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Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

memory_overcommit_ratio_denominator

Representa el límite flexible de memoria cuando se alcanza el límite estricto a nivel global. Este valor se utiliza para calcular el ratio de overcommit de la consulta. Un valor de cero significa omitir la consulta. Obtenga más información sobre memory overcommit.

memory_overcommit_ratio_denominator_for_user

Representa el límite flexible de memoria cuando se alcanza el límite estricto a nivel de usuario. Este valor se utiliza para calcular el ratio de overcommit de la consulta. Cero significa que se omite la consulta. Más información sobre memory overcommit.
Última modificación el 23 de julio de 2026