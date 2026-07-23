Representa el límite flexible de memoria cuando se alcanza el límite estricto a nivel global. Este valor se utiliza para calcular el ratio de overcommit de la consulta. Un valor de cero significa omitir la consulta. Obtenga más información sobre memory overcommit.
memory_overcommit_ratio_denominator
Representa el límite flexible de memoria cuando se alcanza el límite estricto a nivel de usuario. Este valor se utiliza para calcular el ratio de overcommit de la consulta. Cero significa que se omite la consulta. Más información sobre memory overcommit.