Skip to main content
Estos SETTINGS están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

opentelemetry_start_keeper_trace_probability

Probabilidad de iniciar una traza para una solicitud de ZooKeeper, exista o no una traza padre. Valores posibles:
  • ‘auto’ - Equivale a la SETTING opentelemetry_start_trace_probability
  • 0 — El trazado está deshabilitado
  • 0 a 1 — Probabilidad (p. ej., 1.0 = siempre se habilita)

opentelemetry_start_trace_probability

Establece la probabilidad de que ClickHouse inicie una traza para las consultas ejecutadas (si no se proporciona un trace context padre). Posibles valores:
  • 0 — La traza para todas las consultas ejecutadas está deshabilitada (si no se proporciona un trace context padre).
  • Número positivo de coma flotante en el rango [0..1]. Por ejemplo, si el valor de la SETTING es 0,5, ClickHouse puede iniciar una traza, en promedio, para la mitad de las consultas.
  • 1 — La traza para todas las consultas ejecutadas está habilitada.
Última modificación el 23 de julio de 2026