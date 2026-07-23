Configuración de sesión de ClickHouse en el grupo generado azure_max_*.

Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Número máximo de bloques en cargas multipartes para Azure.

Número máximo de solicitudes que se pueden realizar simultáneamente antes de alcanzar el límite de solicitudes por segundo. De forma predeterminada, (0) es igual a azure_max_get_rps

Límite de solicitudes GET por segundo en Azure antes de aplicar throttling. Cero significa sin límite.

El número máximo de partes que pueden cargarse simultáneamente en una solicitud de carga multiparte. 0 significa que no hay límite.

Número máximo de solicitudes que pueden emitirse simultáneamente antes de alcanzar el límite de solicitudes por segundo. De forma predeterminada (0), equivale a azure_max_put_rps

Límite de solicitudes PUT por segundo en Azure antes de aplicar throttling. Cero significa sin límite.

Número máximo permitido de saltos de redirección de Azure.

El tamaño máximo de un objeto que puede copiarse en Azure blob storage mediante una copia de una sola parte.

El tamaño máximo de un objeto que se puede cargar en Azure blob storage mediante una carga de una sola parte.

El número máximo de reintentos durante una única operación de lectura desde Azure blob storage.

El número máximo de reintentos en caso de errores inesperados durante la escritura en Azure blob storage

El tamaño máximo de la parte que se va a subir durante una carga multiparte en Azure blob storage.