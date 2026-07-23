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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

azure_max_blocks_in_multipart_upload

Número máximo de bloques en cargas multipartes para Azure.

azure_max_get_burst

Número máximo de solicitudes que se pueden realizar simultáneamente antes de alcanzar el límite de solicitudes por segundo. De forma predeterminada, (0) es igual a azure_max_get_rps

azure_max_get_rps

Límite de solicitudes GET por segundo en Azure antes de aplicar throttling. Cero significa sin límite.

azure_max_inflight_parts_for_one_file

El número máximo de partes que pueden cargarse simultáneamente en una solicitud de carga multiparte. 0 significa que no hay límite.

azure_max_put_burst

Número máximo de solicitudes que pueden emitirse simultáneamente antes de alcanzar el límite de solicitudes por segundo. De forma predeterminada (0), equivale a azure_max_put_rps

azure_max_put_rps

Límite de solicitudes PUT por segundo en Azure antes de aplicar throttling. Cero significa sin límite.

azure_max_redirects

Número máximo permitido de saltos de redirección de Azure.

azure_max_single_part_copy_size

El tamaño máximo de un objeto que puede copiarse en Azure blob storage mediante una copia de una sola parte.

azure_max_single_part_upload_size

El tamaño máximo de un objeto que se puede cargar en Azure blob storage mediante una carga de una sola parte.

azure_max_single_read_retries

El número máximo de reintentos durante una única operación de lectura desde Azure blob storage.

azure_max_unexpected_write_error_retries

El número máximo de reintentos en caso de errores inesperados durante la escritura en Azure blob storage

azure_max_upload_part_size

El tamaño máximo de la parte que se va a subir durante una carga multiparte en Azure blob storage.
Última modificación el 23 de julio de 2026