Configuración de la sesión de ClickHouse en el grupo generado text_index_*.

Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Selectividad máxima del filtro para usar la sugerencia construida a partir del índice de texto invertido.

Alias: text_index_density_threshold

Umbral de densidad de posting list que elige el algoritmo de intersección en el modo diferido de aplicación de posting list ( text_index_posting_list_apply_mode = 'lazy' ). Por debajo del umbral: intersección leapfrog (favorece las posting lists dispersas). En el umbral o por encima: intersección bitmap de fuerza bruta (favorece las posting lists densas).

Número máximo de postings grandes que se pueden leer cuando está habilitada la evaluación de LIKE en el índice de texto mediante escaneo del diccionario.

Requiere que use_text_index_like_evaluation_by_dictionary_scan esté habilitado.

Longitud mínima de la subcadena alfanumérica buscada en un patrón LIKE/ILIKE necesaria para usar la evaluación LIKE del índice de texto mediante el escaneo del diccionario. Los patrones más cortos que este umbral coinciden con demasiados tokens del diccionario y se omiten para evitar escaneos costosos.

Requiere que use_text_index_like_evaluation_by_dictionary_scan esté habilitado.

Controla cómo se aplican las posting lists durante las consultas sobre índice de texto. ‘materialize’ (predeterminado) decodifica inmediatamente las posting lists en Roaring Bitmaps. ‘lazy’ usa decodificación bajo demanda basada en cursores (requiere un formato de índice con un codec serializado).