Hace que el procesador vuelque datos al almacenamiento externo de forma adaptativa. Actualmente, se admite grace join.
enable_adaptive_memory_spill_scheduler
Habilita
enable_add_distinct_to_in_subqueries
DISTINCT en las subconsultas
IN. Esta configuración implica una compensación: al habilitarla, puede reducir considerablemente el tamaño de las tablas temporales transferidas en las subconsultas
IN distribuidas y acelerar de forma significativa la transferencia de datos entre segmentos, ya que garantiza que solo se envíen valores únicos.
Sin embargo, habilitar esta configuración añade trabajo adicional de merging en cada nodo, ya que debe realizarse la deduplicación (
DISTINCT). Use esta configuración cuando la transferencia de red sea un cuello de botella y el costo adicional de merging sea aceptable.
Si está habilitada, ClickHouse activará automáticamente esta optimización cuando la expresión de la clave de partición sea determinista y todas las columnas utilizadas en ella estén incluidas en la clave primaria. Esta derivación automática garantiza que las filas con los mismos valores de clave primaria siempre pertenecerán a la misma partición, por lo que es seguro evitar las fusiones entre particiones.
enable_automatic_decision_for_merging_across_partitions_for_final
Habilita la optimización de consultas mediante la cual se analizan los resultados de funciones y subconsultas, y se reescribe la consulta si hay constantes
enable_early_constant_folding
Habilita o deshabilita la devolución de resultados de tipo
enable_extended_results_for_datetime_functions
Date32 con un rango ampliado (en comparación con el tipo
Date)
o de tipo
DateTime64 con un rango ampliado (en comparación con el tipo
DateTime).
Valores posibles:
0— Las funciones devuelven
Dateo
DateTimepara todos los tipos de argumentos.
1— Las funciones devuelven
Date32o
DateTime64para argumentos
Date32o
DateTime64, y
Dateo
DateTimeen los demás casos.
|Función
enable_extended_results_for_datetime_functions = 0
enable_extended_results_for_datetime_functions = 1
toStartOfYear
|Devuelve
Date o
DateTime
|Devuelve
Date/
DateTime para entradas
Date/
DateTime
Devuelve
Date32/
DateTime64 para entradas
Date32/
DateTime64
toStartOfISOYear
|Devuelve
Date o
DateTime
|Devuelve
Date/
DateTime para entradas
Date/
DateTime
Devuelve
Date32/
DateTime64 para entradas
Date32/
DateTime64
toStartOfQuarter
|Devuelve
Date o
DateTime
|Devuelve
Date/
DateTime para entradas
Date/
DateTime
Devuelve
Date32/
DateTime64 para entradas
Date32/
DateTime64
toStartOfMonth
|Devuelve
Date o
DateTime
|Devuelve
Date/
DateTime si la entrada es
Date/
DateTime
Devuelve
Date32/
DateTime64 si la entrada es
Date32/
DateTime64
toStartOfWeek
|Devuelve
Date o
DateTime
|Devuelve
Date/
DateTime para entradas
Date/
DateTime
Devuelve
Date32/
DateTime64 para entradas
Date32/
DateTime64
toLastDayOfWeek
|Devuelve
Date o
DateTime
|Devuelve
Date/
DateTime para entradas
Date/
DateTime
Devuelve
Date32/
DateTime64 para entradas
Date32/
DateTime64
toLastDayOfMonth
|Devuelve
Date o
DateTime
|Devuelve
Date/
DateTime si la entrada es
Date/
DateTime
Devuelve
Date32/
DateTime64 si la entrada es
Date32/
DateTime64
toMonday
|Devuelve
Date o
DateTime
|Devuelve
Date/
DateTime para entradas
Date/
DateTime
Devuelve
Date32/
DateTime64 para entradas
Date32/
DateTime64
toStartOfDay
|Devuelve
DateTime
Nota: resultados incorrectos para valores fuera del rango 1970-2149
|Devuelve
DateTime para entradas
Date/
DateTime
Devuelve
DateTime64 para entradas
Date32/
DateTime64
toStartOfHour
|Devuelve
DateTime
Nota: resultados incorrectos para valores fuera del rango 1970-2149
|Devuelve
DateTime para entradas
Date/
DateTime
Devuelve
DateTime64 para entradas
Date32/
DateTime64
toStartOfFifteenMinutes
|Devuelve
DateTime
Nota: resultados incorrectos para valores fuera del rango 1970-2149
|Devuelve
DateTime con entrada
Date/
DateTime
Devuelve
DateTime64 con entrada
Date32/
DateTime64
toStartOfTenMinutes
|Devuelve
DateTime
Nota: resultados incorrectos para valores fuera del rango 1970-2149
|Devuelve
DateTime para entradas
Date/
DateTime
Devuelve
DateTime64 para entradas
Date32/
DateTime64
toStartOfFiveMinutes
|Devuelve
DateTime
Nota: resultados incorrectos para valores fuera del rango 1970-2149
|Devuelve
DateTime para entradas
Date/
DateTime
Devuelve
DateTime64 para entradas
Date32/
DateTime64
toStartOfMinute
|Devuelve
DateTime
Nota: resultados incorrectos para valores fuera del rango 1970-2149
|Devuelve
DateTime para entradas
Date/
DateTime
Devuelve
DateTime64 para entradas
Date32/
DateTime64
timeSlot
|Devuelve
DateTime
Nota: resultados incorrectos para valores fuera del rango 1970-2149
|Devuelve
DateTime para entradas
Date/
DateTime
Devuelve
DateTime64 para entradas
Date32/
DateTime64
Alias:
enable_full_text_index
allow_experimental_full_text_index
Si se establece en true, permite utilizar el índice de texto.
Propagar las sentencias WITH a las consultas UNION y a todas las subconsultas
enable_global_with_statement
Habilita o deshabilita
enable_hdfs_pread
pread para archivos HDFS. De forma predeterminada, se usa
hdfsPread. Si se deshabilita, se usarán
hdfsRead y
hdfsSeek para leer archivos HDFS.
Habilita o deshabilita la compresión de datos en la respuesta a una petición HTTP. Para obtener más información, lea la descripción de la interfaz HTTP. Valores posibles:
enable_http_compression
- 0 — Deshabilitado.
- 1 — Habilitado.
Activa la caché de resolución de identificadores en el analizador de consultas. La caché comparte nodos de alias ya resueltos para evitar la explosión del AST cuando se hace referencia al mismo alias varias veces. Establézcalo en false para desactivar la caché si se sospecha que produce resultados incorrectos.
enable_identifier_resolve_cache
Muestra la traza de pila del creador de un job cuando este produce una excepción. Está deshabilitado de forma predeterminada para evitar el impacto en el rendimiento.
enable_job_stack_trace
Habilita la replicación diferida de columnas en JOIN y ARRAY JOIN; permite evitar copiar innecesariamente las mismas filas varias veces en memoria.
enable_lazy_columns_replication
Habilita las expresiones de tabla comunes materializadas; tiene preferencia sobre enable_global_with_statement
enable_materialized_cte
Activa la estrategia de fusión con límite de memoria para la agregación.
enable_memory_bound_merging_of_aggregation_results
Traslada más condiciones de WHERE a PREWHERE y realiza lecturas desde disco y filtrado en varios pasos si hay varias condiciones combinadas con AND
enable_multiple_prewhere_read_steps
Genera tuplas con nombre en la función tuple() cuando todos los nombres son únicos y pueden tratarse como identificadores sin comillas.
enable_named_columns_in_function_tuple
Habilita o deshabilita la ordenación mediante la sintaxis
enable_order_by_all
ORDER BY ALL; consulte ORDER BY.
Valores posibles:
- 0 — Deshabilita ORDER BY ALL.
- 1 — Habilita ORDER BY ALL.
Resultado:
CREATE TABLE TAB(C1 Int, C2 Int, ALL Int) ENGINE=Memory();
INSERT INTO TAB VALUES (10, 20, 30), (20, 20, 10), (30, 10, 20);
SELECT * FROM TAB ORDER BY ALL; -- returns an error that ALL is ambiguous
SELECT * FROM TAB ORDER BY ALL SETTINGS enable_order_by_all = 0;
┌─C1─┬─C2─┬─ALL─┐
│ 20 │ 20 │ 10 │
│ 30 │ 10 │ 20 │
│ 10 │ 20 │ 30 │
└────┴────┴─────┘
Afecta solo a las consultas distribuidas. Si está habilitada, los bloques se (des)serializarán y (des)comprimirán en los hilos del pipeline (es decir, con un mayor paralelismo que el predeterminado) antes/después de enviarlos al iniciador.
enable_parallel_blocks_marshalling
Si es true, los datos pueden parsearse directamente en columnas con serialización personalizada (p. ej., Sparse) según las pistas de serialización obtenidas de la tabla.
enable_parsing_to_custom_serialization
Permite que la agregación eficiente en memoria (consulte
enable_producing_buckets_out_of_order_in_aggregation
distributed_aggregation_memory_efficient) produzca buckets fuera de orden.
Puede mejorar el rendimiento cuando los tamaños de los buckets de agregación son desiguales, al permitir que una réplica envíe buckets con identificadores más altos al iniciador mientras sigue procesando algunos buckets pesados con identificadores más bajos.
La desventaja es un uso de memoria potencialmente mayor.
Si está activado, los resultados de las consultas
enable_reads_from_query_cache
SELECT se obtienen de la caché de consultas.
Valores posibles:
- 0 - Deshabilitado
- 1 - Habilitado
Habilita un registro muy detallado de las solicitudes de S3. Solo tiene sentido para depuración.
enable_s3_requests_logging
Si se establece en true, evita que las subconsultas escalares deserialicen y serialicen valores escalares grandes, y puede evitar ejecutar la misma subconsulta más de una vez.
enable_scalar_subquery_optimization
Si está deshabilitada, las declaraciones en las cláusulas WITH padre se comportarán como si se hubieran declarado en el ámbito actual. Ten en cuenta que esta es una configuración de compatibilidad del analizador para permitir ejecutar algunas consultas no válidas que el analizador antiguo podía ejecutar.
enable_scopes_for_with_statement
Habilita la optimización de
enable_sharding_aggregator
GROUP BY fragmentado, que distribuye las filas entre los hilos aplicando un hash a la clave de agrupación, de modo que cada hilo agregue un subconjunto disjunto de claves sin una fase de combinación.
Es eficiente para claves de alta cardinalidad con datos distribuidos uniformemente, pero puede verse afectada por distribuciones de claves muy sesgadas o por consultas con muy pocas claves distintas.
Posibles valores:
- 0 — La optimización de agregación fragmentada está deshabilitada.
- 1 — La optimización de agregación fragmentada está habilitada.
Sin esta configuración, la consulta externa y la interna pueden operar sobre instantáneas de datos diferentes, lo que puede dar lugar a resultados incorrectos.
SELECT
count()
FROM events
WHERE (_part, _part_offset) IN (
SELECT _part, _part_offset
FROM events
WHERE user_id = 42
)
Valores posibles:
Al habilitar esta configuración, se desactiva la optimización que elimina de las instantáneas las partes de datos innecesarias una vez finalizada la etapa de planificación. Como resultado, las consultas de larga duración pueden conservar partes obsoletas durante toda su ejecución, lo que retrasa la limpieza de partes y aumenta la presión sobre el almacenamiento.Actualmente, esta configuración solo se aplica a tablas de la familia MergeTree.
- 0 - Deshabilitado
- 1 - Habilitado
Permite compartir objetos Set creados para las subconsultas IN entre distintas tareas de la misma mutación. Esto reduce el uso de memoria y el consumo de CPU
enable_sharing_sets_for_mutations
Permite consultas continuas
enable_streaming_queries
SELECT ... FROM t STREAM [CURSOR '{...}'].
Cuando está desactivado, cualquier expresión de tabla que use el modificador
STREAM se rechaza
en el momento de generar el plan. Este es el control general de la
funcionalidad de consultas en streaming; otras capacidades pueden estar controladas por sus propios ajustes.
Alias:
enable_time_time64_type
allow_experimental_time_time64_type
Permite crear los tipos de datos Time y Time64.
Permite ARRAY JOIN con varios arrays de distintos tamaños. Cuando esta configuración está habilitada, los arrays se redimensionarán hasta igualar el más largo.
enable_unaligned_array_join
Permite habilitar o deshabilitar la decodificación/codificación de la ruta en el URI en las tablas con motor URL. Deshabilitado de forma predeterminada.
enable_url_encoding
Si está habilitado, elimina las filas duplicadas durante FINAL marcando las filas como eliminadas y filtrándolas después, en lugar de fusionarlas
enable_vertical_final
Si está habilitado, los resultados de las consultas
enable_writes_to_query_cache
SELECT se almacenan en la caché de consultas.
Valores posibles:
- 0 - Deshabilitado
- 1 - Habilitado