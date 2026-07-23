Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Limita el tamaño del resultado en bytes (sin comprimir). La consulta se detendrá tras procesar un bloque de datos si se alcanza el umbral, pero no recortará el último bloque del resultado, por lo que el tamaño del resultado puede ser mayor que el umbral.

Consideraciones

Para este umbral, se tiene en cuenta el tamaño del resultado en memoria. Aunque el tamaño del resultado sea pequeño, puede hacer referencia a estructuras de datos más grandes en memoria, como diccionarios de columnas LowCardinality y Arenas de columnas AggregateFunction, por lo que el umbral puede superarse a pesar del reducido tamaño del resultado.

Esta configuración es de bajo nivel y debe usarse con precaución.

Limita el número de filas del resultado. También se comprueba en las subconsultas y en servidores remotos al ejecutar partes de una consulta distribuida. No se aplica ningún límite cuando el valor es 0 .

La consulta se detendrá después de procesar un bloque de datos si se alcanza el umbral, pero no recortará el último bloque del resultado, por lo que el tamaño del resultado puede ser mayor que el umbral.