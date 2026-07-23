Habilita o deshabilita la optimización automática de PREWHERE en las consultas SELECT. Solo funciona con tablas *MergeTree. Valores posibles:
optimize_move_to_prewhere
- 0 — La optimización automática de
PREWHEREestá deshabilitada.
- 1 — La optimización automática de
PREWHEREestá habilitada.
Habilita o deshabilita la optimización automática de PREWHERE en las consultas SELECT con el modificador FINAL. Solo funciona con tablas *MergeTree. Posibles valores:
optimize_move_to_prewhere_if_final
- 0 — La optimización automática de
PREWHEREen las consultas
SELECTcon el modificador
FINALestá deshabilitada.
- 1 — La optimización automática de
PREWHEREen las consultas
SELECTcon el modificador
FINALestá habilitada.
- ajuste optimize_move_to_prewhere