indica accesos a la caché de último nivel, pero puede variar según la CPU. Esto puede incluir prefetches y mensajes de coherencia; de nuevo, depende del diseño de la CPU.
  • ProfileEvent_PerfCacheMisses (UInt64) — Fallos de caché. Normalmente, esto indica fallos en la caché de último nivel; está pensado para usarse junto con el evento PERFCOUNTHWCACHEREFERENCES para calcular las tasas de fallos de caché.
  • ProfileEvent_PerfBranchInstructions (UInt64) — Instrucciones de bifurcación retiradas. Antes de Linux 2.6.35, esto usaba el evento incorrecto en procesadores AMD.
  • ProfileEvent_PerfBranchMisses (UInt64) — Instrucciones de bifurcación mal predichas.
  • ProfileEvent_PerfBusCycles (UInt64) — Ciclos de bus, que pueden ser distintos de los ciclos totales.
  • ProfileEvent_PerfStalledCyclesFrontend (UInt64) — Ciclos bloqueados durante la emisión.
  • ProfileEvent_PerfStalledCyclesBackend (UInt64) — Ciclos bloqueados durante la retirada.
  • ProfileEvent_PerfRefCPUCycles (UInt64) — Ciclos totales; no se ven afectados por el escalado de frecuencia de la CPU.
  • ProfileEvent_PerfCPUClock (UInt64) — El reloj de la CPU, un temporizador por CPU de alta resolución
  • ProfileEvent_PerfTaskClock (UInt64) — Un contador de reloj específico de la tarea que se está ejecutando
  • ProfileEvent_PerfContextSwitches (UInt64) — Número de cambios de contexto
  • ProfileEvent_PerfCPUMigrations (UInt64) — Número de veces que el proceso ha migrado a una CPU distinta
  • ProfileEvent_PerfAlignmentFaults (UInt64) — Número de fallos de alineación. Estos ocurren cuando se producen accesos a memoria no alineados; el kernel puede manejarlos, pero eso reduce el rendimiento. Esto solo ocurre en algunas arquitecturas (nunca en x86).
  • ProfileEvent_PerfEmulationFaults (UInt64) — Número de fallos de emulación. A veces, el kernel intercepta instrucciones no implementadas y las emula para el espacio de usuario. Esto puede afectar negativamente al rendimiento.
  • ProfileEvent_PerfMinEnabledTime (UInt64) — Para todos los eventos, tiempo mínimo durante el que un evento estuvo habilitado. Se utiliza para rastrear la influencia de la multiplexación de eventos
  • ProfileEvent_PerfMinEnabledRunningTime (UInt64) — Tiempo de ejecución del evento con el menor tiempo habilitado. Se utiliza para rastrear el grado de multiplexación de eventos
  • ProfileEvent_PerfDataTLBReferences (UInt64) — Referencias de TLB de datos
  • ProfileEvent_PerfDataTLBMisses (UInt64) — Fallos de TLB de datos
  • ProfileEvent_PerfInstructionTLBReferences (UInt64) — Referencias de TLB de instrucciones
  • ProfileEvent_PerfInstructionTLBMisses (UInt64) — Fallos de TLB de instrucciones
  • ProfileEvent_PerfLocalMemoryReferences (UInt64) — Lecturas de memoria del nodo NUMA local
  • ProfileEvent_PerfLocalMemoryMisses (UInt64) — Fallos en la lectura de memoria del nodo NUMA local
  • ProfileEvent_CannotWriteToWriteBufferDiscard (UInt64) — Número de stack traces descartados por el query profiler o el controlador de señales porque la tubería está llena o no se puede escribir en ella.
  • ProfileEvent_QueryProfilerSignalOverruns (UInt64) — Número de veces que se descarta el procesamiento de una señal de QueryProfiler debido a un desbordamiento, más el número de señales que el SO no ha entregado debido a ese desbordamiento.
  • ProfileEvent_QueryProfilerConcurrencyOverruns (UInt64) — Número de veces que se descarta el procesamiento de una señal de QueryProfiler debido a que hay demasiados query profilers concurrentes en otros hilos, lo que puede indicar sobrecarga.
  • ProfileEvent_QueryProfilerRuns (UInt64) — Número de veces que se ejecutó QueryProfiler.
  • ProfileEvent_QueryProfilerErrors (UInt64) — Accesos no válidos a memoria durante el desenrollado asíncrono de la pila.
  • ProfileEvent_CreatedLogEntryForMerge (UInt64) — Se creó correctamente una log entry para fusionar partes en ReplicatedMergeTree.
  • ProfileEvent_NotCreatedLogEntryForMerge (UInt64) — La log entry para fusionar partes en ReplicatedMergeTree no se crea debido a una actualización concurrente del log por otra réplica.
  • ProfileEvent_CreatedLogEntryForMutation (UInt64) — Se creó correctamente una log entry para mutar partes en ReplicatedMergeTree.
  • ProfileEvent_NotCreatedLogEntryForMutation (UInt64) — La log entry para mutar partes en ReplicatedMergeTree no se crea debido a una actualización concurrente del log por otra réplica.
  • ProfileEvent_S3ReadMicroseconds (UInt64) — Tiempo de las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento S3.
  • ProfileEvent_S3ReadRequestsCount (UInt64) — Número de solicitudes GET y HEAD al almacenamiento S3.
  • ProfileEvent_S3ReadRequestsErrors (UInt64) — Número de errores no debidos a throttling en las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento S3.
  • ProfileEvent_S3ReadRequestsThrottling (UInt64) — Número de errores 429 y 503 en las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento S3.
  • ProfileEvent_S3ReadRequestsRedirects (UInt64) — Número de redirecciones en las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento S3.
  • ProfileEvent_S3ReadRequestAttempts (UInt64) — Número de intentos de las solicitudes GET y HEAD, incluido el intento inicial y cualquier reintento, pero excluyendo los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento de S3
  • ProfileEvent_S3ReadRequestRetryableErrors (UInt64) — Número de errores recuperables en las solicitudes GET y HEAD, excluyendo los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento de S3
  • ProfileEvent_S3WriteMicroseconds (UInt64) — Tiempo de las solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento S3.
  • ProfileEvent_S3WriteRequestsCount (UInt64) — Número de solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento en S3.
  • ProfileEvent_S3WriteRequestsErrors (UInt64) — Número de errores no debidos a throttling en solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento en S3.
  • ProfileEvent_S3WriteRequestsThrottling (UInt64) — Número de errores 429 y 503 en solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento en S3.
  • ProfileEvent_S3WriteRequestsRedirects (UInt64) — Número de redirecciones en solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento en S3.
  • ProfileEvent_S3WriteRequestAttempts (UInt64) — Número de intentos de solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH, incluido el intento inicial y cualquier reintento, pero excluidos los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento
  • ProfileEvent_S3WriteRequestRetryableErrors (UInt64) — Número de errores recuperables en solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH, excluidos los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento
  • ProfileEvent_DiskS3ReadMicroseconds (UInt64) — Tiempo de las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento DiskS3.
  • ProfileEvent_DiskS3ReadRequestsCount (UInt64) — Número de solicitudes GET y HEAD al almacenamiento DiskS3.
  • ProfileEvent_DiskS3ReadRequestsErrors (UInt64) — Número de errores no debidos a throttling en solicitudes GET y HEAD al almacenamiento DiskS3.
  • ProfileEvent_DiskS3ReadRequestsThrottling (UInt64) — Número de errores 429 y 503 en solicitudes GET y HEAD al almacenamiento DiskS3.
  • ProfileEvent_DiskS3ReadRequestsRedirects (UInt64) — Número de redirecciones en solicitudes GET y HEAD al almacenamiento DiskS3.
  • ProfileEvent_DiskS3ReadRequestAttempts (UInt64) — Número de intentos de solicitudes GET y HEAD al almacenamiento DiskS3, incluido el intento inicial y cualquier reintento, pero excluidos los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento de S3
  • ProfileEvent_DiskS3ReadRequestRetryableErrors (UInt64) — Número de errores recuperables en solicitudes GET y HEAD al almacenamiento DiskS3, excluidos los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento de S3
  • ProfileEvent_DiskS3WriteMicroseconds (UInt64) — Tiempo de las solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento DiskS3.
  • ProfileEvent_DiskS3WriteRequestsCount (UInt64) — Número de solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento DiskS3.
  • ProfileEvent_DiskS3WriteRequestsErrors (UInt64) — Número de errores no debidos a throttling en solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento DiskS3.
  • ProfileEvent_DiskS3WriteRequestsThrottling (UInt64) — Número de errores 429 y 503 en solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento DiskS3.
  • ProfileEvent_DiskS3WriteRequestsRedirects (UInt64) — Número de redirecciones en solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento DiskS3.
  • ProfileEvent_DiskS3WriteRequestAttempts (UInt64) — Número de intentos de solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento DiskS3, incluido el intento inicial y cualquier reintento, pero excluidos los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento
  • ProfileEvent_DiskS3WriteRequestRetryableErrors (UInt64) — Número de errores recuperables en solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento DiskS3, excluidos los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento
  • ProfileEvent_S3DeleteObjects (UInt64) — Número de llamadas a DeleteObject(s) de la API de S3.
  • ProfileEvent_S3CopyObject (UInt64) — Número de llamadas a CopyObject de la API de S3.
  • ProfileEvent_S3ListObjects (UInt64) — Número de llamadas a ListObjects de la API de S3.
  • ProfileEvent_S3HeadObject (UInt64) — Número de llamadas HeadObject de la API de S3.
  • ProfileEvent_S3GetObjectTagging (UInt64) — Número de llamadas GetObjectTagging de la API de S3.
  • ProfileEvent_S3CreateMultipartUpload (UInt64) — Número de llamadas CreateMultipartUpload de la API de S3.
  • ProfileEvent_S3UploadPartCopy (UInt64) — Número de llamadas UploadPartCopy de la API de S3.
  • ProfileEvent_S3UploadPart (UInt64) — Número de llamadas UploadPart de la API de S3.
  • ProfileEvent_S3AbortMultipartUpload (UInt64) — Número de llamadas AbortMultipartUpload de la API de S3.
  • ProfileEvent_S3CompleteMultipartUpload (UInt64) — Número de llamadas CompleteMultipartUpload de la API de S3.
  • ProfileEvent_S3PutObject (UInt64) — Número de llamadas PutObject de la API de S3.
  • ProfileEvent_S3GetObject (UInt64) — Número de llamadas GetObject de la API de S3.
  • ProfileEvent_DiskS3DeleteObjects (UInt64) — Número de llamadas DeleteObject(s) de la API de DiskS3.
  • ProfileEvent_DiskS3CopyObject (UInt64) — Número de llamadas CopyObject de la API de DiskS3.
  • ProfileEvent_DiskS3ListObjects (UInt64) — Número de llamadas ListObjects de la API de DiskS3.
  • ProfileEvent_DiskS3HeadObject (UInt64) — Número de llamadas HeadObject de la API de DiskS3.
  • ProfileEvent_DiskS3GetObjectTagging (UInt64) — Número de llamadas GetObjectTagging de la API de DiskS3.
  • ProfileEvent_DiskS3CreateMultipartUpload (UInt64) — Número de llamadas CreateMultipartUpload de la API de DiskS3.
  • ProfileEvent_DiskS3UploadPartCopy (UInt64) — Número de llamadas UploadPartCopy de la API de DiskS3.
  • ProfileEvent_DiskS3UploadPart (UInt64) — Número de llamadas UploadPart de la API de DiskS3.
  • ProfileEvent_DiskS3AbortMultipartUpload (UInt64) — Número de llamadas AbortMultipartUpload de la API de DiskS3.
  • ProfileEvent_DiskS3CompleteMultipartUpload (UInt64) — Número de llamadas CompleteMultipartUpload de la API de DiskS3.
  • ProfileEvent_DiskS3PutObject (UInt64) — Número de llamadas PutObject de la API de DiskS3.
  • ProfileEvent_DiskS3GetObject (UInt64) — Número de llamadas GetObject de la API de DiskS3.
  • ProfileEvent_DiskPlainRewritableAzureDirectoryCreated (UInt64) — Número de directorios creados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ para AzureObjectStorage.
  • ProfileEvent_DiskPlainRewritableAzureDirectoryRemoved (UInt64) — Número de directorios eliminados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ para AzureObjectStorage.
  • ProfileEvent_DiskPlainRewritableLocalDirectoryCreated (UInt64) — Número de directorios creados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ para LocalObjectStorage.
  • ProfileEvent_DiskPlainRewritableLocalDirectoryRemoved (UInt64) — Número de directorios eliminados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ para LocalObjectStorage.
  • ProfileEvent_DiskPlainRewritableS3DirectoryCreated (UInt64) — Número de directorios creados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ para S3ObjectStorage.
  • ProfileEvent_DiskPlainRewritableS3DirectoryRemoved (UInt64) — Número de directorios eliminados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ para S3ObjectStorage.
  • ProfileEvent_DiskPlainRewritableLegacyLayoutDiskCount (UInt64) — Número de discos ‘plain_rewritable’ con layout heredado.
  • ProfileEvent_S3Clients (UInt64) — Número de clientes S3 creados.
  • ProfileEvent_TinyS3Clients (UInt64) — Número de copias de clientes S3 que reutilizan un proveedor de autenticación existente de otro cliente.
  • ProfileEvent_EngineFileLikeReadFiles (UInt64) — Número de archivos leídos en motores de tabla que trabajan con archivos (como File/S3/URL/HDFS).
  • ProfileEvent_ReadBufferFromS3Microseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a la lectura desde S3.
  • ProfileEvent_ReadBufferFromS3InitMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a inicializar la conexión con S3.
  • ProfileEvent_ReadBufferFromS3Bytes (UInt64) — Bytes leídos desde S3.
  • ProfileEvent_ReadBufferFromS3RequestsErrors (UInt64) — Número de excepciones durante la lectura desde S3.
  • ProfileEvent_WriteBufferFromS3Microseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a la escritura en S3.
  • ProfileEvent_WriteBufferFromS3Bytes (UInt64) — Bytes escritos en S3.
  • ProfileEvent_WriteBufferFromS3RequestsErrors (UInt64) — Número de excepciones durante la escritura en S3.
  • ProfileEvent_WriteBufferFromS3WaitInflightLimitMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a esperar mientras se completan algunas de las solicitudes actuales cuando su número alcanza el límite definido por s3_max_inflight_parts_for_one_file.
  • ProfileEvent_QueryMemoryLimitExceeded (UInt64) — Número de veces que se superó el límite de memoria de la consulta.
  • ProfileEvent_MemoryAllocatedWithoutCheck (UInt64) — Número de veces que se ha asignado memoria sin comprobar las restricciones de memoria.
  • ProfileEvent_MemoryAllocatedWithoutCheckBytes (UInt64) — Cantidad de bytes asignados sin comprobar las restricciones de memoria.
  • ProfileEvent_AzureGetObject (UInt64) — Número de llamadas GetObject a la API de Azure.
  • ProfileEvent_AzureUpload (UInt64) — Número de llamadas Upload a la API de Azure Blob Storage
  • ProfileEvent_AzureStageBlock (UInt64) — Número de llamadas StageBlock a la API de Azure Blob Storage
  • ProfileEvent_AzureCommitBlockList (UInt64) — Número de llamadas CommitBlockList a la API de Azure Blob Storage
  • ProfileEvent_AzureCopyObject (UInt64) — Número de llamadas CopyObject a la API de Azure Blob Storage
  • ProfileEvent_AzureDeleteObjects (UInt64) — Número de llamadas DeleteObject(s) a la API de Azure Blob Storage.
  • ProfileEvent_AzureListObjects (UInt64) — Número de llamadas ListObjects a la API de Azure Blob Storage.
  • ProfileEvent_AzureGetProperties (UInt64) — Número de llamadas GetProperties a la API de Azure Blob Storage.
  • ProfileEvent_AzureCreateContainer (UInt64) — Número de llamadas a CreateContainer de la API de Azure Blob Storage.
  • ProfileEvent_DiskAzureGetObject (UInt64) — Número de llamadas a GetObject de la API de Disk Azure.
  • ProfileEvent_DiskAzureUpload (UInt64) — Número de llamadas a Upload de la API de Azure Blob Storage de Disk Azure
  • ProfileEvent_DiskAzureStageBlock (UInt64) — Número de llamadas a StageBlock de la API de Azure Blob Storage de Disk Azure
  • ProfileEvent_DiskAzureCommitBlockList (UInt64) — Número de llamadas a CommitBlockList de la API de Azure Blob Storage de Disk Azure
  • ProfileEvent_DiskAzureCopyObject (UInt64) — Número de llamadas a CopyObject de la API de Disk Azure
  • ProfileEvent_DiskAzureListObjects (UInt64) — Número de llamadas a ListObjects de la API de Disk Azure.
  • ProfileEvent_DiskAzureDeleteObjects (UInt64) — Número de llamadas a DeleteObject(s) de la API de Azure Blob Storage.
  • ProfileEvent_DiskAzureGetProperties (UInt64) — Número de llamadas a GetProperties de la API de Azure Blob Storage de Disk Azure.
  • ProfileEvent_DiskAzureCreateContainer (UInt64) — Número de llamadas a CreateContainer de la API de Azure Blob Storage de Disk Azure.
  • ProfileEvent_ReadBufferFromAzureMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a leer desde Azure.
  • ProfileEvent_ReadBufferFromAzureInitMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a inicializar la conexión con Azure.
  • ProfileEvent_ReadBufferFromAzureBytes (UInt64) — Bytes leídos desde Azure.
  • ProfileEvent_ReadBufferFromAzureRequestsErrors (UInt64) — Número de excepciones al leer desde Azure
  • ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromCacheHits (UInt64) — Número de veces que la lectura desde la caché del sistema de archivos encontró datos en la caché.
  • ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromCacheMisses (UInt64) — Número de veces que la lectura desde la caché del sistema de archivos no encontró datos en la caché.
  • ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromSourceMicroseconds (UInt64) — Tiempo de lectura desde el origen de la caché del sistema de archivos (desde un sistema de archivos remoto, etc.)
  • ProfileEvent_CachedReadBufferWaitReadBufferMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a esperar al búfer de lectura interno (incluye la espera de la caché)
  • ProfileEvent_CachedReadBufferPredownloadedFromSourceMicroseconds (UInt64) — Tiempo de lectura desde el origen de la caché del sistema de archivos para la precarga (desde un sistema de archivos remoto, etc.)
  • ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromCacheMicroseconds (UInt64) — Tiempo de lectura desde la caché del sistema de archivos
  • ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromSourceBytes (UInt64) — Bytes leídos desde el origen de la caché del sistema de archivos (desde un sistema de archivos remoto, etc.)
  • ProfileEvent_CachedReadBufferPredownloadedFromSourceBytes (UInt64) — Bytes leídos desde el origen de la caché del sistema de archivos para la precarga (desde un sistema de archivos remoto, etc.)
  • ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromCacheBytes (UInt64) — Bytes leídos desde la caché del sistema de archivos
  • ProfileEvent_CachedReadBufferPredownloadedBytes (UInt64) — Bytes leídos desde el origen de la caché del sistema de archivos. Los segmentos de la caché se leen de izquierda a derecha como un todo; puede que tengamos que precargar alguna parte del segmento que no sea relevante para la tarea actual solo para llegar a los datos necesarios
  • ProfileEvent_CachedReadBufferCacheWriteBytes (UInt64) — Bytes escritos desde el origen (sistema de archivos remoto, etc.) en la caché del sistema de archivos
  • ProfileEvent_CachedReadBufferCacheWriteMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a escribir datos en la caché del sistema de archivos
  • ProfileEvent_CachedReadBufferCreateBufferMicroseconds (UInt64) — Tiempo de preparación del búfer
  • ProfileEvent_CachedWriteBufferCacheWriteBytes (UInt64) — Bytes escritos desde el origen (remote fs, etc.) en la caché del sistema de archivos
  • ProfileEvent_CachedWriteBufferCacheWriteMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a escribir datos en la caché del sistema de archivos
  • ProfileEvent_FilesystemCacheLoadMetadataMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a cargar los metadatos de la caché del sistema de archivos
  • ProfileEvent_FilesystemCacheEvictedBytes (UInt64) — Número de bytes desalojados de la caché del sistema de archivos
  • ProfileEvent_FilesystemCacheCreatedKeyDirectories (UInt64) — Número de directorios de claves creados
  • ProfileEvent_FilesystemCacheEvictedFileSegments (UInt64) — Número de segmentos de archivo desalojados de la caché del sistema de archivos
  • ProfileEvent_FilesystemCacheDowngradedFileSegments (UInt64) — Número de segmentos de archivo degradados (movidos) de la cola protegida a la cola de prueba en la política de caché SLRU. Se trata de un movimiento interno dentro de la caché, no de un desalojo.
  • ProfileEvent_FilesystemCacheBackgroundDownloadQueuePush (UInt64) — Número de segmentos de archivo enviados para descarga en segundo plano en la caché del sistema de archivos
  • ProfileEvent_FilesystemCacheEvictionSkippedFileSegments (UInt64) — Número de segmentos de archivo omitidos en el desalojo por estar en un estado no liberable
  • ProfileEvent_FilesystemCacheEvictionSkippedEvictingFileSegments (UInt64) — Número de segmentos de archivo omitidos en el desalojo por estar en estado de desalojo
  • ProfileEvent_FilesystemCacheEvictionSkippedMovingFileSegments (UInt64) — Número de segmentos de archivo omitidos en el desalojo por estar en estado de movimiento
  • ProfileEvent_FilesystemCacheEvictionTries (UInt64) — Número de intentos de desalojo de la caché del sistema de archivos
  • ProfileEvent_FilesystemCacheEvictionReusedIterator (UInt64) — Número de reutilizaciones del iterador de la caché del sistema de archivos
  • ProfileEvent_FilesystemCacheLockKeyMicroseconds (UInt64) — Tiempo de bloqueo de la clave de la caché
  • ProfileEvent_FilesystemCacheLockMetadataMicroseconds (UInt64) — Tiempo de bloqueo de los metadatos de la caché del sistema de archivos
  • ProfileEvent_FilesystemCachePriorityWriteLockMicroseconds (UInt64) — Tiempo de bloqueo de la caché del sistema de archivos para escritura en la cola de prioridad
  • ProfileEvent_FilesystemCachePriorityReadLockMicroseconds (UInt64) — Tiempo de bloqueo de la caché del sistema de archivos para lectura en la cola de prioridad
  • ProfileEvent_FilesystemCacheStateLockMicroseconds (UInt64) — Tiempo de bloqueo del estado en la caché del sistema de archivos
  • ProfileEvent_FilesystemCacheReserveMicroseconds (UInt64) — Tiempo de reserva de espacio en la caché del sistema de archivos
  • ProfileEvent_FilesystemCacheReserveAttempts (UInt64) — Número de intentos de reserva de espacio en la caché del sistema de archivos
  • ProfileEvent_FilesystemCacheEvictMicroseconds (UInt64) — Tiempo de desalojo de la caché del sistema de archivos
  • ProfileEvent_FilesystemCacheGetOrSetMicroseconds (UInt64) — Tiempo de getOrSet() de la caché del sistema de archivos
  • ProfileEvent_FilesystemCacheGetMicroseconds (UInt64) — Tiempo de get() de la caché del sistema de archivos
  • ProfileEvent_FilesystemCacheBackgroundEvictedFileSegments (UInt64) — Número de segmentos de archivo desalojados por el hilo en segundo plano
  • ProfileEvent_FilesystemCacheBackgroundEvictedBytes (UInt64) — Número de bytes desalojados por el hilo en segundo plano
  • ProfileEvent_FilesystemCacheCheckCorrectness (UInt64) — Número de veces que se llamó a FileCache::assertCacheCorrectness
  • ProfileEvent_FilesystemCacheCheckCorrectnessMicroseconds (UInt64) — Tiempo que tarda FileCache::assertCacheCorrectness
  • ProfileEvent_FileSegmentWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo de espera en el estado DOWNLOADING
  • ProfileEvent_FileSegmentCompleteMicroseconds (UInt64) — Duración de FileSegment::complete() en la caché del sistema de archivos
  • ProfileEvent_FileSegmentLockMicroseconds (UInt64) — Tiempo de bloqueo del segmento de archivo
  • ProfileEvent_FileSegmentWriteMicroseconds (UInt64) — Tiempo de write() del segmento de archivo
  • ProfileEvent_FileSegmentIncreasePriorityMicroseconds (UInt64) — Tiempo para aumentar la prioridad del segmento de archivo
  • ProfileEvent_FileSegmentRemoveMicroseconds (UInt64) — Tiempo de remove() del segmento de archivo
  • ProfileEvent_FileSegmentHolderCompleteMicroseconds (UInt64) — Tiempo de complete() del contenedor de segmentos de archivo
  • ProfileEvent_FileSegmentFailToIncreasePriority (UInt64) — Número de veces que no se pudo aumentar la prioridad debido a una alta contención en el bloqueo de la caché
  • ProfileEvent_FilesystemCacheFailToReserveSpaceBecauseOfLockContention (UInt64) — Número de veces que se omitió la reserva de espacio debido a una alta contención en el bloqueo de la caché
  • ProfileEvent_FilesystemCacheFailToReserveSpaceBecauseOfCacheResize (UInt64) — Número de veces que se omitió la reserva de espacio porque la caché se estaba redimensionando
  • ProfileEvent_FilesystemCacheHoldFileSegments (UInt64) — Número de segmentos de archivo retenidos en la caché del sistema de archivos
  • ProfileEvent_FilesystemCacheUnusedHoldFileSegments (UInt64) — Número de segmentos de archivo retenidos en la caché del sistema de archivos, pero no utilizados (debido a seek o LIMIT n, etc.)
  • ProfileEvent_FilesystemCacheFreeSpaceKeepingThreadRun (UInt64) — Número de veces que el hilo en segundo plano ejecutó la tarea de mantenimiento del espacio libre
  • ProfileEvent_FilesystemCacheFreeSpaceKeepingThreadWorkMilliseconds (UInt64) — Tiempo durante el cual el hilo en segundo plano ejecutó la tarea de mantenimiento del espacio libre
  • ProfileEvent_FilesystemCacheFailedEvictionCandidates (UInt64) — Número de segmentos de archivo que, inesperadamente, no pudieron desalojarse durante el desalojo dinámico de la caché del sistema de archivos
  • ProfileEvent_RemoteFSSeeks (UInt64) — Número total de reposicionamientos del búfer asíncrono
  • ProfileEvent_RemoteFSPrefetches (UInt64) — Número de precargas realizadas con lectura asíncrona desde el sistema de archivos remoto
  • ProfileEvent_RemoteFSCancelledPrefetches (UInt64) — Número de precargas canceladas (debido a seek)
  • ProfileEvent_RemoteFSUnusedPrefetches (UInt64) — Número de precargas pendientes al destruir el búfer
  • ProfileEvent_RemoteFSPrefetchedReads (UInt64) — Número de lecturas desde el búfer precargado
  • ProfileEvent_RemoteFSPrefetchedBytes (UInt64) — Número de bytes del búfer precargado
  • ProfileEvent_RemoteFSUnprefetchedReads (UInt64) — Número de lecturas desde un búfer sin precarga
  • ProfileEvent_RemoteFSUnprefetchedBytes (UInt64) — Número de bytes desde un búfer sin precarga
  • ProfileEvent_RemoteFSLazySeeks (UInt64) — Número de reposicionamientos diferidos
  • ProfileEvent_RemoteFSSeeksWithReset (UInt64) — Número de reposicionamientos que dan lugar a una nueva conexión
  • ProfileEvent_RemoteFSBuffers (UInt64) — Número de búferes creados para la lectura asíncrona desde el sistema de archivos remoto
  • ProfileEvent_MergeTreePrefetchedReadPoolInit (UInt64) — Tiempo dedicado a preparar tareas en MergeTreePrefetchedReadPool
  • ProfileEvent_WaitPrefetchTaskMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a esperar al lector con precarga
  • ProfileEvent_ThreadpoolReaderTaskMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a obtener los datos en la lectura asíncrona
  • ProfileEvent_ThreadpoolReaderPrepareMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a la preparación (p. ej., llamada al método seek() del reader)
  • ProfileEvent_ThreadpoolReaderReadBytes (UInt64) — Bytes leídos por una tarea del threadpool en lectura asíncrona
  • ProfileEvent_ThreadpoolReaderSubmit (UInt64) — Bytes leídos por una tarea del threadpool en lectura asíncrona
  • ProfileEvent_ThreadpoolReaderSubmitReadSynchronously (UInt64) — Número de veces que no se programó una tarea en el pool de hilos y, en su lugar, se leyó de forma síncrona
  • ProfileEvent_ThreadpoolReaderSubmitReadSynchronouslyBytes (UInt64) — Número de bytes leídos de forma síncrona
  • ProfileEvent_ThreadpoolReaderSubmitReadSynchronouslyMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a leer de forma síncrona
  • ProfileEvent_ThreadpoolReaderSubmitLookupInCacheMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a comprobar si el contenido está en caché
  • ProfileEvent_AsynchronousReaderIgnoredBytes (UInt64) — Número de bytes ignorados durante la lectura asíncrona
  • ProfileEvent_ReadBufferSeekCancelConnection (UInt64) — Número de reposicionamientos que dan lugar a una nueva conexión (s3, http)
  • ProfileEvent_SleepFunctionCalls (UInt64) — Número de veces que se ha llamado a una función sleep (sleep, sleepEachRow).
  • ProfileEvent_SleepFunctionMicroseconds (UInt64) — Tiempo configurado para sleep en una función sleep (sleep, sleepEachRow).
  • ProfileEvent_SleepFunctionElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a dormir en una función sleep (sleep, sleepEachRow).
  • ProfileEvent_ThreadPoolReaderPageCacheHit (UInt64) — Número de veces que la lectura dentro de ThreadPoolReader se realizó desde la caché de páginas.
  • ProfileEvent_ThreadPoolReaderPageCacheHitBytes (UInt64) — Número de bytes leídos dentro de ThreadPoolReader cuando la lectura se realizó desde la caché de páginas.
  • ProfileEvent_ThreadPoolReaderPageCacheHitElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a leer datos desde la caché de páginas en ThreadPoolReader.
  • ProfileEvent_ThreadPoolReaderPageCacheMiss (UInt64) — Número de veces que la lectura dentro de ThreadPoolReader no se realizó desde la caché de páginas y se delegó al pool de hilos.
  • ProfileEvent_ThreadPoolReaderPageCacheMissBytes (UInt64) — Número de bytes leídos dentro de ThreadPoolReader cuando la lectura no se realizó desde la caché de páginas y se delegó al pool de hilos.
  • ProfileEvent_ThreadPoolReaderPageCacheMissElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a leer datos dentro del trabajo asíncrono en ThreadPoolReader cuando la lectura no se realizó desde la caché de páginas.
  • ProfileEvent_AsynchronousReadWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a esperar lecturas asíncronas en la lectura local asíncrona.
  • ProfileEvent_SynchronousReadWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a esperar lecturas síncronas en la lectura local asíncrona.
  • ProfileEvent_AsynchronousRemoteReadWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a esperar lecturas remotas asíncronas.
  • ProfileEvent_SynchronousRemoteReadWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a esperar lecturas remotas síncronas.
  • ProfileEvent_ExternalDataSourceLocalCacheReadBytes (UInt64) — Bytes leídos desde el búfer de caché local en RemoteReadBufferCache
  • ProfileEvent_MainConfigLoads (UInt64) — Número de veces que se recargó la configuración principal.
  • ProfileEvent_AggregationPreallocatedElementsInHashTables (UInt64) — Cantidad de elementos preasignados en tablas hash para la agregación.
  • ProfileEvent_AggregationHashTablesInitializedAsTwoLevel (UInt64) — Cantidad de tablas hash inicializadas como de dos niveles para la agregación.
  • ProfileEvent_AggregationOptimizedEqualRangesOfKeys (UInt64) — Cantidad de bloques a los que se aplicó la optimización de rangos iguales de claves
  • ProfileEvent_HashJoinPreallocatedElementsInHashTables (UInt64) — Cantidad de elementos preasignados en tablas hash para hash join.
  • ProfileEvent_MetadataFromKeeperCacheHit (UInt64) — Número de veces que una solicitud de metadatos de almacenamiento de objetos se respondió desde la caché sin hacer una solicitud a Keeper
  • ProfileEvent_MetadataFromKeeperCacheMiss (UInt64) — Número de veces que una solicitud de metadatos de almacenamiento de objetos tuvo que responderse desde Keeper
  • ProfileEvent_MetadataFromKeeperCacheTooManyInvalidated (UInt64) — Número de veces que la caché del sistema de archivos devolvió demasiadas entradas invalidadas
  • ProfileEvent_MetadataFromKeeperCacheUpdateMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a actualizar la caché, incluida la espera de respuestas de Keeper
  • ProfileEvent_MetadataFromKeeperUpdateCacheOneLevel (UInt64) — Número de veces que se actualizó la caché para un nivel del árbol de directorios
  • ProfileEvent_MetadataFromKeeperTransactionCommit (UInt64) — Número de veces que se intentó un commit de transacción de metadatos
  • ProfileEvent_MetadataFromKeeperTransactionCommitRetry (UInt64) — Número de veces que se reintentó un commit de transacción de metadatos
  • ProfileEvent_MetadataFromKeeperCleanupTransactionCommit (UInt64) — Número de veces que se intentó un commit de transacción de metadatos para limpiar objetos eliminados
  • ProfileEvent_MetadataFromKeeperCleanupTransactionCommitRetry (UInt64) — Número de veces que se reintentó un commit de transacción de metadatos para limpiar objetos eliminados
  • ProfileEvent_MetadataFromKeeperOperations (UInt64) — Número de veces que se hizo una solicitud a Keeper
  • ProfileEvent_MetadataFromKeeperIndividualOperations (UInt64) — Número de rutas leídas o escritas mediante solicitudes simples o múltiples a Keeper
  • ProfileEvent_MetadataFromKeeperIndividualOperationsMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a solicitudes simples o múltiples a Keeper
  • ProfileEvent_MetadataFromKeeperReconnects (UInt64) — Número de veces que se realizó una reconexión a Keeper
  • ProfileEvent_MetadataFromKeeperBackgroundCleanupObjects (UInt64) — Número de veces que una tarea en segundo plano realizó la limpieza de un objeto eliminado antiguo
  • ProfileEvent_MetadataFromKeeperBackgroundCleanupTransactions (UInt64) — Número de veces que una tarea en segundo plano limpió un token de idempotencia de transacción antiguo
  • ProfileEvent_MetadataFromKeeperBackgroundCleanupBlobs (UInt64) — Número de veces que una tarea en segundo plano limpió una parte vacía del layout de un blob
  • ProfileEvent_MetadataFromKeeperBackgroundCleanupErrors (UInt64) — Número de veces que se produjo un error en la tarea de limpieza en segundo plano
  • ProfileEvent_BlobKillerThreadRuns (UInt64) — Número de ejecuciones del hilo BlobKiller
  • ProfileEvent_BlobKillerThreadLockedBlobs (UInt64) — Número de blobs devueltos desde el almacenamiento de metadatos
  • ProfileEvent_BlobKillerThreadRemoveTasks (UInt64) — Número de tareas de eliminación creadas por BlobKiller
  • ProfileEvent_BlobKillerThreadRemovedBlobs (UInt64) — Número de blobs eliminados por BlobKiller
  • ProfileEvent_BlobKillerThreadRecordedBlobs (UInt64) — Número de blobs cuya eliminación por BlobKiller se registró en el almacenamiento de metadatos
  • ProfileEvent_BlobKillerThreadLockBlobsErrors (UInt64) — Número de errores de bloqueo de blobs ocurridos durante la ejecución de BlobKiller
  • ProfileEvent_BlobKillerThreadRemoveBlobsErrors (UInt64) — Número de errores de eliminación de blobs ocurridos durante la ejecución de BlobKiller
  • ProfileEvent_BlobKillerThreadRecordBlobsErrors (UInt64) — Número de errores al registrar blobs ocurridos durante la ejecución de BlobKiller
  • ProfileEvent_BlobCopierThreadRuns (UInt64) — Número de ejecuciones del hilo BlobCopier
  • ProfileEvent_BlobCopierThreadLockedBlobs (UInt64) — Número de blobs devueltos desde el almacenamiento de metadatos
  • ProfileEvent_BlobCopierThreadReplicatedBlobs (UInt64) — Número de blobs replicados por BlobCopier
  • ProfileEvent_BlobCopierThreadRecordedBlobs (UInt64) — Número de blobs cuya replicación por BlobCopier se registró en el almacenamiento de metadatos
  • ProfileEvent_BlobCopierThreadLockBlobsErrors (UInt64) — Número de errores de bloqueo de blobs ocurridos durante la ejecución de BlobCopier
  • ProfileEvent_BlobCopierThreadReplicateBlobsErrors (UInt64) — Número de errores de replicación de blobs ocurridos durante la ejecución de BlobCopier
  • ProfileEvent_BlobCopierThreadRecordBlobsErrors (UInt64) — Número de errores al registrar blobs ocurridos durante la ejecución de BlobCopier
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeMetadataCacheHintLoadedFromCache (UInt64) — Número de veces que se encontró la pista de la metadata cache sin acceder a Keeper
  • ProfileEvent_KafkaRebalanceRevocations (UInt64) — Número de revocaciones de particiones (la primera etapa del reequilibrio del grupo de consumidores)
  • ProfileEvent_KafkaRebalanceAssignments (UInt64) — Número de asignaciones de particiones (la etapa final del reequilibrio del grupo de consumidores)
  • ProfileEvent_KafkaRebalanceErrors (UInt64) — Número de reequilibrios fallidos del grupo de consumidores
  • ProfileEvent_KafkaMessagesPolled (UInt64) — Número de mensajes de Kafka recuperados de librdkafka por ClickHouse
  • ProfileEvent_KafkaMessagesRead (UInt64) — Número de mensajes de Kafka ya procesados por ClickHouse
  • ProfileEvent_KafkaMessagesFailed (UInt64) — Número de mensajes de Kafka que ClickHouse no pudo analizar
  • ProfileEvent_KafkaRowsRead (UInt64) — Número de filas analizadas a partir de mensajes de Kafka
  • ProfileEvent_KafkaRowsRejected (UInt64) — Número de filas analizadas que posteriormente fueron rechazadas (debido a rebalances, errores o motivos similares). Esas filas se volverán a consumir después del rebalance.
  • ProfileEvent_KafkaDirectReads (UInt64) — Número de selecciones directas desde tablas de Kafka desde el inicio del servidor
  • ProfileEvent_KafkaBackgroundReads (UInt64) — Número de lecturas en segundo plano que rellenan vistas materializadas desde Kafka desde el inicio del servidor
  • ProfileEvent_KafkaCommits (UInt64) — Número de commits correctos de offsets consumidos en Kafka (normalmente debería ser igual que KafkaBackgroundReads)
  • ProfileEvent_KafkaCommitFailures (UInt64) — Número de commits fallidos de offsets consumidos en Kafka (normalmente suele ser una señal de cierta duplicación de datos)
  • ProfileEvent_KafkaConsumerErrors (UInt64) — Número de errores reportados por librdkafka durante los polls
  • ProfileEvent_KafkaMVNotReady (UInt64) — Número de intentos fallidos de transmitir datos a una vista materializada que no está lista
  • ProfileEvent_KafkaWrites (UInt64) — Número de escrituras (inserts) en tablas de Kafka
  • ProfileEvent_KafkaRowsWritten (UInt64) — Número de filas insertadas en tablas de Kafka
  • ProfileEvent_KafkaProducerFlushes (UInt64) — Número de flushes explícitos al productor de Kafka
  • ProfileEvent_KafkaMessagesProduced (UInt64) — Número de mensajes producidos en Kafka
  • ProfileEvent_KafkaProducerErrors (UInt64) — Número de errores al producir mensajes en Kafka
  • ProfileEvent_ScalarSubqueriesGlobalCacheHit (UInt64) — Número de veces que una lectura de una subconsulta escalar se realizó usando la caché global
  • ProfileEvent_ScalarSubqueriesLocalCacheHit (UInt64) — Número de veces que una lectura de una subconsulta escalar se realizó usando la caché local
  • ProfileEvent_ScalarSubqueriesCacheMiss (UInt64) — Número de veces que una lectura de una subconsulta escalar no estaba en caché y tuvo que calcularse por completo
  • ProfileEvent_SchemaInferenceCacheHits (UInt64) — Número de veces que el origen solicitado se encuentra en la caché de esquemas
  • ProfileEvent_SchemaInferenceCacheSchemaHits (UInt64) — Número de veces que el esquema se encuentra en la caché de esquemas durante la inferencia de esquema
  • ProfileEvent_SchemaInferenceCacheNumRowsHits (UInt64) — Número de veces que el número de filas se encuentra en la caché de esquemas durante el recuento a partir de archivos
  • ProfileEvent_SchemaInferenceCacheMisses (UInt64) — Número de veces que el origen solicitado no está en la caché de esquemas
  • ProfileEvent_SchemaInferenceCacheSchemaMisses (UInt64) — Número de veces que el origen solicitado está en caché, pero el esquema no está en la caché durante la inferencia de esquema
  • ProfileEvent_SchemaInferenceCacheNumRowsMisses (UInt64) — Número de veces que el origen solicitado está en caché, pero el número de filas no está en la caché durante el recuento a partir de archivos
  • ProfileEvent_SchemaInferenceCacheEvictions (UInt64) — Número de veces que un esquema de la caché fue expulsado debido a un overflow
  • ProfileEvent_SchemaInferenceCacheInvalidations (UInt64) — Número de veces que un esquema en caché dejó de ser válido debido a cambios en los datos
  • ProfileEvent_KeeperPacketsSent (UInt64) — Paquetes enviados por el servidor Keeper
  • ProfileEvent_KeeperPacketsReceived (UInt64) — Paquetes recibidos por el servidor Keeper
  • ProfileEvent_KeeperRequestTotal (UInt64) — Número total de solicitudes en el servidor Keeper
  • ProfileEvent_KeeperRequestTotalWithSubrequests (UInt64) — Número total de solicitudes en el servidor Keeper, contando cada subsolicitud dentro de una solicitud múltiple
  • ProfileEvent_KeeperLatency (UInt64) — Latencia de Keeper
  • ProfileEvent_KeeperTotalElapsedMicroseconds (UInt64) — Latencia total de Keeper para una sola solicitud
  • ProfileEvent_KeeperProcessElapsedMicroseconds (UInt64) — Latencia de commit de Keeper para una sola solicitud
  • ProfileEvent_KeeperPreprocessElapsedMicroseconds (UInt64) — Latencia de preprocesamiento de Keeper para una sola solicitud
  • ProfileEvent_KeeperStorageLockWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo de espera para adquirir el bloqueo de almacenamiento de Keeper
  • ProfileEvent_KeeperStorageSharedLockWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo de espera para adquirir el bloqueo compartido de almacenamiento de Keeper
  • ProfileEvent_KeeperChangelogLockWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo de espera para adquirir el bloqueo del changelog de Keeper
  • ProfileEvent_KeeperServerWriteLockWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo de espera para adquirir el bloqueo de escritura del servidor Keeper
  • ProfileEvent_KeeperSessionCallbackLockWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo de espera para adquirir el bloqueo de callback de sesión de Keeper
  • ProfileEvent_KeeperReadRequestQueueLockWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo de espera para adquirir el bloqueo de la cola de solicitudes de lectura de Keeper
  • ProfileEvent_KeeperProcessAndResponsesLockWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo de espera para adquirir el bloqueo de procesamiento y respuestas de Keeper
  • ProfileEvent_KeeperCommitWaitElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo de espera hasta que se hace commit de un determinado log
  • ProfileEvent_KeeperBatchMaxCount (UInt64) — Número de veces que el tamaño del batch estuvo limitado por la cantidad
  • ProfileEvent_KeeperBatchMaxTotalSize (UInt64) — Número de veces que el tamaño del batch estuvo limitado por el tamaño total en bytes
  • ProfileEvent_KeeperReadBatchCount (UInt64) — Número de batches de solicitudes de lectura procesados por Keeper
  • ProfileEvent_KeeperReadBatchTotalRequests (UInt64) — Número total de solicitudes de lectura procesadas en batches por Keeper
  • ProfileEvent_KeeperCommits (UInt64) — Número de commits exitosos
  • ProfileEvent_KeeperCommitsFailed (UInt64) — Número de commits fallidos
  • ProfileEvent_KeeperSnapshotCreations (UInt64) — Número de creaciones de instantáneas
  • ProfileEvent_KeeperSnapshotCreationsFailed (UInt64) — Número de creaciones fallidas de instantáneas
  • ProfileEvent_KeeperSnapshotApplys (UInt64) — Número de aplicaciones de instantáneas
  • ProfileEvent_KeeperSnapshotApplysFailed (UInt64) — Número de aplicaciones fallidas de instantáneas
  • ProfileEvent_KeeperReadSnapshot (UInt64) — Número de lecturas de instantáneas completadas
  • ProfileEvent_KeeperReadSnapshotObject (UInt64) — Número de objetos de instantánea enviados a seguidores
  • ProfileEvent_KeeperReadSnapshotFailed (UInt64) — Número de lecturas de instantáneas fallidas
  • ProfileEvent_KeeperSnapshotRemoteLoaderErrors (UInt64) — Número de errores de lectura remota en RemoteSnapshotLoader al servir una instantánea a un seguidor
  • ProfileEvent_KeeperSaveSnapshotObject (UInt64) — Número de objetos de instantánea recibidos del líder
  • ProfileEvent_KeeperSaveSnapshotFailed (UInt64) — Número de guardados de instantáneas fallidos
  • ProfileEvent_KeeperSaveSnapshot (UInt64) — Número de guardados de instantáneas
  • ProfileEvent_KeeperCreateRequest (UInt64) — Número de solicitudes de creación
  • ProfileEvent_KeeperRemoveRequest (UInt64) — Número de solicitudes de eliminación
  • ProfileEvent_KeeperSetRequest (UInt64) — Número de solicitudes de set
  • ProfileEvent_KeeperReconfigRequest (UInt64) — Número de solicitudes de reconfiguración
  • ProfileEvent_KeeperCheckRequest (UInt64) — Número de solicitudes de comprobación
  • ProfileEvent_KeeperMultiRequest (UInt64) — Número de solicitudes múltiples
  • ProfileEvent_KeeperMultiReadRequest (UInt64) — Número de solicitudes de lectura múltiple
  • ProfileEvent_KeeperGetRequest (UInt64) — Número de solicitudes de obtención
  • ProfileEvent_KeeperListRequest (UInt64) — Número de solicitudes de listado
  • ProfileEvent_KeeperListRecursiveRequest (UInt64) — Número de solicitudes recursivas para obtener hijos
  • ProfileEvent_KeeperExistsRequest (UInt64) — Número de solicitudes de comprobación de existencia
  • ProfileEvent_KeeperSetWatchesRequest (UInt64) — Número de solicitudes para establecer watches
  • ProfileEvent_KeeperAddWatchRequest (UInt64) — Número de solicitudes para añadir watches
  • ProfileEvent_KeeperRemoveWatchRequest (UInt64) — Número de solicitudes para eliminar watches
  • ProfileEvent_KeeperCheckWatchRequest (UInt64) — Número de solicitudes para eliminar watches
  • ProfileEvent_KeeperRequestRejectedDueToSoftMemoryLimitCount (UInt64) — Número de solicitudes rechazadas por exceder el límite flexible de memoria
  • ProfileEvent_KeeperStaleRequestsSkipped (UInt64) — Número de solicitudes de Keeper omitidas porque la sesión ya no está activa
  • ProfileEvent_KeeperLiveSessionsLockWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a esperar para adquirir el bloqueo de sesiones activas de Keeper
  • ProfileEvent_OverflowBreak (UInt64) — Número de veces que el procesamiento de datos se canceló por la limitación de complejidad de la consulta con la configuración ’*_overflow_mode’ = ‘break’ y el resultado quedó incompleto.
  • ProfileEvent_OverflowThrow (UInt64) — Número de veces que el procesamiento de datos se canceló por la limitación de complejidad de la consulta con la configuración ’*_overflow_mode’ = ‘throw’ y se lanzó una excepción.
  • ProfileEvent_OverflowAny (UInt64) — Número de veces que se aplicó un GROUP BY aproximado: la agregación se realizó solo sobre las primeras claves únicas de ‘max_rows_to_group_by’ y las demás claves se ignoraron debido a ‘group_by_overflow_mode’ = ‘any’.
  • ProfileEvent_S3QueueSetFileProcessingMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a marcar el archivo como en procesamiento
  • ProfileEvent_S3QueueSetFileProcessedMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a marcar el archivo como procesado
  • ProfileEvent_S3QueueSetFileFailedMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a marcar el archivo como fallido
  • ProfileEvent_ObjectStorageQueueFailedFiles (UInt64) — Número de archivos cuyo procesamiento falló
  • ProfileEvent_ObjectStorageQueueProcessedFiles (UInt64) — Número de archivos procesados
  • ProfileEvent_ObjectStorageQueueCleanupMaxSetSizeOrTTLMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a marcar el archivo como fallido
  • ProfileEvent_ObjectStorageQueuePullMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a leer los datos del archivo
  • ProfileEvent_ObjectStorageQueueFailedToBatchSetProcessing (UInt64) — Número de veces que falló la solicitud por lotes para marcar como processing
  • ProfileEvent_ObjectStorageQueueTrySetProcessingRequests (UInt64) — Número de veces que se intentó realizar una solicitud para marcar como processing
  • ProfileEvent_ObjectStorageQueueTrySetProcessingSucceeded (UInt64) — Número de veces que el archivo se marcó correctamente como en procesamiento
  • ProfileEvent_ObjectStorageQueueTrySetProcessingFailed (UInt64) — Número de veces que no se pudo marcar el archivo como en procesamiento
  • ProfileEvent_ObjectStorageQueueListedFiles (UInt64) — Número de archivos listados en StorageS3(Azure)Queue
  • ProfileEvent_ObjectStorageQueueFilteredFiles (UInt64) — Número de archivos filtrados en StorageS3(Azure)Queue
  • ProfileEvent_ObjectStorageQueueReadFiles (UInt64) — Número de archivos leídos (no es igual al número de archivos realmente insertados)
  • ProfileEvent_ObjectStorageQueueReadRows (UInt64) — Número de filas leídas (no es igual al número de filas realmente insertadas)
  • ProfileEvent_ObjectStorageQueueReadBytes (UInt64) — Número de bytes leídos (no es igual al número de bytes realmente insertados)
  • ProfileEvent_ObjectStorageQueueExceptionsDuringRead (UInt64) — Número de excepciones durante la lectura en S3(Azure)Queue
  • ProfileEvent_ObjectStorageQueueExceptionsDuringInsert (UInt64) — Número de excepciones durante la inserción en S3(Azure)Queue
  • ProfileEvent_ObjectStorageQueueMovedObjects (UInt64) — Número de objetos movidos como parte de after_processing = move
  • ProfileEvent_ObjectStorageQueueRemovedObjects (UInt64) — Número de objetos eliminados como parte de after_processing = delete
  • ProfileEvent_ObjectStorageQueueTaggedObjects (UInt64) — Número de objetos etiquetados como parte de after_processing = tag
  • ProfileEvent_ObjectStorageQueueInsertIterations (UInt64) — Número de iteraciones de inserción
  • ProfileEvent_ObjectStorageQueueCommitRequests (UInt64) — Número de solicitudes a Keeper para hacer commit de archivos como fallidos o procesados
  • ProfileEvent_ObjectStorageQueueSuccessfulCommits (UInt64) — Número de keeper commits exitosos
  • ProfileEvent_ObjectStorageQueueUnsuccessfulCommits (UInt64) — Número de keeper commits fallidos
  • ProfileEvent_ObjectStorageQueueCancelledFiles (UInt64) — Número de archivos cancelados en StorageS3(Azure)Queue
  • ProfileEvent_ObjectStorageQueueProcessedRows (UInt64) — Número de filas procesadas en StorageS3(Azure)Queue
  • ProfileEvent_ObjectStorageListedObjects (UInt64) — Total de objetos devueltos por la API de listado de almacenamiento de objetos antes de cualquier filtrado.
  • ProfileEvent_ObjectStorageGlobFilteredObjects (UInt64) — Objetos que no coincidían con el patrón glob o regex y se omitieron durante el listado.
  • ProfileEvent_ObjectStoragePredicateFilteredObjects (UInt64) — Objetos eliminados por el filtrado mediante predicados en las columnas virtuales _path/_file.
  • ProfileEvent_ObjectStorageReadObjects (UInt64) — Objetos abiertos realmente para lectura por la fuente de almacenamiento de objetos.
  • ProfileEvent_ServerStartupMilliseconds (UInt64) — Tiempo transcurrido desde el inicio del servidor hasta que empezó a escuchar en sockets, en milisegundos
  • ProfileEvent_IOUringSQEsSubmitted (UInt64) — Número total de SQE de io_uring enviados
  • ProfileEvent_IOUringSQEsResubmitsAsync (UInt64) — Número total de reenvíos asíncronos de SQE de io_uring realizados
  • ProfileEvent_IOUringSQEsResubmitsSync (UInt64) — Número total de reenvíos síncronos de SQE de io_uring realizados
  • ProfileEvent_IOUringCQEsCompleted (UInt64) — Número total de CQE de io_uring completados correctamente
  • ProfileEvent_IOUringCQEsFailed (UInt64) — Número total de CQE de io_uring completados con errores
  • ProfileEvent_BackupsOpenedForRead (UInt64) — Número de copias de seguridad abiertas para lectura
  • ProfileEvent_BackupsOpenedForWrite (UInt64) — Número de copias de seguridad abiertas para escritura
  • ProfileEvent_BackupsOpenedForUnlock (UInt64) — Número de copias de seguridad abiertas para desbloquear
  • ProfileEvent_BackupReadMetadataMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a leer los metadatos de la copia de seguridad desde el archivo .backup
  • ProfileEvent_BackupWriteMetadataMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a escribir los metadatos de la copia de seguridad en el archivo .backup
  • ProfileEvent_BackupEntriesCollectorMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a crear entradas de copia de seguridad
  • ProfileEvent_BackupEntriesCollectorForTablesDataMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a crear entradas de copia de seguridad para los datos de las tablas
  • ProfileEvent_BackupEntriesCollectorRunPostTasksMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a ejecutar tareas posteriores después de crear entradas de copia de seguridad
  • ProfileEvent_BackupPreparingFileInfosMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a preparar la información de archivos para las entradas de copia de seguridad
  • ProfileEvent_BackupReadLocalFilesToCalculateChecksums (UInt64) — Número de archivos leídos localmente para calcular sumas de comprobación para las entradas de copia de seguridad
  • ProfileEvent_BackupReadLocalBytesToCalculateChecksums (UInt64) — Tamaño total de los archivos leídos localmente para calcular las sumas de comprobación de las entradas de copia de seguridad
  • ProfileEvent_BackupReadRemoteFilesToCalculateChecksums (UInt64) — Número de archivos leídos desde discos remotos para calcular las sumas de comprobación de las entradas de copia de seguridad
  • ProfileEvent_BackupReadRemoteBytesToCalculateChecksums (UInt64) — Tamaño total de los archivos leídos desde discos remotos para calcular las sumas de comprobación de las entradas de copia de seguridad
  • ProfileEvent_BackupLockFileReads (UInt64) — Número de veces que se leyó el archivo ‘.lock’ mientras se realizaba la copia de seguridad
  • ProfileEvent_RestorePartsSkippedFiles (UInt64) — Número de archivos omitidos al restaurar partes
  • ProfileEvent_RestorePartsSkippedBytes (UInt64) — Tamaño total de los archivos omitidos al restaurar partes
  • ProfileEvent_ReadTaskRequestsReceived (UInt64) — Número de callbacks solicitados desde el servidor remoto al servidor iniciador para elegir la tarea de lectura (para la función de tabla s3Cluster y similares). Medido en el lado del servidor iniciador.
  • ProfileEvent_MergeTreeReadTaskRequestsReceived (UInt64) — Número de callbacks solicitados desde el servidor remoto al servidor iniciador para elegir la tarea de lectura (para tablas MergeTree). Medido en el lado del servidor iniciador.
  • ProfileEvent_ReadTaskRequestsSent (UInt64) — Número de callbacks solicitados desde el servidor remoto al servidor iniciador para elegir la tarea de lectura (para la función de tabla s3Cluster y similares). Medido en el lado del servidor remoto.
  • ProfileEvent_MergeTreeReadTaskRequestsSent (UInt64) — Número de callbacks solicitados desde el servidor remoto al servidor iniciador para elegir la tarea de lectura (para tablas MergeTree). Medido en el lado del servidor remoto.
  • ProfileEvent_MergeTreeAllRangesAnnouncementsSent (UInt64) — Número de anuncios enviados desde el servidor remoto al servidor iniciador sobre el conjunto de partes de datos (para tablas MergeTree). Medido en el lado del servidor remoto.
  • ProfileEvent_ReadTaskRequestsSentElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a los callbacks solicitados desde el servidor remoto al servidor iniciador para elegir la tarea de lectura (para la función de tabla s3Cluster y similares). Medido en el lado del servidor remoto.
  • ProfileEvent_MergeTreeReadTaskRequestsSentElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a los callbacks solicitados desde el servidor remoto al servidor iniciador para elegir la tarea de lectura (para tablas MergeTree). Medido en el lado del servidor remoto.
  • ProfileEvent_MergeTreeAllRangesAnnouncementsSentElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a enviar el anuncio desde el servidor remoto al servidor iniciador sobre el conjunto de partes de datos (para tablas MergeTree). Medido en el lado del servidor remoto.
  • ProfileEvent_MergerMutatorsGetPartsForMergeElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a tomar una instantánea de las partes de datos para construir rangos a partir de ellas.
  • ProfileEvent_MergerMutatorPrepareRangesForMergeElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a preparar rangos de partes que pueden fusionarse según el predicado de fusión.
  • ProfileEvent_MergerMutatorSelectPartsForMergeElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a seleccionar partes de los rangos que pueden fusionarse.
  • ProfileEvent_MergerMutatorRangesForMergeCount (UInt64) — Cantidad de rangos candidatos para fusión
  • ProfileEvent_MergerMutatorPartsInRangesForMergeCount (UInt64) — Cantidad de partes candidatas para fusión
  • ProfileEvent_MergerMutatorSelectRangePartsCount (UInt64) — Cantidad de partes en el rango seleccionado para fusión
  • ProfileEvent_ConnectionPoolIsFullMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a esperar un slot en el pool de conexiones.
  • ProfileEvent_AsyncLoaderWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta pasó esperando trabajos del cargador asíncrono.
  • ProfileEvent_DistrCacheServerSwitches (UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de cambios de server entre servers de Distributed Cache en la caché de lectura/escritura directa
  • ProfileEvent_DistrCacheReadMicroseconds (UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Tiempo dedicado a leer desde Distributed Cache
  • ProfileEvent_DistrCacheFallbackReadMicroseconds (UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Tiempo dedicado a leer desde el búfer de respaldo en lugar de Distributed Cache
  • ProfileEvent_DistrCachePrecomputeRangesMicroseconds (UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Tiempo dedicado a precalcular los rangos de lectura
  • ProfileEvent_DistrCacheNextImplMicroseconds (UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Tiempo dedicado a ReadBufferFromDistributedCache::nextImpl
  • ProfileEvent_DistrCacheStartRangeMicroseconds (UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Tiempo dedicado a iniciar un nuevo rango de lectura con Distributed Cache
  • ProfileEvent_DistrCacheRangeChange (UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de veces que se cambió el rango de lectura debido a un cambio en seek/last_position
  • ProfileEvent_DistrCacheRangeResetBackward (UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de veces que se restableció el rango de lectura debido a un cambio en seek/last_position
  • ProfileEvent_DistrCacheRangeResetForward (UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de veces que se restableció el rango de lectura debido a un cambio en seek/last_position
  • ProfileEvent_DistrCacheReconnectsAfterTimeout (UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de reconexiones después de un tiempo de espera
  • ProfileEvent_DistrCacheServerUpdates (UInt64) — Evento de Distributed Cache. Número de cambios de server durante la lectura o la escritura porque cambió el server elegido por hash (por ejemplo, debido a la anulación del registro del server)
  • ProfileEvent_DistrCacheReadErrors (UInt64) — Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de errores de Distributed Cache durante la lectura
  • ProfileEvent_DistrCacheWriteErrors (UInt64) — Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Número de errores de Distributed Cache durante la escritura
  • ProfileEvent_DistrCacheWriteReconnectsAfterTimeout (UInt64) — Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Número de reconexiones después de un tiempo de espera
  • ProfileEvent_DistrCacheWriteMicroseconds (UInt64) — Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Tiempo dedicado a WriteBufferFromDistributedCache::writeToFileSegment
  • ProfileEvent_DistrCacheWriteBytes (UInt64) — Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Número de bytes escritos en Distributed Cache
  • ProfileEvent_DistrCacheObjectStorageWriteMicroseconds (UInt64) — Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Tiempo dedicado a escribir en almacenamiento de objetos
  • ProfileEvent_DistrCacheObjectStorageWriteBytes (UInt64) — Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Número de bytes escritos en almacenamiento de objetos
  • ProfileEvent_DistrCacheGetResponseMicroseconds (UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Tiempo dedicado a esperar una respuesta de Distributed Cache
  • ProfileEvent_DistrCacheMakeRequestErrors (UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número de errores de Distributed Cache al realizar una solicitud
  • ProfileEvent_DistrCacheReceiveResponseErrors (UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número de errores de Distributed Cache al recibir la respuesta a una solicitud
  • ProfileEvent_DistrCacheReceivedDataPackets (UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número total de paquetes Data recibidos desde Distributed Cache
  • ProfileEvent_DistrCacheReceivedDataPacketsBytes (UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número de bytes en los paquetes Data recibidos desde Distributed Cache
  • ProfileEvent_DistrCacheReceivedOkPackets (UInt64) — Evento de client de Distributed Cache. Número total de paquetes Ok recibidos desde Distributed Cache
  • ProfileEvent_DistrCacheReceivedErrorPackets (UInt64) — Evento del client de Distributed Cache. Número total de paquetes Error recibidos desde Distributed Cache
  • ProfileEvent_DistrCacheReceivedCredentialsRefreshPackets (UInt64) — Evento del client de Distributed Cache. Número total de paquetes RefreshCredentials recibidos desde Distributed Cache
  • ProfileEvent_DistrCacheReceivedStopPackets (UInt64) — Evento del client de Distributed Cache. Número total de paquetes Stop recibidos desde Distributed Cache
  • ProfileEvent_DistrCacheSentDataPackets (UInt64) — Evento del client de Distributed Cache. Número total de paquetes Data enviados a Distributed Cache
  • ProfileEvent_DistrCacheSentDataPacketsBytes (UInt64) — Evento del client de Distributed Cache. Número de bytes de los paquetes Data enviados a Distributed Cache
  • ProfileEvent_DistrCacheUnusedPackets (UInt64) — Evento del client de Distributed Cache. Número de paquetes no utilizados omitidos desde Distributed Cache
  • ProfileEvent_DistrCacheUnusedDataPacketsBytes (UInt64) — Evento del client de Distributed Cache. Número de bytes de paquetes Data que se ignoraron
  • ProfileEvent_DistrCacheUnusedPacketsBufferAllocations (UInt64) — Evento del client de Distributed Cache. Número de asignaciones adicionales de búfer en caso de que no se pudiera reutilizar el búfer existente
  • ProfileEvent_DistrCacheLockRegistryMicroseconds (UInt64) — Evento de registro de Distributed Cache. Tiempo empleado en adquirir el bloqueo de DistributedCacheRegistry
  • ProfileEvent_DistrCacheRegistryUpdateMicroseconds (UInt64) — Evento de registro de Distributed Cache. Tiempo empleado en actualizar el registro de Distributed Cache
  • ProfileEvent_DistrCacheRegistryUpdates (UInt64) — Evento de registro de Distributed Cache. Número de actualizaciones del registro de Distributed Cache
  • ProfileEvent_DistrCacheHashRingRebuilds (UInt64) — Evento de registro de Distributed Cache. Número de reconstrucciones del hash ring de Distributed Cache
  • ProfileEvent_DistrCacheSuccessfulRegistryUpdates (UInt64) — Evento de registro de Distributed Cache. Número de actualizaciones correctas del registro del servidor
  • ProfileEvent_DistrCacheUnsuccessfulRegistryUpdates (UInt64) — Evento de registro de Distributed Cache. Número de actualizaciones fallidas del registro del servidor
  • ProfileEvent_DistrCacheReadBytesFromFallbackBuffer (UInt64) — Evento de búfer de lectura de Distributed Cache. Bytes leídos desde el búfer de respaldo
  • ProfileEvent_DistrCacheOpenedConnections (UInt64) — Evento de conexión de Distributed Cache. Número de conexiones abiertas a Distributed Cache
  • ProfileEvent_DistrCacheReusedConnections (UInt64) — Evento de conexión de Distributed Cache. Número de conexiones reutilizadas con Distributed Cache
  • ProfileEvent_DistrCacheStaleReconnections (UInt64) — Evento de conexión de Distributed Cache. Número de reconexiones debidas a conexiones del grupo obsoletas (cerradas por el peer)
  • ProfileEvent_DistrCacheRemoveOutdatedMicroseconds (UInt64) — Evento de conexión de Distributed Cache. Tiempo empleado en eliminar conexiones desactualizadas del grupo
  • ProfileEvent_DistrCacheOpenedConnectionsBypassingPool (UInt64) — Evento de conexión de Distributed Cache. Número de conexiones abiertas a Distributed Cache omitiendo el grupo
  • ProfileEvent_DistrCacheConnectMicroseconds (UInt64) — Evento de conexión de Distributed Cache. Tiempo empleado en conectarse a Distributed Cache
  • ProfileEvent_DistrCacheConnectAttempts (UInt64) — Evento de conexión de Distributed Cache. Número de intentos de conexión a Distributed Cache
  • ProfileEvent_DistrCacheSuccessfulConnectAttempts (UInt64) — Evento de conexión de Distributed Cache. Número de intentos de conexión correctos a Distributed Cache
  • ProfileEvent_DistrCacheUnsuccessfulConnectAttempts (UInt64) — Evento de conexión de Distributed Cache. Número de intentos de conexión fallidos a Distributed Cache
  • ProfileEvent_DistrCacheGetClientMicroseconds (UInt64) — Evento de conexión de Distributed Cache. Tiempo empleado en obtener el client para Distributed Cache
  • ProfileEvent_DistrCacheTemporaryFilesCreated (UInt64) — Evento de conexión de Distributed Cache. Número de archivos temporales creados en Distributed Cache
  • ProfileEvent_DistrCacheTemporaryFilesBytesWritten (UInt64) — Evento de conexión de Distributed Cache. Número de bytes escritos en archivos temporales creados en Distributed Cache
  • ProfileEvent_DistrCacheServerProcessRequestMicroseconds (UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Tiempo dedicado a procesar la solicitud en el lado del servidor de DistributedCache
  • ProfileEvent_DistrCacheServerStartRequestPackets (UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de paquetes StartRequest en DistributedCacheServer
  • ProfileEvent_DistrCacheServerContinueRequestPackets (UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de paquetes ContinueRequest en DistributedCacheServer
  • ProfileEvent_DistrCacheServerEndRequestPackets (UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de paquetes EndRequest en DistributedCacheServer
  • ProfileEvent_DistrCacheServerReceivedCredentialsRefreshPackets (UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de paquetes RefreshCredentials del client en DistributedCacheServer
  • ProfileEvent_DistrCacheServerAckRequestPackets (UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de paquetes AckRequest en DistributedCacheServer
  • ProfileEvent_DistrCacheServerNewS3CachedClients (UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de nuevos clients de S3 en caché
  • ProfileEvent_DistrCacheServerReusedS3CachedClients (UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de clients de S3 en caché reutilizados
  • ProfileEvent_DistrCacheServerCredentialsRefresh (UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de credenciales vencidas que se actualizaron
  • ProfileEvent_DistrCacheServerCachedReadBufferCacheHits (UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de veces que Distributed Cache acertó en la caché al leer desde la caché del sistema de archivos
  • ProfileEvent_DistrCacheServerCachedReadBufferCacheMisses (UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de veces que Distributed Cache falló en la caché al leer desde la caché del sistema de archivos
  • ProfileEvent_DistrCacheServerCachedReadBufferCacheWrittenBytes (UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de bytes escritos en la caché en Distributed Cache al leer desde la caché del sistema de archivos
  • ProfileEvent_DistrCacheServerCachedReadBufferCacheReadBytes (UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de bytes leídos desde la caché en Distributed Cache al leer desde la caché del sistema de archivos
  • ProfileEvent_DistrCacheServerCachedReadBufferObjectStorageReadBytes (UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de bytes leídos desde el almacenamiento de objetos en Distributed Cache al leer desde la caché del sistema de archivos
  • ProfileEvent_DistrCacheServerCachedReadBufferCachePredownloadBytes (UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de bytes leídos desde el almacenamiento de objetos para la predescarga en Distributed Cache al leer desde la caché del sistema de archivos
  • ProfileEvent_DistrCacheServerSkipped (UInt64) — Evento del servidor de Distributed Cache. Número de veces que se omitió el servidor de Distributed Cache debido a intentos previos de conexión fallidos
  • ProfileEvent_LogTest (UInt64) — Número de mensajes de log con nivel Test
  • ProfileEvent_LogTrace (UInt64) — Número de mensajes de log con nivel Trace
  • ProfileEvent_LogDebug (UInt64) — Número de mensajes de log con nivel Debug
  • ProfileEvent_LogInfo (UInt64) — Número de mensajes de log con nivel Info
  • ProfileEvent_LogWarning (UInt64) — Número de mensajes de log con nivel Warning
  • ProfileEvent_LogError (UInt64) — Número de mensajes de log con nivel Error
  • ProfileEvent_LogFatal (UInt64) — Número de mensajes de log con nivel Fatal
  • ProfileEvent_LoggerElapsedNanoseconds (UInt64) — Tiempo acumulado dedicado al logging
  • ProfileEvent_InterfaceHTTPSendBytes (UInt64) — Número de bytes enviados a través de interfaces HTTP
  • ProfileEvent_InterfaceHTTPReceiveBytes (UInt64) — Número de bytes recibidos a través de interfaces HTTP
  • ProfileEvent_InterfaceNativeSendBytes (UInt64) — Número de bytes enviados a través de interfaces nativas
  • ProfileEvent_InterfaceNativeReceiveBytes (UInt64) — Número de bytes recibidos a través de interfaces nativas
  • ProfileEvent_InterfacePrometheusSendBytes (UInt64) — Número de bytes enviados a través de interfaces de Prometheus
  • ProfileEvent_InterfacePrometheusReceiveBytes (UInt64) — Número de bytes recibidos a través de interfaces de Prometheus
  • ProfileEvent_InterfaceInterserverSendBytes (UInt64) — Número de bytes enviados a través de interfaces entre servidores
  • ProfileEvent_InterfaceInterserverReceiveBytes (UInt64) — Número de bytes recibidos a través de interfaces entre servidores
  • ProfileEvent_InterfaceMySQLSendBytes (UInt64) — Número de bytes enviados a través de interfaces de MySQL
  • ProfileEvent_InterfaceMySQLReceiveBytes (UInt64) — Número de bytes recibidos a través de interfaces de MySQL
  • ProfileEvent_InterfacePostgreSQLSendBytes (UInt64) — Número de bytes enviados a través de interfaces de PostgreSQL
  • ProfileEvent_InterfacePostgreSQLReceiveBytes (UInt64) — Número de bytes recibidos a través de interfaces de PostgreSQL
  • ProfileEvent_ParallelReplicasUsedCount (UInt64) — Número de réplicas usadas para ejecutar una consulta con réplicas paralelas basadas en tareas
  • ProfileEvent_ParallelReplicasAvailableCount (UInt64) — Número de réplicas disponibles para ejecutar una consulta con réplicas paralelas basadas en tareas
  • ProfileEvent_ParallelReplicasUnavailableCount (UInt64) — Número de réplicas seleccionadas que resultaron no estar disponibles durante la ejecución de la consulta con réplicas paralelas basadas en tareas
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdates (UInt64) — Recuento de actualizaciones de partes virtuales
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesByLeader (UInt64) — Actualizaciones de partes virtuales realizadas por el líder
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdateMicroseconds (UInt64) — Microsegundos dedicados a la actualización de partes virtuales
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesFromZooKeeper (UInt64) — Recuento de actualizaciones de partes virtuales desde ZooKeeper
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesFromZooKeeperMicroseconds (UInt64) — Microsegundos dedicados a las actualizaciones de partes virtuales desde ZooKeeper
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesPeerNotFound (UInt64) — Las actualizaciones de partes virtuales desde un peer fallaron porque no se encontró ninguno
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesFromPeer (UInt64) — Recuento de actualizaciones de partes virtuales desde un peer
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesFromPeerMicroseconds (UInt64) — Microsegundos dedicados a las actualizaciones de partes virtuales desde un peer
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesForMergesOrStatus (UInt64) — Actualizaciones de partes virtuales desde un trabajo en segundo plano no predeterminado
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesLeaderFailedElection (UInt64) — Falló la elección del líder de actualizaciones de partes virtuales
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeVirtualPartsUpdatesLeaderSuccessfulElection (UInt64) — La elección del líder de actualizaciones de partes virtuales se realizó correctamente
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeMergeMutationAssignmentAttempt (UInt64) — Cuántas veces intentamos asignar una fusión o mutación
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeMergeMutationAssignmentFailedWithNothingToDo (UInt64) — Cuántas veces intentamos asignar una fusión o mutación y fallamos porque no había nada que fusionar
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeMergeMutationAssignmentFailedWithConflict (UInt64) — Cuántas veces intentamos asignar una fusión o mutación y fallamos debido a un conflicto en Keeper
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeMergeMutationAssignmentSuccessful (UInt64) — Cuántas veces se asignó correctamente una fusión o mutación
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeMergePartsMovedToOudated (UInt64) — Cuántas partes se movieron al directorio obsoleto
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeMergePartsMovedToCondemned (UInt64) — Cuántas partes se movieron al directorio condenado
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeOutdatedPartsConfirmationRequest (UInt64) — Cuántas solicitudes de ZooKeeper se utilizaron para confirmar las partes obsoletas
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeOutdatedPartsConfirmationInvocations (UInt64) — Cuántas invocaciones se realizaron para confirmar las partes obsoletas
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeOutdatedPartsHTTPRequest (UInt64) — Cuántas solicitudes HTTP se enviaron para confirmar las partes obsoletas
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeOutdatedPartsHTTPResponse (UInt64) — Cuántas respuestas HTTP se enviaron para confirmar las partes obsoletas
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeCondemnedPartsKillRequest (UInt64) — Cuántas solicitudes de ZooKeeper se utilizaron para eliminar las partes condenadas
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeCondemnedPartsLockConflict (UInt64) — Cuántas veces no logramos adquirir el bloqueo debido a un conflicto
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeCondemnedPartsRemoved (UInt64) — Cuántas partes condenadas se eliminaron
  • ProfileEvent_SharedMergeTreePartsKillerRuns (UInt64) — Cuántas veces se ejecutó el parts killer
  • ProfileEvent_SharedMergeTreePartsKillerMicroseconds (UInt64) — Cuánto tiempo tarda el hilo principal del parts killer
  • ProfileEvent_SharedMergeTreePartsKillerParts (UInt64) — Cuántas partes han sido programadas por el parts killer
  • ProfileEvent_SharedMergeTreePartsKillerPartsMicroseconds (UInt64) — Cuánto tiempo lleva eliminar partes (ejecutado desde varios hilos)
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeMergeSelectingTaskMicroseconds (UInt64) — Microsegundos de la tarea de selección de merge para SMT
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeReplicaSetUpdateTaskRuns (UInt64) — Número de veces que se ha ejecutado updateReplicaSetTask
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeOptimizeAsync (UInt64) — Consultas OPTIMIZE asíncronas ejecutadas
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeOptimizeSync (UInt64) — Consultas OPTIMIZE síncronas ejecutadas
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeScheduleDataProcessingJob (UInt64) — Cuántas veces se llamó a scheduleDataProcessingJob/
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeScheduleDataProcessingJobNothingToScheduled (UInt64) — Cuántas veces se llamó a scheduleDataProcessingJob pero no había nada que hacer
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeScheduleDataProcessingJobMicroseconds (UInt64) — tiempo de ejecución de scheduleDataProcessingJob
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeHandleBlockingParts (UInt64) — cuántas partes bloqueantes se gestionan en scheduleDataProcessingJob
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeHandleBlockingPartsMicroseconds (UInt64) — tiempo de gestión de las partes bloqueantes en scheduleDataProcessingJob
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeHandleFetchPartsMicroseconds (UInt64) — tiempo de gestión de las partes obtenidas en scheduleDataProcessingJob
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeHandleOutdatedParts (UInt64) — cuántas partes obsoletas se gestionan en scheduleDataProcessingJob
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeHandleOutdatedPartsMicroseconds (UInt64) — tiempo de gestión de las partes obsoletas en scheduleDataProcessingJob
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeSelectPartsForRendezvousFetchMicroseconds (UInt64) — tiempo de selectPartsForRendezvousFetch
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeSelectPartsForRendezvousFetchParts (UInt64) — número de partes seleccionadas por selectPartsForRendezvousFetch
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeSelectPartsForCoordinatedFetchMicroseconds (UInt64) — tiempo de selectPartsForCoordinatedFetch
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeSelectPartsForCoordinatedFetchParts (UInt64) — número de partes seleccionadas por selectPartsForCoordinatedFetch
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeSelectPartsForFullFetchMicroseconds (UInt64) — tiempo de selectPartsForFullFetch
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeSelectPartsForFullFetchParts (UInt64) — número de partes seleccionadas por selectPartsForFullFetch
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeTryUpdateDiskMetadataCacheForPartMicroseconds (UInt64) — tiempo de tryUpdateDiskMetadataCacheForPart en scheduleDataProcessingJob
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeLoadChecksumAndIndexesMicroseconds (UInt64) — tiempo de loadColumnsChecksumsIndexes solo para SharedMergeTree
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeSnapshotPartsCleanRequest (UInt64) — cuántas veces SnapshotCleanerThread decide limpiar una parte
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeSnapshotPartsCleanerParts (UInt64) — cuánto tiempo intenta SnapshotCleanerThread limpiar una parte
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeSnapshotPartsRemoved (UInt64) — cuántas veces SnapshotCleanerThread limpia correctamente una parte
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeSnapshotPartsCleanerRuns (UInt64) — cuántas veces se ejecuta SnapshotCleanerThread
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeSnapshotPartsCleanerMicroseconds (UInt64) — cuánto tiempo lleva ejecutándose SnapshotCleanerThread
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeSnapshotPartsCleanerPartsMicroseconds (UInt64) — cuánto tiempo tarda SnapshotCleanerThread en limpiar partes
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeDataPartsFetchAttempt (UInt64) — cuántas veces se intentó obtener partes de datos
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeDataPartsFetchFromPeer (UInt64) — cuántas veces se obtuvieron partes de datos de otro nodo
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeDataPartsFetchFromPeerMicroseconds (UInt64) — tiempo en microsegundos de obtención de partes de datos desde otro nodo
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeDataPartsFetchFromS3 (UInt64) — cuántas veces se obtuvieron partes de datos desde S3
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeReplicaSetUpdatesFromZooKeeper (UInt64) — cuántas veces se actualizó el conjunto de réplicas desde ZooKeeper
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeReplicaSetUpdatesFromZooKeeperRequests (UInt64) — Número total de solicitudes a ZooKeeper realizadas para actualizar el conjunto de réplicas
  • ProfileEvent_SharedMergeTreeReplicaSetUpdatesFromZooKeeperMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a actualizar el conjunto de réplicas
  • ProfileEvent_KeeperLogsEntryReadFromLatestCache (UInt64) — Número de entradas de log en Keeper leídas desde la caché de los logs más recientes
  • ProfileEvent_KeeperLogsEntryReadFromCommitCache (UInt64) — Número de entradas de log en Keeper leídas desde la caché de logs de commit
  • ProfileEvent_KeeperLogsEntryReadFromFile (UInt64) — Número de entradas de log en Keeper leídas directamente desde el archivo de changelog
  • ProfileEvent_KeeperLogsPrefetchedEntries (UInt64) — Número de entradas de log en Keeper precargadas desde el archivo de changelog
  • ProfileEvent_KeeperChangelogWrittenBytes (UInt64) — Número de bytes escritos en el changelog de Keeper
  • ProfileEvent_KeeperChangelogFileSyncMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a fsync para el changelog de Keeper (solo logs sin comprimir)
  • ProfileEvent_KeeperSnapshotWrittenBytes (UInt64) — Número de bytes escritos en los archivos de snapshot de Keeper
  • ProfileEvent_KeeperSnapshotFileSyncMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a fsync para los archivos de snapshot de Keeper
  • ProfileEvent_StorageConnectionsCreated (UInt64) — Número de conexiones creadas para almacenamiento
  • ProfileEvent_StorageConnectionsReused (UInt64) — Número de conexiones reutilizadas para almacenamiento
  • ProfileEvent_StorageConnectionsReset (UInt64) — Número de conexiones restablecidas para almacenamiento
  • ProfileEvent_StorageConnectionsPreserved (UInt64) — Número de conexiones conservadas para almacenamiento
  • ProfileEvent_StorageConnectionsExpired (UInt64) — Número de conexiones caducadas para almacenamiento
  • ProfileEvent_StorageConnectionsErrors (UInt64) — Número de casos en los que falló la creación de una conexión para almacenamiento
  • ProfileEvent_StorageConnectionsElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a crear conexiones para almacenamiento
  • ProfileEvent_DiskConnectionsCreated (UInt64) — Número de conexiones creadas para disco
  • ProfileEvent_DiskConnectionsReused (UInt64) — Número de conexiones reutilizadas para disco
  • ProfileEvent_DiskConnectionsReset (UInt64) — Número de conexiones restablecidas para disco
  • ProfileEvent_DiskConnectionsPreserved (UInt64) — Número de conexiones conservadas para disco
  • ProfileEvent_DiskConnectionsExpired (UInt64) — Número de conexiones caducadas para disco
  • ProfileEvent_DiskConnectionsErrors (UInt64) — Número de casos en los que falló la creación de una conexión para disco
  • ProfileEvent_DiskConnectionsElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a crear conexiones para disco
  • ProfileEvent_HTTPConnectionsCreated (UInt64) — Número de conexiones HTTP del client creadas
  • ProfileEvent_HTTPConnectionsReused (UInt64) — Número de conexiones HTTP del cliente reutilizadas
  • ProfileEvent_HTTPConnectionsReset (UInt64) — Número de conexiones HTTP del cliente reiniciadas
  • ProfileEvent_HTTPConnectionsPreserved (UInt64) — Número de conexiones HTTP del cliente mantenidas
  • ProfileEvent_HTTPConnectionsExpired (UInt64) — Número de conexiones HTTP del cliente expiradas
  • ProfileEvent_HTTPConnectionsErrors (UInt64) — Número de casos en los que falló la creación de una conexión HTTP del cliente
  • ProfileEvent_HTTPConnectionsElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo total dedicado a crear conexiones HTTP del cliente
  • ProfileEvent_HTTPServerConnectionsCreated (UInt64) — Número de conexiones HTTP del servidor creadas
  • ProfileEvent_HTTPServerConnectionsReused (UInt64) — Número de conexiones HTTP del servidor reutilizadas
  • ProfileEvent_HTTPServerConnectionsPreserved (UInt64) — Número de conexiones HTTP del servidor mantenidas. La conexión se mantuvo activa correctamente
  • ProfileEvent_HTTPServerConnectionsExpired (UInt64) — Número de conexiones HTTP del servidor expiradas.
  • ProfileEvent_HTTPServerConnectionsClosed (UInt64) — Número de conexiones HTTP del servidor cerradas. No se negoció Keep alive
  • ProfileEvent_HTTPServerConnectionsReset (UInt64) — Número de conexiones HTTP del servidor reiniciadas. El servidor cierra la conexión
  • ProfileEvent_AddressesDiscovered (UInt64) — Recuento total de direcciones nuevas en los resultados de resolución DNS para conexiones HTTP
  • ProfileEvent_AddressesExpired (UInt64) — Recuento total de direcciones expiradas que ya no aparecen en los resultados de resolución DNS para conexiones HTTP
  • ProfileEvent_AddressesMarkedAsFailed (UInt64) — Recuento total de direcciones marcadas como erróneas debido a errores de conexión para conexiones HTTP
  • ProfileEvent_ReadWriteBufferFromHTTPRequestsSent (UInt64) — Número de peticiones HTTP enviadas por ReadWriteBufferFromHTTP
  • ProfileEvent_ReadWriteBufferFromHTTPBytes (UInt64) — Tamaño total en bytes de la carga útil recibida y enviada por ReadWriteBufferFromHTTP. No incluye cabeceras HTTP.
  • ProfileEvent_WriteBufferFromHTTPRequestsSent (UInt64) — Número de peticiones HTTP enviadas por WriteBufferFromHTTP
  • ProfileEvent_WriteBufferFromHTTPBytes (UInt64) — Tamaño total en bytes de la carga útil recibida y enviada por WriteBufferFromHTTP. No incluye cabeceras HTTP.
  • ProfileEvent_ConcurrencyControlSlotsGranted (UInt64) — Número de slots de CPU concedidos de acuerdo con la garantía de 1 hilo por consulta y para consultas con la configuración ‘use_concurrency_control’ = 0
  • ProfileEvent_ConcurrencyControlSlotsDelayed (UInt64) — Número de slots de CPU que no se concedieron inicialmente y tuvieron que esperar a que hubiera un slot de CPU libre
  • ProfileEvent_ConcurrencyControlSlotsAcquired (UInt64) — Número total de slots de CPU adquiridos
  • ProfileEvent_ConcurrencyControlSlotsAcquiredNonCompeting (UInt64) — Número total de slots de CPU no competitivos adquiridos
  • ProfileEvent_ConcurrencyControlQueriesDelayed (UInt64) — Número total de asignaciones de slots de CPU (consultas) que tuvieron que esperar a disponer de slots para ampliarse
  • ProfileEvent_ConcurrencyControlWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta estuvo esperando solicitudes de recursos para slots de CPU.
  • ProfileEvent_ConcurrencyControlPreemptedMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta estuvo esperando debido al desalojo preventivo de slots de CPU.
  • ProfileEvent_ConcurrencyControlPreemptions (UInt64) — Número total de desalojos preventivos de CPU
  • ProfileEvent_ConcurrencyControlUpscales (UInt64) — Número total de eventos de escalado ascendente de CPU
  • ProfileEvent_ConcurrencyControlDownscales (UInt64) — Número total de eventos de escalado descendente de CPU
  • ProfileEvent_ConcurrentQuerySlotsAcquired (UInt64) — Número total de slots de consulta adquiridos
  • ProfileEvent_ConcurrentQueryWaitMicroseconds (UInt64) — Tiempo total que una consulta estuvo esperando slots de consulta
  • ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorUpdateCount (UInt64) — Número total de actualizaciones del coordinador de fusiones
  • ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorUpdateMicroseconds (UInt64) — Tiempo total empleado en actualizar el estado del coordinador de fusiones
  • ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorFetchMetadataMicroseconds (UInt64) — Tiempo total empleado en obtener metadatos actualizados dentro del coordinador de fusiones
  • ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorFilterMicroseconds (UInt64) — Tiempo total empleado en filtrar fusiones preparadas dentro del coordinador de fusiones
  • ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorSelectMergesMicroseconds (UInt64) — Tiempo total empleado en seleccionar fusiones usando selectores de fusiones dentro del coordinador de fusiones
  • ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorLockStateForShareCount (UInt64) — Número total de adquisiciones compartidas del bloqueo de estado del coordinador
  • ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorLockStateExclusivelyCount (UInt64) — Número total de adquisiciones exclusivas del bloqueo de estado del coordinador
  • ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorLockStateForShareMicroseconds (UInt64) — Tiempo total empleado en adquirir el mutex del estado del coordinador en modo compartido
  • ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeCoordinatorLockStateExclusivelyMicroseconds (UInt64) — Tiempo total empleado en adquirir en exclusiva el mutex del estado del coordinador
  • ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeWorkerUpdateCount (UInt64) — Número total de actualizaciones del worker de fusiones
  • ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeWorkerUpdateMicroseconds (UInt64) — Tiempo total empleado en actualizar el estado local de las fusiones asignadas en el worker
  • ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeAssignmentRequest (UInt64) — Número total de solicitudes de asignación de fusiones
  • ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeAssignmentResponse (UInt64) — Número total de respuestas de asignación de fusiones
  • ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeAssignmentRequestMicroseconds (UInt64) — Tiempo total empleado en el client de asignación de fusiones
  • ProfileEvent_CoordinatedMergesMergeAssignmentResponseMicroseconds (UInt64) — Tiempo total empleado en el handler de asignación de fusiones
  • ProfileEvent_SharedDatabaseCatalogFailedToApplyState (UInt64) — Número de fallos al aplicar un nuevo estado en SharedDatabaseCatalog
  • ProfileEvent_SharedDatabaseCatalogStateApplicationMicroseconds (UInt64) — Tiempo total empleado en aplicar un nuevo estado en SharedDatabaseCatalog
  • ProfileEvent_MemoryWorkerRun (UInt64) — Número de ejecuciones realizadas por MemoryWorker en segundo plano
  • ProfileEvent_MemoryWorkerRunElapsedMicroseconds (UInt64) — Tiempo total empleado por MemoryWorker en tareas en segundo plano
  • ProfileEvent_ParquetFetchWaitTimeMicroseconds (UInt64) — Tiempo de espera de las lecturas de archivos Parquet realizadas por los hilos de decodificación (no por los hilos de prefetch)
  • ProfileEvent_WasmSerializationMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a ejecutar código WebAssembly
  • ProfileEvent_WasmDeserializationMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a ejecutar código WebAssembly
  • ProfileEvent_WasmGuestExecuteMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a ejecutar código WebAssembly
  • ProfileEvent_WasmTotalExecuteMicroseconds (UInt64) — Tiempo dedicado a ejecutar código WebAssembly
  • ProfileEvent_WasmModuleInstatiate (UInt64) — Número de compartimentos de WebAssembly creados
  • ProfileEvent_WasmMemoryAllocated (UInt64) — Memoria total asignada a los compartimentos de WebAssembly
  • ProfileEvent_ParquetReadRowGroups (UInt64) — Número total de grupos de filas leídos de datos Parquet
  • ProfileEvent_ParquetPrunedRowGroups (UInt64) — Número total de grupos de filas descartados de los datos Parquet
  • ProfileEvent_ParquetDecodingTasks (UInt64) — Tareas emitidas por el lector de Parquet
  • ProfileEvent_ParquetDecodingTaskBatches (UInt64) — Grupos de tareas enviados por el lector de Parquet a un grupo de hilos
  • ProfileEvent_ParquetPrefetcherReadRandomRead (UInt64) — Número total de lecturas con ReadMode::RandomRead realizadas por DB::Parquet::Prefetcher
  • ProfileEvent_ParquetPrefetcherReadSeekAndRead (UInt64) — Número total de lecturas con ReadMode::SeekAndRead realizadas por DB::Parquet::Prefetcher
  • ProfileEvent_ParquetPrefetcherReadEntireFile (UInt64) — Número total de lecturas con ReadMode::EntireFileIsInMemory realizadas por DB::Parquet::Prefetcher
  • ProfileEvent_ParquetRowsFilterExpression (UInt64) — Número total de filas que pasaron por el filtro
  • ProfileEvent_ParquetColumnsFilterExpression (UInt64) — Número total de columnas que pasaron por el filtro
  • ProfileEvent_FilterTransformPassedRows (UInt64) — Número de filas que pasaron el filtro en la consulta
  • ProfileEvent_FilterTransformPassedBytes (UInt64) — Número de bytes que pasaron el filtro en la consulta
  • ProfileEvent_QueryPreempted (UInt64) — Número de veces que las tareas se ponen en pausa y quedan en espera debido a la configuración ‘priority’
  • ProfileEvent_IndexBinarySearchAlgorithm (UInt64) — Número de veces que se usa el algoritmo de búsqueda binaria sobre las marcas del índice
  • ProfileEvent_IndexGenericExclusionSearchAlgorithm (UInt64) — Número de veces que se usa el algoritmo de búsqueda por exclusión genérica sobre las marcas del índice
  • ProfileEvent_ParallelReplicasQueryCount (UInt64) — Número de (sub)consultas ejecutadas con réplicas paralelas durante la ejecución de una consulta
  • ProfileEvent_DistributedConnectionReconnectCount (UInt64) — Número de reconexiones a otros servidores realizadas durante la ejecución distribuida de consultas. Puede ocurrir cuando se obtiene una conexión obsoleta del grupo de conexiones
  • ProfileEvent_DistributedConnectionConnectCount (UInt64) — Número de conexiones a otros servidores realizadas durante la ejecución distribuida de consultas. Ocurre cuando se establece una conexión nueva en lugar de usar una existente del grupo de conexiones.
  • ProfileEvent_RefreshableViewRefreshSuccess (UInt64) — Número de veces que se actualizaron correctamente las vistas materializadas actualizables
  • ProfileEvent_RefreshableViewRefreshFailed (UInt64) — Cuántas veces falló la actualización de vistas materializadas actualizables
  • ProfileEvent_RefreshableViewSyncReplicaSuccess (UInt64) — Cuántas veces un SELECT desde una vista materializada actualizable realizó un SYNC REPLICA implícito
  • ProfileEvent_RefreshableViewSyncReplicaRetry (UInt64) — Cuántas veces un SELECT desde una vista materializada actualizable falló y reintentó un SYNC REPLICA implícito
  • ProfileEvent_RefreshableViewLockTableRetry (UInt64) — Cuántas veces un SELECT desde una vista materializada actualizable tuvo que cambiar a una tabla nueva porque la tabla anterior se eliminó
  • ProfileEvent_AsyncLoggingConsoleTotalMessages (UInt64) — Cuántos mensajes (aceptados o descartados) se han enviado a la cola asíncrona del log de consola
  • ProfileEvent_AsyncLoggingFileLogTotalMessages (UInt64) — Cuántos mensajes (aceptados o descartados) se han enviado a la cola asíncrona del log de archivo
  • ProfileEvent_AsyncLoggingErrorFileLogTotalMessages (UInt64) — Cuántos mensajes (aceptados o descartados) se han enviado a la cola asíncrona del log de archivo de errores
  • ProfileEvent_AsyncLoggingSyslogTotalMessages (UInt64) — Cuántos mensajes (aceptados o descartados) se han enviado a la cola asíncrona de syslog
  • ProfileEvent_AsyncLoggingTextLogTotalMessages (UInt64) — Cuántos mensajes (aceptados o descartados) se han enviado a la cola asíncrona de text_log
  • ProfileEvent_AsyncLoggingConsoleDroppedMessages (UInt64) — Cuántos mensajes se han descartado del log de consola porque la cola de logs asíncrona estaba llena
  • ProfileEvent_AsyncLoggingFileLogDroppedMessages (UInt64) — Cuántos mensajes se han descartado del log de archivo porque la cola de logs asíncrona estaba llena
  • ProfileEvent_AsyncLoggingErrorFileLogDroppedMessages (UInt64) — Cuántos mensajes se han descartado del log de archivo de errores porque la cola de logs asíncrona estaba llena
  • ProfileEvent_AsyncLoggingSyslogDroppedMessages (UInt64) — Cuántos mensajes se han descartado de syslog porque la cola de logs asíncrona estaba llena
  • ProfileEvent_AsyncLoggingTextLogDroppedMessages (UInt64) — Cuántos mensajes se han descartado de text_log porque la cola de logs asíncrona estaba llena
  • ProfileEvent_JemallocFailedAllocationSampleTracking (UInt64) — Número total de veces que falló el seguimiento de la muestra de asignación de jemalloc
  • ProfileEvent_JemallocFailedDeallocationSampleTracking (UInt64) — Número total de veces que falló el seguimiento de la muestra de liberación de jemalloc
  • ProfileEvent_LoadedStatisticsMicroseconds (UInt64) — Tiempo transcurrido al cargar estadísticas desde las partes
  • ProfileEvent_RuntimeDataflowStatisticsInputBytes (UInt64) — Estadísticas recopiladas sobre el número de bytes que las réplicas leerían si la consulta se ejecutara con réplicas paralelas
  • ProfileEvent_RuntimeDataflowStatisticsOutputBytes (UInt64) — Estadísticas recopiladas sobre el número de bytes que las réplicas enviarían al iniciador si la consulta se ejecutara con réplicas paralelas
  • ProfileEvent_S3CachedCredentialsProvidersReused (UInt64) — Número total de proveedores de credenciales reutilizados desde la caché
  • ProfileEvent_S3CachedCredentialsProvidersAdded (UInt64) — Número total de nuevos proveedores de credenciales añadidos a la caché
  • ProfileEvent_RuntimeFiltersCreated (UInt64) — Número de JOIN Runtime Filters distintos creados dentro de una consulta
  • ProfileEvent_RuntimeFilterBlocksProcessed (UInt64) — Número de bloques procesados por JOIN Runtime Filters
  • ProfileEvent_RuntimeFilterBlocksSkipped (UInt64) — Número de bloques omitidos por JOIN Runtime Filters sin procesarse porque el filtro se deshabilitó dinámicamente debido a una proporción de filtrado deficiente
  • ProfileEvent_RuntimeFilterRowsChecked (UInt64) — Número de filas comprobadas por los filtros de runtime de JOIN
  • ProfileEvent_RuntimeFilterRowsPassed (UInt64) — Número de filas que pasaron (es decir, que no fueron filtradas por) los filtros de runtime de JOIN
  • ProfileEvent_RuntimeFilterRowsSkipped (UInt64) — Número de filas en bloques que se omitieron mediante los filtros de runtime de JOIN
  • ProfileEvent_JoinBuildPostProcessingMicroseconds (UInt64) — Tiempo transcurrido en los pasos de posprocesamiento tras construir el lado derecho del JOIN.
  • ProfileEvent_AIInputTokens (UInt64) — Total de tokens de prompt consumidos en todas las llamadas a la función de IA de la consulta.
  • ProfileEvent_AIOutputTokens (UInt64) — Total de tokens de salida consumidos en todas las llamadas a la función de IA de la consulta.
  • ProfileEvent_AIAPICalls (UInt64) — Número de solicitudes HTTP enviadas a proveedores de IA.
  • ProfileEvent_AIRowsProcessed (UInt64) — Número de filas que recibieron un resultado de IA.
  • ProfileEvent_AIRowsSkipped (UInt64) — Número de filas que recibieron un valor predeterminado debido a una cuota o a un error.

Ejemplo

Véase también

Última modificación el 23 de julio de 2026