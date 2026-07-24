Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado use_paimon_*.

Estos ajustes están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente

Si está activado, la función de tabla Paimon y el almacenamiento paimon pueden utilizar la caché de archivos de metadatos de paimon.

Las funciones de tabla Paimon evalúan esta configuración para cada consulta, mientras que los motores de tabla persistentes de Paimon la fijan durante la inicialización de los metadatos: para cambiar esta decisión en una tabla ya creada, es necesario eliminarla y volver a crearla.

Valores posibles:

0 - Desactivado

1 - Activado

Usa la poda de particiones de Paimon para las funciones de tabla de Paimon