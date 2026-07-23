Esta sección contiene descripciones de la configuración del servidor. Son opciones de configuración que no pueden cambiarse a nivel de sesión ni de consulta.
Esta sección contiene descripciones de la configuración del servidor. Son opciones de configuración que
no pueden cambiarse a nivel de sesión ni de consulta.Para obtener más información sobre los archivos de configuración en ClickHouse, consulte ""Archivos de configuración"".Otras opciones de configuración se describen en la sección ""Settings"".
Antes de revisar estas opciones de configuración, recomendamos leer la sección Archivos de configuración
y tener en cuenta el uso de sustituciones (los atributos incl y optional).