Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

multiIf, and y Permite calcular las funciones if or mediante evaluación de cortocircuito . Esto ayuda a optimizar la ejecución de expressions complejas en estas funciones y a evitar posibles excepciones (como una división por cero cuando no se espera).

Valores posibles:

enable — Habilita la evaluación de funciones con cortocircuito para las funciones a las que resulta aplicable (pueden lanzar una excepción o ser computacionalmente costosas).

— Habilita la evaluación de funciones con cortocircuito para las funciones a las que resulta aplicable (pueden lanzar una excepción o ser computacionalmente costosas). force_enable — Habilita la evaluación de funciones con cortocircuito para todas las funciones.

— Habilita la evaluación de funciones con cortocircuito para todas las funciones. disable — Deshabilita la evaluación de funciones con cortocircuito.

Optimiza la evaluación de funciones que devuelven NULL cuando algún argumento es NULL. Cuando el porcentaje de valores NULL en los argumentos de la función supera short_circuit_function_evaluation_for_nulls_threshold, el sistema omite evaluar la función fila por fila. En su lugar, devuelve NULL de inmediato para todas las filas, evitando cálculos innecesarios.

Umbral de proporción de valores NULL a partir del cual las funciones con argumentos Nullable se ejecutan solo en las filas con valores no NULL en todos los argumentos. Se aplica cuando la configuración short_circuit_function_evaluation_for_nulls está habilitada. Cuando la proporción de filas que contienen valores NULL respecto al número total de filas supera este umbral, esas filas con valores NULL no se evaluarán.