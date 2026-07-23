Si es
mutations_execute_nondeterministic_on_initiator
true, las funciones constantes no deterministas (p. ej., la función
now()) se ejecutan en el iniciador y se reemplazan por literales en las consultas
UPDATE y
DELETE. Esto ayuda a mantener los datos sincronizados en las réplicas al ejecutar mutaciones con funciones constantes no deterministas. Valor predeterminado:
false.
Si es
mutations_execute_subqueries_on_initiator
true, las subconsultas escalares se ejecutan en el iniciador y se sustituyen por literales en las consultas
UPDATE y
DELETE. Valor predeterminado:
false.