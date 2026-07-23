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Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

optimize_move_to_prewhere

Habilita o deshabilita la optimización automática de PREWHERE en las consultas SELECT. Solo funciona con tablas *MergeTree. Valores posibles:
  • 0 — La optimización automática de PREWHERE está deshabilitada.
  • 1 — La optimización automática de PREWHERE está habilitada.

optimize_move_to_prewhere_if_final

Habilita o deshabilita la optimización automática de PREWHERE en las consultas SELECT con el modificador FINAL. Solo funciona con tablas *MergeTree. Posibles valores:
  • 0 — La optimización automática de PREWHERE en las consultas SELECT con el modificador FINAL está deshabilitada.
  • 1 — La optimización automática de PREWHERE en las consultas SELECT con el modificador FINAL está habilitada.
Ver también
Última modificación el 23 de julio de 2026