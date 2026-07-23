Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Permite filtrar las filas eliminadas con DELETE de eliminación ligera. Si se deshabilita, una consulta podrá leer esas filas. Esto resulta útil para tareas de depuración y para escenarios de “deshacer la eliminación”.

Si se establece en true, las mutaciones (UPDATE y DELETE) que no estén materializadas en la parte de datos se aplicarán en las consultas SELECT.

Cuando se habilita, las condiciones PREWHERE se aplican después del procesamiento FINAL en ReplacingMergeTree y motores similares. Esto puede ser útil cuando PREWHERE hace referencia a columnas que pueden tener valores distintos entre filas duplicadas y quiere que FINAL seleccione la fila que prevalece antes de filtrar. Cuando está deshabilitada, PREWHERE se aplica durante la lectura. Nota: Si apply_row_level_security_after_final está habilitada y la política de filas usa columnas que no forman parte de la clave de ordenación, PREWHERE también se aplazará para mantener el orden de ejecución correcto (la política de filas debe aplicarse antes de PREWHERE).

Cuando está habilitado, las políticas de fila y PREWHERE se aplican después del procesamiento de FINAL en las tablas *MergeTree. (Especialmente en ReplacingMergeTree) Cuando está deshabilitado, las políticas de fila se aplican antes de FINAL, lo que puede dar resultados diferentes cuando la política filtra filas que deberían usarse para la deduplicación en ReplacingMergeTree o motores similares.

Si la expresión de la política de fila depende solo de columnas de ORDER BY, se seguirá aplicando antes de FINAL como optimización, ya que ese filtrado no puede afectar al resultado de la deduplicación.

Valores posibles:

0 — La política de fila y PREWHERE se aplican antes de FINAL (predeterminado).

1 — La política de fila y PREWHERE se aplican después de FINAL.

Si el client debe aceptar la configuración del servidor.

Esto solo afecta a las operaciones realizadas del lado del client, en particular el análisis de los datos de entrada de INSERT y el formato del resultado de la consulta. La mayor parte de la ejecución de consultas ocurre en el servidor y no se ve afectada por esta configuración.

Normalmente, esta configuración debe establecerse en el perfil de usuario ( users.xml o consultas como ALTER USER ), no a través del client (argumentos de línea de comandos del client, consulta SET o sección SETTINGS de la consulta SELECT ). A través del client puede cambiarse a false, pero no puede cambiarse a true (porque el servidor no enviará la configuración si el perfil de usuario tiene apply_settings_from_server = false ).