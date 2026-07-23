Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado backup_restore_*.

Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Tamaño máximo del lote para solicitudes múltiples a [Zoo]Keeper durante la copia de seguridad o la restauración

Tamaño máximo del lote para la solicitud de lectura múltiple a [Zoo]Keeper durante la copia de seguridad o la restauración

Si, durante una operación BACKUP ON CLUSTER o RESTORE ON CLUSTER, un host no vuelve a crear su nodo efímero ‘alive’ en ZooKeeper durante este periodo de tiempo, toda la copia de seguridad o restauración se considera fallida. Este valor debe ser superior a cualquier tiempo razonable que un host pueda tardar en volver a conectarse a ZooKeeper después de un fallo. Un valor de cero significa ilimitado.

Cuánto tiempo debe esperar el iniciador para que otro host reaccione al nodo ‘error’ y detenga su trabajo en la operación actual de BACKUP ON CLUSTER o RESTORE ON CLUSTER.

Probabilidad aproximada de fallo de una solicitud de Keeper durante la copia de seguridad o la restauración. El valor válido se encuentra en el intervalo [0.0f, 1.0f]

0: semilla aleatoria; en caso contrario, el valor de la configuración

Número máximo de reintentos para las operaciones de [Zoo]Keeper durante una operación BACKUP o RESTORE. Debe ser lo suficientemente grande como para que toda la operación no falle por un fallo temporal de [Zoo]Keeper.

Número máximo de reintentos para las operaciones de [Zoo]Keeper al gestionar un error en una operación BACKUP ON CLUSTER o RESTORE ON CLUSTER.

Número máximo de reintentos para las operaciones de [Zoo]Keeper durante la inicialización de una operación BACKUP ON CLUSTER o RESTORE ON CLUSTER.

Tiempo de espera del backoff inicial para las operaciones de [Zoo]Keeper durante la copia de seguridad o la restauración

Tiempo máximo de espera de backoff para las operaciones de [Zoo]Keeper durante la copia de seguridad o la restauración

Valor predeterminado de Cloud: 60000 .

Tamaño máximo de los datos de un nodo de [Zoo]Keeper durante la copia de seguridad

Configuración de Aws::Client::RetryStrategy; Aws::Client realiza los reintentos por sí mismo; 0 significa que no hay reintentos. Solo se aplica a copias de seguridad/restauraciones.

Retardo inicial del backoff en milisegundos antes del primer reintento durante la copia de seguridad y la restauración. Cada reintento posterior aumenta el retardo de forma exponencial, hasta el máximo especificado por backup_restore_s3_retry_max_backoff_ms

Factor de jitter aplicado al tiempo de espera del backoff de reintento en Aws::Client::RetryStrategy durante las operaciones de copia de seguridad y restauración. El tiempo de espera de backoff calculado se multiplica por un factor aleatorio en el intervalo [1.0, 1.0 + jitter], hasta el máximo backup_restore_s3_retry_max_backoff_ms . Debe estar en el intervalo [0.0, 1.0]

Retraso máximo en milisegundos entre reintentos durante las operaciones de copia de seguridad y restauración.