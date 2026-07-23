Tamaño máximo del lote para solicitudes múltiples a [Zoo]Keeper durante la copia de seguridad o la restauración
backup_restore_batch_size_for_keeper_multi
Tamaño máximo del lote para la solicitud de lectura múltiple a [Zoo]Keeper durante la copia de seguridad o la restauración
backup_restore_batch_size_for_keeper_multiread
Si, durante una operación BACKUP ON CLUSTER o RESTORE ON CLUSTER, un host no vuelve a crear su nodo efímero ‘alive’ en ZooKeeper durante este periodo de tiempo, toda la copia de seguridad o restauración se considera fallida. Este valor debe ser superior a cualquier tiempo razonable que un host pueda tardar en volver a conectarse a ZooKeeper después de un fallo. Un valor de cero significa ilimitado.
backup_restore_failure_after_host_disconnected_for_seconds
Cuánto tiempo debe esperar el iniciador para que otro host reaccione al nodo ‘error’ y detenga su trabajo en la operación actual de BACKUP ON CLUSTER o RESTORE ON CLUSTER.
backup_restore_finish_timeout_after_error_sec
Probabilidad aproximada de fallo de una solicitud de Keeper durante la copia de seguridad o la restauración. El valor válido se encuentra en el intervalo [0.0f, 1.0f]
backup_restore_keeper_fault_injection_probability
0: semilla aleatoria; en caso contrario, el valor de la configuración
backup_restore_keeper_fault_injection_seed
Número máximo de reintentos para las operaciones de [Zoo]Keeper durante una operación BACKUP o RESTORE. Debe ser lo suficientemente grande como para que toda la operación no falle por un fallo temporal de [Zoo]Keeper.
backup_restore_keeper_max_retries
Número máximo de reintentos para las operaciones de [Zoo]Keeper al gestionar un error en una operación BACKUP ON CLUSTER o RESTORE ON CLUSTER.
backup_restore_keeper_max_retries_while_handling_error
Número máximo de reintentos para las operaciones de [Zoo]Keeper durante la inicialización de una operación BACKUP ON CLUSTER o RESTORE ON CLUSTER.
backup_restore_keeper_max_retries_while_initializing
Tiempo de espera del backoff inicial para las operaciones de [Zoo]Keeper durante la copia de seguridad o la restauración
backup_restore_keeper_retry_initial_backoff_ms
Tiempo máximo de espera de backoff para las operaciones de [Zoo]Keeper durante la copia de seguridad o la restauración Valor predeterminado de Cloud:
backup_restore_keeper_retry_max_backoff_ms
60000.
Tamaño máximo de los datos de un nodo de [Zoo]Keeper durante la copia de seguridad
backup_restore_keeper_value_max_size
Configuración de Aws::Client::RetryStrategy; Aws::Client realiza los reintentos por sí mismo; 0 significa que no hay reintentos. Solo se aplica a copias de seguridad/restauraciones.
backup_restore_s3_retry_attempts
Retardo inicial del backoff en milisegundos antes del primer reintento durante la copia de seguridad y la restauración. Cada reintento posterior aumenta el retardo de forma exponencial, hasta el máximo especificado por
backup_restore_s3_retry_initial_backoff_ms
backup_restore_s3_retry_max_backoff_ms
Factor de jitter aplicado al tiempo de espera del backoff de reintento en Aws::Client::RetryStrategy durante las operaciones de copia de seguridad y restauración. El tiempo de espera de backoff calculado se multiplica por un factor aleatorio en el intervalo [1.0, 1.0 + jitter], hasta el máximo
backup_restore_s3_retry_jitter_factor
backup_restore_s3_retry_max_backoff_ms. Debe estar en el intervalo [0.0, 1.0]
Retraso máximo en milisegundos entre reintentos durante las operaciones de copia de seguridad y restauración.