Recopila muestras de asignación y liberación de memoria de jemalloc en el trace log.
jemalloc_collect_profile_samples_in_trace_log
Habilita el perfilador de jemalloc para la consulta. Jemalloc tomará muestras de las asignaciones y de todas las desasignaciones correspondientes a las asignaciones muestreadas. Los perfiles se pueden volcar con SYSTEM JEMALLOC FLUSH PROFILE, que puede usarse para el análisis de asignaciones. Las muestras también pueden almacenarse en system.trace_log mediante la configuración jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log o con la configuración de consulta jemalloc_collect_profile_samples_in_trace_log. Consulta Perfilado de asignaciones