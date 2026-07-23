Skip to main content
Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente.

cloud_mode

Modo Cloud Valor predeterminado en Cloud: 1.

cloud_mode_engine

La familia de motores permitida en Cloud.
  • 0 - permitir cualquier motor
  • 1 - reescribir los DDLs para usar *ReplicatedMergeTree
  • 2 - reescribir los DDLs para usar SharedMergeTree
  • 3 - reescribir los DDLs para usar SharedMergeTree, excepto cuando se especifique explícitamente un disco remoto
  • 4 - igual que 3, y además usar Alias en lugar de Distributed (la tabla Alias apuntará a la tabla de destino de la tabla Distributed, por lo que usará la tabla local correspondiente)
UInt64 para minimizar la parte pública Valor predeterminado de Cloud: 2.
Última modificación el 23 de julio de 2026