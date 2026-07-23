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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

enable_optimize_predicate_expression

Activa el pushdown de predicados en las consultas SELECT. El pushdown de predicados puede reducir significativamente el tráfico de red en las consultas distribuidas. Valores posibles:
  • 0 — Deshabilitado.
  • 1 — Habilitado.
Uso Considere las siguientes consultas:
  1. SELECT count() FROM test_table WHERE date = '2018-10-10'
  2. SELECT count() FROM (SELECT * FROM test_table) WHERE date = '2018-10-10'
Si enable_optimize_predicate_expression = 1, el tiempo de ejecución de estas consultas es el mismo porque ClickHouse aplica WHERE a la subconsulta durante su procesamiento. Si enable_optimize_predicate_expression = 0, el tiempo de ejecución de la segunda consulta es mucho mayor porque la cláusula WHERE se aplica a todos los datos una vez finalizada la subconsulta.

enable_optimize_predicate_expression_to_final_subquery

Permite aplicar push predicado a la subconsulta con FINAL.
Última modificación el 23 de julio de 2026