Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Si es true , las funciones constantes no deterministas (p. ej., la función now() ) se ejecutan en el iniciador y se reemplazan por literales en las consultas UPDATE y DELETE . Esto ayuda a mantener los datos sincronizados en las réplicas al ejecutar mutaciones con funciones constantes no deterministas. Valor predeterminado: false .