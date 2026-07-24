Estos ajustes están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente

Cuando es false (valor predeterminado), el fuzzer de AST del lado del servidor (controlado por ast_fuzzer_runs ) solo aplica fuzzing a consultas de solo lectura (SELECT, EXPLAIN, SHOW, DESCRIBE, EXISTS). Cuando es true , se aplica fuzzing a todos los tipos de consulta, incluidas DDL e INSERT.

Habilita el AST fuzzer del servidor, que ejecuta consultas aleatorias después de cada consulta normal y descarta sus resultados.

0: deshabilitado (predeterminado).

Un valor entre 0 y 1 (exclusive): probabilidad de ejecutar una sola consulta generada por el fuzzer.

Un valor >= 1: número de consultas generadas por el fuzzer que se ejecutarán por cada consulta normal.

El fuzzer acumula fragmentos de AST de todas las consultas de todas las sessions, lo que con el tiempo produce mutaciones cada vez más interesantes. Las consultas generadas por el fuzzer que fallan se descartan silenciosamente; los resultados nunca se devuelven al client.