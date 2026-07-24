Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Habilita la consulta distribuida en paralelo INSERT ... SELECT .

INSERT INTO distributed_table_a SELECT ... FROM distributed_table_b , ambas tablas usan el mismo clúster y ambas son Si se ejecutan consultas, ambas tablas usan el mismo clúster y ambas son replicated o no replicadas, esta consulta se procesa localmente en cada segmento.

Posibles valores:

0 — Deshabilitado.

— Deshabilitado. 1 — SELECT se ejecutará en cada segmento sobre la tabla subyacente del motor Distributed.

— se ejecutará en cada segmento sobre la tabla subyacente del motor Distributed. 2 — SELECT e INSERT se ejecutarán en cada segmento sobre/desde la tabla subyacente del motor Distributed.

Desde la v25.4, INSERT ... SELECT desde un origen ReplicatedMergeTree o SharedMergeTree también puede paralelizarse entre réplicas. Para habilitarlo:

parallel_distributed_insert_select = 2

enable_parallel_replicas = 1

Cuando se aplica un algoritmo de join basado en hash, este umbral ayuda a decidir si usar hash o parallel_hash (solo si se dispone de una estimación del tamaño de la tabla derecha). El primero se usa cuando se sabe que el tamaño de la tabla derecha está por debajo del umbral.

Permite que varios hilos procesen en paralelo las filas no unidas de la tabla derecha durante los JOIN RIGHT y FULL. Esto puede acelerar la fase de filas no unidas al usar el algoritmo de JOIN parallel_hash con tablas grandes. Cuando está deshabilitado, las filas no unidas se procesan con un solo hilo.

Esta es una configuración interna que no debe usarse directamente y representa un detalle de implementación del modo de «réplicas paralelas». El servidor iniciador la establecerá automáticamente en las consultas distribuidas con el índice de la réplica que participa en el procesamiento de consultas entre las réplicas paralelas.

Permite enviar datos a las vistas adjuntas de forma concurrente en lugar de secuencial.