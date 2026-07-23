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Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente.

formatdatetime_e_with_space_padding

El especificador de formato ‘%e’ de la función ‘formatDateTime’ imprime los días de un solo dígito con un espacio inicial; por ejemplo, ’ 2’ en lugar de ‘2’.

formatdatetime_format_without_leading_zeros

Los formateadores ‘%c’, ‘%l’ y ‘%k’ de la función ‘formatDateTime’ muestran los meses y las horas sin ceros a la izquierda.

formatdatetime_parsedatetime_m_is_month_name

El especificador de formato ‘%M’ en las funciones ‘formatDateTime’ y ‘parseDateTime’ muestra/analiza el nombre del mes en lugar de los minutos.
Última modificación el 23 de julio de 2026