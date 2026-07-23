Modo Cloud Valor predeterminado en Cloud:
cloud_mode
1.
La familia de motores permitida en Cloud.
cloud_mode_engine
- 0 - permitir cualquier motor
- 1 - reescribir los DDLs para usar *ReplicatedMergeTree
- 2 - reescribir los DDLs para usar SharedMergeTree
- 3 - reescribir los DDLs para usar SharedMergeTree, excepto cuando se especifique explícitamente un disco remoto
- 4 - igual que 3, y además usar Alias en lugar de Distributed (la tabla Alias apuntará a la tabla de destino de la tabla Distributed, por lo que usará la tabla local correspondiente)
2.