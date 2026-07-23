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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

enable_positional_arguments

Habilita o deshabilita la compatibilidad con argumentos posicionales en las sentencias GROUP BY, LIMIT BY y ORDER BY. Valores posibles:
  • 0 — No se admiten argumentos posicionales.
  • 1 — Se admiten argumentos posicionales: se pueden usar números de columna en lugar de nombres de columna.
Ejemplo Consulta:
Resultado:

enable_positional_arguments_for_projections

Habilita o deshabilita la compatibilidad con argumentos posicionales en las definiciones de PROJECTION. Consulte también la configuración enable_positional_arguments.
Esta es una configuración de nivel experto y no debería cambiarla si apenas está empezando con ClickHouse.
Valores posibles:
  • 0 — Los argumentos posicionales no son compatibles.
  • 1 — Los argumentos posicionales son compatibles: se pueden usar números de columna en lugar de nombres de columna.
Última modificación el 23 de julio de 2026