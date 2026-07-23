Activa el pushdown de predicados en las consultas
enable_optimize_predicate_expression
SELECT.
El pushdown de predicados puede reducir significativamente el tráfico de red en las consultas distribuidas.
Valores posibles:
- 0 — Deshabilitado.
- 1 — Habilitado.
SELECT count() FROM test_table WHERE date = '2018-10-10'
SELECT count() FROM (SELECT * FROM test_table) WHERE date = '2018-10-10'
enable_optimize_predicate_expression = 1, el tiempo de ejecución de estas consultas es el mismo porque ClickHouse aplica
WHERE a la subconsulta durante su procesamiento.
Si
enable_optimize_predicate_expression = 0, el tiempo de ejecución de la segunda consulta es mucho mayor porque la cláusula
WHERE se aplica a todos los datos una vez finalizada la subconsulta.
Permite aplicar push predicado a la subconsulta con FINAL.