Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Establece qué sucede cuando el número de claves únicas para la agregación supera el límite:

throw : lanzar una excepción

: lanzar una excepción break : dejar de ejecutar la consulta y devolver el resultado parcial

: dejar de ejecutar la consulta y devolver el resultado parcial any : continuar la agregación para las claves que entraron en el conjunto, pero sin añadir nuevas claves al conjunto.

Usar el valor ‘any’ permite ejecutar una aproximación de GROUP BY. La calidad de esta aproximación depende de la naturaleza estadística de los datos.

A partir de cuántas claves comienza una agregación en dos niveles. 0: el umbral no se establece.

A partir de qué tamaño, en bytes, del estado de agregación se empieza a usar una agregación en dos niveles. 0: el umbral no está establecido. La agregación en dos niveles se usa cuando se activa al menos uno de los umbrales.

ROLLUP , CUBE o GROUPING SETS , puede que algunas claves de agregación no se utilicen para generar determinadas filas de resultado. Las columnas de estas claves se rellenan con el valor predeterminado o con NULL en las filas correspondientes, según esta configuración. Cambia la forma en que la cláusula GROUP BY trata los tipos de las claves de agregación. Cuando se usan los especificadores, puede que algunas claves de agregación no se utilicen para generar determinadas filas de resultado. Las columnas de estas claves se rellenan con el valor predeterminado o conen las filas correspondientes, según esta configuración.

Valores posibles:

0 — Se usa el valor predeterminado del tipo de clave de agregación para generar los valores ausentes.

1 — ClickHouse ejecuta GROUP BY tal como lo define el estándar SQL. Los tipos de las claves de agregación se convierten en Nullable. Las columnas de las claves de agregación correspondientes se rellenan con NULL en las filas en las que no se usaron.

Véase también: