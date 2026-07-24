Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado enable_*.

Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Hace que el procesador vuelque datos al almacenamiento externo de forma adaptativa. Actualmente, se admite grace join.

Habilita DISTINCT en las subconsultas IN . Esta configuración implica una compensación: al habilitarla, puede reducir considerablemente el tamaño de las tablas temporales transferidas en las subconsultas IN distribuidas y acelerar de forma significativa la transferencia de datos entre segmentos, ya que garantiza que solo se envíen valores únicos. Sin embargo, habilitar esta configuración añade trabajo adicional de merging en cada nodo, ya que debe realizarse la deduplicación ( DISTINCT ). Use esta configuración cuando la transferencia de red sea un cuello de botella y el costo adicional de merging sea aceptable.

Si está habilitada, ClickHouse activará automáticamente esta optimización cuando la expresión de la clave de partición sea determinista y todas las columnas utilizadas en ella estén incluidas en la clave primaria. Esta derivación automática garantiza que las filas con los mismos valores de clave primaria siempre pertenecerán a la misma partición, por lo que es seguro evitar las fusiones entre particiones.

Habilita la optimización de consultas mediante la cual se analizan los resultados de funciones y subconsultas, y se reescribe la consulta si hay constantes

Habilita o deshabilita la devolución de resultados de tipo Date32 con un rango ampliado (en comparación con el tipo Date ) o de tipo DateTime64 con un rango ampliado (en comparación con el tipo DateTime ).

Valores posibles:

0 — Las funciones devuelven Date o DateTime para todos los tipos de argumentos.

— Las funciones devuelven o para todos los tipos de argumentos. 1 — Las funciones devuelven Date32 o DateTime64 para argumentos Date32 o DateTime64 , y Date o DateTime en los demás casos.

La siguiente tabla muestra el comportamiento de esta configuración para varias funciones de fecha y hora.

Función enable_extended_results_for_datetime_functions = 0 enable_extended_results_for_datetime_functions = 1 toStartOfYear Devuelve Date o DateTime Devuelve Date / DateTime para entradas Date / DateTime

Devuelve Date32 / DateTime64 para entradas Date32 / DateTime64 toStartOfISOYear Devuelve Date o DateTime Devuelve Date / DateTime para entradas Date / DateTime

Devuelve Date32 / DateTime64 para entradas Date32 / DateTime64 toStartOfQuarter Devuelve Date o DateTime Devuelve Date / DateTime para entradas Date / DateTime

Devuelve Date32 / DateTime64 para entradas Date32 / DateTime64 toStartOfMonth Devuelve Date o DateTime Devuelve Date / DateTime si la entrada es Date / DateTime

Devuelve Date32 / DateTime64 si la entrada es Date32 / DateTime64 toStartOfWeek Devuelve Date o DateTime Devuelve Date / DateTime para entradas Date / DateTime

Devuelve Date32 / DateTime64 para entradas Date32 / DateTime64 toLastDayOfWeek Devuelve Date o DateTime Devuelve Date / DateTime para entradas Date / DateTime

Devuelve Date32 / DateTime64 para entradas Date32 / DateTime64 toLastDayOfMonth Devuelve Date o DateTime Devuelve Date / DateTime si la entrada es Date / DateTime

Devuelve Date32 / DateTime64 si la entrada es Date32 / DateTime64 toMonday Devuelve Date o DateTime Devuelve Date / DateTime para entradas Date / DateTime

Devuelve Date32 / DateTime64 para entradas Date32 / DateTime64 toStartOfDay Devuelve DateTime

Nota: resultados incorrectos para valores fuera del rango 1970-2149 Devuelve DateTime para entradas Date / DateTime

Devuelve DateTime64 para entradas Date32 / DateTime64 toStartOfHour Devuelve DateTime

Nota: resultados incorrectos para valores fuera del rango 1970-2149 Devuelve DateTime para entradas Date / DateTime

Devuelve DateTime64 para entradas Date32 / DateTime64 toStartOfFifteenMinutes Devuelve DateTime

Nota: resultados incorrectos para valores fuera del rango 1970-2149 Devuelve DateTime con entrada Date / DateTime

Devuelve DateTime64 con entrada Date32 / DateTime64 toStartOfTenMinutes Devuelve DateTime

Nota: resultados incorrectos para valores fuera del rango 1970-2149 Devuelve DateTime para entradas Date / DateTime

Devuelve DateTime64 para entradas Date32 / DateTime64 toStartOfFiveMinutes Devuelve DateTime

Nota: resultados incorrectos para valores fuera del rango 1970-2149 Devuelve DateTime para entradas Date / DateTime

Devuelve DateTime64 para entradas Date32 / DateTime64 toStartOfMinute Devuelve DateTime

Nota: resultados incorrectos para valores fuera del rango 1970-2149 Devuelve DateTime para entradas Date / DateTime

Devuelve DateTime64 para entradas Date32 / DateTime64 timeSlot Devuelve DateTime

Nota: resultados incorrectos para valores fuera del rango 1970-2149 Devuelve DateTime para entradas Date / DateTime

Devuelve DateTime64 para entradas Date32 / DateTime64

Alias: allow_experimental_full_text_index

Si se establece en true, permite utilizar el índice de texto.

Propagar las sentencias WITH a las consultas UNION y a todas las subconsultas

Habilita o deshabilita pread para archivos HDFS. De forma predeterminada, se usa hdfsPread . Si se deshabilita, se usarán hdfsRead y hdfsSeek para leer archivos HDFS.

Habilita o deshabilita la compresión de datos en la respuesta a una petición HTTP.

Valores posibles:

0 — Deshabilitado.

1 — Habilitado.

Activa la caché de resolución de identificadores en el analizador de consultas. La caché comparte nodos de alias ya resueltos para evitar la explosión del AST cuando se hace referencia al mismo alias varias veces. Establézcalo en false para desactivar la caché si se sospecha que produce resultados incorrectos.

Muestra la traza de pila del creador de un job cuando este produce una excepción. Está deshabilitado de forma predeterminada para evitar el impacto en el rendimiento.

Habilita la replicación diferida de columnas en JOIN y ARRAY JOIN; permite evitar copiar innecesariamente las mismas filas varias veces en memoria.

Habilita las expresiones de tabla comunes materializadas; tiene preferencia sobre enable_global_with_statement

Activa la estrategia de fusión con límite de memoria para la agregación.

Traslada más condiciones de WHERE a PREWHERE y realiza lecturas desde disco y filtrado en varios pasos si hay varias condiciones combinadas con AND

Genera tuplas con nombre en la función tuple() cuando todos los nombres son únicos y pueden tratarse como identificadores sin comillas.

ORDER BY ALL ; consulte Habilita o deshabilita la ordenación mediante la sintaxis; consulte ORDER BY

Valores posibles:

0 — Deshabilita ORDER BY ALL.

1 — Habilita ORDER BY ALL.

Ejemplo

Consulta:

CREATE TABLE TAB (C1 Int , C2 Int , ALL Int ) ENGINE = Memory(); INSERT INTO TAB VALUES ( 10 , 20 , 30 ), ( 20 , 20 , 10 ), ( 30 , 10 , 20 ); SELECT * FROM TAB ORDER BY ALL; -- returns an error that ALL is ambiguous SELECT * FROM TAB ORDER BY ALL SETTINGS enable_order_by_all = 0 ;

Resultado:

┌─C1─┬─C2─┬─ALL─┐ │ 20 │ 20 │ 10 │ │ 30 │ 10 │ 20 │ │ 10 │ 20 │ 30 │ └────┴────┴─────┘

Afecta solo a las consultas distribuidas. Si está habilitada, los bloques se (des)serializarán y (des)comprimirán en los hilos del pipeline (es decir, con un mayor paralelismo que el predeterminado) antes/después de enviarlos al iniciador.

Si es true, los datos pueden parsearse directamente en columnas con serialización personalizada (p. ej., Sparse) según las pistas de serialización obtenidas de la tabla.

Permite que la agregación eficiente en memoria (consulte distributed_aggregation_memory_efficient ) produzca buckets fuera de orden. Puede mejorar el rendimiento cuando los tamaños de los buckets de agregación son desiguales, al permitir que una réplica envíe buckets con identificadores más altos al iniciador mientras sigue procesando algunos buckets pesados con identificadores más bajos. La desventaja es un uso de memoria potencialmente mayor.

SELECT se obtienen de la Si está activado, los resultados de las consultasse obtienen de la caché de consultas

Valores posibles:

0 - Deshabilitado

1 - Habilitado

Habilita un registro muy detallado de las solicitudes de S3. Solo tiene sentido para depuración.

Si se establece en true, evita que las subconsultas escalares deserialicen y serialicen valores escalares grandes, y puede evitar ejecutar la misma subconsulta más de una vez.

Si está deshabilitada, las declaraciones en las cláusulas WITH padre se comportarán como si se hubieran declarado en el ámbito actual.

Ten en cuenta que esta es una configuración de compatibilidad del analizador para permitir ejecutar algunas consultas no válidas que el analizador antiguo podía ejecutar.

Habilita la optimización de GROUP BY fragmentado, que distribuye las filas entre los hilos aplicando un hash a la clave de agrupación, de modo que cada hilo agregue un subconjunto disjunto de claves sin una fase de combinación.

Es eficiente para claves de alta cardinalidad con datos distribuidos uniformemente, pero puede verse afectada por distribuciones de claves muy sesgadas o por consultas con muy pocas claves distintas.

Posibles valores:

0 — La optimización de agregación fragmentada está deshabilitada.

1 — La optimización de agregación fragmentada está habilitada.

Si está habilitado, todas las subconsultas dentro de una misma consulta compartirán la misma StorageSnapshot para cada tabla. Esto garantiza una vista coherente de los datos en toda la consulta, incluso si se accede varias veces a la misma tabla.

Esto es necesario para consultas en las que la consistencia interna de las partes de datos es importante. Ejemplo:

SELECT count () FROM events WHERE (_part, _part_offset) IN ( SELECT _part, _part_offset FROM events WHERE user_id = 42 )

Sin esta configuración, la consulta externa y la interna pueden operar sobre instantáneas de datos diferentes, lo que puede dar lugar a resultados incorrectos.

Al habilitar esta configuración, se desactiva la optimización que elimina de las instantáneas las partes de datos innecesarias una vez finalizada la etapa de planificación. Como resultado, las consultas de larga duración pueden conservar partes obsoletas durante toda su ejecución, lo que retrasa la limpieza de partes y aumenta la presión sobre el almacenamiento. Actualmente, esta configuración solo se aplica a tablas de la familia MergeTree.

Valores posibles:

0 - Deshabilitado

1 - Habilitado

Permite compartir objetos Set creados para las subconsultas IN entre distintas tareas de la misma mutación. Esto reduce el uso de memoria y el consumo de CPU

Permite consultas continuas SELECT ... FROM t STREAM [CURSOR '{...}'] . Cuando está desactivado, cualquier expresión de tabla que use el modificador STREAM se rechaza en el momento de generar el plan. Este es el control general de la funcionalidad de consultas en streaming; otras capacidades pueden estar controladas por sus propios ajustes.

Alias: allow_experimental_time_time64_type

Time64. Permite crear los tipos de datos Time

Permite ARRAY JOIN con varios arrays de distintos tamaños. Cuando esta configuración está habilitada, los arrays se redimensionarán hasta igualar el más largo.

Permite habilitar o deshabilitar la decodificación/codificación de la ruta en el URI en las tablas con motor URL

Deshabilitado de forma predeterminada.

Si está habilitado, elimina las filas duplicadas durante FINAL marcando las filas como eliminadas y filtrándolas después, en lugar de fusionarlas

SELECT se almacenan en la Si está habilitado, los resultados de las consultasse almacenan en la caché de consultas

Valores posibles: