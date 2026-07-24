Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del source

Habilita la conversión de la tabla hash a un array plano para joins cuando la clave es un único entero con un rango de valores pequeño.

Filtra el lado izquierdo usando el conjunto de claves de JOIN recopiladas del lado derecho durante la ejecución.

Ejecuta un segundo análisis de índices (mediante use_skip_indexes_on_data_read) para descartar gránulos en el lado izquierdo de un JOIN.