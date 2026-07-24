Habilita la consulta distribuida en paralelo
parallel_distributed_insert_select
INSERT ... SELECT.
Si se ejecutan consultas
INSERT INTO distributed_table_a SELECT ... FROM distributed_table_b, ambas tablas usan el mismo clúster y ambas son replicated o no replicadas, esta consulta se procesa localmente en cada segmento.
Posibles valores:
0— Deshabilitado.
1—
SELECTse ejecutará en cada segmento sobre la tabla subyacente del motor Distributed.
2—
SELECTe
INSERTse ejecutarán en cada segmento sobre/desde la tabla subyacente del motor Distributed.
INSERT ... SELECT desde un origen
ReplicatedMergeTree o
SharedMergeTree también puede paralelizarse entre réplicas. Para habilitarlo:
parallel_distributed_insert_select = 2
enable_parallel_replicas = 1
Cuando se aplica un algoritmo de join basado en hash, este umbral ayuda a decidir si usar
parallel_hash_join_threshold
hash o
parallel_hash (solo si se dispone de una estimación del tamaño de la tabla derecha).
El primero se usa cuando se sabe que el tamaño de la tabla derecha está por debajo del umbral.
Permite que varios hilos procesen en paralelo las filas no unidas de la tabla derecha durante los JOIN RIGHT y FULL. Esto puede acelerar la fase de filas no unidas al usar el algoritmo de JOIN
parallel_non_joined_rows_processing
parallel_hash con tablas grandes.
Cuando está deshabilitado, las filas no unidas se procesan con un solo hilo.
Esta es una configuración interna que no debe usarse directamente y representa un detalle de implementación del modo de «réplicas paralelas». El servidor iniciador la establecerá automáticamente en las consultas distribuidas con el índice de la réplica que participa en el procesamiento de consultas entre las réplicas paralelas.
parallel_replica_offset
Permite enviar datos a las vistas adjuntas de forma concurrente en lugar de secuencial.