Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Al usar el formato de salida ‘collapsed’ para el perfil del heap de jemalloc, realiza la agregación por número de asignaciones en lugar de por bytes. Cuando es false (valor predeterminado), cada pila se pondera por bytes activos; cuando es true, por el número de asignaciones activas.

Formato de salida del perfil de heap de jemalloc en la tabla system.jemalloc_profile_text. Puede ser: ‘raw’ (perfil sin procesar), ‘simbolizado’ (formato jeprof con símbolos) o ‘collapsed’ (formato FlameGraph).

Si se incluyen frames inline al simbolizar el perfil de heap de jemalloc. Cuando está habilitada, se incluyen frames inline, lo que puede ralentizar considerablemente el proceso de simbolización; cuando está deshabilitada, se omiten. Solo afecta a los formatos de salida ‘simbolizado’ y ‘collapsed’.