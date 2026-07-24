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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente.

use_paimon_metadata_files_cache

Si está activado, la función de tabla Paimon y el almacenamiento paimon pueden utilizar la caché de archivos de metadatos de paimon. Las funciones de tabla Paimon evalúan esta configuración para cada consulta, mientras que los motores de tabla persistentes de Paimon la fijan durante la inicialización de los metadatos: para cambiar esta decisión en una tabla ya creada, es necesario eliminarla y volver a crearla. Valores posibles:
  • 0 - Desactivado
  • 1 - Activado

use_paimon_partition_pruning

Usa la poda de particiones de Paimon para las funciones de tabla de Paimon
Última modificación el 24 de julio de 2026