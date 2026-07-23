Configuraciones de sesión de ClickHouse en el grupo generado de page_cache_*.

Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Tamaño, en bytes, de los fragmentos de archivo que se almacenan en la caché de páginas en espacio de usuario. Todas las lecturas que pasen por la caché se redondearán al alza a un múltiplo de este tamaño.

Esta configuración se puede ajustar a nivel de consulta, pero las entradas de la caché con tamaños de bloque distintos no se pueden reutilizar. Cambiar esta configuración, en la práctica, invalida las entradas existentes en la caché.

Un valor más alto, como 1 MiB, es adecuado para consultas de alto rendimiento, y un valor más bajo, como 64 KiB, es adecuado para consultas puntuales de baja latencia.

La caché de páginas en espacio de usuario a veces invalida algunas páginas de forma aleatoria. Pensado para pruebas.

Cuando se produce un fallo de la caché de páginas en espacio de usuario, lee de una sola vez hasta esta cantidad de bloques consecutivos desde el almacenamiento subyacente, si tampoco están en la caché. Cada bloque tiene page_cache_block_size bytes.

Un valor más alto es conveniente para consultas de alto rendimiento, mientras que las consultas puntuales de baja latencia funcionan mejor sin lectura anticipada.

Cuando readBigAt puebla la caché de páginas en espacio de usuario, los fallos de caché consecutivos se combinan en una sola lectura desde el almacenamiento subyacente. Esta configuración limita en bytes el tamaño de una lectura combinada; las secuencias de fallos más largas se dividen en varias lecturas. Limita el uso transitorio de memoria del búfer temporal durante lecturas en frío en paralelo.

Un valor más alto reduce el número de solicitudes HTTP en exploraciones en frío sobre almacenamiento de objetos; un valor más bajo reduce el pico de memoria transitoria.