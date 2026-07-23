Habilita o deshabilita la compatibilidad con argumentos posicionales en las sentencias GROUP BY, LIMIT BY y ORDER BY. Valores posibles:
enable_positional_arguments
- 0 — No se admiten argumentos posicionales.
- 1 — Se admiten argumentos posicionales: se pueden usar números de columna en lugar de nombres de columna.
Resultado:
CREATE TABLE positional_arguments(one Int, two Int, three Int) ENGINE=Memory();
INSERT INTO positional_arguments VALUES (10, 20, 30), (20, 20, 10), (30, 10, 20);
SELECT * FROM positional_arguments ORDER BY 2,3;
┌─one─┬─two─┬─three─┐
│ 30 │ 10 │ 20 │
│ 20 │ 20 │ 10 │
│ 10 │ 20 │ 30 │
└─────┴─────┴───────┘
Habilita o deshabilita la compatibilidad con argumentos posicionales en las definiciones de PROJECTION. Consulte también la configuración enable_positional_arguments.
enable_positional_arguments_for_projections
Valores posibles:
Esta es una configuración de nivel experto y no debería cambiarla si apenas está empezando con ClickHouse.
- 0 — Los argumentos posicionales no son compatibles.
- 1 — Los argumentos posicionales son compatibles: se pueden usar números de columna en lugar de nombres de columna.