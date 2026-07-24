Cuando es
ast_fuzzer_any_query
false (valor predeterminado), el fuzzer de AST del lado del servidor (controlado por
ast_fuzzer_runs) solo aplica fuzzing a consultas de solo lectura (SELECT, EXPLAIN, SHOW, DESCRIBE, EXISTS). Cuando es
true, se aplica fuzzing a todos los tipos de consulta, incluidas DDL e INSERT.
Habilita el AST fuzzer del servidor, que ejecuta consultas aleatorias después de cada consulta normal y descarta sus resultados.
ast_fuzzer_runs
- 0: deshabilitado (predeterminado).
- Un valor entre 0 y 1 (exclusive): probabilidad de ejecutar una sola consulta generada por el fuzzer.
- Un valor >= 1: número de consultas generadas por el fuzzer que se ejecutarán por cada consulta normal.