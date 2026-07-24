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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del source.

enable_join_fixed_hash_table_conversion

Habilita la conversión de la tabla hash a un array plano para joins cuando la clave es un único entero con un rango de valores pequeño.

enable_join_runtime_filters

Filtra el lado izquierdo usando el conjunto de claves de JOIN recopiladas del lado derecho durante la ejecución.

enable_join_runtime_filters_index_analysis

Ejecuta un segundo análisis de índices (mediante use_skip_indexes_on_data_read) para descartar gránulos en el lado izquierdo de un JOIN.

enable_join_transitive_predicates

Infiere predicados transitivos de igualdad en JOIN a partir de las condiciones de join existentes. Por ejemplo, dados A.x = B.x y B.x = C.x, se añade un predicado sintético A.x = C.x para que el optimizador del orden de join pueda considerar planes directos de (A JOIN C).
Última modificación el 24 de julio de 2026