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Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

mutations_execute_nondeterministic_on_initiator

Si es true, las funciones constantes no deterministas (p. ej., la función now()) se ejecutan en el iniciador y se reemplazan por literales en las consultas UPDATE y DELETE. Esto ayuda a mantener los datos sincronizados en las réplicas al ejecutar mutaciones con funciones constantes no deterministas. Valor predeterminado: false.

mutations_execute_subqueries_on_initiator

Si es true, las subconsultas escalares se ejecutan en el iniciador y se sustituyen por literales en las consultas UPDATE y DELETE. Valor predeterminado: false.
Última modificación el 23 de julio de 2026