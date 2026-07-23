Probabilidad de iniciar una traza para una solicitud de ZooKeeper, exista o no una traza padre. Valores posibles:
opentelemetry_start_keeper_trace_probability
- ‘auto’ - Equivale a la SETTING opentelemetry_start_trace_probability
- 0 — El trazado está deshabilitado
- 0 a 1 — Probabilidad (p. ej., 1.0 = siempre se habilita)
Establece la probabilidad de que ClickHouse inicie una traza para las consultas ejecutadas (si no se proporciona un trace context padre). Posibles valores:
opentelemetry_start_trace_probability
- 0 — La traza para todas las consultas ejecutadas está deshabilitada (si no se proporciona un trace context padre).
- Número positivo de coma flotante en el rango [0..1]. Por ejemplo, si el valor de la SETTING es
0,5, ClickHouse puede iniciar una traza, en promedio, para la mitad de las consultas.
- 1 — La traza para todas las consultas ejecutadas está habilitada.