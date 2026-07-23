SETTINGS de sesión de ClickHouse del grupo generado opentelemetry_start_*.

Estos SETTINGS están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Probabilidad de iniciar una traza para una solicitud de ZooKeeper, exista o no una traza padre.

Valores posibles:

‘auto’ - Equivale a la SETTING opentelemetry_start_trace_probability

0 — El trazado está deshabilitado

0 a 1 — Probabilidad (p. ej., 1.0 = siempre se habilita)

Establece la probabilidad de que ClickHouse inicie una traza para las consultas ejecutadas (si no se proporciona un trace context padre).

Posibles valores: